День в истории: праздник печати в Татарстане, Санкт-Петербург — столица и хвост кометы Галлея

Чем примечательна дата 19 мая

Сегодня, 19 мая, в России — День пионерии, а в Татарстане — День печати. В Турции воздают дань памяти Ататюрку, а в Южной Корее справляют день рождения Будды. В этот день Петр I перенес столицу Российской империи из Москвы в Санкт-Петербург, французский император Наполеон I учредил орден Почетного легиона, в Москве представили премьеру фильма Андрея Тарковского «Сталкер», а под Медельином произошла катастрофа Boeing 727, в которой погибли 132 человека. 19 мая на свет появились первые президенты Северного Вьетнама — Хо Ши Мин и Турецкой Республики — Мустафа Кемаль Ататюрк, советский кинодраматург Евгений Помещиков, советский летчик-истребитель, маршал авиации, дважды Герой Советского Союза Николай Скоморохов. Умерли в этот день великий князь киевский Владимир Мономах, князь Московский и великий князь Владимирский Дмитрий Донской, вдова 35-го президента США Жаклин Кеннеди, польский прозаик Болеслав Прусс, советская и российская поэтесса Римма Казакова. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

День печати и татарская оперная дива

В 1920 году декретом ВЦИК от 19 мая «О реорганизации Народного комиссариата по национальным делам» при Наркомнаце создали национальные отделы. Среди них, в частности, был и национальный отдел татар. Почти через полгода, 6 ноября, ВЦИК и СНК РСФСР приняли декрет «О передаче представительств автономных республик и других национальных объединений в Народный комиссариат по национальным делам»: представительство ТАССР при ВЦИК упразднили, а его функции передали в представительство ТАССР при Наркомнаце. После образования Татарской АССР он был преобразован в представительство республики при ВЦИК.

19 мая 1914 года в Архангельске родилась легенда татарского оперного искусства, народная артистка ТАССР и РСФСР Мунира Булатова. Она стала первой исполнительницей большинства романсов композитора Рустема Яхина. Вокальные произведения для Булатовой писали также Джаудат Файзи, Мансур Музафаров, Назиб Жиганов. Успела певица выступить и на сцене Большого театра, в партиях Полины и Миловзора в «Пиковой даме» Чайковского. Булатова вела и педагогическую деятельность: в 1970—1980-е преподавала в Казанском институте культуры. За заслуги в области искусства Булатова была дважды награждена орденом Трудового Красного Знамени. Умерла оперная певица в 2011 году в Казани. На Ново-Татарском кладбище, где похоронена артистка, ей установили памятник.

Фото: izi.travel

19 мая журналисты, редакторы, издатели и многие другие представители медийного сообщества республики отмечают День печати Татарстана. Праздник был учрежден Госсоветом РТ 24 июня 1998 года. Дату 19 мая для празднования выбрали не случайно — именно этот день в 1905 году стал началом истории татарской профессиональной журналистики: в Санкт-Петербурге Гатаулла Баязитов выпустил первый номер газеты на татарском языке под названием «Нур».

Фото tataroved.ru

День пионерии, «Мисс СССР-1989» и новая столица

19 мая 1712 года у Российской империи появилась новая столица — Санкт-Петербург. Город, основанный императором Петром I, заменил Москву не в одночасье: до официального решения в Санкт-Петербурге начали размещаться органы исполнительной власти и Правительствующий сенат. В 1712 году туда перебрался и сам император с семьей и царским двором. Город стал новой столицей российского государства на два столетия — до революции, вернувшей Москве статус административного центра страны.

19 мая 1922 года стало днем рождения советской пионерии: на второй Всероссийской конференции комсомола приняли решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Входившие в них дети участвовали в ликвидации неграмотности, боролись с детской беспризорностью, проводили субботники. Труд пионеров сыграл немаловажную роль и в годы Великой Отечественной войны: они собирали деньги в фонд обороны, трудились в колхозах, ухаживали за ранеными солдатами, а некоторые даже участвовали в боях. С октября 1922 года все пионерские отряды объединили в коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака», которой спустя почти 2 года присвоили имя В.И. Ленина. Свое официальное название Всесоюзная пионерская организация им. Ленина получила лишь в марте 1926 года. Просуществовала она до 1990-х годов, до преобразования в «Союз пионерских организаций — Федерация детских союзов» (СПО-ФДО).

Фото: drive2.ru

32 года назад, 19 мая 1989 года, в Москве в концертном зале «Россия» открылся первый всесоюзный конкурс «Мисс СССР». Мероприятие вызвало общественный резонанс: иностранные журналисты сравнивали его с полетом Юрия Гагарина в космос, а советские режиссеры-документалисты возмущались, что «пока эти ходят по сцене — другие кладут асфальт». За почетный титул «Мисс СССР-1989», который достался московской десятикласснице Юлии Сухановой, боролись 35 девушек. В последующем конкурс провели лишь два раза: в 1990 и 1991 годах.

Казнь Анны Болейн, день рождения основателя современной Турции

19 мая 1536 года вошло в мировую историю как день казни главной фигуры политических и религиозных потрясений, положивших начало Реформации в Англии, Анны Болейн. Жену короля Англии Генриха VIII Тюдора признали виновной в неверности, инцесте и госизмене, брак с королем признали недействительным. Смертный приговор, который должны были привести в исполнение через сожжение на костре, заменили обезглавливанием. Специально вызванный для это палач из Франции выполнил королевскую волю утром 19 мая. Анну похоронили в безымянной могиле в часовне Святого Петра в Тауэре. Ее останки нашли при реконструкции здания в 1876 году и установили там в память о ней мемориальную доску.

19 мая свой день рождения праздновал первый президент Турецкой Республики, основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк. Эту дату он определил сам, так как в реестре записей значился лишь год его рождения. Выбор Ататюрка на 19 мая пал, потому что в этот день началась борьба его страны за независимость. В этот день в 1919 году он выступил перед молодежью Турции и объявил мобилизацию против оккупационных войск. 19 мая в качестве даты рождения турецкого лидера указывают и некоторые историки, хотя слова родственников Ататюрка относительно времени его появления на свет разнятся: кто-то говорит, что он родился весной, а кто-то утверждает, что летом.

Фото: greelane.com

111 лет назад, 19 мая 1910 года, наша планета пролетела сквозь хвост кометы Галлея. Приближение этого события тогда взбудоражило человечество: люди боялись умереть от отравления молекулярными полосами циана, угарного газа и других соединений, обнаруженных в составе кометного газа. В США даже продавали специальное «противоядие» — таблетки «Комета». Но космическое событие прошло для планеты и ее населения бесследно: специалисты не выявили необычных процессов и веществ в атмосфере Земли. Последний раз кометы Галлея проходили через перигелий в феврале 1986 года. Следующий раз прогнозируется на середину 2061 года.