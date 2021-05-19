Обзор «Реального времени»: 10 самых дорогих и дешевых квартир на продажу в Казани

С начала года жители России оформили ипотеку на 1,72 трлн рублей. Только в апреле они взяли в два раза больше кредитов на жилье, чем годом ранее. Татарстан и Казань традиционно — лидеры по вводу жилья в ПФО и стране, при этом стоимость квадратного метра в столице республики уже давно перешагнула психологическую отметку в 100 тысяч рублей. Впрочем, и это не предел. «Реальное время» изучило рынок новостроек, составив топ-10 самых дорогих и дешевых, а также самых больших и маленьких квартир на продажу в городе. Так, за жизнь в просторных апартаментах придется отдать свыше 90 млн, а самый бюджетный лот обойдется менее чем в 2,5 млн рублей. Подробнее — в нашем материале.



Самые дорогие квартиры Казани

Самой дорогой квартирой на первичном рынке татарстанской столицы в нашем рейтинге стал пентхаус в жилом комплексе бизнес-класса Atlantis Deluxe на 25-м этаже. За него просят более 92 млн рублей. Здесь свободная планировка, панорамное остекление в пол. Из пентхауса открывается вид на Казанский кремль, акваторию Волги и Казанки. Площадь — 461 кв. м, высота потолков — 3,92 м.

На втором месте — шестикомнатная квартира на Столбова общей площадью 258 «квадратов» с лифтом в квартире. Отделка черновая (включены черновая выравнивающая стяжка пола, индивидуальные счетчики, газовые плиты, звукоизоляция по полу, штукатурка по внешнему контуру, гидроизоляция пола в с/у, потолки без отделки, откосы, электрика, радиаторы, входные металлические двери). Квартира с панорамными окнами продается в ЖК «Арт Квартал Vincent» за 49 млн рублей. Два парковочных места уже включены в стоимость.

Еще одна дорогая новостройка — четырехкомнатная квартира в ЖK «Aвгуст Aстры» по ул. Оcтрoвcкoгo. Это самое большое помещение в жилом комплексе, находится на шестом этаже, общая площадь — 140 кв. м. Его предлагают за 30,8 млн рублей.

Самые дорогие новостройки Казани

№ Стоимость, руб. Количество комнат Площадь, кв. м. Этаж Адрес Примечание 1 92.200.000 Свободная планировка 461 25/25 ЖК Atlantis Deluxe Свободная планировка, панорамное остекление в пол. Из пентхауса открывается вид на Казанский кремль, акваторию Волги и Казанки 2 49.000.000 6 258 5/5 ул. Столбова, д. 1/3

ЖК «Арт Квартал Винсент» («Арт Квартал Vincent») Корпус, строение: 1 очередь Для большего комфорта жильцов все крыши квартир последнего этажа оснащены повышенной гидроизоляцией.

Соседей нет. Бесшумный лифт может подниматься прямо в квартиру. Дом сдан в декабре 2020 года. 3 34.625.000 4 132,5 5/5 ул. Столбова, д. 1/3

ЖК «Арт Квартал Винсент» («Арт Квартал Vincent») Корпус, строение: 1 очередь Дом в голландском стиле. Подземный паркинг с лифтом. Индивидуальное газовое отопление. В стоимость входят два парковочных места в подземном паркинге. Дом сдан в декабре 2020 года. 4 32 500 000 4 133,4 2/5 ул. Столбова, д. 1/3

ЖК «Арт Квартал Винсент» («Арт Квартал Vincent») Корпус, строение: 1 очередь Без ремонта. Дом сдан в декабре 2020 года. 5 30 800 000 4 140 6/7 ЖК «Август Астры»

ул. Оcтрoвcкoгo В черновой oтдeлке 6 29 295 973 3 123,12 5/5 ул. Столбова, 1/3

ЖК «Арт Квартал Винсент» («Арт Квартал Vincent»)

Уникальная авторская архитектура в голландском стиле, подземный паркинг, приватная территория, а в квартирах увеличенные панорамные окна 7 26 442 000 5 201 11/15 ЖК «Столичный», д. 70/3 Вариант из двух квартир для объединения в одну большую 8 25 500 000 3 115,9 4/4 ул. Столбова, д. 1/3

ЖК «Арт Квартал Винсент» («Арт Квартал Vincent») Корпус, строение: 1 очередь Имеются в продаже 2 парковочных места (семейная парковка) в подземном паркинге под квартирой (лифт из паркинга на этаж). Дом сдан в декабре 2020 года. 9 22 420 000 3 120 2/5 ул. Столбова, д. 11

ЖК «Арт Квартал Винсент» («Арт Квартал Vincent») Корпус, строение: 2 очередь Включает в себя кухню-гостиную, три санузла, светлые жилые комнаты и 2 балкона. Предчистовая отделка. 10 22 232 400 3 112,3 2/4 ул. Горького, д. 27

ЖК «Капри»

Корпус, строение: дом 1 В доме бизнес- класса. Отделка черновая, сдан 20 222 222 4 176,3 3/3 ул. Большая Красная, стр. 6-10

Апарт-квартал «Grande Rosso» В резиденции VENEZIA. Grande Rosso – это пять резиденций, 26 уникальных апартаментов, наполненных эстетикой истинной Италии.

Большие и дорогие квартиры, по мнению Руслана Хабибрахманова, директора агентства недвижимости «Флэт», не очень востребованы. Как правило, такие крупногабаритные квартиры в центре города.

— Все, что больше 150 кв. м, — это сложнопродаваемые квартиры. Есть определенная категория людей, которые хотят жить в просторе и ищут такие квартиры. Им нужна гардеробная, прачечная, отдельная кухня, столовая отдельно. Такие семьи есть, но их не так много, поэтому квартиры такие не очень ликвидны.

Самые большие квартиры

Часто стоимость квартир пропорциональна площади, но не всегда. Первые два места в этом рейтинге — у самых дорогих новостроек в 461 и 258 «квадратов» за 92,2 и 49 млн рублей (смотри выше).



На третьем месте пятикомнатная квартира свободной планировки в 201 кв. м в ЖК «Столичный». Здесь высокие потолки (3 м), большие окна, панорамные балконы и лоджии, вид на Казанку, предчистовая отделка. За все удовольствие надо будет выложить 26,4 млн руб. В схожей по площади, но четырехкомнатной квартире в том же доме — 4 санузла и 4 балкона. Сам ЖК имеет переходные мосты с панорамными галереями, коворкинг для работы, офисный центр, игровые комнаты, современный фитнес-зал.

Среди самых больших в рейтинге есть и четырехкомнатный таунхаус в историческом центре Казани на ул. Курашова, 9. Площадь блока — 191,5 кв. м. Здесь своя терраса, эксплуатируемая кровля (солярий), 3 этажа, автономное газовое отопление. Вся недвижимость — за 19,2 млн рублей.

Или можно приобрести «пентхаус по сниженной цене» (20,22 млн руб.) «и 2 комнаты в подарок». Это четырехкомнатные апартаменты от апарт-квартала Grande Rosso на Большой Красной общей площадью в 176,3 кв. м. Продавец обещает хорошее дневное освещение через мансардные окна, «весь этаж в вашем распоряжении — никаких проблем с соседями», возможность сделать индивидуальную перепланировку.

Самые большие новостройки Казани

№ Стоимость, руб. Количество комнат Площадь, кв. м Этаж Адрес Примечание 1 92 200 000 своб.планир. 461 25/25 ЖК Atlantis Deluxe Свободная планировка, панорамное остекление в пол. Из пентхауса открывается вид на Казанский кремль, акваторию Волги и Казанки 2 49 000 000 6 258 5/5 ул. Столбова, д. 1/3

ЖК «Арт Квартал Винсент» («Арт Квартал Vincent») Корпус, строение: 1 очередь Для большего комфорта жильцов все крыши квартир последнего этажа оснащены повышенной гидроизоляцией.

Соседей нет. Бесшумный лифт может подниматься прямо в квартиру. Дом сдан в декабре 2020 года. 3 26 442 000 5 201 11/15 ЖК «Столичный», д. 70/3 Вариант из двух квартир для объединения в одну большую 4 19 000 000 3 197,7 16/17 ул. Фатыха Амирхана/Чистопольская/Адоратского, д. 70/2

ЖК «Столичный»

Корпус, строение: дом 70/2 Переходные мосты с панорамными галереями,

коворкинг для работы, офисный центр, игровые комнаты, современный фитнес-зал,

двухуровневый паркинг. 4 санузла, 4 балкона. Предчистовая отделка. 5 19 200 000 4 191,5 1/3 ул. Курашова, 9 Новый таунхаус в историческом центре Казани, на земельном участке 2,07 сотки, площадь блока 191,5 кв.м +терраса+ эксплуатируемая кровля(солярий), 3 этажа, автономное газовое отопление 6 18 990 000 3 191 16/17 ул. Фатыха Амирхана/Чистопольская/Адоратского, д. 70/2

ЖК «Столичный»

Корпус, строение: дом 70/2 Переходные мосты с панорамными галереями,

коворкинг для работы, офисный центр, игровые комнаты, современный фитнес-зал;

двухуровневый паркинг. 2 лоджии, чистовая отделка 7 20 000 000 4 190 19/22 ул. Фатыха Амирхана/Чистопольская/Адоратского, д. 70/2

ЖК «Столичный»

Корпус, строение: дом 70/2 Переходные мосты с панорамными галереями,

коворкинг для работы, офисный центр, игровые комнаты, современный фитнес-зал,

двухуровневый паркинг. Без отделки 8 19 008 275 4 190 15/17 ул. Фатыха Амирхана/Чистопольская/Адоратского, д. 70/2

ЖК «Столичный»

Корпус, строение: дом 70/2 Переходные мосты с панорамными галереями,

коворкинг для работы, офисный центр, игровые комнаты, современный фитнес-зал,

двухуровневый паркинг. 4 санузла, 4 балкона. Без отделки 9 18 577 235 3 190 16/19 ул. Фатыха Амирхана/Чистопольская/Адоратского, д. 70/2

ЖК «Столичный»

Корпус, строение: дом 70/2 Переходные мосты с панорамными галереями,

коворкинг для работы, офисный центр, игровые комнаты, современный фитнес-зал,

двухуровневый паркинг. Лоджия. Без отделки 10 20 222 222 4 176,3 3/3 ул. Большая Красная, стр. 6-10

Апарт-квартал «Grande Rosso» В резиденции VENEZIA. Grande Rosso – это пять резиденций, 26 уникальных апартаментов, наполненных эстетикой истинной Италии.

Анастасия Гизатова, директор агентства недвижимости «Счастливый дом», считает, что большие по площади квартиры сейчас уже пользуются меньшим спросом:

— Если 10 лет назад они пользовались популярностью, то сейчас количество людей, которые хотят их приобрести, гораздо меньше. Это квартиры 130+ (кв. м).

Рассуждая о двухуровневых квартирах, Анастасия Гизатова отметила, что такие объекты не всегда большие квартиры: «Такая квартира может быть и 70 кв. м. Когда они появились, были очень модными, интересными. Потом ими «насытились», поняли, что есть своего рода сложности. Некоторым сначала нравится подниматься «туда-сюда», а потом жалуются, что это поднадоело».

Эксперт отметила, что сейчас даже коттеджи хотят делать одноэтажными, если позволяет земельный участок: «От двухуровневых квартир многие отказываются. Достаточно узкое количество предложений. Спрос на них есть, но невысокий. Есть любители двухуровневых квартир, ведь их можно интересно обыграть в архитектурном плане».

Самые дешевые и самые маленькие квартиры



Самые дешевые квартиры, как правило, и самые маленькие. Но их, действительно, нужно ловить, как бюджетные билеты на самолет. Эти лоты улетают стремительно, так как за ними охотятся как риелторы, так и инвесторы. Да и в связи с дорогим содержанием жилья и растущими расценками на ЖКХ услуги желающих купить небольшую студию для проживания тоже немало.

Очень часто объявления на такие квартиры размещаются без указания локации для привлечения клиентов, а по факту — объект недвижимости находится за границами города в «минутах езды».

Самые дешевые новостройки Казани

№ Стоимость, руб. Количество комнат Площадь, кв. м Этаж Адрес Примечание 1 2 200 000 1 37,5 2/3 Приволжский район, жилой массив «Восточный» Квартира с ремонтом, выполненная в светлых тонах, санузел полностью в кафеле и с сантехникой, натяжные потолки 2 2 385 000 1 34,7 5/5 Френдли комплекс «ТУРА NOVA» В предчистовой отделке. Кирпичный дом с индивидуальным отоплением 3 2 395 000 1 34,6 3/5 Френдли комплекс «ТУРА NOVA» Есть лоджия с панорамным остеклением, с качественной предчистовой отделкой. 4 2 400 000 студия 30,3 2/18 ЖК «МЕЛОДИЯ» Торг. Стройка заморожена. 5 2 405 000 1 35 2/5 Френдли комплекс «ТУРА NOVA»,

корпус, строение: дом 3 Без отделки. Есть лоджия 6 2 430 367 1 34,7 5/5 Френдли комплекс «ТУРА NOVA», ул. Залесная Без отделки. Есть балкон 7 2 440 000 1 34,7 4/5 Френдли комплекс «ТУРА NOVA»,

корпус, строение: дом 1 С предчистовой отделкой. Есть балкон 8 2 460 000 1 34,9 3/5 Кировский район, жилой массив «Залесный» Черновая отделка. Есть балкон 9 2 499 000 студия 24,7 14/19 ЖК «Станция Спортивная», дом 1.6 Предчистовая отделка 10 2 500 000 1 26,2 18/19 ЖК «Станция Спортивная», дом 1.6

Если говорить о самых маленьких жилых помещениях, то в диапазон топ-10 попали квартиры площадью от 22 до 24,7 кв. м. Первое место принадлежит студии (22 кв. м) в ЖК «SREDA OF LIFE» на Четаева за 4,5 млн рублей. Следующие три варианта нового жилья находятся в ЖК «Вознесение» на Ноксинском спуске. Эти квартиры площадью 23 кв. м стоят в пределах 3,1—3,2 млн руб.

Пятое и шестое места по возрастанию квадратуры заняли студии (23,8 кв. м) в жилом квартале «Яркий» на ул.Тэцевская. Студии с балконами в предчистовой отделке. На последнем 7 этаже цена квартиры — 2,85 млн руб., этажом ниже — 3,13 млн руб.

Последние четыре места у квартир ЖК «Станция Спортивная»: формально это в Казани, а фактически за городом, рядом с Усадами. Эти студии по 24,7 кв. м с пpедчистoвой отделкой, установлены радиаторы, счетчики, розетки, сделана стяжка пола. Стоимость квартир колеблется от 2,59 до 2,99 млн руб.

В десятку самых дешевых квартир попадают объекты недвижимости в ценовом диапазоне 2,2—2,5 млн рублей. Однако большинство этих студий-квартир находятся на окраине Казани: пять из них — в френдли комплексе «ТУРА NOVA», две — в ЖК «Станция Спортивная», по одной — в жилом массиве «Залесный», в проблемном ЖК «Мелодия» и в жилом массиве «Восточный» Приволжского района.

Самые маленькие новостройки Казани

№ Стоимость, руб. Количество комнат Площадь, кв. м Этаж Адрес Примечание 1 4 500 000 студия 22 10/17 ул. Четаева

ЖК «SREDA OF LIFE» («Среда жизни») В чистовой отделке 2 3 200 000 студия 22,9 1/10 ул. Ноксинский спуск,

ЖК «Вознесение» Черновая 3 3 100 000 студия 22,9 3/10 ул. Ноксинский спуск,

ЖК «Вознесение» В качественной предчистовой отделке, которая включает в себя стяжку пола, выровненные стены, готовые под покраску или поклейку обоев. 4 3 200 000 студия 23 4/9 ул. Ноксинский спуск,

ЖК «Вознесение» 5 2 850 000 студия 23,8 7/7 ул. Тэцевская, стр. 5

Жилой квартал «Яркий»,

корпус, строение: дом 5 Черновая с балконом 6 3 130 000 студия 23,8 6/7 ул. Тэцевская, стр. 5

Жилой квартал «Яркий»,

корпус, строение: дом 5 В предчистовой отделке: стяжка пола, лучевая разводка отопления, подведены розетки, установлены окна, застекленный балкон, подводка к санузлу, качественная железная дверь 7 2 590 000 студия 24,7 18/19 ЖК «Станция Спортивная»,

корпус, строение: дом 1.6 С качественной отделкой: штукатурка стен, разводка электричества, стяжка пола, хорошая входная дверь 8 2 600 000 студия 24,7 13/20 ЖК «Станция Спортивная», корпус, строение: дом 1.6 Качественная предчистовая отделка. 9 2 900 000 студия 24,7 4/19 ЖК «Станция Спортивная», корпус, строение: дом 1.6 Пpедчистoвая отделка: все готово для ремонта, установлены

радиаторы, счетчики, розетки, сделана стяжка пола. 10 2 990 000 студия 24,7 4/20 ЖК «Станция Спортивная», корпус, строение: дом 1.6 Пpедчистoвая отделка: все готово для ремонта, установлены

радиаторы, счетчики, розетки, сделана стяжка пола.

Руслан Хабибрахманов отметил интерес покупателей к маленьким квартирам в 23—25 кв. м:

— Интересны в том плане, что для людей «на старте» это неплохой вариант. Учитывая маленькую площадь, у них и абсолютная стоимость будет относительно низкая. Студия в 23 «метра» всего на 6 «метров» меньше «хрущевки». Людей в однокомнатных «хрущевках» живет очень много.

Примерно того же мнения Анастасия Гизатова. Она также выделила ликвидность малогабаритных квартир:



— Есть дефицит таких предложений. Такие квартиры меньше по общей стоимости покупки. Для людей, которые не могут себе позволить индивидуальное жилье и не хотят жить в комнате, — это покупка. Также это вариант для тех, кто ищет жилье для инвестиций, но не может себе позволить более дорогое жилье. Стоимость аренды 20 и 30 «квадратов» примерно одинаковая. Они «вымываются» с рынка в первую очередь, — отметила Анастасия Гизатова.

Текущая ситуация с ценами



Обсуждая текущую ситуацию на рынке жилья в Казани, Руслан Хабибрахманов отметил, что цены начинают стабилизироваться:

— Те, кто задрал цены с начала года, сейчас плавно поэтапно снижают. Кто находился в рыночных ценах — плавно повышали с сохранением объема продаж.

По мнению главы агентства «Флэт», месяца через два все выйдут на некоторое среднее значение цен: «Сейчас пока очень большой разброс. Сложно ориентироваться, где лучше брать, а где подождать». Новостройки в период строительства — от котлована до сдачи дома — в цене поднимаются процентов на 20.



— Вторичка в этом году может подняться еще процентов на 10. Вторичный рынок более инертный, он следует за рынком новостроек. Это рынок более плавный, и у него запас еще остался, — считает Хабибрахманов.

Глава агентства «Счастливый дом», говоря о перспективах рынка жилой недвижимости, отметила, что рост стоимости квадратного метра будет регулироваться спросом:

— Если спрос продолжит расти, то и стоимость жилья продолжит расти. Если спрос снизится и будет некая стагнация, роста стоимости квадратного метра не будет. В свою очередь спрос будет зависеть от нестабильности рубля, инфляции. Объективного дефицита в жилье у казанцев нет.

В этом году, по мнению эксперта, в цене поднялись не все объекты, а только инвестиционно интересные: «Поднялись однокомнатные, двухкомнатные квартиры на 6-7 процентов».

