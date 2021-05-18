«Трактор» усиливается, а ЦСКА и «Ак Барс» сдают: почему менеджеры клубов-олигархов уступают новичкам на рынке

Как с введением потолка генменеджеры богатых клубов стали проигрывать конкуренцию своим коллегам из команд «второго эшелона»

Всего пару лет назад в КХЛ все было по-другому — СКА и ЦСКА собирали всех лучших игроков, а чемпионскую команду не разбирали по кусочкам уже через пару-тройку дней после победы в плей-офф. Во многом причиной быстрых изменений послужил новый потолок зарплат, который был введен в начале прошлого сезона. По этой причине генеральным менеджерам топ-клубов стало намного сложнее собирать боеспособную команду, ведь нужно уложиться в бюджет (900 млн руб.), и лучших игроков за счет богатого спонсора в одной команде уже не соберешь. Нужно уметь вертеться и думать стратегически. Каким будет «Трактор» в следующем сезоне, и что от него ожидать, почему СКА и ЦСКА испытывают проблемы с составом, и как «Авангард» обкрадывают у нас на глазах. Это и многое другое в новом материале спортивной редакции «Реального времени».

«Трактор» идет к лидерству на Востоке — уже переиграли «разжиревшие» Казань и Ярославль

После открытия трансферного окна в Континентальной хоккейной лиге при новом потолке зарплат ожидать можно было чего угодно. Но то, что «Трактор» вдруг неожиданно составит компанию топ-командам на трансферном рынке и поборется за именитых и далеко не дешевых игроков — это было действительно неожиданно.

Альберт Яруллин из «Ак Барса» и его друг Эмиль Гарипов (последний сезон провел в «Динамо»), Теему Пулккинен и Владимир Ткачев из «Локомотива», а так же рабочая связка Потапов — Стась из «Авангарда». Подписание этих игроков говорит о том, что команда действительно в состоянии побороться за медали. Тем более, Анвар Гатиятуллин уже доводил челябинский «Трактор» до финала конференции в 2018 году.

На самом деле, «Трактор» не делал ничего особенного и не тратил огромное количество денег, как это делал в свое время питерский СКА. Менеджмент челябинцев просто был в нужное время и в нужном месте, и сделал грамотные предложения хоккеистам.



К примеру, «Локомотив» не успел сделать предложение Владимиру Ткачеву, а менеджеры «Трактора» уже тут как тут, и хоккеист подписывает контракт с челябинцами на выгодных для себя условиях. Та же ситуация произошла и в Казани с Альбертом Яруллиным. Игрок получил предложение от «Трактора» на тех условиях, на которых хотел.

Напомним, что в прошлом году Яруллин просил руководство «Ак Барса» подписать с ним долгосрочный контракт, но клуб отказался от этой идеи, и сейчас казанцы теряют одного из лучших защитников лиги.

Стоит отметить, что бюджет «Трактора» на следующий сезон будет увеличен, и руководство клуба грамотно распределяет средства. До начала межсезонья челябинцы расстались с десятью игроками, в том числе и со шведским легионером Понтусом Обергом, чтобы освободить место под потолком и приобрести более качественных хоккеистов.

Молодой генеральный менеджер «Трактора» Иван Савин показал оперативную точечную работу в это межсезонье, сохранив лидеров команды, а также мощно усилив состав, не выходя за потолок зарплат. Челябинскому клубу удалось переиграть и «Локомотив» и «Ак Барс». Руководство казанцев даже не успело опомниться, как уже потеряло одного из лидеров команды.



Вообще, генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов стал допускать промахи именно после введения нового потолка зарплат. До нововведения «Ак Барс» несколько сезонов подряд лидировал по зарплатному бюджету на Востоке, тратя по 1,5 — 2 млрд рублей на зарплаты игроков.

Однако теперь, когда нужно укладываться в 900 млн рублей, у руководства казанцев появились большие проблемы. Практически половина игроков покинула команду, а поиски качественной замены у Якубова пока идут со скрипом.

При потолке зарплат отлично проявляются качества генеральных менеджеров, если они вообще есть. И руководство «Трактора» показало что зашло в игру больших игроков, и обскакав попутно парочку завсегдатаев этой игры.

Менеджеры, привыкшие к неограниченному раздутому бюджету и бравшие лишь умением выписывать многомиллионные чеки сегодня, похоже, испытывают серьезные неприятности с наглыми новичками, которые всегда должны были проявлять смекалку и скаутское чутье, чтобы держать свои команды на уровне.

Однозначно Иван Савин сегодня переигрывает восточных конкурентов по всем статьям.

СКА и ЦСКА не видно на трансферном рынке. Гегемония подходит к концу?

СКА и ЦСКА в этом межсезонье пока не блещут громкими трансферами. При потолке зарплат менеджерам обоих клубов нужно изрядно поломать голову, чтобы собрать боеспособную команду на следующий сезон. Пока клубы расторгают контракты с ненужными игроками, и среди этого списка есть довольно неожиданные фамилии.

У клубов абсолютно разное видение игры: ЦСКА проповедует системный хоккей, без особого творчества, а питерцы делают ставку на молодые таланты, которые умеют созидать. У обеих команд довольно длинная скамейка, но все равно и СКА, и ЦСКА испытывают довольно большие проблемы с составом.

К примеру, лучшего бомбардира Максима Шалунова московских армейцев уже по ходу плей-офф сватали в «Чикаго», и кажется, игрок действительно уедет за океан. Шалунову 28 лет и это, возможно, его последний шанс заиграть в Национальной хоккейной лиге.

В КХЛ большой дефицит центральных нападающих, и армейцам придется искать достойную замену Шалунову, что сделать очень непросто. К слову, Максим отыграл 74 матча в прошлом сезоне и набрал 53 (30+23) очка.

Также из ЦСКА ушел старожил клуба Иван Телегин, который отыграл в команде семь сезонов. В армейском клубе Телегин выполнял роль основного чеккера, но расторгли контракт с хоккеистом не случайно. По неподтвержденной информации, армейцы хотят вернуть нападающего Михаила Григоренко, который сейчас выступает за «Коламбус» и как раз освободили место под потолком зарплат.

Еще до введения потолка зарплат ЦСКА казался непобедимым монстром, а сейчас все поменялось. Президент клуба Игорь Есмантович не смог найти достойную замену уехавшим Кириллу Капризову и Михаилу Григоренко.

К слову, Есмантович неоднократно высказывался об отмене или послаблении жесткого потолка зарплат. Дело в том, что клубу очень тяжело работать в сегодняшних условиях и ему приходится прощаться с качественными игроками, дабы сохранить лидеров. Будет интересно посмотреть на то, как они будут выкручиваться из этого положения.



У питерского СКА дела обстоят не лучше. Клуб расторг контракт с Владимиром Ткачевым, который на протяжении последних двух сезонов являлся лучшим бомбардиром команды.

По ходу сезона хоккеиста периодически не включали в заявку на матч по непонятным причинам: то ли лучший бомбардир команды вдруг попал под ротацию, то ли Ткачев и главный тренер питерцев Валерий Брагин не нашли общий язык. А может СКА подготовил место для другого крайнего нападающего Никиты Гусева, у которого не клеится карьера за океаном?



Безусловно, СКА и ЦСКА по-прежнему будут претендовать на Кубок Гагарина и останутся одними из лидеров чемпионата, но сейчас этим клубам будет все труднее и труднее собирать боеспособную команду.



Чемпионский «Авангард» практически разобрали. Клубу будет очень трудно повторить успех прошлого сезона

28 апреля «Авангард» завоевал Кубок Гагарина в Балашихе, а уже через пару дней команду покинули сразу несколько хоккеистов.

Александру Крылову нужно постараться, чтобы восполнить все потери качественными игроками. Пока что имеется сомнительное подписание Франсиса Паре на замену Кирилла Семенова, который уезжает в Северную Америку. К слову, Кирилл является воспитанником омского хоккея и провел за родную команду пять полноценных сезонов.

Самой главной потерей для «Авангарда» может стать уход Боба Хартли. Опытным тренером всерьез интересуются в «Нью-Йорк Рейджерс». Хоть и у Хартли есть еще год контракта, но в соглашении есть пункт о его возвращении в НХЛ, и если Хартли и «Рейнджерс» договорятся о сотрудничестве, в таком случае, «Авангард» останется без главного тренера, который и привел клуб к Кубку Гагарина.

Сейчас омский клуб точечно усиляет все позиции. Например, подписали Ивана Телегина и Владимира Жаркова. Руководству клуба нужно заново построить в рамках потолка зарплат крутую команду, которая способна взять Кубок Гагарина еще раз. У руководства есть определенный кредит доверия, и следующий сезон по-настоящему покажет на что они способны.

К слову, руководство «Авангарда» уже допустило ошибку, отпустив Чиханова, который мог стать лидером команды в следующем сезоне, но в переговорах что-то пошло не так. Воспитанник омского хоккея будет выступать за «Коламбус».

Несмотря на это, руководство «Авангарда» еще в прошлом сезоне проявило себя с наилучшей стороны. Например, клуб по ходу сезона подписал контракт с чешским голкипером Шимоном Грубецом и закрыл проблемную вратарскую позицию. Угадал Александр Крылов и с легионерами — Буше и Найтом. Перехватил у «Ак Барса» прошлым летом второго топового защитника-татарина Дамира Шарипзянова. В общем, однажды функционер уже показал себя грамотным менеджером, способным собрать чемпионский состав. Посмотрим, как ему удастся (или не удастся) повторить успех в условиях больших потерь.

