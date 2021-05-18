Как в 20-тысячном поселке создавался советский суперклуб

История команды, которую министр обороны сократил одной из последних

Самая легендарная команда Московской области — регбийная ВВА была создана в поселке с населением 20 тысяч человек. Тем не менее, еще во времена СССР у нее было девять чемпионств, десять призовых мест. Уже после развала Союза, команду удалось сохранить чудом, когда из-за безденежья на некоторые матчи игроки добирались на электричках. «Реальное время» предлагает своим читателям эксклюзивное интервью с главным тренером этой легендарной команды Николаем Нерушем.

«Московская область славилась и славится своим спортом»

— Николай Владимирович, как рабочий поселок Монино на 20 тысяч жителей стал одним из центров советского, а сейчас и российского регби?

— Начну с того, что Московская область славилась и славится своим спортом. Городок, где я родился, Старая Купавна, относится к Ногинскому району, а это знаменитый в советские времена женский баскетбольный «Спартак» (Трехкратный обладатель еврокубка, чемпион и десятикратный призер чемпионатов СССР, — прим. авт.) с главным тренером Давидом Берлиным, которому там при жизни установили бюст. Монино — это регби, а, если смотреть шире, то мы относимся к Щелковскому району, а это сейчас, помимо прочего, мини-футбол, там базировалась команда «Спартак».

— Сейчас сборная России проводит там свои международные матчи.

— Во время руководства областью губернатора Бориса Громова, там был построен футбольно-легкоатлетический комплекс, который позволяет проводить подобные встречи. Чехов стал гандбольным городом, Руза — это плавание и водное поло сейчас, Раменское и Химки — это футбол, еще и баскетбол в Химках.

Фото wikimapia.org

Городок, где я родился, Старая Купавна, относится к Ногинскому району, а это знаменитый в советские времена женский баскетбольный «Спартак» с главным тренером Давидом Берлиным, которому там при жизни установили бюст

— Что любопытно, во времена СССР некоторые команды носили название города в своем наименовании — «Химик» из Воскресенска, «Кристалл» из Электростали, ВВА Монино, тот же баскетбольный «Спартак», «Спартак» по хоккею на траве и волейбольное «Динамо» просто назывались Московская область. И непонятно, где базировались?

— Ну, про «Спартак» я вам сказал, что это Ногинск. Хоккей на траве думаю, базировался в Электростали (Чемпион и трехкратный призер СССР, — прим. авт.), как и сейчас. Про «Динамо» (Обладатель еврокубка, семикратный призер чемпионата СССР — прим. авт.), ничего не могу пояснить, в целом, Мособласть очень спортивный регион. Каким был в СССР, когда Красногорск — это «Зоркий», хоккей с мячом (Чемпион и семикратный призер чемпионатов СССР по хоккею с мячом, — прим. авт.), Воскресенск — хоккей с шайбой (Пять раз становился призером советских чемпионатов по хоккею с шайбой, — прим. авт.). Плюс волейбол в Одинцово «Искра», хоккей с шайбой в Электростали «Кристалл», Видное — это мотобол. А при руководстве Громова, как я уже сказал, количество видов спорта и команд еще более увеличилось, поскольку, я вам признаюсь, в те времена был разгул подростковой преступности, и Борис Всеволодович повел с ней решительную борьбу, в частности, развивая спорт, как альтернативу для подрастающего поколения.

— Но ваш родной город — Старая Купавна, ничем в этом плане не примечателен.

— Здесь я хочу объяснить, что мой родной город Монино, а в Старой Купавне я появился на свет, просто потому, что роддом в Монино был закрыт, и маму повезли в соседний роддом, поскольку наши поселки располагаются в трех километрах друг от друга.

«Поначалу советское регби было студенческим видом спорта»

— Монино уже во времена СССР располагало командой европейского уровня, одной из сильнейших в стране. У нас в Советской Татарии, по сути, не было команд высшей лиги, хотя Казань перевалила за миллион еще в конце 70-х годов. Вы же понимаете разницу в масштабах…

— Все потому, что Монино стратегически был одной из баз для Военно-воздушных сил, и там располагалась ВВА, военно-воздушная академия имени Гагарина. Под ее крылом была образована команда по регби, само развитие которого у нас происходило в 60-е годы, и поначалу это был студенческий спорт. Вот тут так совпало, студенческий спорт, ВВА, Академия, и при ней в 1967 году появилась регбийная команда. И в целом, по стране, первые команды МАИ, МВТУ, Москва, «Авиатор-КИИГА», Киевского института инженеров гражданской авиации и «Политехник», Киев, ленинградский «Буревестник»…

Фото vva-podmoskovie.ru

Вот тут так совпало, студенческий спорт, ВВА, Академия, и при ней в 1967 году появилась регбийная команда

— Еще одна загадка — это принадлежность к тому или иному спортивному обществу. Для меня в этом плане непонятны две команды — хоккейный ВИФК из Ленинграда, Военный институт физической культуры, и ваша ВВА. Это студенческое ДСО «Буревестник» или армейские «Вооруженные Силы»?

— Конечно, армия. Вообще общество «Вооруженные Силы» располагало во времена Союза тремя армейскими командами по регби, это алма-атинский СКА и ташкентская «Звезда», совместно с которыми мы еще проводили отдельный чемпионат Вооруженных Сил. И этот факт давал определенные предпосылки для усиления, той же ВВА. Изначально же не было никаких предпосылок для того, чтобы развивать у нас в поселке регби. Но с появлением команды мастеров была открыта школа по регби, где, в частности, обучался и я, и ее воспитанники должны были в дальнейшем пополнять состав основной команды. Но пока этого не было, она пополнялась за счет армейского призыва, тем самым, формируя первые составы ВВА, которая быстро вошла в число лидеров советского регби. У нас в Академии базировалась 142 спортивная рота, а где армейский призыв, там и сверхсрочка со всеми положенными привилегиями, поэтому люди оставались играть в ВВА больше двух лет, обживались в Монино. Во времена СССР это был закрытый поселок городского типа, очень красивый, чистый, уютный для проживания. Очень спортивный, бассейн два стадиона, у нас, в частности очень любили отдыхать звезды советского хоккея, я в детстве еще видел Мальцева, Харламова, а Владислав Третьяк так и вовсе женился на уроженке Монино.

«Мы были одной из последних команд, которые сократил министр Сердюков»

— Кстати, опровергая бытующее мнение про «железный занавес» в СССР, отметим, что в регби еще при Союзе работал самый настоящий иностранец Жак Аспекян.

— Слышал, он по моему в Грузии начинал развивать регби, затем в Армении. А сам был гражданином Франции. Но я уже его не застал, сами понимаете. Возвращаясь к формированию состава ВВА, в 1987 году вышло постановление Министерства обороны о том, что спортсмены теперь будут числиться в командах, как штатные единицы, а не как «подснежники», и в штатном расписании появились должности спортсменов по видам спорта. Это еще более увеличило привлекательность выступления в армейских командах, поскольку были достойные должности, с хорошей тарификацией. По 2010 год мы официально находились в структуре Армии, и были, наверное, одной из последних спортивных команд которую сократили.

Фото gorodarus.ru

Во времена СССР это был закрытый поселок городского типа, очень красивый, чистый, уютный для проживания. Очень спортивный

— Это произошло при министре обороны Анатолии Сердюкове.

— Если так подумать, то, наверное, это правильное решение, не должны профессиональные спортивные команды находиться в структуре армии, за исключением каких-то спортсменов из индивидуальных видов спорта, а также военно-прикладных. Сейчас, будучи командой «ВВА-Подмосковье», мы входим в структуру Министерства спорта Московской области. Но тут мы снова забежали вперед.

— Да, тут напрашивается тема — как вы возглавили команду, по сути, не имея карьеры в основной команде.

— Лет с двадцати я начал работать детским тренером в нашей спортшколе, одновременно тренируясь в составе основной команды, но, не попадая в ее состав. Вслед за первой детской командой, появилась вторая, третья, появились результаты, мы выигрывали первенство РСФСР, и мне предложили возглавить юношескую сборную РСФСР, с которой мы выигрывал юношеские чемпионаты страны. В итоге в 1987-м меня пригласили в ВВА на должность тренера по научно-методической работе, но вскоре мы почувствовали все неурядицы с приближающимся развалом страны. Тут еще наложилось то обстоятельство, что с поста главного тренера ВВА убрали Евгения Ивановича Антонова, и я «остался на хозяйстве, практически в одиночестве, и в 1989 году я стал ВРИО главного тренера, со всеми вытекающими, проведением учебно-тренировочного процесса, составлением планов, определением состава и так далее.

«Выиграть в Кутаиси было практически невозможно»

— Как раз в те годы в советском регби установилась настоящая гегемония команды из Кутаиси, которая часто меняла название, но начинала, как ДСК, Домостроительный комбинат. Во времена СССР опережать команду из столичного города, а в Грузии это был Тбилиси, да еще и становиться чемпионом страны, могли позволить себе только в регби, и мужском баскетболе, где был знаменитый «Жальгирис» из Каунаса.

— Объяснять лидерство Кутаиси можно двумя факторами, в команде выросло поколение хороших игроков, «схватка» у них состояла просто из огромных по размеру регбистов, был отличный бьющий Дзагнидзе, который забивал практически с любого места, и, главное, у команды был тренер-администратор в одном лице Дуглас Петрович Кавтелашвили. Он сумел так организовать работу, в том числе, и с судейским корпусом, что выиграть в Кутаиси было практически невозможно. Надо отметить, что Кавтелашвили немного поработал и в футболе, с местным «Торпедо», также выходившим в высшую лигу, но там ему не давали развернуться в полной мере, в том числе потому, что лидером местного футбола было тбилисское «Динамо», но в регби он реализовал себя. В Тбилиси еще можно было выиграть, а в Кутаиси — никак, я больше не буду развивать эту тему, поскольку дело прошлое, а Дуглас Петрович уже в ином мире, царство ему небесное. Но потом они ушли в отдельный чемпионат Грузии, Союз развалился, и я уже начал работать в качестве главного тренера.



Фото rugger.info

Объяснять лидерство Кутаиси можно двумя факторами, в команде выросло поколение хороших игроков, «схватка» у них состояла просто из огромных по размеру регбистов

— Каково это было играть в девяностые в чемпионате страны по регби?

— Времена были, я вам скажу, в команде было порядка 20 регбистов, мы даже полноценную заявку на игру в 25 игроков не могли заполнить. Зарплат не было по два-три месяца, выручало то, что наши регбисты числились военнослужащими, получали армейский паек, и брали эту тушенку на выезды, вместе с кипятильниками. Нас еще, как армейскую команду, спасало то, что была транспортная авиация, благодаря которой мы вылетали на игры. К примеру, как мы добирались до Красноярска? Долетали на нашем самолете до Новосибирска, и на электричках преодолевали оставшуюся часть пути. А это порядка 800 километров пути. Или договаривались так, что нас выгружали в Канске, и ждали попутного самолета АН-12, с сиденьями по бортам, если кто помнит. Или просили хозяев, чтобы они помогли нам добраться, чтобы неявку не записали.

— Сейчас подросло поколение, смеющееся над фразой, «вы что хотите, как в девяностые?». У них другие проблемы, когда отсутствие Wi-Fi — это уже катастрофа.

— И это возвращение в «средние века» было не только в чемпионате страны, такая же разруха была на международном уровне, куда Россия вышла играть, как правопреемник СССР. К счастью, у нас был великий Александр Иванович Латышев, который один стоил штата целой федерации, выполняя всю работу, организационную, координационную, искал деньги, и так далее. А тогда наш главнокомандующий поощрил команду ВВА за выигрыш последнего Кубка СССР поездкой в Германию, на территорию ГСВГ, Группы войск в Германии, откуда можно было выехать в Берлин, и так далее. Мы там арендовали у хоккеистов автобус, и на нем рассекали до Берлина, до Бельгии, потом до Франции, где у нас проводились первые официальные матчи чемпионата Европы. Причем, мест для всех в автобусе не хватало, половина добиралась своим ходом, виз не было, жуть… По ходу, уже по Франции мы собирали наших легионеров, которые успели перейти в местные команды, и играли за нашу сборную бесплатно, в буквальном смысле за Родину!

«Французы организовали чемпионат Европы, чтобы противопоставить его англосаксам»

— Это все напоминает воспоминания цыганского барона, честное слово.

— Вот именно. Заодно наши регбисты попытались бизнес соорудить, накупить машин, чтобы здесь продать. Так там едва ли не половина из этих машин до России не доехала. А через какое-то время Германия должна была приехать для ответного матча. Мы проводили его в Лосино-Петровске, на разваленном стадионе. Ноябрь месяц, холодина, так мы в гостинице с Латышевым полы им помыли, столы расставляли, все сами делали. И это общая ситуация была, когда все делалось на энтузиазме, это все несравнимо с нынешними возможностями.

Фото vva-podmoskovie.ru

У нас там был костяк игроков из ВВА, опять же, не собранный по армейскому призыву, как в советские времена, а выращенный самостоятельно, из ребят близлежащих городов Зеленограда, того же Лосино-Петровского, самого Монино

— Кстати, за эту нищую сборную России играли не только россияне, но и узбекистанец Грачев, казахстанец Уанбаев.

— Ну, поскольку сборная России была правопреемницей Советского Союза, то формально они имели право быть заявленными за нас. Тем более, что ташкентскую «Звезду» в полном составе, армейское командование перевело в Калининград. Потом Грачев уехал играть во Францию, и как Уанбаев, приезжал играть за Россию.

— Мне всегда интересно было, что в европейском регби существовали Гранд Челем, Большой шлем, где играли сборные из стран Великобритании плюс Франция, а также чемпионат Европы, где также играла и Франция, все остальные страны, включая СССР.

— Так этот чемпионат и был организован французами, в попытках объединить всю остальную Европу против англосаксов. Причем, когда на чемпионате Европы выступала сборная СССР, то французы выставляли свой сильнейший состав, а уже с распадом Союза перестали это делать, и мы уже играли с их вторыми составами. Тем не менее, мы в конечном итоге смогли добиться потрясающего для российского регби результата, когда вышли на Кубок мира 2011 года. Не как в прошлый раз, на Кубке мира-2019, когда воспользовались юридическим правом, опротестовав ряд результатов в матчах, где у соперников из Бельгии, Испании и Румынии играли незаявленные игроки. А в 2011 году мы вышли собственными силами. И у нас там был костяк игроков из ВВА, опять же, не собранный по армейскому призыву, как в советские времена, а выращенный самостоятельно, из ребят близлежащих городов Зеленограда, того же Лосино-Петровского, самого Монино.