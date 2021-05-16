«Синтез» — в шаге от золота, Шлейхер дважды завоевал серебро Евро

Российское ватерполо осуществляет мечты создателей футбольной Суперлиги

Домашний разгром московского «Динамо» со счетом 12:5 остановил казанский «Синтез» в шаге от завоевания золотых медалей чемпионата России. Этот шаг предстоит сделать либо 15 мая в Москве, либо снова принять «Динамо» в родных стенах 19 мая. Подробности в репортаже «Реального времени».

Ватерпольные суперклубы весь май будут играть друг с другом

Календарь ватерпольного сезона выстроен так, что сразу после чемпионата России будут проведены игры Кубка страны. Еще в нем сыграют московское «Динамо» и «Синтез», первая игра запланирована 29 мая.

Иными словами, команды сыграют между собой либо три, либо (в случае третьего матча в рамках финала чемпионата России) сразу четыре поединка. Это ли не мечта организаторов футбольной Суперлиги, стремящихся свести суперклубы воедино, чтобы они играли в режиме, приближающемся к нон-стоп?

Впрочем, стартовый поединок в Казани не позволяет отнести к суперклубам обоих соперников. «Супер» был только «Синтез», выигравший в итоге более чем с двукратным отрывом. Трудности были только поначалу, когда гости открыли счет, потом попали в штангу, не сумев реализовать большинство, и, наконец, сравняли счет 3:3. Казанцы, уступая 0:1, предприняли рывок благодаря двум мячам Сергея Лисунова, затем порадовались голу Степана Андрюкова, после чего москвичи их достали и ушли на первый перерыв при равном счете.

А дальше в воде была как будто бы одна команда. Непробиваемый голкипер «Динамо» Николай Максимов вынужден был пропускать по центру от Николая Лазарева и Игоря Бычкова. Будучи не в силах прикрыть правый угол ворот, пропускал от Алексея Рыжова-Аленичева в ближний угол и после реализации пенальти. В итоге к большому перерыву команды подошли при счете 8:4, интрига в матче испустила дух, ее выловили в перерыв и унесли сушиться в раздевалку. В третьем и четвертом периодах борьбы, по сути, не было — 10:5. В концовке поединка казанцы выпустили на площадку второго голкипера Игоря Чиркова вместо Евгения Кострова, и он в очередной раз умудрился «выйти сухим из воды». Как и в домашней игре с Астраханью, Чирков не пропустил, а партнеры по команде «на опыте» забили еще один гол в ворота Максимова — 11:5. Тому «отлились слезки» за два еврокубковых матча — за все претензии по поводу того, что человеку 48 лет, а он выглядит лучше вас всех, при этом не играя несколько лет подряд.

Кстати, игра в Москве назначена на утро, в 11. 30, что дает минимальное преимущество динамовцам, привыкшим к такому графику игр.

Незримое противостояние с Волгоградом

В полуфинале они обыгрывали «Спартак» по этому же сценарию с ранним временем московского матча. Волгоградский «Спартак», кстати, тоже выиграл в субботу свой первый матч у Астрахани в борьбе за бронзу, испытывая проблемы только в первом периоде — 15:9. И теперь между Казанью и Волгоградом, точнее, их плавательными спортклубами, остается только заочное соперничество. И проведут они его в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта. Отметим, что некогда плавательный центр России Волгоград делегировал на чемпионат Европы только двоих, и то в плавании на открытой воде — Дениса Адеева и Марию Новикову. А еще на открытой воде будет стартовать Анастасия Кирпичникова, которая завоевала место в олимпийской команде и в плавании в бассейне. «Синтез» же делегировал четверых.

Стоит отметить, что нынешний сезон доказал превосходство казанской ватерпольной школы. Мы выиграли первенство до 15 лет, стали вторыми в возрасте до 19 лет, уступив Санкт-Петербургу, в то время, как Волгоград был, соответственно, шестым и седьмым, а в турнире до 17 лет занял последнее место в отборочной группе.

При этом Алексею Агаркову и Степану Халтурину уже по 38 лет. Что касается татарстанцев, то у нас в составе семеро — Игорь Чирков, Егор Васильев, Арслан Закиров, Эмиль Зиннуров, Адель Латыпов, Даниил Пронин, Роман Шепелев. В московском «Динамо» — Роман Усов, Динар Хайрутдинов и Никита Экомазов. В Волгограде — Тимур Шайхутдинов, в «Балтике» — Сергей Буланаев, Адель Романов (Гиниятов) и Владислав Егоров, еще один Арсений Егоров — в ЦОП «Москомспорта», голкипер Никита Саратов защищает цвета «Штурма-2002».

Единственным преимуществом Волгограда остается женская команда, главный тренер которой Александр Гайдуков пригласил пятерых своих подопечных в состав сборной России: Дарью Герзанич, Татьяну Толкунову, Анну Устюхину, Анастасию Федотову и Наталию Чурзину. И у женской ватерпольной сборной, в отличие от мужской, есть хорошие олимпийские перспективы.

Волгоградский «Спартак» выиграл в субботу свой первый матч у Астрахани в борьбе за бронзу. Фото: vk.com/spartak_volgograd

«Князь Серебряный» Никита Шлейхер

А у «Синтеза» реализовывать олимпийские перспективы предстоит Никите Шлейхеру. На завершающемся в Венгрии чемпионате Европы Шлейхер дважды был вторым. Вначале в синхронных прыжках с трехметрового трамплина он стал вторым с Евгением Кузнецовым. Наш дуэт уступил только немцам, опередив команду Украины. А в личных прыжках россияне соперничали только друг с другом.

В квалификации за ними следовал англичанин Джеймс Хитли, в финале его на бронзовой ступени сменил немец Мартин Вольфрам, но россияне были недосягаемы. Чемпионом стал Кузнецов, отрастивший окладистую бороду, из-за которой он напоминает религиозного деятеля, только в плавках. Вторым финишировал Шлейхер. Еще одна представительница «Синтеза» Мария Полякова тоже стабильна — только она шестая, по итогам стартов на метровом и трехметровом трамплинах.

Сам чемпионат Европы только набирает силу, но уже породил один скандал. Из-за испорченных подводных колонок дуэты вынуждены будут показывать свою техническую программу повторно. Результаты просто обнулили, хотя на тот момент, когда организаторы приняли такое решение, большинство участниц уже выступили, и российский дуэт Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко уверенно лидировал. Пришлось повторно идти в бассейн, попутно обдумывая мысль: почему из-за косяков организаторов страдают спортсменки? Впрочем, наших из колеи трудно выбить, и пока конкурентки трясли конечностями в воде, россиянки уверенно двигались к очередному золоту.

Кстати, наши прыгуны вновь соберутся вместе в конце мая в Казани, чтобы разыграть медали чемпионата России, и именно там, по идее, будут разыграны места в состав олимпийской сборной, независимо от того, кто завоевывал олимпийские лицензии. Кстати, там к коллегам присоединится олимпийский чемпион Илья Захаров, решивший завершить карьеру, долго лечившийся, но сейчас готовый побороться за Токио-2021. А вот другой летний старт — юношеский чемпионат мира — перенесен на следующий год. Возможно, он будет пересекаться по срокам со взрослым чемпионатом мира или Универсиадой, но это лучше, чем сейчас, когда все внимание спортивной общественности будет сосредоточено на Олимпиаде. Жаль только спортсменов 2003 года рождения, которые на следующий год потеряют право стартовать на ЮЧМ.

На завершающемся в Венгрии чемпионате Европы Шлейхер дважды был вторым. Фото: sintez-kazan.ru

Красных, Тарасевичу и Андрусенко плавать до старости?

С понедельника на чемпионате Европы стартуют пловцы, в том числе татарстанцы Вероника Андрусенко, Григорий Тарасевич и синтезовец Александр Красных. Именно с ним и его участием в эстафете 4 по 200 метров связаны наши надежды на золотую медаль, как на «Европе», так и на Олимпиаде в Токио. Хотя олимпийский чемпион по плаванию, а ныне — телекомментатор Денис Панкратов, очарованный результатами недавнего чемпионата России на мужской дистанции 200 метров вольным стилем, уже после 200 метров комплексом у женщин был в абсолютно другом настроении.

— Два года назад казалось, что у нас все хорошо. И Ирина Кривоногова на ходу, и Анна Чернышева приблизилась к каким-то там рекордам, Анастасия Сорокина подросла. И, казалось бы, давайте сейчас поедем на Олимпиаду аж тремя пловчихами. Но… Никто не отобрался.

К чему этот абзац? А дело в том, что параллельно со взрослым чемпионатом Европы сейчас в Пензе проходит первенство России среди юниоров с участием девушек 14-17 лет и юношей 15-18 лет. На данный момент прошло три дня соревнований, позади 25 финалов из 32. И ни в одном из этих финалов не было ни одного представителя Татарстана.

Иными словами, с 2003 по 2006 годы рождения наши пловцы не попадают даже в восьмерки сильнейших по своему возрасту в России! Александр Красных начинал в лягушатнике Бугульмы, Егор Куимов — в «Касатке» с ее 25-метровым бассейном, Яна Мартынова — в «Синтезе», где время для тренировок давали с шести утра, и все они доросли до сборной страны, завоевывая медали мировых и европейских чемпионатов. Сейчас у нас бассейнов столько, что на первенство России были делегированы спортсмены не только из Казани, Нижнекамска, Челнов, но даже из районов республики — например, из Кукмора.

Расширение географии радует, но достойных результатов пока нет, за исключением юных казаночки Софьи Дьяковой и челнинки Ралины Гилязовой, ставшей в начале мая двукратной чемпионкой на первенстве России в Волгограде в возрасте участниц до 14 лет.

Нашим ветеранам — Красных, Королеву, Андрусенко смены пока не предвидится... Фото: sintez-kazan.ru

И получается, что нашим ветеранам — Красных, Королеву, Андрусенко смены пока не предвидится, и возникает необходимость выступать аж до Олимпиады-2024. А 48-летний ватерполист Николай Максимов им в пример…

