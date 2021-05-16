Кемпинги для автодомов, музей «Соцгород» и сказочно-информационный центр: как татарстанцы Пермь брали

В последнем полуфинале Всероссийского конкурса индустрии туризма «Мастера гостеприимства» определились еще два финалиста из Татарстана

Фото: предоставлено пресс службой конкурса «Мастера гостеприимства»

12 и 13 мая в Перми проходил региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства». Свои проекты по развитию внутреннего туризма представили 129 конкурсантов из 26 регионов России. Трое из них приехали из Татарстана — правда, только двое прошли в финал, который пройдет в июне в Нижнем Новгороде. Как Пермь собирается развивать туристический бренд посекунчиками и пирожками с пистиками, станет ли Татарстан Меккой для владельцев автодомов, «взлетит» ли проект сказочно-туристского центра в нашей республике — в репортаже «Реального времени».

Занимательная тревел-математика

Первый сезон конкурса «Мастера гостеприимства» проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошел в 2019—2020 годах. Он был довольно скромным. Второй сезон масштабнее: география охватила все 85 регионов страны, а участников стало на 8,5 тысячи больше. Уже прошло шесть полуфиналов — последний провели на уходящей неделе в Перми, он и стал самым массовым, по оценке организаторов.

Как может быть шесть полуфиналов? Очень просто — любой россиянин, у которого родилась ценная идея по развитию внутреннего туризма, может подать свою видеозаявку в любой момент, причем для любого региона, причем бесплатно. В этом сезоне полуфиналы прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени. И последней стала Пермь. Всего от Татарстана в будущем финале поучаствуют шестеро конкурсантов. Они и поедут в Нижний Новгород.

Не все участники просчитывают бизнес-план для реализации своего проекта: одни просто не успели это сделать, у других сумма затрат будет зависеть от масштаба проекта — будет он интересен в одном городе, охватит один или сразу несколько регионов. И их сложно в этом винить — ведь даже организаторы в лице заместителя гендиректора платформы «Россия — страна возможностей» Антона Серикова пока не могут назвать общий грантовый фонд «Мастеров гостеприимства — 2021». Однако как отмечают сами участники, не только за победой они приезжают сюда. Прежде всего, конкурс — это общение с единомышленниками, их ценный опыт и наработки, возможность узнать, «как у них», просто попробовать свои силы, протестировать идею, чтобы позже ее доработать и уже точно собрать все призы.

В центре — финалистка из Татарстана Галина Шарафутдинова. Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Мастера гостеприимства»

Ошибки молодости и пермские плюсы

Конкурс молодой, и это чувствуется сразу: организаторы продемонстрировали несогласованность действий на местах, недоработки в программе и весьма досадные промахи, причем в той самой сфере гостеприимства, так что в Перми хозяева конкурса «мастерами» точно не стали.

Но были и плюсы. Пермь предоставила свой лучший отель для проживания части участников и журналистов. Отель Holiday Inn Perm, которые местные больше знают как «Жемчужину», действительно соответствует четырем заявленным звездам.

Для двухдневного массового конкурса выбрана и интересная площадка — «Завод Шпагина». Промышленные здания предприятия, основанного в 1878 году, и переделанные под социально-культурное пространство, только начинают осваиваться пермяками. Но очень креативно и по делу — архитектура зданий сохранена, по территории расставлены арт-объекты — человеческие фигуры из железа, созданные из найденных тут же орудий производства, кусков железа и прочего. Словом, все в дело, и в этом чувствуется бережное и рациональное отношение пермяков к наследию.

К слову, сами местные жители могут ругать свой город на все лады, но только не вздумайте это сделать сами — даже ссылаясь на их собственные реплики. Приезжим это не позволено. Наоборот, местный этикет подразумевает, что вы будете убеждать пермяков в том, что они недооценивают свой прекрасный город. И тогда вы будете желанным гостем!

Громкий праздник — с минуты молчания

Еще одним плюсом можно назвать деловую дружескую атмосферу конкурса. Сюда приехали действительно люди заинтересованные, видные эксперты, а открыл мероприятие сам глава Пермского края Дмитрий Махонин. Но поскольку встреча началась утром 12 мая, когда в Татарстане был объявлен траур по погибшим в казанской гимназии, Дмитрий Махонин объявил минуту молчания.

После того как пермский губернатор продемонстрировал свою тактичность и внимание к общей беде, участники конкурса вернулись в более светлую реальность. Корреспондент «Реального времени» задал Махонину вопрос: «Если Казань — гастрономическая столица России, то столицей чего планирует стать Пермь?» Тот, подумав, ответил:

— У нас много пермских брендов, которые широко известны за пределами региона. Это, например, деревянные скульптуры богов, я надеюсь, что наши гости посетят Пермскую художественную галерею. Мы же, в свою очередь, в этом году начинаем строительство новой галереи на территории завода им. Шпагина, которая будет одной из лучших в стране. Мы можем гордиться нашим современным искусством — все знают масштабную надпись «Счастье не за горами» на набережной Камы. А в ближайшее время будет принят в Перми дизайн-код. Пермская гастрономия тоже достаточно известна — слово «посекунчики», думаю, входит в обиход каждого жителя нашей страны. Помимо этого, «пирожки с пистиками» — это тоже коми-пермяцкая история, как и черничные пироги. Это не просто смешные названия, это еще и вкусно!

Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Мастера гостеприимства»

Губернатор Пермского края отметил, что уже реализуются большие планы по преобразованию Перми, которая через два года отметит свое 300-летие. Акцент делается на воссоздании исторических образов:

— Я глубоко убежден, что наша страна — самая кр­асивая, у нас живут прекрасные люди, а это большой ресурс для того, чтобы все больше привлекать внимания к нашим просторам, чудесным архитектурным памятникам, духовному богатству. Здесь очень многое зависит от нашего сознания. Я всегда привожу пример: за рубежом мы часто восхищаемся какими-то памятниками и сооружениями, а у себя того же не замечаем, проходя мимо красот наших, российских городов. А для того чтобы и мы сами, и приезжие иностранные гости любовались красотами вместе с нами, нужно улучшать уровень сервиса, развивать индустрию гостеприимства.

«Татарстан избалован ивентом»

Антон Сериков отметил, что Пермь заинтересована в том, чтобы принять много экспертов в области индустрии туризма. Ведь конкурс — это еще и «прожарка» региона с точки зрения туристической привлекательности. Кстати, еще ни одно состязание мастеров гостеприимства пока не проходило в Татарстане, несмотря на высочайшую популярность Казани среди туристов:

— Мы ожидаем активности от региона. В прошлом году возможность провести у вас полуфинал обсуждалась, но мы до полного согласования не дошли. Мы понимаем, что ваш регион и так избалован ивентом, мероприятиями, вниманием туриндустрии. Надеемся, что в третьем сезоне в Татарстане поверят в наш конкурс и пригласят провести финал или полуфинал.

Говоря о Татарстане, гендиректор президентской платформы особенно отметил Галину Шарафутдинову, участницу от Казани, дескать, ее большой опыт чувствуется в интересных проектах, которые она привозит вот уже на второй конкурс.

Дом для «дома на колесах»

В первом сезоне исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галина Шарафутдинова продвигала национальную кухню. Тогда ей удалось дойти до полуфинала. А теперь она привезла проект «Мобильный Татарстан», который предлагает масштабировать на всю страну:

— Во время пандемии возможности для отдыха значительно сократились, и путешествие на автомобиле получает второе дыхание. Многие думают, что это новшество, хотя на самом деле просто хорошо забытое старое. Я привезла на конкурс «Атлас автомобильных дорог» моего папы — помню, как в мои три года на своем «Запорожце» родители возили меня в Ялту, практически через всю страну. Тогда не было никаких удобств, но присутствовало огромное желание. Мы останавливались в лесу, натягивали простыню в качестве потолка — там и жили. Я понимаю, что такое путешествие дает сегодня возможность дистанцироваться, не быть привязанным к самолетам-поездам, а все необходимое возить с собой. Но чтобы и сегодня автопутешествия стали актуальными, нужна, конечно, инфраструктура. Это, например, стоянки для автодомов, обеспеченные всем необходимым для обслуживания дома на колесах. Сеть таких стоянок широко развита во всем мире, где на автотуристов приходится 25% от всех путешествующих. В нашей стране эта цифра — только 1%. Кстати, в Татарстане вообще нет ни одного подобного кемпинга, и только на «Казанской ярмарке» принимают приезжающих в автодомах, но об этом знают немногие. О том, что автотуризм может быть очень востребованным и доходным, говорит опрос портала «Авто.ру»: 73% опрошенных россиян готовы рассматривать путешествия на автомобиле. Эта ниша — «голубой океан» для турбизнеса.

Я привезла на конкурс «Атлас автомобильных дорог» моего папы — помню, как в мои три года на своем «Запорожце» родители возили меня в Ялту, практически через всю страну.

Директор ассоциации отметила, что пока в Татарстане она видит три возможные точки для строительства первых кемпингов для автотуристов: Казань, Камское Устье и район Кзыл-Иль. По ее мнению, если реализовать проект в этих точках, то опыт Татарстана можно будет тиражировать по всей стране. По предварительным расчетам автора проекта, инвестиции в три локации могут составить 36 млн рублей, если земля под кемпинги будет выкупаться будущими владельцами. Если же брать ее в аренду, то все обойдется куда дешевле.

Галина Шарафутдинова прошла в финал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», и в июне мы узнаем, станет ли она победительницей.

Сказочно-информационный центр

Еще один счастливчик, получивший билет в финал, — казанский экскурсовод Тимур Гильмутдинов. Он уверен, что народные сказки могут стать серьезным подспорьем для развития внутреннего туризма:

— Цель моего проекта «Институт сказок» — через погружение в местный фольклор рассказать гостям о традициях, культуре и нравах татарского народа. Я считаю, что его нужно масштабировать по всей России — у каждого региона есть свои были, мифы и поверья, которые интересны гостям самого разного возраста. В идеале — начать с создания нескольких этнодомов. Так, первый дом — дом кочевников, где будут рассказывать о культуре и истории древних тюрков. Это юрта, в которой можно узнать о жизни и сказках народа до принятия ислама. Рассказ поведет экскурсовод, одетый по моде тех лет. Гости и сами могут прикоснуться к предметам быта, примерить одежду предков. Далее — каменный зал, медресе, где будет рассказываться история Волжской Булгарии. В одном из следующих залов можно услышать народные сказки, произведения, например, Габдуллы Тукая — и возможно, гостям захочется приехать в Кырлай. Отмечу, что это не только театрализованное шоу, но и информационный центр, в котором будут предлагаться экскурсии.

Тимур Гильмутдинов — в центре. Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Мастера гостеприимства»

Тимур Гильмутдинов пока не просчитывал экономику своего проекта. Как только найдется заинтересованный инвестор, определится масштаб и место претворения «Института сказок» в жизнь, будут названы и цифры. Эксперты «Мастеров гостеприимства» по достоинству оценили «сказочную перспективу», и автор проекта стал финалистом.

С рюкзаком по Соцгороду и дальше

Еще одна представительница когорты казанских экскурсоводов, Елена Чабанова, в финал не прошла, но проект свой бросать не собирается. Теперь она знает, как его доработать, и реализовывать свой музейно-туристический центр «Соцгород» будет в любом случае:

— Проект состоит из двух частей. Это непосредственно сам музей, который расскажет об архитектуре района в советский период. Это одновременно и туристическая составляющая, и быт того времени, который был невозможен без турпоходов с семьей или друзьями в ближайшие леса и районы. Причем туристическую группу обязательно будет сопровождать инструктор-экскурсовод, который расскажет обо всем, что туристам встретится по пути.

Участница полуфинала планирует и в дальнейшем пробовать себя в конкурсе, но пока не знает, повезет ли она туда хорошо доработанный старый проект или придумает новый.

Финал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» пройдет с 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде. Всего в нем примут участие шесть татарстанцев.