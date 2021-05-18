День в истории: новые факультеты в КАИ, депортация народов Крыма и «Ночь музеев»

Чем примечательна дата 18 мая

Сегодня, 18 мая, в России — День Балтийского флота и День памяти жертв депортации народов Крыма, в мире — Международный день музеев, а еще старт конкурса «Евровидение». В этот день в нашей стране был учрежден первый государственный банк, фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а в Канаде основали город Монреаль. 18 мая родились российский тюрколог, профессор Императорского Казанского университета Николай Катанов, персидский поэт, математик, философ Омар Хайям, английский математик Бертран Рассел, французский модельер Пьер Бальмен, последний российский император Николай II, советский и белорусский мультипликатор Игорь Волчек. Скончались Герой Советского Союза, прототип героя «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого Алексей Маресьев, генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза Алексей Панфилов, врач Николай Семашко, один из организаторов системы здравоохранения в СССР, и русский полководец, основоположник русской военной теории Александр Суворов. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

День рождения Николая Катанова и новые факультеты в КАИ

18 мая 1873 года в родной город вернулся уроженец Елабуги писатель Дмитрий Стахеев. Там писатель начал работу над романом «Наследники». Произведение является по своей сути художественной летописью, доказательством молниеносной смены после отмены крепостного права передовых общественных и культурных типов, определивших духовную жизнь русского общества в 70-90-е годы 19 века.

18 мая 1932 года организованы самолетостроительный факультет и кафедры аэродинамики, теоретической механики, сопротивления материалов, иностранных языков, высшей математики Казанского авиационного института. В июне того же года приказом Глававиапрома выпускник Новочеркасского авиационного института Сергей Гудзик был назначен первым директором вуза. Число студентов КАИ резко выросло. Если в марте занятия на первых трех курсах начали три группы аэродинамического отделения, то уже к июлю 1932 года в институте обучалось девять групп с общим количеством студентов 202 человека.

Н. Ф. Катанов в вицмундире профессора Казанского университета с наградами. Фото 1909 года. Фото wikipedia.org

18 мая 1862 года родился востоковед и путешественник, действительный член Общества археологии, истории и этнографии Императорского Казанского университета в течение 28 лет, из которых 16 лет был его председателем, Николай Катанов. Профессор преподавал языки, этнографию и историю тюркских народов в Казанском университете, Казанской духовной академии (1911 — 1919) и в восточном отделении Северо-Восточного этнографического и археологического института (1917 — 1921). С 1905 по 1917 год являлся директором историко-этнографического отдела и председателем совета Казанского музея. Восточные этнографические, нумизматические, археологические материалы, собранные им во время экспедиций, стали органичной частью уникального наследия Национального музея РТ.

В этот день в 1966 году ушел из жизни уроженец Зеленодольского района Татарстана генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза Алексей Панфилов. Особо прославился своим участием в Восточно-Померанской операции, когда его танковый корпус с боями за месяц — с 25 февраля по 30 марта — преодолел четыреста километров и сумел разгромить остатки Второй немецкой армии.

Взятие шведских кораблей в устье Невы. Л. Д. Блинов, 1890 год. Фото wikipedia.org

День Балтийского флота и выселение крымских татар

18 мая в нашей стране ежегодно отмечается День Балтийского флота. Праздник приурочен к состоявшей 7 (18) мая 1703 года в ходе Северной войны первой победе российского флота. В тот день гребной лодочной флотилией с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I в устье Невы были атакованы и захвачены два шведских военных судна. Праздник установлен приказом Главнокомандующего ВМФ России адмиралом флота Феликса Громова №253 от 15 июля 1996 года.

18 мая 1753 года указом императрицы Елизаветы был учрежден Дворянский заемный банк — первый в России государственный банк. Финансовая организация предоставляла займы представителям дворянского сословия. Первоначально банк предлагал ссуды размером до 10 тысяч под 6% годовых. Начальный капитал банка составлял 750 тысяч рублей.

В этот день в 1896 году в Санкт-Петербурге в доме №46 по Невскому проспекту открылся первый в России кинотеатр. Сейчас по этому адресу располагается «Парк культуры и чтения «Буквоед»». Зрителям предлагались к просмотру только иностранные, в основном французские, кинофильмы.

Фото citywalls.ru

В этот день в 1944 году началось выселение крымских татар в восточные регионы СССР. Депортация производилась в Узбекистан и в соседние районы Казахстана и Таджикистана; небольшие группы были также отправлены в Марийскую АССР и ряд других регионов РСФСР. Принудительная высылка была закончена 4 июня 1944 года. Официально депортация обосновывалась фактами участия крымских татар в формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии во время Великой Отечественной войны, и сотрудничества с оккупационными властями.

В эту дату в 1957 году Совет Министров СССР принял постановление об открытии Сибирского отделения Академии наук СССР. Инициатором создания отделения был советский математик и механик Михаил Лаврентьев. Главной задачей Сибирского отделения АН СССР стало развитие теоретических и экспериментальных исследований в области физико-технических, естественных и экономических наук. Вскоре Новосибирск стал одним из главных научных центров нашей страны.

18 мая 1958 года на втором Каннском кинофестивале «Золотая пальмовая ветвь» досталась фильму Михаила Калатозова «Летят журавли». Татьяна Самойлова, исполнившая роль Вероники, стала одной из главных звезд фестиваля. Актриса вызвала у каннской публики настоящий восторг. Знаменитый Пабло Пикассо даже попросил у Самойловой автограф.

Фото RIA Novosti archive, image #101740 / Eduard Pesov / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

18 мая 1967 года Юрий Андропов был назначен председателем КГБ при Совете Министров СССР. В своих воспоминаниях разведчик Михаил Светлов писал: «Андропов внедрил чекистов во все звенья государственной машины. Заместители руководителей от «органов» сидели на радио и телевидении, в министерстве культуры». Для того, чтобы доказать степень важности своей структуры, Андропов вел активную борьбу с «диссидентством», а также с «агентами влияния».

В этот день в 2005 году российский футбольный клуб впервые в истории выиграл Кубок УЕФА. На стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне состоялся матч между португальским «Спортингом» и московским ЦСКА. «Спортинг» играл в финале кубка обладателей кубков 1964 года, где выиграл у венгерского МТК, а ЦСКА впервые участвовал в финале международного турнира под эгидой УЕФА. Финал завершился заслуженной победой российской команды со счетом 3:1.

Осада Анапы и Международный день музеев

18 мая 1642 года в Канаде был основан город Монреаль. Основание поселения стало частью масштабного миссионерского движения, которое базировалось во Франции. Город долгие годы оставался самым отдаленным постом миссионеров. Монреаль был отбит англичанами у французов еще в середине 18 века, однако франкоговорящие и по сей день составляют основное население исторического центра и всего города.

Фото wikipedia.org

В эту дату в 1828 году началась осада турецкой крепости Анапа. В операции принимал активное участие флот в составе 20 судов под флагом адмирала Алексея Грейга. В течение сорока лет (с 1788 по 1828 годы) русские войска предприняли семь походов на Анапу, одни из которых закончились бесславно, а другие удачно. Однако в силу определенных обстоятельств Анапа возвращалась туркам. И только в 1929 году, по Адрианопольскому мирному договору, приморский город окончательно перешел во владение России.

18 мая 1830 года в США начали промышленное производство газонокосилок. Первый патент за создание так называемой «машины для подстригания травы» получил англичанин Эдвин Беард Бадинг (1795-1846). В основе конструкции лежало приспособление для однородной стрижки ворса ковров, представлявшее собой стационарно закрепленный на станине вращающийся цилиндр с ножами.

18 мая 1899 года в Гааге открылась первая мирная конференция, созванная по непосредственной инициативе Императора Николая II. На конференции были приняты три декларации: о запрете применения удушающих газов, о запрете разрывных пуль («дум-дум») и о запрете сбрасывания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров.

Фото worldkings.org

В этот день в 1923 году французский инженер Антуан Барнай получил патент на телефон с дисковым набором номера. До этого люди не набирали номер. Каждый аппарат был соединен с диспетчерским пунктом, и звонивший просил телефонистку соединить его с нужным абонентом.

18 мая 1974 года Индия стала шестым государством, обладающим атомным оружием. Первое испытание ядерного заряда мощностью 20 килотонн произошло на полигоне Покхаран в штате Раджастхан. Тем не менее, Индия официально не признала себя обладателем ядерного оружия. Это было сделано лишь после подземных испытаний пяти ядерных взрывных устройств (включая 32-килотонную термоядерную бомбу), которые прошли на полигоне Покхаран 11—13 мая 1998 года.

Каждый год 18 мая музейные работники разных стран отмечают Международный день музеев. Праздник появился в 1977 году, когда XI генеральная конференция ICOM (International Council of Museums — Международный совет музеев), проходившая в Москве и Ленинграде, приняла решение по предложению российской делегации о ежегодном профессиональном празднике. Сегодня многие музеи открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии, научные дискуссии. Часто это бывает в вечерние или ночные часы, в рамках международной акции «Ночь музеев». В настоящее время более 20 тысяч музеев по всему свету отмечают эту дату.