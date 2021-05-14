Каким будет чемпионат мира — 2021 в Риге и почему, несмотря на ограничения, он нам так необходим

В Риге будет странный состав сборной России, мировой хоккей снова в «пузыре», но ЧМ все равно нужен. Рассказываем почему

Уже 21 мая сборная России начнет свой путь на этом чемпионате мира по хоккею в Риге, и будет очень интересно посмотреть, что из этого получится. Безусловно, это будет самое необычное мировое первенство за всю его историю. Разговоры о необходимости такого проблемного чемпионата, когда не будет полных трибун и ажиотажа вокруг игр на стадионах, ходят давно. Некоторые эксперты утверждают, что в таком формате он теряет смысл. Однако спортивная редакция «Реального времени» приводит доводы, почему ЧМ в Латвии нужен. Что не так с нашим составом, как игроки снова попадут в «пузырь» и почему в этом году нужно проводить чемпионат мира — это и многое другое в новом материале «Реального времени».

И снова «пузырь», болельщики будут смотреть хоккей по телевизору

Многие любители хоккея, особенно те, кто живет в США или Канаде, уже привыкли к просмотру матчей по телевизору. Скорее всего, чемпионат мира в Латвии будет проводиться по тому же принципу, что и матчи в североамериканских лигах — без зрителей, а игроки сборных на время чемпионата будут находиться в «пузыре».

Безусловно, такие «пузыри» — не самое веселое мероприятие для хоккеистов: человек не видит свою семью на протяжении долгого времени и все свое свободное время живет в номере.

Стоит отметить, что русские хоккеисты, выступающие за «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов, решили во время «пузыря» в регулярном чемпионате НХЛ собраться вместе поиграть в настольные игры, но их быстро накрыли, выписали штрафы, а также отстранили от нескольких последующих игр. Это говорит о том, что в «пузыре» строгие правила, которые, безусловно, нужно соблюдать.

Стоит ожидать, что в этом году приедет сравнительно немного игроков из команд НХЛ. К слову, у сборной Канады есть только три хоккеиста, которые не имеют опыта игры в Национальной лиге.

Ситуация напоминает Олимпиаду 2014 года, где Национальная хоккейная лига решила не отпускать своих игроков на Олимпийские игры, не получив запрашиваемую компенсацию от IIHF за месячный простой. Cейчас же все дело во всемирной пандемии, которая никак не отпустит мир, в том числе спортивный.

С другой стороны, хоккеистов, которые не приехали по причине того, что хотят отдохнуть, действительно, можно понять, потому что играть в «пузыре» — это большое психологическое испытание.



Два аргумента в пользу того, что чемпионат мира по хоккею проводить необходимо

Первый аргумент — это популяризация хоккея в целом. Ни для кого не секрет, что пандемия сорвала почти все хоккейные планы 2020 года — не проводился Чемпионат мира, в КХЛ так и не выявили обладателя Кубка Гагарина, а НХЛ сыграла плей-офф по абсолютно новой, на скорую руку составленной системе. Безусловно, отсутствие таких важных чемпионатов сильно бьет по имиджу хоккея, поэтому чемпионат мира — 2021 нам необходим.

Важно поддерживать традиции, насколько это возможно, хоть и с большими ограничениями. Сказывается то, что нет ажиотажа вокруг этого мирового первенства, но сейчас необходимо, чтобы хоккей просто был в таком количестве, как и раньше.

Юные хоккеисты будут, как и раньше, брать пример с игроков, которые уже выступают за сборную России, вдохновляться и мотивироваться условными Шалуновым и Проворовым. А если Чемпионата мира не будет еще пару лет, то такими темпами молодому поколению пример будет брать не с кого.

Второй аргумент — если чемпионат мира — 2021 отменить, то мы потеряем второе по крутости мировое первенство после молодежного чемпионата мира.

Судите сами: традиционно на видеохостинге YouTube публикуются хайлайты с участием сборной России, которые собирают миллионы просмотров. Соответственно, по популярности чемпионат мира обходит даже Национальную хоккейную лигу, если отталкиваться от просмотров.

Также если сравнивать взрослый чемпионат мира с молодежным, то по накалу страстей молодежный ЧМ будет повеселее, но имидж все равно на стороне взрослого первенства.

Все-таки чемпионат мира — это большой бренд, на котором многое завязано, и многие хоккеисты работают усерднее ради вызова в сборную. К слову, первый матч сборная России проведет со сборной Чехии 21 мая.

Состав сборной России вызывает вопросы

В настоящее время сборная России по хоккею проводит «последние испытания» перед чемпионатом мира на шведских играх. В составе пока что нет энхаэловцев, но скоро они появятся, а пока мы можем посмотреть на хоккеистов, которые выступали в КХЛ, и понять — каковы наши перспективы на этом чемпионате мира.

У российской сборной большой дефицит центральных нападающих, в России вообще очень мало качественных центрфорвардов, и эта проблемная позиция не может разрешиться уже не первый год. К счастью, в сборной появились новые имена — например, Максим Шалунов, который провел отличный сезон за ЦСКА. В плей-офф форвард стал одним из самых результативных в лиге — в 22 матчах на вылет хоккеист набрал 18 (12+6) очков. Но одного Максима недостаточно, чтобы закрыть эту дыру.



Энхаэловцы, которые не приедут помочь сборной России на чемпионате мира, являются чуть ли не ключевыми российскими игроками. Не отпустят основного российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина — у вратаря травма паха. К слову, Шестеркин провел в нынешнем сезоне НХЛ 35 матчей и отметился 91,59% отраженных бросков, а также две игры вратарь отыграл «на ноль».



Также большим ударом по сборной будет отсутствие двух, возможно, самых лучших российских крайних нападающих — Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Насчет второго ситуация ясна — игрок пропустил сезон из-за травмы и сейчас восстанавливается, а вот Панарин отказался ехать в сборную до того, как получил травму в одном из матчей регулярного чемпионата НХЛ.



Безусловно, Панарин имеет право отказаться от участия на чемпионате мира из-за скандала, который инициировал вокруг его фигуры Андрей Назаров — бывший главный тренер клубов КХЛ, но не факт, что это послужило главной причиной отказа. Возможно, Артемий просто хочет отдохнуть с семьей. Напомним, что в одном из интервью Назаров обвинил игрока «Нью-Йорк Рейнджерс» в избиении девушки, которое якобы состоялось десять лет назад.

На чемпионате мира 2021 года состав сборной России останется без своих ведущих игроков. Радует, что и у соперников не густо по именам в составе. Будет интересно посмотреть, на что действительно способны ребята из КХЛ, ведь ключевая роль будет возложена именно на них, поскольку большой помощи из-за океана ждать пока не приходится.