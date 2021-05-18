Рынок репетиторства в Татарстане: цены на уровне прошлого года

В России изучают возможность получения налогового вычета за обучение у самозанятого репетитора — идею подал депутат Госдумы из Татарстана, член комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Долгожданная для родителей инициатива была бы как нельзя кстати — цены на услуги этих специалистов растут в преддверии горячей поры экзаменов. Как выяснило «Реальное время», в ряде случаев расценки могут достигать 5000 руб./час. Как выглядит рынок репетиторства накануне сдачи ЕГЭ и за какую сумму татарстанского ученика подтянут мастера кузницы стобальников — в нашем материале.

Уже через две недели (с 31 мая) в России стартует основной этап сдачи ЕГЭ. У репетиторов самая горячая пора: найти раскрученного специалиста по доступной цене практически невозможно — все давно расписаны. Тем не менее, если постараться, подобрать опытного специалиста еще можно. «Реальное время» изучило рынок услуг репетиторства в Татарстане.



Сколько стоит репетитор для школьника

ФИО Направление подготовки Город репетитора Цена Опыт репетиторства, лет Никита Александрович Балакирев ЕГЭ/ОГЭ по математике Казань 2500-3500 ₽ / 60 мин. 11 Диляра Рафаилевна Гильманова ЕГЭ/ОГЭ по математике Казань-Лениногорск 600 ₽/60 мин. 7 Азат Рашитович Бикзинуров ЕГЭ/ОГЭ по математике Казань 500-700 ₽ / 60 мин. 6 Иншат Каримович Рахимов ЕГЭ по математике Казань 1400-4500 ₽ / 60 мин. 31 Оксана Юрьевна Приходько ЕГЭ/ОГЭ по математике Казань 1600 ₽ / 60 мин. 21 Алина Ильгизовна Тамеева ЕГЭ/ОГЭ по математике Казань 1000 ₽ / 60 мин. 8 Лариса Анатольевна Логинова ЕГЭ/ОГЭ по математике Казань 1500-2500 ₽ / 60 мин. 31 Зимфир Зуфарович Ризванов ЕГЭ/ОГЭ по математике Казань 1000 ₽ / 60 мин. 5 Иван Викторович Колупаев ЕГЭ/ОГЭ по математике Казань 2300 ₽ / 60 мин. 6 Иван Викторович Колупаев ЕГЭ по физике Казань 2300 ₽ / 60 мин. 6 Владимир Юрьевич Шуликовский ЕГЭ/ОГЭ по математике Казань 2400 ₽ / 60 мин. 44 Андрей Борисович Конов ЕГЭ/ОГЭ по математике Москва 3500 ₽ / 60 мин. 11 Андрей Борисович Конов ЕГЭ/ОГЭ по физике Москва 3500 ₽ / 60 мин. 11 Евгений Владимирович Нечаев ЕГЭ/ОГЭ по математике Волгоград 1000-2500 ₽ / 60 мин. 4 Екатерина Львовна Кузнецова ЕГЭ/ОГЭ по математике Москва 4000 ₽ / 60 мин. 24 Геннадий Валентинович Мухин ЕГЭ/ОГЭ по математике Москва 3000-4000 ₽ / 60 мин. 32 Геннадий Валентинович Мухин ЕГЭ по физике Москва 3000-4000 ₽ / 60 мин. 32 Инна Владимировна Фельдман ЕГЭ/ОГЭ по математике Москва 4200 ₽ / 60 мин. 32 Григорий Сергеевич Радченко ЕГЭ/ОГЭ по математике Ростов-на-Дону 1000 ₽ / 60 мин. 20 Григорий Сергеевич Радченко ЕГЭ/ОГЭ по физике Ростов-на-Дону 1000 ₽ / 60 мин. 20 Виктор Валерьевич Костылецкий ЕГЭ/ОГЭ по математике Тюмень 2400 ₽ / 60 мин. 11 Михаил Владимирович Солин ЕГЭ/ОГЭ по математике Москва 3330 ₽ / 60 мин. 15 Михаил Владимирович Солин ЕГЭ/ОГЭ по физике Москва 3330 ₽ / 60 мин. 15 Валентина Степановна Дуванова ЕГЭ/ОГЭ по математике Москва 1670-2000 ₽ / 60 мин. 54 Андрей Игоревич Дьолог ЕГЭ/ОГЭ по математике Крым 2900 ₽ / 60 мин. 11 Александр Львович Абрамов ЕГЭ по математике Москва 2670 ₽ / 60 мин. 40 Марина Викторовна Постнова ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку Москва 2500-5000 ₽ / 60 мин. 32 Вячеслав Анатольевич Урвилов ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку Нижний Новгород 1200 ₽ / 60 мин. 16 Алексей Владимирович Поляков ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку Санкт-Петербург 1000-2000 ₽ / 60 мин. 28 Рамиля Римовна Сайдгараева ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку Зеленоград 1330 ₽/60 мин. 10 Виктория Сергеевна Олиферчук ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку Москва 1870-2000 ₽ / 60 мин. 11 Елена Владимировна Цветкова ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку Москва 1670 ₽ / 60 мин. 31 Артём Маратович Валеев ЕГЭ по русскому языку Казань 1500 ₽ / 60 мин. 12 Артём Маратович Валеев ЕГЭ по обществознанию Казань 1500 ₽ / 60 мин. 12 Мария Рудольфовна Новикова ЕГЭ по русскому языку Владимирская область 1600 ₽ / 60 мин. 26 Екатерина Николаевна Егорева ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку Саратов 3000 ₽ / 60 мин. 24 Алена Николаевна Дросу ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку Москва 3330 ₽ / 60 мин. 23 Ксения Геннадьевна Феоктистова ЕГЭ по русскому языку Новосибирск 250 ₽ / 60 мин. н/д Айшат Семедуллаевна Шихова ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку Санкт-Петербург 250 ₽ / 60 мин. 1 Анжелика Рулимовна Лутфуллина ЕГЭ по русскому языку Казань 290 ₽ / 60 мин. 6 Андрей Сергеевич Грушин ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку Москва 300-500 ₽ / 60 мин. 2 Надежда Дмитриевна Назарова ЕГЭ по русскому языку Казань 1000-1500 ₽ / 60 мин. 17 Ольга Валерьевна Павлова ЕГЭ по русскому языку Казань 500-2000 ₽ / 60 мин. 10 Ринат Каюмович Ахтямов ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку Казань 1000 ₽ / 60 мин. 8 Эмиль Робертович Шадрин ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку Казань 750-1000 ₽ / 60 мин. 3 Алсу Мусабиковна Яковлева ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку Казань 1000 ₽ / 60 мин. 24 Амина Нагимовна Ибниева ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку Казань 1000 ₽ / 60 мин. 36 Ильмира Дамировна Гарипова ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку Зеленодольск 1670 ₽ / 60 мин. 10 Ксения Валерьевна Ваулина ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку Казань 600 ₽ / 60 мин. 7 Никита Александрович Балакирев ЕГЭ/ОГЭ по физике Казань 2500-3500 ₽ / 60 мин. 11 Родион Владимирович Макаров ЕГЭ по физике Москва 2500 ₽ / 60 мин. 27 Леонид Иосифович Ястребов ЕГЭ/ОГЭ по физике Москва 3000 ₽ / 60 мин. 46 Рим Николаевич Мирзафатихов ЕГЭ/ОГЭ по физике Москва 2000 ₽ / 60 мин. 12 Евгений Станиславович Пульный ЕГЭ по физике Краснодар 500-1500 ₽ / 60 мин. 36 Камил Хамитович Насиров ЕГЭ/ОГЭ по физике Уфа 800 ₽ / 60 мин. 26 Андрей Николаевич Ефимов ЕГЭ/ОГЭ по физике Санкт-Петербург 3000-4000 ₽ / 60 мин. 29 Александр Романович Акжигитов ЕГЭ/ОГЭ по физике Волгоград 1000 ₽ / 60 мин. 24 Геннадий Леонидович Капустин ЕГЭ/ОГЭ по физике Нижний Новгород 2000 ₽ / 60 мин. 16 Сергей Юрьевич Курганов ЕГЭ/ОГЭ по физике Саратов 1400-1500 ₽ / 60 мин. 17 Наиля Рашидовна Абакумова ЕГЭ/ОГЭ по физике Казань 1500 ₽ / 60 мин. 13 Hakki Adnan Mouhammad Ali ЕГЭ/ОГЭ по физике Казань 930 ₽ / 60 мин. 10 Максим Алексеевич Суслов ЕГЭ/ОГЭ по физике Казань 800 ₽ / 60 мин. 7 Рустем Нурвахитович Уметбаев ЕГЭ/ОГЭ по физике Казань 800-1000 ₽ / 60 мин. 10 Антон Александрович Вахрушев ЕГЭ/ОГЭ по физике Казань 1500 ₽ / 60 мин. 11 Ляйля Наилевна Гибадуллина ЕГЭ/ОГЭ по физике Казань 1500-1800 ₽ / 60 мин. 21 Эмиль Маратович Зинатуллин ЕГЭ/ОГЭ по физике Казань 800 ₽ / 60 мин. 12 Даниил Сергеевич Семенов ЕГЭ/ОГЭ по физике Казань 600 ₽ / 60 мин. 3 Ольга Николаевна Балабанова ЕГЭ/ОГЭ по обществознанию Казань 2700 ₽ / 60 мин. 16 Токтар Максутович Рахметуллин ЕГЭ/ОГЭ по обществознанию Казань 2000 ₽ / 60 мин. 11 Наталья Самуиловна Заленская ЕГЭ/ОГЭ по обществознанию Москва 2000 ₽ / 60 мин. 12 Мария Анатольевна Сафонова ЕГЭ по обществознанию Москва 2000 ₽ / 60 мин. 10 Наталья Валентиновна Гурова ЕГЭ/ОГЭ по обществознанию Нижний Новгород 750-850 ₽ / 60 мин. 11 Ирина Витальевна Лысак ЕГЭ по обществознанию Ростов-на-Дону 1000 ₽ / 60 мин. 27 Макс-Кристиан Владимирович Альбург ЕГЭ по обществознанию Москва 2000 ₽ / 60 мин. 7 Михаил Васильевич Иншаков ЕГЭ по обществознанию Москва 1670 ₽ / 60 мин. 12 Дмитрий Иванович Грибанов ЕГЭ по обществознанию Новосибирск 2000 ₽ / 60 мин. 5 Илья Сергеевич Гнусарев ЕГЭ по обществознанию Пенза 3330 ₽ / 60 мин. 10 Артём Маратович Валеев ЕГЭ по обществознанию Казань 1500 ₽ / 60 мин. 12 Екатерина Павловна Захарова ЕГЭ по обществознанию Екатеринбург 250-1090 ₽ / 60 мин. 4 Алексей Владимирович Богачёв ЕГЭ/ОГЭ по обществознанию Казань 800 ₽ / 60 мин. 8 Ольга Владимировна Алимова ЕГЭ/ОГЭ по обществознанию Зеленодольск 500-1500 ₽ / 60 мин. 9 Роман Владимирович Фоменко ЕГЭ/ОГЭ по обществознанию Самара 800 ₽ / 60 мин. 6 Алина Юрьевна Мусс ЕГЭ/ОГЭ по обществознанию Казань 500-2000 ₽ / 60 мин. 4 Дмитрий Владимирович Волков ЕГЭ/ОГЭ по обществознанию Казань 600-1000 ₽ / 60 мин. 8 Ильдар Мэльсович Мустафин ЕГЭ/ОГЭ по обществознанию Казань 1000-1700 ₽ / 60 мин. 9 Дина Александровна Гатиятуллина ЕГЭ/ОГЭ по обществознанию Казань 1330 ₽ / 60 мин. 11 Розалия Нельсоновна Мясаутова ЕГЭ по обществознанию Казань от 1500 ₽ / 60 мин. 6 Татьяна Александровна Карпова ЕГЭ по биологии Казань 1000 ₽/60 мин. 18 Евгений Николаевич Буфетов ЕГЭ/ОГЭ по биологии Казань 1000 ₽/60 мин. 17 Максим Игоревич Егоров ЕГЭ по биологии Казань 1000 ₽/60 мин. 13 Анастасия Амировна Васильева ЕГЭ/ОГЭ по биологии Казань 1400 ₽/60 мин. 14 Лариса Александровна Хамидуллина ЕГЭ по биологии Казань от 1000 ₽/60 мин. 3 Альфия Абдукахаровна Абдулбариева ЕГЭ/ОГЭ по биологии Казань 670 ₽/60 мин. 7 Адиль Ахмедович Бурнашев ЕГЭ по биологии Казань 600-750 ₽/60 мин. 13 Анна Вячеславовна Хабибуллина ЕГЭ/ОГЭ по биологии Казань 800 ₽/60 мин. 12 Рима Раисовна Аблязизова ЕГЭ/ОГЭ по биологии Бавлы 500-550 ₽/60 мин. 1 Анна Фёдоровна Илларионова ЕГЭ/ОГЭ по биологии Казань 900 ₽/60 мин. 1 Татьяна Михайловна Кулакова ЕГЭ/ОГЭ по биологии Москва 1250-3000 ₽/60 мин. 23 Лидия Михайловна Новикова ЕГЭ/ОГЭ по биологии Москва 1670-1700 ₽/60 мин. 11 Владимир Иванович Задорожный ЕГЭ/ОГЭ по биологии Ростов-на-Дону 600 ₽/60 мин. 38 Юлия Борисовна Басок ЕГЭ/ОГЭ по биологии Москва 1670 ₽/60 мин. 12 Георгий Борисович Рюриков ЕГЭ/ОГЭ по биологии Москва 2000 ₽/60 мин. 19 Эльза Габдульяновна Юнкина ЕГЭ/ОГЭ по биологии Уфа 2000 ₽/60 мин. 9 Елена Александровна Солодова ЕГЭ по биологии Москва 1750 ₽/60 мин. 40 Павел Юрьевич Углинский ЕГЭ по биологии Москва 1800-2200 ₽/60 мин. 19

Во сколько обойдется хороший репетитор?

Разброс цен на услуги репетиторов довольно широк. Так, за час подготовки по предмету математики в Казани нужно будет отдать от 500 до 4500 рублей. Но по самым низким расценкам заниматься с учеником будет молодой и не самый опытный специалист, как правило, сам недавно закончивший вуз или еще обучающийся — студенты тоже часто зарабатывают репетиторством. Звездные репетиторы с многолетним стажем, высокой квалификацией и большим количеством положительных отзывов не всем по карману: за час занятий с ними придется отдавать не менее 3-4 тысяч рублей. Часто среди них бывают кандидаты наук, они даже гарантируют стобальный результат при условии, что школьник будет стараться. В среднем цены на опытных, но менее раскрученных репетиторов колеблются в коридоре 1500-2500.

Репетиторами в Казани часто выступают работающие в школах учителя, для них это лишь подработка. Но, если ученик готов заниматься дистанционно, это значительно расширяет его доступ к огромной базе профессиональных репетиторов со всей России, которые не только сами прекрасно знают предмет, но и обладают педагогическим талантом, чтобы подтянуть знания даже у самых сложных подростков. Однако в зависимости от города проживания педагога сильно варьируются расценки на его услуги.



Так, к примеру, услуги московских репетиторов колеблются от 1670 до 4200 руб./час. В среднем цены этих преподавателей выше, чем у казанских коллег — от 3000 до 4000 рублей за 60 мин.

По русскому — дешевле

Подтянуть грамотность по русскому языку чуть дешевле, чем по математике. Можно найти репетитора от 290 руб. до 2000 руб. за час. Средний коридор цен: 600-1000 рублей за 60 минут. Несколько сэкономить можно, если заниматься в группе по 4-5 человек. В этом случае у студентки Казанского (Приволжского) федерального университета (педагогический факультет, специальность — русский язык и литература) с опытом в 3 года можно заниматься за 290 рублей. За 1500-2000 рублей в час вы получите репетитора с квалификационными сертификатами «учитель русского языка и литературы» и «педагог» с опытом репетиторства 10-17 лет.

Подтянуть грамотность по русскому языку чуть дешевле, чем по математике. Можно найти репетитора от 290 руб. до 2000 руб. за час. Фото: Максим Платонов

У большинства опытных репетиторов своя методика. Кто-то работает на основе связанных между собой учебных модулей, которые можно переставлять местами, проходить и повторять в любом порядке, а сам материал обещают преподносить простым доступным языком с привлечением наглядных визуальных образов. Кто-то предлагает осваивать знания в игровой форме, используя отсылки к известным песням, сериалам. Для родителей (по желанию) предусмотрена система отчетов об успеваемости ученика.

В Москве стоимость часа занятия с репетитором достигает 5000 рублей, что, впрочем, неудивительно для столицы. Несколько сэкономить (порядка 10%) возможно при дистанционной форме занятий.

Физика до 3,5 тысяч рублей за занятие

По физике цены казанских репетиторов колеблются от 600 до 3500 рублей за час. В среднем ценовой коридор находится в границах 800-1800 рублей. За 600 рублей с выпускником будет заниматься студент с опытом 3 года. За 2500-3500 руб./час с абитуриентом будет заниматься опытный (более 10 лет) репетитор и действующий преподаватель, кандидат физико-математических наук, подготовивший несколько десятков абитуриентов в ведущие вузы страны. В групповых занятиях с таким преподавателем можно существенно сэкономить — стоимость занятия 1000 руб./час.

Московские наставники для выпускника школы обойдутся в 2000-4000 рублей в час. За 4000 руб./час с вашим ребенком будет очно заниматься преподаватель с опытом в 37 лет, кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики МФТИ и доцент кафедры математических основ управления МФТИ, преподаватель подготовительных курсов в вуз.

В среднем ценовой коридор репетиторов по физике находится в границах 800-1800 рублей. Фото yourtutor.info

Занятия по «обществу» до 2,7 тысяч рублей

Репетитор по обществознанию для казанских родителей обойдется от 500 до 2700 рублей в час. Средний ценовой коридор услуг казанских репетиторов 800-1700 руб./час. За 500 рублей в час ребенку будут доступны вебинары с домашними заданиями, которые также будут проверяться репетитором. Дистанционные занятия в мини-группах (до 4-х человек) будут стоить по 1000 руб./час. Кроме самой программы, дополнительных материалов и курсов по мини-сочинению, планам и научным терминам, здесь предусмотрены различные игры, интерактивные задания. На самом занятии сохраняется индивидуальный подход, так как группы небольшие. Оплачиваются занятия строго за месяц вперед.

За 2700 рублей в час репетировать с учеником будет доцент Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат экономических наук с репетиторским стажем 16 лет и общим стажем преподавания 24 года. У педагога своя авторская методика и индивидуальная программа для каждого ученика, что, по его словам, позволяет добиваться высоких результатов. Если стоит задача получения высокого балла, готовиться к ЕГЭ рекомендуется в течение 2-3 лет. Стандартный вариант предполагает курс одного года по 1,5-2 часа два раза в неделю.

Репетиторы из Москвы готовы работать с учениками из Татарстана за 1670-2000 руб./час. Это, как правило, кандидаты наук с опытом репетиторства более 10 лет.

Дистанционные занятия (например, из города Екатеринбург) можно найти и за 250 руб./час. При этом «дистанционка» может иметь разные форматы. «Онлайн-платформа с ручной проверкой» подходит ребятам, которые готовы и могут заниматься самостоятельно в своем темпе. Безусловно, здесь есть и личная поддержка репетитора, и проверка заданий. Задания можно выполнять неограниченное количество раз, а за любой помощью обращаться к репетитору. Также есть «Онлайн-платформа + Индивидуальные уроки».

«Дистанционка» может иметь разные форматы. Фото mos.ru

Биология до 1,4 тысяч рублей



Помощь ученикам по биологии к успешной сдаче ЕГЭ казанскими репетиторами оценивается в 600-1400 рублей в час. Большинство репетиторов оценивают свой труд по этому предмету в границах 800-1000 рублей за 60 мин. За 600 руб./час можно получить подготовку к ЕГЭ от учителя биологии и химии в школе с 25-летним стажем и опытом индивидуального репетиторства более 13 лет. За 1400 руб./час будет заниматься ассистент, преподаватель кафедры фармакологии фармацевтического факультета Казанского государственного медицинского университета с опытом репетиторства 14 лет.

Разбег цен на услуги московских репетиторов по биологии широк: от 500 до 3000 рублей в час. В среднем за просветительские услуги просят 1700-2000 рублей.

Подводя некоторый итог под ценообразованием, подмосковный репетитор, филолог, педагог, журналист, с опытом репетиторства более 10 лет, учитель первой квалификационной категории по русскому языку и литературе Рамиля Сайдгараева высказала предположение, что цены в 2021 году сохранились на том же уровне, что и в прошлом:

— У меня стабильная цена 2000 руб. за 1,5 часа. Некоторые уменьшили стоимость услуг в связи с пандемией, потому что клиентов стало гораздо меньше.

Согласна с коллегой, что вышеназванные расценки в пределах прошлогодних, и другой профессиональный репетитор, преподаватель математики в техникуме Диляра Гильманова.



Сколько и как необходимо идти к успешному результату

Рассуждая о том, сколько в среднем необходимо заниматься для успешной сдачи экзаменов, Рамиля Сайдгараева утверждает, что все индивидуально: «Есть дети «звездные», которым достаточно позаниматься несколько месяцев, и они сдают на сто баллов, есть дети обычные, которым надо заниматься долго. Есть дети слабенькие».

— Как правило, на «сотку» сдают те, кто готовится 2 года. За 2 года они успевают все. Слабеньким детям, у кого в среднем «три», года не хватает. Если ребенок старается, то за год получается 85-90 баллов. Занятие длится 1,5 часа, кто-то берет по часу, здесь еще вопрос с финансами связан. Я стараюсь сохранить очные занятия по максимуму, потому что это удобнее, эффективнее. Мои ученики в основном (95%) приходят ко мне домой. Остальные — это ребята из других городов, с ними я занимаюсь по скайпу. Разница колоссальная между очными и заочными занятиями, — резюмировала Рамиля Сайдгараева.

Говоря о форме репетиторства, Диляра Гильманова тоже считает, что занятия должны быть только очными:

— Разница огромная в пользу оффлайн-занятий. Сейчас я преподаю только в очном формате. Считаю, что к основным преимуществам очного относятся личное взаимодействие преподавателя и учащегося. Процесс обучения всегда контролируется «здесь и сейчас». Не возникает технических проблем.

При этом подход к длительности урока у Диляры Гильмановой несколько иной. Ее занятия длятся 60 минут. Дольше, по ее мнению, заниматься неэффективно.

Необходимое количество для успешной сдачи экзамена, на «хорошо» или «отлично», по мнению Диляры Гильмановой, зависит от базовых знаний ученика, от уровня его начальной подготовки: «В среднем, 40 занятий по 60 минут достаточно».

Как сэкономить не в ущерб знаниям?

Специалисты дают несколько советов:

Заниматься в паре либо ходить на групповые занятия. При устройстве ученика в группу из 4-5 человек стоимость в пересчете на 1 час репетиторства снижается зачастую на 30-70%. Так, вместо 2500-3000 можно будет отдавать по 1000 рублей в час. При этом внимание репетитора к подготавливаемому примерно сохраняется как на индивидуальном занятии, но положительным аспектом становится «фактор соревнования». Репетиторство в летний период (период каникул), в определенное время (например, в будни до 16.00) или долгий срок (полная или частичная предоплата всего курса) — в пределах 10-25%. Занятия на базе репетитора: если выезжать на очные занятия к репетитору, можно сэкономить 500-2000 рублей с одного занятия. Дистанционные занятия у отдельных репетиторов бывают дешевле очных занятий — до 20%. В отдельных случаях успешная сдача тестового задания позволяет получить небольшую скидку (5-7%) на услуги репетитора.

Прошло уже несколько лет, как ввели ЕГЭ, но даже среди педагогов до сих пор нет единого мнения о его необходимости. Фото: Максим Платонов

ЕГЭ в конце месяца



Прошло уже несколько лет, как ввели ЕГЭ, но даже среди педагогов до сих пор нет единого мнения о его необходимости. Так, Диляра Гильманова считает, что переход к ЕГЭ был неправильным:

— На мой взгляд, один из весомых плюсов классического экзамена — это общение с преподавателем. Именно такой вид «беседы» позволяет проверить у студента не только знание предмета, но и логическое мышление, общую эрудицию, умение формулировать и излагать свои мысли, увеличить словарный запас. В ходе устного общения можно допустить незначительные ошибки, но в целом ответ будет положительным. В то время, как ЕГЭ содержит штампованные задания и не всегда проверяет реальные знания учащихся. Традиционные формы экзамена позволяют выявить разносторонние профессиональные умения и навыки.

Несколько иного мнения придерживается Рамиля Сайдгараева. Она считает, что ничего плохого в ЕГЭ нет:

— Сейчас принято ругать ЕГЭ, но, по факту, чтобы подготовиться к экзамену надо знать все (если говорить о русском языке и литературе), даже больше школьной программы. Надо выучить абсолютно все правила (русского языка) и писать абсолютно грамотно. Это очень тяжело и требует больших временных затрат. По литературе надо прочитать колоссальное количество произведений и при этом их не забыть, знать детали. Я считаю, что это очень хорошо. А детям легче в плане того, что им не надо сдавать второй раз экзамены и, если они поступают в несколько вузов, то не надо стрессовать каждый раз, мучиться, бояться. Плюс еще в том, что это письменная работа, а не личное взаимодействие. Тут отпадают факторы стеснения, боязни общения.