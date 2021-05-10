Бизнес-аккаунт дня: ведущая торжеств Светлана Тимофеева из Нижнекамска

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 63-я

Не секрет, что успех мероприятия — будь то свадьба, юбилей или корпоратив — часто зависит от таланта ведущего. Свои услуги тамады для жителей Нижнекамска и Набережных Челнов предлагает лауреат и победитель различных вокальных конкурсов Светлана Тимофеева. Три года назад она оформила бизнес-профиль в «Инстаграме», он и стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», который реализуется совместно с экспертами ведущих SMM-агентств Поволжья.

Пропустить все эмоции через себя

Петь Светлана Тимофеева любила с самого детства — ее первыми слушателями были бабушка с дедушкой. Затем, учась в школе, она параллельно занималась с преподавателем по вокалу, участвовала во всевозможных вокальных фестивалях и конкурсах. Будучи студенткой НХТИ, постоянно участвовала в «Студенческой весне». Получив диплом экономиста, она ни дня не проработала по профессии, решив посвятить себя творчеству.

Сначала Светлана выступала как приглашенная певица, а затем решила вести торжества самостоятельно. Чуть позже прошла специальные курсы и стала проводить свадебные церемонии. «Регистратор должен все эмоции свадебной церемонии пропустить через себя, иначе он будет фальшивить, поэтому я тщательно готовлю каждый сценарий и «проживаю» самые драгоценные моменты вместе с молодоженами, тогда и получаются не просто «слова в микрофон», — рассказывает о своей работе нижнекамка.

Аккаунт ведущей Светланы Тимофеевой анализирует и дает советы по его развитию специалист по коммуникациям и связям с общественностью, эксперт по продвижению в «Инстаграме», за плечами которой опыт работы с рестораном «Мама Фета», экодеревней «Трын-трава» и другими проектами, Анна Акинина.

Важно тренировать насмотренность

Если бизнес-модель работает через личный бренд, то приоритетным является личность и понимание своей аудитории. У Светланы органичный аккаунт, грамотно расставлена навигация в хайлайтсах. Она вынесла ключевое о себе в БИО.

Контент. Визуал в «Инстаграме» будет важен всегда, поэтому нужно тренировать насмотренность: следить, анализируя, за аккаунтами коллег, особенно более популярных, — они либо их помощники, как правило, отлично ориентируются в диджитал- и SMM-трендах.

Нащупайте свои сильные стороны и выгодно их преподносите. Если ваша сильная сторона — сторителлинг, вы не стесняетесь камеры — записывайте видео, рассказывайте о рабочих процессах, если позволяете себе — о личных. Людям нравится следить за жизнью других людей. Следите за периодичностью, ежедневными сторис. Как ни крути, долгие паузы влияют на качественные показатели.

Многочастотные хештеги не несут смысла

Продвижение. К хештегам нужно подходить осторожно, их обилие мало на что влияет. Еще важно, чтобы они были релевантными контенту. Ставить многочастотные хештеги — типа #доброеутро, #ведущий — не имеет смысла. По ним вас никто никогда не найдет.

Ставьте популярные публикации на промо прямо из «Инстаграма» — это небольшой бюджет и интуитивно понятные действия. SFS, или упоминание за упоминание, — просите вас рекомендовать коллег по цеху или других релевантных бизнесу людей.

Сделайте видеовизитку и по возможности берите рекламу у небольших блогеров и инфлюенсеров.