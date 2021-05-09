Против «Стрелы» сыграли по заветам Ленина

«ВВА-Подмосковье» показала, что такое «лучше меньше, да лучше»

Захватывающим получился сценарий первого матча за пятое место чемпионата России по регби. Отдав начало матча гостям из Монино, казанская «Стрела» резко перевернула сценарий в начале второго тайма, вышла вперед и… проиграла. Причем сделала это, будучи в большинстве. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«ВВА-Подмосковье» серьезно поменяла состав

Команды заканчивали регулярный чемпионат матчем друг с другом в Монино, и специалисты отмечали, что с тех пор прошло, казалось бы, немного времени, но в подмосковной дружине произошли значительные изменения. Ее покинули 11 человек, многие из которых выполняли ключевые роли, и снова сменился главный тренер. На этот пост вернулся легендарный Николай Неруш, поменявший некоторым своим подопечным еще и позиции на поле.

Старый-новый клуб «ВВА-Подмосковье» со старта казанского матча предложил хозяевам поля активную игру и уже на третьей минуте вышел вперед — 3:0, реализовав штрафной. А на десятой минуте Кирилл Голосницкий реализовал попытку, завершив атаку по правому флангу. Начал ее Лейтон Экстин, пасом с ноги отправивший вперед Александра Никитина, а тот скинул «дыню» Голосницкому, которого даже не попытались удержать. Экстин реализовал попытку, сделав счет 10:0 и став самым заметным игроком на старте матча.

Вскоре ситуация грозила стать критической, поскольку Экстин получил право на попытку, не попав в ворота уже с левого фланга атаки, а затем максимально приблизившись к зачетной зоне «Стрелы». В целом первый тайм проходил под диктовку гостей. У них, кстати, активничал Герман Давыдов, воспитанник регби Татарстана — он начинал играть в казанской команде «Энергия».

Команды заканчивали регулярный чемпионат матчем друг с другом в Монино. Фото: strelarugby.ru

Казанцы же, как и в предыдущей домашней игре с красноярским «Енисеем», даже не пытались реализовать штрафной, предпочитая продвигать игру вперед в надежде на действия в схватке. Однако выгоды это не приносило, да и моментов, надо признаться, было совсем немного.

На подмосковных Давыдовых (экс-казанца Германа и его однофамильца-курянина Александра) у «Стрелы» есть практически их однофамильцы Давудовы — Шамиль и Магомед. Последнему не везло в первом тайме — травмировалось то плечо, то нога. Но эпизод с последней травмой был реализован заносом «дыни» в зачетку гостей, когда забил Стефан Де Вит, а попытку традиционно реализовал Кобус Мораис — 7:10. А Шамиль Давудов на исходе тайма прорвал оборону гостей, и счет по окончании тайма был уже в пользу «Стрелы» — 12:10.

«Пока не отработан уровень командных взаимодействий»

В межсезонье произошли изменения и в составе казанской команды — в нее влился защитник Алексей Капалин, который уже тренируется, но не имеет права играть за «Стрелу».

— Я буду играть здесь в «пятнашке» и в «семерке», где вхожу в состав сборной страны, дважды выигрывая чемпионат Европы, плюс однажды мы становились бронзовыми призерами. К сожалению, мы выигрывали европейские чемпионаты не в те годы, когда на них проводился олимпийский отбор, и старт в Токио мы пропустим, как и Рио. В «семерке» своя табель о рангах. В ней есть Англия, Ирландия, Новая Зеландия и ЮАР, традиционно сильные и в регби-15, а есть еще США, Фиджи. Сейчас Испания отобралась на Олимпиаду-2021. Что касается меня, то я родился во Владивостоке, потом семья переехала в Краснодар, здесь и начал заниматься регби. Причем пришел по совету друзей, которые уже занимались и предложили мне попробовать. Выйдя на взрослый уровень, начал играть за местную «Кубань», на тот момент команда была в числе сильнейших в стране. Но сейчас в ней есть определенные проблемы, как и у всех местных команд с государственным финансированием. «Стрела» — команда молодая. Здесь собрались хорошие игроки, но пока не отработан уровень командных взаимодействий, и эта проблема решается только со временем.

Алексей Капалин уже тренируется, но не имеет права играть за «Стрелу». Фото: rugby.ru

Все поменялось в одночасье

В начале второго тайма «все стало вокруг голубым и зеленым» в отношении «Стрелы». Мораис дважды реализовал штрафные, сделав счет 18:10, и второй штрафной был назначен за нарушение Германа Давыдова на Йохане Тромпе. Нарушение выглядело непреднамеренным, но было грубым, а потому арбитр матча еще и удалил Давыдова до конца игры.

Получив численное преимущество, казанцы почему-то тут же потеряли концентрацию, и Экстин моментально занес им мяч в зачетку, да еще и попутку реализовал — 18:17. Наш собеседник Капалин, размышляя о регби, говорил:

«Смотря игру со стороны, понятно, что замечаешь какие-то красивые действия, индивидуальные проходы, но надо понимать, что лидеры не всегда те, кто на виду. Зачастую это те, кто выполняет много черновой работы, которая не видна людям, не очень хорошо разбирающимся в игре. Игра таких членов команды видна тренерскому штабу или чувствуется изнутри, когда ты сам находишься в игре».

Во многом это справедливые слова, но в конкретной игре Лейтон Экстин действовал так, что его игру невозможно было не отметить известной поговоркой «и один в поле воин». Тем более что вскоре затяжная атака гостей принесла им сразу семь очков, Голосницкий забил, Экстин реализовал — 18:22. Получается, что «ВВА-Подмосковье» в меньшинстве набрала больше очков, чем в полном составе. Более того, Экстин мог реализовать попытку, но не попал — правда, хозяева ответили на эту ошибку своей, когда Сергей Евсеев выронил мяч, не сумев донести его до зачетки гостей. Уже под занавес поединка казанцы могли занести еще один мяч, но у «Стрелы» что-то пошло не так именно после гостевого удаления.

Николай Неруш: «Сейчас все очень зыбко»

Николай Неруш. Фото: rugger.info

Увы, пока после возобновления чемпионата страны казанским регбистам практически нечем похвастать. Разве только тем, что «не бракованный» пока Кобус Мораис перешагнул отметку за 100 набранных очков в сезоне, будучи третьим бомбардиром чемпионата России. Ответная игра будет 16 мая в Монино, на местном стадионе. И по этому поводу наставник «ВВА-Подмосковье» Николай Неруш горько пошутил в беседе с корреспондентом «Реального времени»:

— Стадион будет достроен, сдали первую трибуну, осталась еще одна. Но если ее будут строить столько же, сколько первую, которую начинали еще в 2008 году, то даже не знаю, когда все будет готово «под ключ». Боюсь, не доживу до открытия… Что касается грядущего сезона, то все очень зыбко. Его начало запланировано через два месяца, а пока мы не можем с уверенностью сказать, сколько команд стартует. Таганрога сейчас нет, сложная позиция у Краснодара, Ростова-на-Дону, с «Тиграми» из Владивостока, которые планировались заявляться в Суперлигу, а само количество ее команд хотели довести до одиннадцати-двенадцати. И не только там проблемы — я думаю, что они будут у всех. Мы должны жить, сообразуясь со своими возможностями и четким пониманием, на какое финансирование можно рассчитывать. Вот мы в Монино потеряли очень много игроков, процентов 70 от прошлогоднего состава, но наше Министерство спорта Московской области и местная Федерация регби гарантируют участие команды в следующем сезоне.