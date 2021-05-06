Ватерполисты в финале чемпионата России, Шлейхер на Олимпиаде

Полякова готовится к Играм: как спортсмены «Синтез» радуют болельщиков

Победа ватерполистов казанского «Синтеза» в Астрахани вывела клую в финал чемпионата России. Казанские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Мария Полякова завоевали олимпийскую лицензию. Пловец Александр Красных готовится стартовать на чемпионате Европы по водным видам спорта. «Реальное время» рассказывает о спортивных радостях начала мая от спортсменов «Синтеза».

Когда и один Лисунов в поле воин

Ватерполисты «Синтеза» вышли в финал чемпионата России, одолев в полуфинале астраханское «Динамо СШОР». Казанцы уложились в два матча из трех возможных. Первый — прошедший в Казани 1 мая — был похож на что угодно, только не на полуфинал. Когда казанцы со старта вышли вперед, благодаря дублю своего капитана Сергея Лисунова — 4:0, показалось, что это всего лишь возможность спокойно посмотреть матч, особо не нервничая за его конечный исход. Но гости остро атаковали, мяч попадал в штангу, в одной из атак уместилось аж два удаления у казанцев, и гости постоянно были первыми на мяче, подбирая отскоки, в итоге на ворота Евгения Кострова накатило аж четыре «волны». В конечном счете, астраханцы размочили Кострова, проиграв стартовый период со счетом — 1:4.

Но и во втором не было намека на перелом в ходе поединка. Лисунов продолжал забивать и делал это красиво. Его третий мяч, шестой в общекомандном зачете выглядел произведением ватерпольного искусства. Изменения в правилах несколько снивелировали роль «столбов», и центральные нападающие, как сборной России, так и «Синтеза» (а это одни и те же люди — Лисунов и Никита Деревянкин) во многих играх сезона запоминались только тем, что зарабатывали удаления. Но конкретно в этой игре они делали разницу, особенно, Лисунов.

К исходу третьего периода на его сету было уже шесть голов, больше, чем у всей Астрахани, поскольку «Синтез» вел уже — 13:4. Костров отыграл этот период без пропущенных голов, и тренер «Синтеза» Марат Закиров заменил его на Игоря Чиркова. Забегая вперед, скажем, что он в итоге вышел из воды «сухой», вообще не пропустив, а «Синтез» выиграл заключительный период со счетом — 6:0. Кстати, в это время у гостей в воротах появился наш бывший голкипер Антон Антонов, которому больше всего мячей — три, наколотил Никита Деревянкин, сменивший Лисунова.

Ватерполисты «Синтеза» вышли в финал чемпионата России, одолев в полуфинале астраханское «Динамо СШОР». Фото instagram.com/sintez_kazan

Астраханцы, достаточно неожиданно вышли в полуфинал. Ожидалось, что у «Синтеза» будет другой соперник, но в своем четвертьфинальном матче с питерской «Балтикой» астраханцы были неудержимы именно во второй половине матча, выиграв его в гостях — 11:5. Это говорит о хорошей выносливости команды Дмитрия Стратана, но в первом казанском матче у гостей вообще ничего не получалось. В итоге эмоциональный наставник «Динамо-СШОР» сел на скамейку запасных.

Счет 4:19 даже нельзя прокомментировать банальной фразой «порвал, как Тузик грелку». Скорее, как собака Баскервилей разорвала бедного кокер-спаниеля забывчивого доктора Мортимера.

Стратан — великий мотиватор

— Эрик Хачатурян открыл счет, и это уже сенсация, — восторгался комментатор матча в Астрахани. Причем сама игра проходила под скандирование «Синтез, Синтез», поскольку в городе одновременно проходило первенство России для юношей до 15 лет, на котором сборная Татарстана под руководством Раиса Ковязина и Артура Хабибуллина одержала победу.

Тем временем, астраханцы вышли вперед — 4:3, и местный комментатор, заметно приободрившись, вспомнил о нервном, «качельном» противостоянии 2019 года за бронзовые медали между этими же командами. Тогда дружина Дмитрия Стратана была максимально близка к победе, стоит отметить, что и сейчас он вдохновил своих подопечных на спортивный подвиг. Но к исходу третьего периода энтузиазм хозяев поугас — 10:7, а в заключительный отрезок времени «Синтез» показал — кто здесь папочка — 6:1, и 16:8 в итоге.

Полуфинал между волгоградским «Спартаком» и московским «Динамо» явно был решающей игрой чемпионата. Фото spartak-volgograd.com

«Старый Коля» борозды не портит

Зато другой полуфинал между волгоградским «Спартаком» и московским «Динамо» явно был решающей игрой чемпионата. Начать с того, что судьба первого матча в Волгограде решалась в серии пенальти. Москвичи, уйдя со старта вперед, довели свое преимущество до четырех мячей –8:4, после чего в матч начала возвращаться интрига. Еще до окончания третьего периода хозяева счет сравняли, забив четыре безответных мяча — 8:8. В заключительном периоде они даже вышли вперед — 10:9, но динамовцы счет сравняли, а в серии пенальти оказались сильнее.

Похожий сюжет был и в повторном поединке, только уже Волгоград имел стратегическое преимущество в два мяча перед заключительным периодом — 4:2. Учитывая, что результативность в этом матче была невелика, это внушало опасения.

Но хозяева воды успели отыграться, и судьба поединка опять решалась в серии пенальти. Лучшим в ней оказался голкипер «Динамо» 48-летний Николай Максимов, отразивший броски Шейкина и Ашаева, а в волгоградском поединке еще и бросок Киселева. Его партнеры были точны, и теперь в финале сыграют с «Синтезом».

Всего в сезоне команды встречались шесть раз, четыре матча в чемпионате выиграл «Синтез», но две игры в еврокубке остались за динамовцами. Но эта статистика не должна расслаблять. Те же динамовцы в четырех матчах чемпионата с Волгоградом дважды сыграли вничью и дважды проиграли, тем не менее, прошли их в полуфинале.

По итогам этапа Кубка мира, проходившего в Японии, Шлейхер занял третье место в синхронных прыжках вместе с Евгением Кузнецовым с 3-метрового трамплина. Фото minsport.tatarstan.ru

Шлейхер оправдал свое звание фаворита

Тем временем завершился сезон в высшей лиге, где второй год подряд победу праздновал «Синтез-УОР». Он выиграл 22 матча чемпионата из 24. Преимущество над вторым призером — дублем волгоградского «Спартака» составило 11 очков, с чем можно поздравить игроков и наставников Евгения Ярощука и Анвара Галимзянова.

Порадовали и другие спортсмены СК ВВС «Синтез», а именно лидер команды по прыжкам в воду Никита Шлейхер. По итогам этапа Кубка мира, проходившего в Японии, Шлейхер занял третье место в синхронных прыжках вместе с Евгением Кузнецовым с 3-метрового трамплина. Также олимпийскую путевку на 3-метровом трамплине завоевала Мария Полякова, но тут решение о поездке в Токио будет принимать тренерский совет.

В синхронных прыжках Александр Белевцев выступал с Русланом Терновым на вышке, Полякова с Кристиной Ильиных еще и на 3-метровом трамплине. Но тут наши спортсмены остались на седьмых местах.

10 мая наши прыгуны стартуют на чемпионате Европы по водным видам спорта, где выступят все «водоплавающие», за исключением ватерполистов. Те успели провести свой чемпионат до пандемии прошлого года. Полякова в этот раз будет выступать не с Ильиных, а в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина. Что касается остальных участий, то Шлейхер с Александром Белевцевым будут претендовать на медали, как в синхронных прыжках, так и в личных стартах.

Полякова в этот раз будет выступать не с Ильиных, а в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина. Фото instagram.com/sintez_kazan

Почему сборная России едет на предолимпийский чемпионат Европы?

Российская сборная на чемпионате Европы готовится стартовать в полном составе. Тут стоит вспомнить, что на предыдущем ЧЕ-2016 мы вообще предпочли не стартовать централизованно, предоставив это право регионам, причем, они должны были командировать спортсменов на старты за собственный счет. Так, к примеру, стартовала в Лондоне-2016 челнинка Ирина Приходько.

Зачем же сейчас нужен старт, которые многие лидеры готовы пропускать, предпочитая полноценную подготовку к Играм? Понятно, что для некоторых спортсменов это последний шанс, чтобы добыть недостающую олимпийскую путевку. От России заявлены пять спортсменов, не выполнившие условия отбора на Олимпийские игры, включая Владислава Гринева, Татьяну Белоногофф и казанца Григория Тарасевича, которым необходимо проплыть в Венгрии на нормативное время.

Но предположим также, что президент федерации плавания России Владимир Сальников предпочел перестраховаться, поскольку не уверен в успешном выступлении в Токио. Достаточно вспомнить слова главного тренера сборной Сергея Чепика о том, что «сказывается тот факт, что было мало соревнований в 2020 году, и это внутреннее состояние спортсменов, когда долго не соревнуешься и приезжаешь на ответственный старт, то достаточно сложно совладать с эмоциями, с техникой…».

Во-вторых, не надо забывать, что Олимпиада в Азии пройдет по американскому времени. Так уже было в Пекине-2008 года, когда пловцы меняли многолетний график стартов. Вот что рассказывал «Реальному времени» о своих ощущениях украинский пловец Андрей Сердинов: «Из-за американского телевидения вообще было перекрученное расписание стартов. Дело в том, что ты годами привыкаешь к тому, что с утра идут предварительные заплывы, а полуфиналы и финалы вечером, старт по местному времени. В Пекине полуфиналы и финалы проводили утром по местному времени. Зато в Америке в это время был вечер, и трансляция шла в прайм-тайм. В итоге я регрессировал с каждым стартом, плывя в финале хуже, чем в предварительном старте и в полуфинале. В том числе и потому, что стартовать утром просто не мог, не высыпался, чувствовал себя разбитым».

В-третьих, не решен вопрос с участием нашей звезды Юлии Ефимовой, с которой могут возникнуть те же сложности, как перед Рио-2016. Недавний конкурент Сальникова на пост президента федерации плавания Алексей Власенко анализировал, что «По гамбургскому счету судить надо будет по итогам нынешнего ЧМ, а еще лучше по итогам Олимпиады в Токио. Поскольку, могу спрогнозировать, что по отношению к тем медалям, которые мы завоюем в плавании в Кванджу, после Токио этих наград будет ровно в два раза меньше…»

Не исключена и отмена юниорского первенства Европы, обычно успешного для российского плавания. Оно должно пройти в Италии, а там только что отменили проведение чемпионата Европы по легкой атлетике среди юниоров, ссылаясь на тяжелую ситуацию на Апеннинах. Если легкоатлетов не пустили, почему для пловцов должно быть сделано исключение? Поэтому надо выиграть как можно меньше медалей, завоевать как можно больше олимпийских путевок, и попытаться затем снова выйти на пик формы к Олимпиаде.