День в истории: казанское метро, Победа в Великой Отечественной войне и прыжок с парашютом

Чем примечательна дата 9 мая

Фото: Роман Хасаев

Сегодня, 9 мая, в России празднуют День Победы. В этот день был учрежден орден Жукова, состоялось торжественное открытие мемориального комплекса Победы, был освобожден от фашистских захватчиков Севастополь. Для Казани день памятен запуском сразу трех новых станций метро — «Авиастроительная», «Северный вокзал» и «Яшьлек». 9 мая родились поэт, бард Булат Окуджава, русская писательница Надежда Тэффи, российский актер и режиссер Федор Бондарчук, немецкий философ Яков Абель и его соотечественник, основатель компании Opel Адам Опель, английский археолог, открывший гробницу Тутанхамона, Говард Картер, русский хирург и духовный писатель архиепископ Лука. В этот день не стало поэта и философа Фридриха Шиллера, французского физика, открывшего бор, Жозефа Луи Гей-Люссака и российского журналиста, теле- и радиоведущего Сергея Доренко. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Три станции метро и Карл Фукс — ректор

9 мая 1823 года профессор Карл Фукс стал ректором Императорского Казанского университета. Фукс открыл для медицины Татарстана минеральные источники — ныне на них работает санаторий в Менделеевском районе, собрал несколько нумизматических коллекций, позволивших уточнить время правления казанских ханов. А еще этот ученый заложил в нашем городе основы терапии, стал автором понятия «ведение больного» — клинической практики на основе медицинского дневника с динамикой состояния пациента.

Портрет К.Ф. Фукса работы Л.Д. Крюкова, 1828 год. Источник: wikipedia.org

В этот день в 1933 году в газете «Правда» вышла статья «Татария впереди соревнующихся краев и областей». А в январе 1934 года наша республика была награждена высшей правительственной наградой тех лет — орденом Ленина.

9 мая 2013 года в Казани стартовала работа трех новых станций метро — «Авиастроительная», «Северный вокзал» и «Яшьлек» («Юность»). Торжественную церемонию открытия новых станций городские власти решили не проводить. Первыми пассажирами подземки стали мэр Казани Ильсур Метшин, ветераны и журналисты.

Фото: Дмитрий Резнов

День Победы и открытие мемориала на Пискаревском кладбище

В 1791 году, 9 мая, по случаю взятия Измаила Григорий Потемкин устроил для Екатерины II грандиозный праздник в новооткрытом Таврическом дворце. Дворец был построен в Санкт-Петербурге по указу Екатерины II для светлейшего князя Григория Потемкина-Таврического — в качестве признания его блестящего полководческого и административного таланта. После взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил дворец был подарен Потемкину за заслуги в участии в этой военной кампании.

9 Мая — День Победы в войне над фашистской Германией. В России, бывших советских республиках и еще ряде стран это один из самых важных праздников. В Берлинской операции 1945 года, которая стала завершающей в Великой Отечественной войне, были задействованы свыше 2,5 миллиона солдат и офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 7,5 тысячи самолетов. Только демографические потери СССР в этой войне оказались колоссальными — 25—27 миллионов человек.



Фото: Олег Тихонов

Основными символами Победы в Великой Отечественной войне стали Вечный огонь, мемориалы в городах-героях, орден Отечественной войны, гвардейская лента, красная гвоздика и солдатская пилотка со звездочкой. Война длилась четыре года и стала самым крупным вооруженным противостоянием в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек, применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч самолетов.

9 мая 1944 года из Севастополя выбили фашистов. Освобождение Севастополя стало заключительным этапом Крымской операции, которой предшествовали успешные Мелитопольская, Новороссийско-Таманская, Керченско-Эльтигенская операции, завершившиеся полной блокадой крымской группировки немецких и румынских войск. Всю зиму 1943—1944 годов войска 4-го Украинского фронта в районе Сиваша и Перекопа и отдельная Приморская армия в районе Керчи готовились к прорыву обороны противника. Черноморский флот должен был блокировать Крым с моря и нарушить морское сообщение противника с портами Румынии и Болгарии. Координация действий сухопутных и военно-морских сил была поручена представителю ставки Верховного Главнокомандования маршалу Александру Василевскому.

Фото: vesti92.ru

9 мая 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Награда стала одной из самых массовых в СССР, так как огромное количество советских людей принимало участие в борьбе с фашистской Германией, как на фронтах, так и в тылу.

В этот день в 1960 году состоялось торжественное открытие мемориала в память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище. Пискаревское кладбище основано в 1939 году на северной окраине Ленинграда и было названо так в честь располагавшейся поблизости деревни Пискаревки. В 1941—1944 годы погост стал местом массовых захоронений. В братских могилах захоронены жертвы блокады Ленинграда и воины Ленинградского фронта: более полумиллиона человек. Наибольшее число умерших пришлось на зиму 1941—1942 годов. На Пискаревском кладбище 186 братских могил, большинство из которых безымянные.

Фото: culture.wikireading.ru

9 мая 1994 года Указом Президента РФ были учреждены орден Жукова и медаль Жукова. Орден Жукова — очень высокая награда, в иерархии государственных наград он занимает место после ордена «За заслуги перед Отечеством». Орденом Жукова награждаются лица высшего командного состава армии и флота, удостоенные звания Героя Советского Союза или награжденные орденами за отличия в руководстве войсками при проведении боевых операций в период Великой Отечественной войны. Также орден Жукова вручается высшим офицерским чинам и командующему составу Вооруженных Сил РФ за заслуги в разработке и успешном проведении ими крупных операций в период военных действий по защите Отечества.

9 мая 1995 года в Москве на Поклонной горе состоялось торжественное открытие мемориального комплекса Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Площадь комплекса — 135 гектаров, это один из крупнейших мемориалов в России и в мире. Строили его 10 лет. В 1970—80 годы на эти цели собрали около 200 млн рублей за счет пожертвований граждан и денег, вырученных от проведения субботников. В дальнейшем средства на строительство выделяло государство.

Фото: mos-holidays.ru

В этот день в 2006 году в России утверждено почетное звание «Город воинской славы». Звание присваивается любым городам страны, «на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм». В том числе звание может присваиваться и городам РФ, уже носящим звание «Город-герой». На сегодняшний день звания «Город воинской славы» удостоены 45 российских городов, среди которых Белгород, Курск, Владикавказ, Малгобек, Ельня, Елец, Воронеж, Луга, Полярный, Ростов-на-Дону и другие.

Первый Фантомас и День Европы

В этот день в 1754 году Бенджамин Франклин опубликовал первую американскую карикатуру. Рисунок был напечатан в принадлежавшей Франклину «Пенсильванской газете», став первой американской политической карикатурой, с тех пор неоднократно воспроизводившейся другими американскими изданиями с целью политического призыва. Карикатура выполнена в технике ксилографии и изображает змею, расчлененную на части, где каждый фрагмент символизирует отдельную колонию и подписан соответствующим сокращением.

Источник: wikipedia.org

9 мая 1876 года немецкий инженер и предприниматель Николаус Август Отто запустил сконструированный им четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, прототип сотен миллионов двигателей, созданных с тех пор. Двигатель внутреннего сгорания — многосторонний аппарат: он используется для моторных лодок и мотоциклов, у него много применений в промышленности. И он стал незаменимым элементом при изобретении аэроплана.

Ежегодно 9 мая в ряде европейских стран, и в первую очередь в странах Европейского союза, на официальном уровне отмечается День Европы (Europe Day). Праздник был учрежден с целью вовлечения граждан европейских стран в процесс интеграции, а также призван просвещать граждан государств-членов ЕС и людей в остальном мире о преимуществах такой организации, как Евросоюз.

9 мая 1913 года на экраны Франции вышел французский художественный фильм Луи Фейада «Фантомас». Лента стала первым фильмом в серии из пяти кинокартин, снятых Фейадом в 1913—1914 годах. А также первой в длинном ряду экранизаций похождений неуловимого преступника.