У похитивших бриллианты в Казани иностранцев могли быть сообщники из местных

Сегодня в МВД Татарстана прокомментировали заочный арест 40-летнего уроженца Колумбии Валеро Эдгара Алехандро, обвиняемого в краже чемодана с ювелирными изделиями на сумму 133 млн рублей на «Казанской ярмарке» в июле этого года.

По словам начальника управления угрозыска МВД республики Ильгиза Хамитова, в преступлении подозреваются еще двое иностранцев, которые также объявлены в розыск. «К сожалению, нам удалось напасть на их след после того, как они покинули территорию Казани», — констатировал Хамитов на пресс-конференции к 100-летию службы угрозыска.

На вопрос журналистов — есть ли информация, что преступники покинули страну вместе с крадеными бриллиантами или похищенные ценности еще находятся в России, Хамитов сказал, что не будет заниматься догадками. Отвечая на вопрос о возможной причастности казанцев к деятельности международной группы воров, начальник управления МВД дал понять, что не исключает наличие сообщников, но пока об этом говорить рано — ведется следствие.

Напомним, преступление было совершено в ночь на 16 июля 2018 года в помещении торгового павильона, расположенного на территории «Казанской ярмарки». Похищенные драгоценности принадлежали ООО «Сэвен Даймондс».

Ранее сообщалось, что к краже алмазов причастны два уроженца Колумбии и гражданин Гватемалы.

