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Видеоопрос: «Будете участвовать в акции «Бессмертный полк»?»

00:00, 08.05.2021
Видеоопрос: «Будете участвовать в акции «Бессмертный полк»?»
Фото: Ринат Назметдинов

Акция «Бессмертный полк», которая традиционно проходит 9 мая, стала широко известной и массовой не только в России, но и за ее пределами. Почти каждый четвертый россиянин сам принимал участие в шествии либо смотрел трансляцию по ТВ. Президент Татарстана также призвал жителей республики почтить память своих героев, прошедших войну. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» в преддверии празднования Дня Победы узнало у казанцев, планируют ли они в этом году участвовать в акции «Бессмертный полк».

— Будете ли вы принимать участие в шествии? Если да, то с портретом какого родственника? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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