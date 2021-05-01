Опрос предпринимателей: как вы относитесь к длинным майским выходным?

Если бы мы узнали о длинных майских выходных в январе, а не за неделю до праздников, все было бы гораздо проще и спокойнее. У компаний уже давно сверстаны производственные планы, есть обязательства перед заказчиками. С одной стороны, такое неожиданное решение — потеря практически рабочей недели — может выбить из производственной колеи. С другой, если поставить себя на место людей, которые сейчас пытаются куда-нибудь уехать, вариантов тоже не так много. Надо быстро спланировать поездку, приобрести билеты. К тому же туроператоры авиакомпаний были не готовы к такому сценарию. Насколько я знаю, в Казани уже забиты все отели.

Что касается нашей компании, так как у нас сохраняется гибридный режим работы, онлайн и офлайн, те сотрудники, которым необходимо выполнять свои производственные функции, смогут продолжать работать удаленно в это время. Также у нас сохранятся очные встречи, совещания в офисе. У нас нет единообразного подхода ко всем сотрудникам. Все зависит от ситуации в конкретном проекте.