Опрос предпринимателей: как вы относитесь к длинным майским выходным?
Порядка 38% работодателей не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае. Об этом говорится в результатах исследования сервиса HeadHunter. Опрошенные «Реальным временем» предприниматели тоже в целом высказали отрицательное отношение к этой идее. Подробнее — в нашем еженедельном бизнес-задачнике.
Как вы оцениваете предложение о длинных майских выходных? Поддерживаете ли? Будет ли ваша компания отдыхать в это время?
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Айдар Гузаиров генеральный директор группы компаний Innostage
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Если бы мы узнали о длинных майских выходных в январе, а не за неделю до праздников, все было бы гораздо проще и спокойнее. У компаний уже давно сверстаны производственные планы, есть обязательства перед заказчиками. С одной стороны, такое неожиданное решение — потеря практически рабочей недели — может выбить из производственной колеи. С другой, если поставить себя на место людей, которые сейчас пытаются куда-нибудь уехать, вариантов тоже не так много. Надо быстро спланировать поездку, приобрести билеты. К тому же туроператоры авиакомпаний были не готовы к такому сценарию. Насколько я знаю, в Казани уже забиты все отели.
Что касается нашей компании, так как у нас сохраняется гибридный режим работы, онлайн и офлайн, те сотрудники, которым необходимо выполнять свои производственные функции, смогут продолжать работать удаленно в это время. Также у нас сохранятся очные встречи, совещания в офисе. У нас нет единообразного подхода ко всем сотрудникам. Все зависит от ситуации в конкретном проекте.
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Андрей Бурмистров генеральный директор «Союз прибор»
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Наша экономика находится не в самом лучшем состоянии, это всем очевидно. Конечно, есть определенный процент людей, которые на «ура» это воспримут. Но с точки зрения руководителя, я считаю, это неправильным решением. У нас сложилась такая практика, как продолжительность рабочих дней в году. Если бы в рамках этой продолжительности убрали выходные с января и добавили на май, это было бы разумнее. Это первое. А второе, все-таки такие вещи надо анонсировать заранее. Ведь бизнес — это всегда какие-то планы, производственные мероприятия, циклы. И сейчас мы по этим действиям наносим удар. Поэтому наша компания будет работать.
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Сергей Шубин генеральный директор компании «Автолига»
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Мы на городские праздники не сильно ориентируемся. Но, конечно, клиентский поток очень сильно уменьшается, когда объявляют выходные дни. Все люди уезжают. Поэтому я достаточно негативно отношусь к этому. Экономика и бизнес и так не в лучшем состоянии. Не знаю, для чего это было сделано, но для бизнеса такие длинные майские выходные — это плохо.
Наша компания в эти дни работать будет. Просто будет короткий рабочий день.
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Андрей Симаков генеральный директор ДАР, ГК (ИА РТ)
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Предложение длинных майских выходных я поддерживаю, так как между праздниками бывает разрыв. Люди все равно в это время не могут нормально спланировать свой отдых, работа не бывает столь эффективной между праздниками.
Но в то же время сотрудники, к примеру, в нашей компании, у которых есть задачи и планы, сами принимают решение — работать им в эти дни или нет. Так как мы строим дома, у нас процесс не останавливается. В любом случае будут работать какие-то службы. А официально мы будем отдыхать.
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Айрат Нагимов генеральный директор ИСК «Варикус»
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Данное решение мы не поддерживаем. Работать в эти дни будем. Я считаю, что все эти праздники только выбивают из рабочего графика. У нас есть такое предложение: сделать длинными зимние праздники, а майские сократить. Либо наоборот. Надо что-то выбирать. У нас и так слишком много праздников в стране.
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Андрей Балта основатель, владелец «Промвест»
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В целом отношусь негативно к длинным выходным. У нас и так майские праздники на три дня запланированы. Даже они выбивают из колеи. Потом тяжело возвращаться в привычный рабочий режим, на это требуется время, а компании в это время несут убытки. Поэтому я считаю, нет никакого смысла в том, чтобы делать длинные выходные. Люди чем в это время будут заниматься? Хорошо, если творчеством. Но, как правило, они занимаются алкоголизмом. Даже если запретят продажу алкоголя, у нас народ найдет, где заранее запастись, и эти меры никакого значения иметь не будут. Поэтому это шаг в сторону спаивания людей.
Что касается нашей компании, у нас часть сотрудников будет работать, а другая отдыхать, так как производство мы не можем остановить. Поэтому будет часть выходных и часть рабочих дней.
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Ирина Толмачева генеральный директор ООО «Инвест-Поволжье»
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Весь здравомыслящий бизнес категорически против подобных долгосрочных каникул! В первую очередь это чревато тем, что банковская система не будет функционировать, и все компании будут вынуждены заблаговременно вливать дополнительные денежные средства, выкупая товар, либо проводя какие-либо платежные операции. Собственно, это приводит к тому, что становится дороже продукция для конечного потребителя. То же самое касается и предприятий. Они вынуждены платить двойную оплату за работу сотрудникам в выходные дни. Что тоже абсолютно не обусловлено рынком.
Любое рыночное решение должно быть взвешенным и заблаговременным. Когда все это происходит за короткий промежуток времени, фактически за десять дней до майских праздников, это воспринимается более остро, чем если бы об этом знали заранее.
Наша компания будет работать все праздники, так как у нас непрерывный цикл, мы поставляем продукты питания.
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Флун Гумеров президент компании «Алмаз-холдинг»
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Я категорически против длинных майских выходных! Во-первых, само решение было принято коротким горизонтом планирования. Если такие решения и принимаются, то они должны приниматься хотя бы за полгода. Все должно быть для роста экономики. Потому что нет других источников для увеличения благосостояния людей, кроме как нормально работающая экономика.
В связи с праздниками в ювелирной отрасли сложилась сложная ситуация. Как раз в мае у нас запланирована выставка, которая, по сути, кормит нас. Мы поставляем новую продукцию своим потенциальным покупателям и в течение полугода работаем с этими заказами. А в связи с праздниками на подготовку остается очень мало времени.
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