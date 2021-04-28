Легионеры пропали, а Клименко божил: УНИКС уступает в первом матче финала Еврокубка

Три главных итога первого финального матча Еврокубка

Заведомо более слабой командой выглядело «Монако» на фоне УНИКСа и тем более на фоне недавнего соперника казанцев по полуфиналу — «Виртуса». Однако в первом матче серии, прошедшем в Монте-Карло, у казанцев с самого начала все пошло не по плану — легионеры пропали, мяч не держался, а трехочковые не шли. Все это на фоне неожиданно воодушевившегося Артема Клименко, набравшего 22 очка. 89:87 — проиграл казанский клуб Монте-Карло, не сумев сыграть в свой баскетбол. Спортивная редакция «Реального времени» приводит главные итоги стартового матча финальной серии Кубка Европы.

Главный матч УНИКС уже выиграл

УНИКС, завершивший групповой этап Кубка Европы и последующий этап топ-16 выше, чем его соперники из княжества Монако, имел все козыри — начинать казанцы должны были дома. Однако ковидные ограничения в европейском княжестве сыграли свою роль, так что стороны договорились начать серию в Монте-Карло, а последующие вторую и, если понадобится, третью игры, проведут в Казани. Дело в том, что после визита в Россию игрокам «Монако» придется неделю сидеть на карантине.

Вряд ли казанцы сильно расстроились — свою главную цель они в этом сезоне уже достигли. Как мы и писали в обзоре третьего поединка полуфинала против итальянского «Виртуса» — именно «Болонья» являлась главным и непобедимым фаворитом Кубка Европы. Более того, благодаря удачному стечению обстоятельств (а именно непопаданию «Валенсии в плей-офф Евролиги) обе команды, попавшие в финал Кубка Европы автоматически получили путевки в главный европейский турнир на следующий сезон.

Фото: eurocupbasketball.com

Попав в Евролигу, казанцы заметно подрасслабились — в Единой лиге усердствовать большого смысла нет. По крайней мере до начала плей-офф. В последнем матче внутреннего первенства Димитрис Прифтис не скрывал, что приоритет сейчас отдает именно финалу Еврокубка, а с какого места выходить в плей-офф Единой лиги — не так уж важно.

Впрочем, даже имея путевку в Евролигу в кармане, поднять трофей (тем более дома, перед своими болельщиками в ответных домашних играх) — бонус приятный, и при возможности его надо брать.

— Мы стоим перед финальной серией, — рассуждал греческий наставник УНИКСа перед стартом финальной серии. — В первую очередь, мы хотим наслаждаться этими играми, выкладываясь на паркете на 100%. И это будет тяжелые игры. «Монако» — сильная команда, которая играет физический и контактный баскетбол. И хотя у нас был сложный график на прошлой неделе, мы сыграли 4 матча за 8 дней, были длинные перелеты, мы должны играть с высокой энергией, концентрацией и уверенностью, — цитирует Прифтиса пресс-служба УНИКСа.

Клименко–лидер УНИКСа — это что-то новенькое и точно неожиданное для соперника

Всего каких-то два очка сумели набрать казанцы за первые четыре минуты стартовой четверти. В это время хозяева площадки уже «опробовали» кольцо УНИКСа со всех позиций — залетали и трехочковые, и из «краски», и штрафные побросали. Как итог — 11:2 на старте игры.

Но что еще более удивительно, так это что главным действующим лицом казанцев стал россиянин Артем Клименко — именно он набрал шесть очков, и хоть немного приблизил разрыв в счете до приличного.

Фото: eurocupbasketball.com

Удивительно, но вообще в первой половине поединка заметную роль получили именно россияне — Павел Антипов и Дмитрий Узинский, и уже упомянутый центровой Артем Клименко набирали очки, пока американцы пытались найти свою игру. Лидер УНИКСа и самый ценный игрок Еврокубка Джамар Смит почему-то сбился на фолы вместо набора очков, Кэнана и Холанда и вовсе видно не было.

А ведь в течение всего сезона Димитриса Прифтиса прессовали именно за то, что у него очень малую роль получают российские игроки, а игру делают лишь американцы. Тот объяснял это важностью сделать разницу очков в играх Кубка Европы. А тут «психанул» и выпустил российских игроков в самом главной стадии турнира — финале и выделил для них важнейшую роль.

Рискованно со стороны Прифтиса, но точно неожиданно для его визави, наставника «Монако» Звездана Митровича. Наверняка черногорский специалист изучил терабайты записей игр казанской команды, где именно Смит, Браун, Уайт и Кэнан делали результат. Вчера же ставка очевидно была сделана на Клименко и Ко, и в первой половине игры это работало.



22 очка Артем Клименко набрал по итогу матча — это его личный рекорд. А выдать свой лучший результат в карьере в финале Еврокубка, согласитесь, дорогого стоит. Жаль лишь, что стараний россиянина не хватило для победы.

УНИКС потерял свое главное оружие — трехочковые. Нужно наверстывать дома

Во второй половине Джон Браун наконец-то «расходился» и если поначалу его многочисленные попытки играть на отскоке прыгая выше всех, получались плохо — мяч предательски отскакивал от дужки кольца, то к четвертой четверти американец уже позволял себе аллей-упы.

А вот Джамара Смита по-прежнему видно не было. Без его попыток у казанцев шли неважно именно дальние броски, и это сыграло ключевую роль в итоговом поражении. Главное оружие казанской команды — броски из-за дуги, оказались полностью выключены хозяевами паркета, хотя ничего сверхестественного не показывали.

Ну а переломным моментом можно назвать эпизод, когда под конец поединка Холланд решил уходящий мяч выбросить прямо сопернику. Тут «Монако» вырвался вперед и победу не упустил.

Фото: eurocupbasketball.com

Очевидно, что даже несмотря на чудодейственное преображение Артема Клименко, УНИКСу категорически не хватило американцев в их лучших кондициях. Последние стадии Кубка Европы показывают, что здесь практически невозможно выиграть, не набрав хотя бы 90 очков, и сражение с «Виртусом» это доказало. В последней игре, например, даже «100+» не стали гарантией победы.

За счет постоянных фолов УНИКСа, плохой реализации гостей и собственной дисциплины монегаски взяли этот матч. Казанцев же было не узнать. Кэнана и Смит провели свои худшие матчи, а попытки Теодора завершать чаще всего оказывались неудачными.

Однако эта игра показала, что даже в таком полуразобранном состоянии казанцы навязали «Монако» равную борьбу. В ответных домашних играх УНИКСу необходимо лишь сыграть так, как они умеют — легионерам проснуться, и набирать «свои» очки. Казанцы сами отдали игру заведомо более слабому сопернику. 30 апреля и 2 мая нужно исправляться.

Эрик Добролюбов