День в истории: первая казанская маевка, медаль «За оборону Москвы» и день рождения почтовой марки

Чем примечательна дата 1 мая

Фото: Г. Ивановский. Первая маевка московских рабочих. Репродукция: 0lga-marple.livejournal.com/

Сегодня, 1 мая, во всем мире отмечается День международной солидарности трудящихся. В этот день в России была учреждена медаль «За оборону Москвы», а в Англии появились первые почтовые марки. 1 мая родились известный писатель Виктор Астафьев, советский ученый-биолог Игорь Акимушкин, белорусская эстрадная певица Ядвига Поплавская, актриса театра и кино Нина Архипова, советский партийный и государственный деятель Николай Ежов. Подробнее о самых значимых событиях сегодняшнего дня — в обзоре «Реального времени».

Первый опыт радиовещания в Казани и маевка казанских рабочих

1 мая 1921 года на Театральной площади в Казани (ныне площадь Свободы) демонстрировался изобретенный местным инженером Николаем Чистовским усилитель для телефона. Это был первый опыт радиовещания в городе. В двух местах были установлены рупоры, соединенные телефонным проводом с усилителем. Из рупоров громко, четко и отчетливо доносилось чтение устной газеты. Тысячная толпа восхищенно приветствовала изобретение. Вечером того же дня сотни казанцев вновь заполнили Театральную площадь. Здесь состоялся повторный сеанс радиовещания.

Примерно в двадцать часов с балкона Дома труда (Муштари, 9) полилась живая речь. Передавался свежий номер городской газеты «Красная весть». Были озвучены несколько статей, стихи казанских пролетарских поэтов, хроника местной жизни. Созданный в Казани аппарат радиотрансляции вскоре нашел применение в других городах страны. Спустя месяц после первого сеанса казанского радиовещания, 3 июня 1921 года, во время заседания Совета труда и обороны под председательством Владимира Ленина было принято решение об организации в Москве радиотрансляции «устной газеты». На размещение громкоговорящих рупоров на московских площадях было выделено пять миллионов рублей. А вот на регулярную проводную основу радио в столице Советской Татарии было поставлено только в 1928 году.

1 мая 1905 года в Караваевском лесу (ныне Авиастроительный район города) прошла первая казанская маевка с участием трехсот рабочих, солдат, студентов. После ее окончания 150 человек с песнями направились к центру города, но были разогнаны полицией. Через три дня не столь масштабная (всего 100 участников) маевка прошла в Троицком лесу (Советский район).

1 мая 1917 года в Москве открылся первый Всероссийский мусульманский съезд. Навстречу собрались около 900 видных представителей российских мусульман для обсуждения вопросов будущего самоопределения народов России. В работе участвовали философ-богослов Муса Бигиев, татарский советский писатель Фатих Карими, деятель татарского национального движения Гаяз Исхаки, ученый-тюрколог Ахмет Заки Валиди и многие другие известные представители татарской интеллигенции. На съезде была принята резолюция, в которой утверждалось, что интересам мусульман России более всего подходит форма государственного устройства в виде федеративной республики, основанной на территориальных автономиях. Народам, не имеющим единой территории проживания, предлагалось воспользоваться национально-культурной автономией.

Архивное фото

Военный парад Красной Армии и демонстрация оппозиции

1 мая 1918 года в Москве на Ходынском поле состоялся первый военный парад Красной Армии. В торжественном прохождении войск приняли участие войска Московского гарнизона и присутствовали Владимир Ильич Ленин, Надежда Константиновна Крупская и Мария Ильинична Ульянова. За музыкальное сопровождение мероприятия отвечал оркестр под управлением военного музыканта, капельмейстера и педагога Людомира Петкевича.

Фото: expositions.nlr.ru

В этот день в 1944 году Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За оборону Москвы». Автором рисунка медали стал известный псковский художник Николай Москалев. Почетная награда вручалась всем участникам обороны столицы России. Хронология битвы за Москву, охватывающая период с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года, включает в себя три этапа: оборонительный, контрнаступление и наступление. Недалеко от столицы России гитлеровская армия впервые понесла серьезное поражение. Разгром фашистских войск под Москвой стал началом значительного поворота в ходе войны и истории. Окончательно провалился гитлеровский план «быстрой войны», был развеян миф о «непобедимости» гитлеровской армии.

Фото: mosantico.ru

1 мая 1990 года в Москве впервые прошла демонстрация оппозиции. За официальной демонстрацией на Красную площадь вступила альтернативная колонна с антикоммунистическими, антисоветскими и антигорбачевскими лозунгами. Так традиционная Первомайская демонстрация превратилась в митинг протеста. Президент Михаил Горбачев и другие руководители СССР ушли с трибуны мавзолея. Телевизионная трансляция была прервана. Комментируя происшедшее, Горбачев заявил на встрече с коммунистами Фрунзенского района Москвы в мае того же года: «...Мы должны вообще давать решительный бой всем «бешеным» — и справа, и слева. Они объединились против главного — линии на перестройку и тех, кто ее проводит. Вспомните 1 мая, конец демонстрации. Ведь это, товарищи, был их прорыв. И не будем преуменьшать того, что это своего рода сигнал, и сигнал серьезный».

Фото: ed-glezin.livejournal.com

Праздник весны и труда и сбитый американский самолет

Сегодня — День международной солидарности трудящихся. Праздник отмечается во многих странах 1 мая или в первый понедельник мая. В современной России 1 мая отмечается как Праздник весны и труда. Такое же название используется в Таджикистане. В Казахстане этот день называется Праздником единства народа Казахстана. Граждане Украины, Белоруссии, Киргизии, Китая, Пакистана, Шри-Ланки отмечают День труда. Дата эта установлена не случайно, она напрямую связана с событиями, произошедшими в США в Чикаго в ХIХ веке. 1 мая 1886 года в городе прокатилась волна забастовок и демонстраций рабочих с требованием восьмичасового рабочего дня. Протест завершился кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала по инициативе французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с американскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций. Впервые день международной солидарности трудящихся был отпразднован в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании и некоторых других странах. В Российской империи Первомай как день международной солидарности в первый раз отметили в 1890 году в Варшаве. Демонстрация сопровождалась забастовкой 10 тысяч рабочих.

Фото: Максим Платонов

1 мая 1840 года в Англии появились первые почтовые марки. Главное почтовое учреждение Лондона начало продажу почтовых марок с изображением королевы Виктории. Черная стоила один пенни, синяя — два пенса. С 6 мая марки разрешили наклеивать на конверты и использовать при пересылке корреспонденции. Автором идеи применения марок в качестве оплаты почтовых отправлений был Роулэнд Хилл. Именно он стал главным почтмейстером Британии в 1854 году. А в 1837 году Хилл написал работу по реформированию почты — в общем, он стал отцом-основателем современной почтовой службы.

В этот день в 1960 году американский самолет- разведчик «У-2», пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом нарушил воздушное пространство СССР и был сбит в районе города Свердловска. Пауэрс совершил прыжок с парашютом, но по приземлении его задержали. Первая же выпущенная ракета ЗРК С-75 оторвала у американского самолета крыло, повредила двигатель и хвостовую часть. Но «для надежности» в самолет выпустили еще несколько зенитных ракет. Правда, по дороге случайно сбили и советский МиГ-19, поднятый на перехват нарушителя. Погибший пилот советского самолета, старший лейтенант Сергей Сафронов, был посмертно награжден орденом Красного знамени.