Маски-шоу в Чистополе: как грабители обнесли экспериментальную криптоферму

Опыты по совмещению майнинга с обогревом теплиц пришлось свернуть

В Чистополе вынесли приговор двум грабителям местного индустриального парка. Целью налетчиков из Удмуртии были 114 блоков для майнинга криптовалюты. На дело они пошли, используя заранее купленное авто, черные маски, пластиковые хомуты и даже баллончик с соляным раствором — для охранника. Похищенную технику полиция так и не нашла. Так в индустриальном парке был сорван эксперимент по обогреву теплиц за счет круглосуточного майнинга. Детали детективной истории — в материале «Реального времени».

Благодаря майнингу выращивали салат и мяту



Перчатка на камере видеонаблюдения, связанный охранник и пустые стеллажи для оборудования в подвале теплицы, — такую картину оставили после себя неизвестные в масках, навестившие хозяйство «Технология успеха» индустриального парка «Чистополь» в ночь с 9 на 10 июня 2019-го.

Посчитать объем похищенного хозяева и полиция смогли с помощью опустевших вырезов под антмайнеры — мощные процессоры для работы на криптовалютных платформах в тепличном комплексе использовали... для обогрева. Тепло от каждой установки выводилось в специальную комнату и вентилятором перегонялось в теплицы.

— Это было наше ноу-хау, — говорит автор идеи и потерпевший, он же коммерческий директор хозяйства Артур Сунгатов. — Интересно было попробовать такой метод, в порядке эксперимента. Ведь антмайнеры при работе вырабатывают много тепла. Правда, оценить экономику мы попросту не успели.

Похищенную технику в тепличную криптоферму Чистополя так и не вернули. Фото chistopol-rt.ru

Со слов Сунгатова, доходность самого майнинга в тот период была невысока, зато на «криптотепле» в теплицах выращивали салаты, мяту, мелиссу и базилик. Теперь используют в тех же целях так называемые газовые пушки. Причем эта зелень из частных теплиц уже представлена в ряде татарстанских торговых сетей. Хотя похищенную технику в тепличную криптоферму Чистополя так и не вернули.

Для справки: площадь индустриального парка «Чистополь» составляет почти 300 га. На этой территории создана площадка с дорожной сетью, объекты электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения — для размещения производственных объектов средних и крупных компаний. В числе резидентов — «Чистопольский завод пластмасс», пивоваренный «Белый Кремль».

Охранник отбивался шваброй

В декабре 2019-го полиция Чистополя объявила о поимке двух причастных к налету на индустриальный парк. В апреле 2021-го городской суд вынес им приговор. 20-летние студенты техникума из Удмуртии Дмитрий Шерстянков и безработный Максим Мартынов на процессе заявили — их наняли другие люди лишь на «шабашку» по погрузке-разгрузке, и заплатили одному 10 тысяч рублей, а другому 1,5 тысяч.

Именно с их слов, а также показаний потерпевших и свидетелей в суде предстала картина серьезной подготовки к визиту на чистопольскую криптоферму. Впрочем ни предполагаемый наводчик, ни организаторы, братья с армянской фамилией перед судом пока не предстали.

В апреле 2021-го городской суд вынес им приговор. Фото chistopol-rt.ru

Согласно приговору, в преступлении участвовали минимум четверо — подсудимые студенты и двое «неустановленных» братьев. Подготовка началась еще в мае. Дмитрию Шерстянкову, который подрабатывал грузчиком, предложили подзаработать на погрузке-разгрузке в другом городе, захватив с собой сменную одежду. Тот не удивился, позвал с собой приятеля — Максима Мартынова.

Утром 8 июня 2019-го приятели встретились и отправились к месту предполагаемой «шабашки» вместе с двумя незнакомцами (называть их данные парни отказались, ссылаясь, что «опасаются за жизнь и здоровье своих родных») на машине Volkswagen Tiguan. По дороге те сказали — нужен еще автомобиль, подыскали «УАЗ-буханку» на Avito, созвонились с продавцом в Набережных Челнах и из автограда отправились уже на двух машинах.

В дороге общались с помощью раций. Ехали, пока не стемнело, ночевали в машинах в лесу недалеко от Чистополя, а на следующий день, 9 июня, отправились к территории «завода» — комплекса предприятий индустриального парка. Но не к центральному въезду, а со стороны поля, по грунтовке. Что лишний раз говорит — преступников интересовал конкретный объект, а именно тепличное хозяйство. Подобравшись поближе, оставили легковушку в посадке, а сами на «УАЗе» около 22 часов подъехали к ангару и стали искать возможность проникнуть внутрь через какой-то проем. Если верить студентам-«шабашникам» лишь тут они заподозрили неладное, но продолжили послушно исполнять указания.

Как рассказал на следствии охранник, он вышел на улицу и увидел неизвестных в черных масках, спецодежде и перчатках, которые бегут в его сторону. Один распылил прямо ему в лицо газовый баллончик. Он заскочил внутрь здания помещения охраны, но запереться не успел, стал удерживать ручку изнутри. А потом схватил металлическую швабру и отбивался ею. Когда понял, что силы неравные, забежал в комнату видеонаблюдения, открыл окно и с разбега выпрыгнул из него, удерживая швабру в руке. Но на улице его догнали. В суде этот потерпевший показаний не давал, поскольку успел покинуть Россию и вернуться в Таджикистан.

Преступников интересовал конкретный объект, а именно тепличное хозяйство. Фото chistopol-rt.ru

Антмайнеры прятали в листве

По версии Шерстянкова, именно ему поручили «усмирить» того охранника, но в лицо он ему прыскал не газовым баллончиком. а использовал соляной раствор, которым промывал нос. Причем сам якобы не понимает, зачем это сделал. После прыжка из окна охранника несколько раз ударил один из «неустановленных» и связал ему руки пластиковыми стяжками. Такие же хомуты Шерстянков закрепил на ногах потерпевшего.

Связанного охранника оставили в душевой комнате и сказали — будет молчать, ничего с ним не случится. Из комнаты охраны налетчики вынесли видеорегистратор, а затем выломали решетку на лестнице, ведущую в подвал. Там-то и находились интересующие преступников электронные блоки.

По версии подсудимых, за 20 минут они вынесли и погрузили в машину порядка 90 единиц техники (следствием и судом установлено — пропали 114 антмайнеров). Брали не все подряд, а выборочно. Один из «неустановленных» выбирал нужное и отсоединял провода. К слову, еще по дороге в Чистополь один из преступников заявлял, что они хотят «вернуть свое».

Похищенную технику грабители довезли до лесопосадки, где бросили легковую машину, и там же выгрузили, накрыв пакетами и забросав листвой. После чего все четверо отправились назад в Удмуртию, скинув по дороге в реку видеорегистратор охраны. Вернулись за антмайнерами тем же составом примерно через три недели, но уже на другой машине. После чего «грузчики»-грабители и получили деньги за труд.

Следствием и судом установлено — пропали 114 антмайнеров. Фото ointeres.ru

Полиция пришла за студентами через несколько месяцев. И те покаялись, заявив, что когда поняли, было поздно отказываться. Пугала альтернатива — остаться одним ночью, в незнакомом месте, без денег и средств связи. Как организаторы преступления распорядились похищенной техникой — полиция так и не установила. Дело «неустановленных» выделено в отдельное производство, но со слов потерпевших, подвижек по нему нет.

«Мягкий» приговор — 4,5 года строгого режима

К слову, ущерб от действий грабителей бизнесмен Артур Сунгатов оценил в 4,5 млн рублей, утверждая, что за несколько месяцев до налета закупал их в Москве и Санкт-Петербурге по цене от 15 до 50 тысяч рублей за штуку.

Чистопольский горсуд удовлетворил гражданский иск потерпевшего лишь на 1,1 млн рублей. Именно в эту сумму оценили похищенные антмайнеры эксперты на предварительном следствии. Суд обязал осужденных Шерстянкова и Мартынова погасить этот ущерб в солидарном порядке.

Оба «шабашника» признаны виновными в грабеже в особо крупном размере по предварительному сговору, с применением насилия и незаконным проникновением в жилище. Санкция части 3 ст. 161 УК РФ предусматривала от шести до 12 лет лишения свободы, но Шерстянкова и Мартынова приговорили к 4,5 г. колонии строгого режима — с учетом признания вины, активного способствования раскрытию преступлений и положительных характеристик.

Оба «шабашника» признаны виновными в грабеже в особо крупном размере по предварительному сговору, с применением насилия и незаконным проникновением в жилище. Фото: Сергей Афанасьев

Приговор уже вступил в силу, сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь Чистопольского горсуда Регина Хуснуллина.

К слову, для Шерстянкова эта судимость уже вторая. На момент вынесения приговора он уже отбывал условный срок за причинение тяжких телесных повреждений — будучи пьяным, нанес неприятелю два удара кухонным ножом в живот 21 июня 2019 года. Но, поскольку данное преступление было совершено уже после налета на индустриальный парк в Чистополе, оснований ужесточать наказание суд не нашел.