Видео недели: «Шурале» устами знаменитостей, кислород на Марсе и Линдеманн, поющий на русском

Топ видео недели по версии «Реального времени»

Фото: NASA

Цунами в Елабуге

Уникальное природное явление в начале недели попало на камеру телефона жителей Елабуги. Да только не той Елабуги, что на Каме, а маленькой деревушки на берегах Амура (а многие издания повелись!). Сельчанам удалось заснять, как проходит так называемое ледяное цунами на реке. Это природное явление может возникать при резких перепадах температуры: лед резко наползает на берег, образуя достаточно грозную и быструю волну из обломков ледяных глыб. Аналогичное ледяное цунами сняли и жители Хабаровска, только в этом городе оно было гораздо большей силы — как бумагу, смяло металлическое ограждение набережной Амура.

Стихами Тукая говорят знаменитости

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев тоже влился во флешмоб #мычитаемтукая, который вот уже больше недели проходит в социальных сетях. Акция приурочена к 135-й годовщине со дня рождения Габдуллы Тукая: стихи великого татарского поэта читают и обычные граждане, и известные личности. Все декламируют отрывки из поэмы «Шурале».

В акции уже поучаствовали больше десятка знаменитостей: кроме первого президента Татарстана, во флешмобе отметились Сергей Безруков, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Леонид Якубович, министр культуры РТ Ирада Аюпова, депутат Госсовета РТ Римма Ратникова, заслуженный артист РТ Филюс Кагиров и другие уважаемые люди.



«Слабоумие и отвага по-нижнекамски»



Жители Нижнекамска засняли пожар возле дороги и автомобили, которые проезжали прямо сквозь дым. Кадры опубликовали в соцсетях. «Слабоумие и отвага по-нижнекамски. Кругом кромешный ад, а местные жители едут к себе на дачи сквозь дым и пламя. Ну ладно, если за себя не страшно, но ведь мешают пожарным делать свою работу», — сетует автор поста.



Bolt с веслом



Еще один «отважный» житель Татарстана — блогер Булат Bolt Закиров решил проехаться по Казани на крыше автомобиля на сапборде с веслом в руках. Инстаграмщик попал на камеры проезжавших мимо него машин на Кремлевской дамбе.

Ловись, рыбка, большая и маленькая!



На юге Сахалина к побережью Охотского моря возле города Корсакова выбросились тонны сельди. Жители нескольких местных сел на «рыбалку» отправились с мешками. Процесс сбора рыбы снял на видео и опубликовал в «Инстаграме» глава «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын. В посте он написал: «Это очень здорово! Наблюдается действительно массовый подход сельди к берегу на нерест».

Подозрительно развязный Элвин Грей



Несколько зрителей, побывавших на концерте известного исполнителя Элвина Грея в башкирском городе Янауле, выложили в YouTube видео. Певец сидит на сцене и общается со зрителями — при этом создается впечатление, что любимец публики как минимум нетрезв: язык у него заплетается и речь в целом не самая логичная.

Солист Rammstein запел на русском



Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн исполнил на русском песню «Любимый город», которую в фильме «Истребители» пел Марк Бернес. Режиссер Бекмамбетов рассказал, что композиция выпущена к его новому фильму «Девятаев», посвященному истории знаменитого летчика-героя из Татарии, который в годы войны умудрился сбежать из немецкого плена, угнав самолет.

Кислород из атмосферы Марса



Марсоход Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса, на 96% состоящей из углекислого газа. Небольшой по размерам прибор MOXIE произвел около 5 граммов кислорода — этого хватит человеку, чтобы дышать 10 минут.

Об основателе VK сняли документальный фильм



В Сети на днях появился трейлер документального фильма «Дуров» — об основателе «ВКонтакте» и Telegram Павле Дурове. Фильм будет состоять в основном из историй, которые рассказывают о Дурове его друзья, знакомые и коллеги. А вот появится ли в фильме он сам — пока интрига.