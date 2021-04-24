Маэстро Гергиев отдал дань памяти Прокофьеву в Казани

Столицу Татарстана вновь навестил пасхальный фестиваль

На казанской сцене снова большие гости — в пятницу вечером в ГБКЗ РТ выступил Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Маэстро дал два концерта в рамках юбилейного ХХ Московского пасхального фестиваля. Программа концерта была посвящена Сергею Прокофьеву — вчера его 125-летие отмечал весь музыкальный мир.

«Футуристический концерт»



Концерт стал данью уважения выдающемуся русскому композитору Сергею Прокофьеву, чье 125-летие отмечалось 23 апреля. Неудивительно, что маэстро Валерий Гергиев выбрал именно эту тему, ведь впервые музыка Сергея Сергеевича прозвучала в Мариинке более ста лет назад. В 1916 году на сцене петербургского театра состоялась премьера его «Скифской сюиты». Дирижировал тогда сам композитор. А в 1991 году, в честь столетия Прокофьева, в Мариинке прошли премьеры сразу трех его опер: «Игрок», «Огненный ангел» и «Любовь к трем апельсинам».

А с казанской сцены вчера сначала прозвучал Концерт для фортепиано с оркестром №2 соль минор, поражающий мощью и силой воздействия образов. В произведении слышится и глубокая лирика, и романтическое исступление. Главная роль отведена здесь блистательной фортепианной партии в исполнении Даниила Трифонова, оркестр служит лишь своеобразным фоном для нее.



Премьера Второго концерта состоялась летом 1913 года. Надо сказать, что первое представление закончилось грандиозным скандалом. Критики назвали Прокофьева «фортепианным кубистом и футуристом». Хотя были и редкие хвалебные отзывы. Например, известный советский музыкальный критик Борис Астафьев оценил Концерт как «прекрасное произведение, ошеломляющее своей искренностью и новизной выражения». А композитор Вячеслав Каратыгин причислил Концерт к величайшим достижениям отечественной музыки.

Рукопись партитуры была утрачена вскоре после ее создания, однако партию клавира удалось сохранить. И в 1923 году композитор инструментовал произведение заново.

Пианист, приехавший в последнюю минуту



Настоящим подарком для публики стало выступление российского пианиста, лауреата отечественных и международных музыкальных конкурсов Даниил Трифонов — именно он солировал в Концерте №2. 30-летний музыкант, которого называют наследником великого Ференца Листа, считается одним из самых выдающихся пианистов своего поколения. Еще накануне участие Трифонова в концерте было под вопросом — музыкант был на гастролях в Ярославле. Тем не менее, он все-таки прилетел в Казань, успев присоединиться к выступлению.

Исполнительская техника Трифонова отличается легкостью и точностью. Плетя музыкальное кружево, он словно дарит слушателям невидимые крылья. И играл, кстати, он без партитуры — будто черпая музыку из воздуха.



Публика была покорена — и пианистом-виртуозом, и мастерством музыкантов Мариинки. Было все — и восторг, и крики «Браво!», и продолжительная овация.

«Симфония величия человеческого духа»

Потом в БКЗ прозвучала Симфония №5 си-бемоль мажор. Произведение, созданное в 1944 году, стоит особняком от остальных симфоний композитора. В нем нет каких-либо стилизаций, отсутствуют параллели со сценическими произведениями. Это монументальное произведение, грандиозное по своим масштабам, в котором отчетливо звучат героико-эпические мотивы — вполне отвечающее трагическому духу того времени: страна уже почти победила в великой войне, но оставалось еще больше года.

Сам Прокофьев писал про эту свою работу: «Я задумал ее как симфонию величия человеческого духа». И вновь он сам дирижировал во время первого исполнения этого произведения — шла страшная, но победная зима 1945 года. Это, кстати, был последний раз, когда Прокофьев вставал за дирижерский пульт. А Святослав Рихтер, услышав симфонию, написал про автора: «В Пятой симфонии он встает во всю величину своего гения».

За это произведение Сергей Сергеевич получил Сталинскую премию в 1946 году.

Симфонический оркестр Мариинского театра порадовал зрителей еще знаменитыми «Масками» из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева и увертюрой к оперетте «Летучая мышь» Иоганна Штрауса. Отдельно сыграл и Трифонов — он исполнил две пьесы.



Фото: realnoevremya.ru

Крупнейший музыкальный форум России

Московский Пасхальный фестиваль — это крупнейший музыкальный форум России, ежегодно собирающий сотни тысяч слушателей. Проект появился в 2002 году по инициативе Валерия Гергиева и Правительства Москвы. Уже в 2003 году при поддержке Президента РФ Владимира Путина он стал всероссийским.

В проекте 4 направления — симфоническое, камерное, хоровое и звонильное. За прошедшие 19 лет в нем приняли участие несколько тысяч артистов — и знаменитые исполнители, и юные лауреаты Международного конкурса имени Чайковского.



Сегодня концерты фестиваля проходят в 145 городах 5 стран. Апофеозом события традиционно становится общедоступный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в День Победы на Поклонной горе в Москве.