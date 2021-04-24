Мифы казанских гидов, которые бесят их самих

Восемь распространенных мифов, которыми кормят туристов недобросовестные экскурсоводы — от әби-патша до красной дамы

Десятидневный отдых, приход тепла и татарский колорит — в Казани наблюдается очередной ажиотаж туристов. А это значит, что для казанских экскурсоводов наступает горячая пора, перед которой мы задали им простой вопрос — какие неточности, услышанные от коллег, их особенно раздражают.

Екатерина II и татары

Опустим чудные опусы про памятник Иуде, прыжок Сююмбике с одноименной башни и безумную фантазию о том, как на месте Министерства сельского хозяйства отдыхал Батый (разумеется, после того, как основал Казань).

Рядом с мечетью Марджани зачастую можно услышать историю, как императрица прибыла в Казань, восхитилась гостеприимством татар. Те якобы в ответ попросили ее разрешить им строить мечети (по некоторым версиям, их запрещали строить вовсе). Так появились мечети Марджани и Апанаевская.

Фото: Максим Платонов

В частности, к приезду Екатерины в Старо-Татарской слободе была мечеть — единственная, деревянная, построенная в середине 1740-х годов. Другие строить центральные и губернские власти не дозволяли. Однако деятельность Новокрещенской конторы, занимавшейся христианизацией нерусских народов Поволжья, была прекращена за 3 года до визита императрицы в Казань. То, что случилось в мае 1767 года — красивое оформление окончания трагического этапа в жизни татарской нации. А уже в 1773 году появился указ «О терпимости всех исповеданий и о запрещении архиереям вступать в дела, касающиеся иноверных исповеданий», еще больше ограничивший Синод в делах других религий.

При этом, кстати, Екатерина II предлагала потомственное дворянство новокрещеным татарам благородного происхождения, которые вели свой род от потомков Чингисхана или даже пророка Мухаммеда.



Кадимисты и джадидисты

Два понятия рубежа XIX—XX веков. Кадимисты — татары, мусульмане, консерваторы, защитники патриархата. Джадидисты — татары, мусульмане, реформаторы. Они, как говорят гиды, были врагами, абсолютными противоположностями, ретроградами против прогрессистов.

На самом деле, все было не так радикально. Да, кадимисты выступали против реформ в исламе и за сохранение традиций, тогда как джадидисты на первое место ставили модернизацию нации в целом. Кадимисты ставили на умму, джадидисты — на щедрых меценатов. Действительно, первые противились нововведениям в образовании, а вторые ввели множество предметов (а также парты с матрасами).

Но при этом на съездах духовенства, где сталкивались два направления, избирались муфтиями и казыями люди вроде Галимжана Баруди — джадиды, которые, кстати, при этом могли не одобрять некоторые новшества своих коллег. А чего стоит избранием казыем женщины — Мухлису Буби?

Фото: Олег Тихонов

«Второе адмиралтейство в России»

Казанское адмиралтейство, которое будущий император Петр I открыл в 1718 году, гиды называют вторым в стране после Санкт-Петербурга. Вранье, причем и про Казань, и про Санкт-Петербург.

Питерское адмиралтейство было третьим, а Казанское — четвертым. Первыми были адмиралтейства в Архангельске (1693) и в Воронеже (1694).



Источник: татаровед.рф

Коты и Екатерина II

Оказывается, что Екатерина II в Казани не только разрешила строить мечети, но еще и добыла 30 пар котов, которые должны были ловить мышей и крыс при царском дворе.

Тут доля правды есть, но это была совсем другая царица. Это Елизавета Петровна в 1745 году подписала указ: «Сыскать в Казани здешних пород кладеных самых лучших и больших тридцать котов, удобных для ловления мышей, и прислать в Петербург. Если у кого есть такие коты, чтоб донести под опасением, в противном случае, штрафа».

Кстати, где-то на Баумана можно встретить надпись, что сделала она это в Казани — и это позорный фейк. Елизавета до нашего города никогда не добиралась.

Екатерина поучаствовала в судьбе казанских котов (или их потомков) гораздо позже, когда по ее велению часть котов оказались в Эрмитаже — охранять редкие диковинки от вездесущих мышей.

Фото: tochkanews.ru

Подземные ходы

Казанские подземные ходы — притча во языцех среди экскурсоводов, любящих поддать мистики и тайны. «Весь город соединяют они. Многие в них бывали».

Самые «продвинутые» считают, что заплесневевшие подвалы под улицей Баумана существуют не одну сотню лет, причем они продолжаются на улицу Профсоюзную и ведут не куда-нибудь, а прямо в Кремль.

Возможно, это эхо истории о подкопах, которые сделал Иван Грозный при взятии Казани. А может быть, на возбужденный ум гидов повлияли рассказы о том, как защитники Казани при штурме брали воду из Казанки через подземные ходы. По самой смелой легенде, один из подкопов соединяет памятник павшим воинам на другом конце Казанки и Кремль.

На самом деле, при Иване Грозном подкопы вели от Булака и от той же Баумана.

Фото: kazancat.ru

Богоявленский собор

Можно услышать на Баумана, что эта высоченная колокольня не была освящена. Экскурсоводы считают так, потому что на ее узоре снаружи выложены звезды Давида.

Не всем гидам известно, что звезды эти есть, к примеру, на росписях Храма Христа Спасителя — это популярный библейский символ, которому совершенно не грех появиться и в христианском декоре. Да и как в неосвященной колокольне могла впоследствии появиться церковь во имя Третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна?

Фото: Роман Хасаев

Фамилии, имена, названия...

В потоке туристов легко и оговориться, а коллеги запомнят.

Поэтому не путаем — не Карл Иванович, а Карл Федорович Фукс, немец, профессор, большой друг татар.

Не дом Гавриила Чекмарева, а дом поэта Гавриила Каменева (Чекмаревы, конечно, были ему родня, но не настолько же?).

Теперь будет посложнее, будьте внимательны. Не Апанаевский сад, а Панаевский. Не убитый священник Федор Гестапов, а Гидаспов. Не Святые ворота, а Царские врата.

Пассажи

Ну и как обойтись без страшных баек?

К примеру, о том, как между пассажами Александрова и Чернояровых жила семья Вениаминовых, которые не хотели продавать дом для объединения пассажей. Дом тот, по легенде, сгорел — и семья вместе с ним. А потом в пожаре погибли строители. И видели они перед смертью женщину в красном. А потом сгорел сын Черноярова. А потом зловредная женщина в красном во весь опор гуляла по нынешней улице Кремлевской, пугая своим привиденческим видом прохожих. В общем, жуть, да и только.

Фото: realnoevremya.ru

Легенда эта жива, прекрасно продается доверчивым туристам — да вот только пассажи все никак восстановиться не могут...

