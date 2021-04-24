Кто из воспитанников «Рубина» защищал цвета других сборных

В списке — Армения, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Южная Осетия

Спортивная Россия продолжает готовить и отдавать будущих сборников Боснии, Италии, Румынии, Сербии, Словакии и странам ближнего зарубежья, с кем придется конкурировать на двух ближайших Олимпиадах в Токио-2021 и Пекине-2022. Как оказалось, свой вклад в подготовку спортсменов для других сборных внес и Татарстан. «Реальное время» рассказывает о спортсменах, который воспитал для «остального мира» футбольный «Рубин».

Россия — щедрая душа

Спортивный мир продолжает готовиться к Олимпиадам, в том числе совершая трансферы спортсменов. Ватерполист Константин Харьков строит планы по переходу в сборную Хорватии. Осетин Заур Кабалоев перешел в итальянскую сборную по греко-римской борьбе. Другой осетин Хетаг Цаболов, вольноборец, выступает за Сербию. И кстати, если внимательно ознакомиться с итогами чемпионата Европы по вольной борьбе, который завершился в нынешнюю среду в Варшаве, то можно обнаружить среди чемпионов и призеров «поляка» Эдуарда Григорьева из Якутии, «словаков» Ашсарбека Гулаева и Таймураза Саказанова. Серебро Давида Мусульбеса из Осетии в составе сборной Словакии на Олимпиаде 2008 года привело потом к тому, что в этой стране появилась целая команда «Аланы Братиславы», в которой борются Гаглоев, Макоев, Ногаев, Черткоев под руководством тренера из Осетии Родиона Кертанти.

Анатолий Оськин, Анастасия Толмачева, Наталья Ушкина, Елена Чиркова и Дмитрий Шамаев переходят в сборную Румынии по биатлону, Легкоатлеты Матвей Волков и Анастасия Шведова — в команду Беларуси.

«Веером» разлетаются по миру российские фигуристы. Анастасия Грачева собирается выступать за Молдову, Семен Данильянц из «Ангелов Плющенко», что логично, выбрал Армению, а Екатерина Митрофанова скоро будет представлять Боснию и Герцеговину в танцах с Владиславом Косинским. А между прочим, Митрофанова обладает уникальным неофициальным достижением: шесть раз за свою карьеру одиночницы она финишировала выше олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Алина, мягко говоря, не блистала по детям и юниорам, и ее обходили многие, но так часто, как это делала нынешняя дебютантка сборной Боснии, не смог никто.

Таджикистан сделал ставку на экс-россиян. И не прогадал

Сейчас в разгаре отбор на ЧМ по футболу 2022 года. И самая любопытная ситуация сложилась в Азиатской конфедерации, где «прямо сейчас» аутсайдерами в борьбе за попадание во второй отборочный круг стали Иран, КНДР и Объединенные Арабские Эмираты. А Китай и Южная Корея уступают Таджикистану и Туркменистану.

Нынешняя сборная Таджикистана идет второй в своей группе, уступая только Японии и опережая Кыргызстан, родину бывшего рубиновца Ильзата Ахметова. Кстати, Кыргызстан пошел по собственному пути развития, формируя сборную страны из африканцев, выступавших в национальном чемпионате (Ари, Таго, Тетте, Мака Кум) и немцев, родившихся еще в Советской Киргизии (Люкс, Майер, Мищенко, Бернхардт).

Таджикистан сделал ставку на «своих» и россиян. Фото: fifa.com

А вот Таджикистан сделал ставку на «своих» и россиян. «Свои» — это костяк команды 1990 года рождения, сыгравшей в финальной части ЧМ 2007 года для футболистов не старше 17 лет. Недавний «нефтехимик» Фарход Васиев, Давронов, Фатхуллоев, будущий рубиновец Манучехр Джалилов обыграли тогда сборную США и только в один мяч уступили Бельгии с Эденом Азаром и Бентеке. Вместе с Манучехром за сборную играет его брат и бывший одноклубник по «Рубину» и «Нефтехимику» Алишер Джалилов. А вот другой выпускник Академии «Рубина», Парвизджон Умарбоев, входил в выпуск 1994 года в основном сформированный из воспитанников ижевского футбола — Вшивцев, Кибардин, Лобанов.



Выпускники молодежной команды «Рубина» — Назим Бободжонов (15 матчей за сборную), Шахром Сулаймонов (1 матч) и Хуршед-Тимур Джураев. Бободжонов играет за «Худжанд» в чемпионате Таджикистана, а остальные — за местный суперклуб «Истиклол».

Туркменистан внезапно на коне

Игроком «Истиклола» в недавнем прошлом был и Вахыд Оразсахедов, вернувшийся на родину, в Туркменистан. По сути, он и был первым, кто переехал в Казань в 16-летнем возрасте, чтобы доучиваться в открывшейся Академии «Рубина». Сейчас сборная Оразсахедова достаточно сенсационно лидирует в своей группе — туркмены опережают Южную Корею, с которой, правда, ей еще предстоит сыграть в гостях.

Оразсаехдов в составе «Рубина». Фото: wikipedia.org

Еще один туркмен, Селим Нурмурадов, тоже появился в Казани 16 лет. И уже в качестве игрока «Рубина» участвовал в Кубке Содружества за молодежную сборную Туркменистана.

Парадокс: на этом турнире от «Рубина» успели сыграть целый ряд футболистов. Антон Сарока, ныне игрок сборной Беларуси. Артем Кулеша, который последовательно играл в чемпионатах Крыма, Финляндии, Монголии (!), Узбекистана, а сейчас выступает в Кыргызстане. Иранский туркмен Сердар Азмун, ставший лучшим бомбардиром турнира 2011 года. Никита Бочаров, плотно осевший в чемпионате Казахстана. Собственно, казахстанец Гладченко. Но конкретно Академию «Рубина» на турнире представляли только Максим Жестоков и туркмен Нурмурадов.

Заканчивая тему рубиново-российского влияния на отборочный цикл ЧМ в Азиатской конфедерации, отметим, что в своей группе лидирует сборная Вьетнама, ворота которой защищает Данг Ван Лам, воспитанник Академии «Спартак» Москва.

Первопроходцы Питер Одемвингие и Марат Хайруллин

Первым воспитанником татарстанской команды, который проявил себя в зарубежной сборной, принято считать Питера Осазе Одемвингие, учившегося в ФК «КАМАЗ», и защищавшего цвета сборной Нигерии. А первой «рубиновской» ласточкой, улетевшей в зарубежную сборную, стал Марат Хайруллин — он переехал в Казахстан.

Первым воспитанником татарстанской команды, который проявил себя в зарубежной сборной, принято считать Питера Осазе Одемвингие. Фото: football-pitch.ru

Хайруллин — выпускник потока 1984 года рождения, в котором играли еще Рустем Мухаметшин, Виталий Тихонов, Вячеслав Щукин, которые дошли до серебра первенства России своими силами. В 2007 году Хайруллин стал выступать в чемпионате Казахстана, в 2010-м получил местное гражданство, а год спустя был вызван в сборную страны.

Сейчас за Казахстан призывается Бекет Парух. Не ищите его в «больших» футбольных командах — это «миньщик» из местного «Жетысу», которого бразильский наставник Казахстана зовет в резерв, поскольку основа перенасыщена бразильцами. В «Рубине» Парух провел несколько лет, переехав сюда из Джамбула с Азаматом Исмаиловым.

Кроме того, в числе перебравшихся в «Рубин» были Алаберды Бердыев (сын Курбана Бердыева) и Максим Гладченко. В будущем Гладченко заиграл за юношеские и молодежные сборные Казахстана, хотя при переходе в «Рубин» имел серьезные проблемы со зрением.

А Бердыев запомнился только по выступлениям за команду 1996 года рождения, но даже там его со временем вытеснил новичок из Осетии Аршен Цаголов. Кстати, тоже выпускник Академии «Рубина», имеющий в своем активе выступления за сборную непризнанной Южной Осетии.

Первой «рубиновской» ласточкой, улетевшей в зарубежную сборную, стал Марат Хайруллин — он переехал в Казахстан. Фото: prosports.kz

«Новый армянин» Никита Хромых

Правда, со временем футбольные пути Цаголова и сборной разошлись. Зато там играет Сосланбек Дзагоев, выпускник «Рубина» 1998 года.

Нынешней весной сборная России по мини-футболу успешно выступила в отборочном цикле чемпионата Европы 2022 года, Одним из соперников у нас в отборе была сборная Армении, которая к натурализованным бразильцам добавила несколько армян из России (Асланян, Восканян, Манукян), плюс трио натурализованных футболиста Неведрова, Бояркина и Хромых. Того самого Никиту Хромых из группы подготовки «Рубина» 1995 года рождения, который играл в Казани в мини-футбол в профессиональной команде «Ядран», чей менеджер Денис Корчагин вспомнил моменты прихода и ухода Хромых в его команду:

— У нас была команда «Олимпик», когда группа друзей играла для себя в любительском чемпионате Казани на уровне второй лиги, — вспоминает Корчагин. — Далее перед командой появились новые цели, мы усилились, вышли в высшую лигу чемпионата, и тогда по ходу сезона к нам присоединился Хромых, ранее игравший за одну из старейших команд города «Альянс». Особых предпосылок к тому, что мы поменяем статус на профессиональный, не было, просто Хромых пришел в компанию друзей по «Рубину», которые уже играли за нас.

Никита Хромых играл в Казани в мини-футбол в профессиональной команде «Ядран». Фото: mfcsm.ru

Когда уже стало понятно, что «Ядран», скорее всего, прекращает свою деятельность из-за отсутствия финансов, Никита получил приглашение из московского «Спартака» и мог уходить туда со спокойной совестью. Но выжидал решения вопроса с «Ядраном». Когда стало окончательно ясно, что профессиональный клуб в Казани будет ликвидирован, то и «Спартак» как-то резко отказался от идеи выступать в Суперлиге. а продолжать играть в высшей лиге Хромых не хотел. В итоге его пригласили в сборную Армении.