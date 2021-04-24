Видеоопрос: «Чем казанцы займутся на длинных майских праздниках?»
В этом году россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая. Об этом совершенно неожиданно для всей страны 23 апреля объявил Владимир Путин — в ходе совещания по ситуации с распространением коронавируса в России. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, такое решение стабилизирует эпидемиологическую обстановку. «Реальное время» спросило у казанцев о том, как они отнеслись к такому внезапному подарку президента и о том, чем займутся на длинных выходных.
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