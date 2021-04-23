Татарстанские сыровары: «Мы сегодня ели что угодно, только не сыр «Голландский»

По просьбе потребителей в Казани проверили качество популярных продуктов, а в роли дегустаторов выступили их производители

Фото: Максим Платонов

В Татарстане каждая четвертая пачка сливочного масла на прилавках магазинов — подделка, таковы результаты проверок Госалкогольинспекции РТ. По просьбе потребителей, специалисты ведомства изучили самые популярные молочные продукты у казанцев — масло сливочное 72,5% жирности и полутвердые сыры с маркировкой «Голландский». По итогам пригласили производителей на дегустацию. Любопытно, что никто из них не угадал на вкус собственную продукцию. В какой упаковке масло хранится дольше и как отличить хороший сыр — подробнее в материале «Реального времени».

Подпольное производство на Тэцевской



В магазинах Татарстана 23 процента сливочного масла — фальсифицированная продукция. Об этом в начале потребительской дегустации сообщила начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова, приведя данные проверок этого и прошлого года.

Специалисты выбрали для тестирования масло сливочное 72,5% жирности и полутвердые сыры с маркировкой «Голландский». При опросе выяснилось, что именно эти продукты пользуются наибольшей популярностью у татарстанцев. На роль дегустаторов пригласили самих производителей, а также ретейлеров, представителей Россельхознадзора и Госалкогольинспекции.



В магазинах Татарстана 23 процента сливочного масла — фальсифицированная продукция, сообщила Розалия Арсланова

— В одной из торговых сетей республики, не только в Казани, продавался фальсифицированный сыр под маркой татарстанского завода, — сообщила Арсланова. — В нем не содержится молочных жиров. Это продукт из растительных жиров.

Изготовителем значился республиканский завод, не занимающийся производством сыра. Также на этикетке содержалась информация о том, что продукция соответствует ГОСТу.

— Мы направили материалы в Управление Роспотребнадзора по РТ и в правоохранительные органы, началась проверка. Контрольно-надзорные мероприятия стали достаточно лояльными. И несмотря на то, что прошло 2-3 месяца, мы опять обнаружили этот сыр в торговой сети.

Название магазина не подлежит разглашению в интересах следствия. Однако стало известно, что в действительности фальсификат фасовали на промышленной базе на улице Тэцевской в Казани.



Сливочное масло технологически проще подделывать, чем сыр

На что обратить внимание при покупке

Сливочное масло технологически проще подделывать, чем сыр. Ароматизаторы, эмульгаторы и стабилизаторы вполне успешно маскируют некачественный продукт.



— Бывают такие ароматизаторы, при которых даже самый опытный специалист не сможет отличить оригинальный продукт от фальсифицированного, — предупреждают инспекторы.



Хорошее сливочное масло желтого цвета, имеет чистый молочный вкус с привкусом пастеризации. Обладает пластичной консистенцией.



Качественный голландский сыр отличается пикантно-острым вкусом с нотками кислинки. Продукт должен иметь рисунок в виде глазков разной формы, равномерно распределенных по всей поверхности сыра. Первосортный сыр имеет однородный цвет и тонкую корочку, поясняют эксперты:

— При этом, если вы хотите, чтобы продукты пролежали без порчи действительно долго, отдайте предпочтение кашированной фольге. Материал не вступает в реакцию с продуктами, обладает антибактериальными свойствами.

От продуктов в пластиковой упаковке лучше отказаться. Прямые солнечные лучи вредны жирам: они окисляются, и масло станет прогорклым. Кроме того, на свету разрушаются витамины.

Для участия в дегустации было закуплено 14 образцов сливочного масла «Крестьянское» 72,5% жирности и сыр «Голландский» от 10 производителей

Никто из сыроваров не угадал свой сыр

Для участия в дегустации было закуплено 14 образцов сливочного масла «Крестьянское» 72,5% жирности и сыр «Голландский» от 10 российских и татарстанских производителей, чья совокупная доля на рынке республики составляет более 70%. Организаторы спрятали среди качественной продукции подделки и предложили дегустаторам определить их. К образцам сливочного масла добавили спред, а к тарелкам молочного сыра — еще одну с сырным продуктом растительного происхождения. Дегустаторы без труда распознавали молочные подделки. Однако узнать продукцию собственного производства никому из присутствующих представителей молкомбинатов так и не удалось. Все как один повторяли следующее:



— Надеюсь, среди образцов, которым я поставил высший бал, есть те, что произведены на нашем заводе.

Результаты дегустации озвучили практически сразу. Первое место среди производителей сыров поделили между собой два татарстанских предприятия, второе — досталось самарскому, третье — новосибирскому. А лучшее сливочное масло делают только республиканские молкомбинаты.

Организаторы спрятали среди качественной продукции подделки и предложили дегустаторам определить их

Тем не менее многими участниками дегустации было отмечено, что сыр, производимый в Татарстане, сильно уступает по вкусу сливочному маслу, которое изготовляют в нашей республике: «Нам нужно работать в этом направлении», «Мы сегодня ели что угодно, только не сыр «Голландский», «Надо хорошо подумать, прежде чем решиться на покупку этого сыра», — звучали реплики.

Цена представленных образцов сливочного масла варьировалась в пределах от 333 до 834 рублей за килограмм, а сыра — от 315 до 750 рублей за килограмм. «К сожалению, в большинстве случаев качество продуктов напрямую зависит от их стоимости», — отметили специалисты.

Специалисты Госалкогольинспекции проверили более 130 наименований сливочного масла и 40 наименований сыров, реализующихся на территории республики. Согласно полученным результатам, большая часть продукции, представленной на полках Татарстана, как правило, надлежащего качества и безопасна. Но среди масла каждая четвертая пачка может быть подделкой.

1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов