Татарстанские сыровары: «Мы сегодня ели что угодно, только не сыр «Голландский»
По просьбе потребителей в Казани проверили качество популярных продуктов, а в роли дегустаторов выступили их производители
В Татарстане каждая четвертая пачка сливочного масла на прилавках магазинов — подделка, таковы результаты проверок Госалкогольинспекции РТ. По просьбе потребителей, специалисты ведомства изучили самые популярные молочные продукты у казанцев — масло сливочное 72,5% жирности и полутвердые сыры с маркировкой «Голландский». По итогам пригласили производителей на дегустацию. Любопытно, что никто из них не угадал на вкус собственную продукцию. В какой упаковке масло хранится дольше и как отличить хороший сыр — подробнее в материале «Реального времени».
Подпольное производство на Тэцевской
В магазинах Татарстана 23 процента сливочного масла — фальсифицированная продукция. Об этом в начале потребительской дегустации сообщила начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова, приведя данные проверок этого и прошлого года.
Специалисты выбрали для тестирования масло сливочное 72,5% жирности и полутвердые сыры с маркировкой «Голландский». При опросе выяснилось, что именно эти продукты пользуются наибольшей популярностью у татарстанцев. На роль дегустаторов пригласили самих производителей, а также ретейлеров, представителей Россельхознадзора и Госалкогольинспекции.
— В одной из торговых сетей республики, не только в Казани, продавался фальсифицированный сыр под маркой татарстанского завода, — сообщила Арсланова. — В нем не содержится молочных жиров. Это продукт из растительных жиров.
Изготовителем значился республиканский завод, не занимающийся производством сыра. Также на этикетке содержалась информация о том, что продукция соответствует ГОСТу.
— Мы направили материалы в Управление Роспотребнадзора по РТ и в правоохранительные органы, началась проверка. Контрольно-надзорные мероприятия стали достаточно лояльными. И несмотря на то, что прошло 2-3 месяца, мы опять обнаружили этот сыр в торговой сети.
Название магазина не подлежит разглашению в интересах следствия. Однако стало известно, что в действительности фальсификат фасовали на промышленной базе на улице Тэцевской в Казани.
На что обратить внимание при покупке
Сливочное масло технологически проще подделывать, чем сыр. Ароматизаторы, эмульгаторы и стабилизаторы вполне успешно маскируют некачественный продукт.
— Бывают такие ароматизаторы, при которых даже самый опытный специалист не сможет отличить оригинальный продукт от фальсифицированного, — предупреждают инспекторы.
Хорошее сливочное масло желтого цвета, имеет чистый молочный вкус с привкусом пастеризации. Обладает пластичной консистенцией.
Качественный голландский сыр отличается пикантно-острым вкусом с нотками кислинки. Продукт должен иметь рисунок в виде глазков разной формы, равномерно распределенных по всей поверхности сыра. Первосортный сыр имеет однородный цвет и тонкую корочку, поясняют эксперты:
— При этом, если вы хотите, чтобы продукты пролежали без порчи действительно долго, отдайте предпочтение кашированной фольге. Материал не вступает в реакцию с продуктами, обладает антибактериальными свойствами.
От продуктов в пластиковой упаковке лучше отказаться. Прямые солнечные лучи вредны жирам: они окисляются, и масло станет прогорклым. Кроме того, на свету разрушаются витамины.
Никто из сыроваров не угадал свой сыр
Для участия в дегустации было закуплено 14 образцов сливочного масла «Крестьянское» 72,5% жирности и сыр «Голландский» от 10 российских и татарстанских производителей, чья совокупная доля на рынке республики составляет более 70%. Организаторы спрятали среди качественной продукции подделки и предложили дегустаторам определить их. К образцам сливочного масла добавили спред, а к тарелкам молочного сыра — еще одну с сырным продуктом растительного происхождения. Дегустаторы без труда распознавали молочные подделки. Однако узнать продукцию собственного производства никому из присутствующих представителей молкомбинатов так и не удалось. Все как один повторяли следующее:
— Надеюсь, среди образцов, которым я поставил высший бал, есть те, что произведены на нашем заводе.
Результаты дегустации озвучили практически сразу. Первое место среди производителей сыров поделили между собой два татарстанских предприятия, второе — досталось самарскому, третье — новосибирскому. А лучшее сливочное масло делают только республиканские молкомбинаты.
Тем не менее многими участниками дегустации было отмечено, что сыр, производимый в Татарстане, сильно уступает по вкусу сливочному маслу, которое изготовляют в нашей республике: «Нам нужно работать в этом направлении», «Мы сегодня ели что угодно, только не сыр «Голландский», «Надо хорошо подумать, прежде чем решиться на покупку этого сыра», — звучали реплики.
Цена представленных образцов сливочного масла варьировалась в пределах от 333 до 834 рублей за килограмм, а сыра — от 315 до 750 рублей за килограмм. «К сожалению, в большинстве случаев качество продуктов напрямую зависит от их стоимости», — отметили специалисты.
Специалисты Госалкогольинспекции проверили более 130 наименований сливочного масла и 40 наименований сыров, реализующихся на территории республики. Согласно полученным результатам, большая часть продукции, представленной на полках Татарстана, как правило, надлежащего качества и безопасна. Но среди масла каждая четвертая пачка может быть подделкой.
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