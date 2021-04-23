День в истории: Казанский ГИДУВ, кончина первого президента России и праздник книги

Чем примечательна дата 23 апреля

Фото: realnoevremya.ru (здание Казанского клинического института)

Сегодня, 23 апреля, — всемирный день книги и авторского права — символическая для мировой литературы дата, когда не стало Шекспира и Сервантеса. Ровно 14 лет назад скончался Борис Ельцин — первый президент России. В этот день Казань покинул писатель Лев Толстой, бросив университет и переехав в Ясную Поляну, в Москве в начале прошлого века произошло самое крупное наводнение за всю историю, а ровно 70 лет назад был учрежден Олимпийский комитет СССР. 23 апреля — трагическая дата для верующих — день казни одного из самых почитаемых православных святых Георгия Победоносца. Но этот же день подарил миру выдающихся деятелей: на свет появились русский композитор Сергей Прокофьев, английский драматург Уильям Шекспир (умер в свой день рождения), британский живописец Вильям Тернер, основатель квантовой теории, немецкий физик Макс Планк, 15 президент США Джеймс Бьюкенен, французский писатель Морис Дрюон и другие. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Отъезд Толстого и Казанский ГИДУВ

В 1847 году 23 апреля русский писатель Лев Толстой навсегда покинул Казань. В нашем городе он прожил шесть лет, здесь прошли его отрочество и юность. Но во время учебы в Казанском университете, он унаследовал от матери имение в Ясной Поляне, поэтому решил бросить занятия и уехать. Когда Толстой покидал университет, ректор сказал ему: «Было бы очень печально, если бы ваши выдающиеся способности не нашли себе применения». Но писатель нашел свое призвание в литературном труде и снискал мировую славу. В Казань Толстой больше не возвращался.

Фото: Национальный архив РТ

В этот же день в 1920 году начал работу Казанский клинический институт (будущий ГИДУВ). В 1923 году его включили в число научных учреждений Наркомздрава РСФСР и перевели с местного бюджета на бюджет РСФСР. В 1925 году 1 января институт получил название «Государственный институт для усовершенствования врачей им. В.И. Ленина». В 1995 году распоряжением правительства России и приказа Минздравмедпрома был преобразован в академию, которая в 2005 году была передана в ведение Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию и стала называться — Казанская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения РФ. Сегодня это филиал Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

«Современник», наводнение в Москве и кончина Ельцина

23 апреля 1836 года в Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала «Современник», основанного поэтом Александром Пушкиным. В журнале печатались его стихи и проза, а также произведения Жуковского, Вяземского, Давыдова, Баратынского, Тютчева, Гоголя, Тургенева, Давыдова, Вяземского и Одоевского. Поначалу журнал не имел успеха, у него было всего 600 подписчиков, что делало его выпуск разорительным.

Фото: teachron.livejournal.com

23 апреля 1908 года произошло сильнейшее наводнение в Москве. В результате разлива рек Москвы, Яузы и Водоотводного канала под воду ушла пятая часть территории города — почти 100 км улиц. Уровень воды в реках поднялся на девять метров. Больше всего пострадали пять участков по правую сторону реки Москва: второй Хамовнический, два участка Якиманской части и оба участка Пятницкой. От наводнения пострадали 200 тысяч человек. Точное количество погибших не подсчитано. От воды сумели спасти Третьяковскую галерею — ее заблаговременно защитили кирпичной стеной. До недавних лет в память о тех событиях на одном из домов на Якиманке сохранялась памятная табличка, которая была размещена на уровне выше первого этажа. Сейчас табличка утрачена.

23 апреля 1967 года был произведен первый экспериментальный запуск космического корабля «Союз-1» с космонавтом Владимиром Комаровым на борту. Он должен был провести не только первое испытание корабля серии в пилотируемом режиме, но и первую в мире стыковку пилотируемых кораблей с запускаемым вслед кораблем «Союз-2». После выхода корабля «Союз-1» на орбиту не раскрылась одна из двух панелей солнечных батарей, из-за чего кораблю стало не хватать электроэнергии. 24 апреля было принято решение посадить корабль. Но при прохождении в плотные слои атмосферы отказала парашютная система. В результате спускаемый аппарат (СА) ударился о землю со скоростью 50 м/с. Космонавт погиб на месте. Эта катастрофа стала первым случаем смерти человека в истории пилотируемой космонавтики.

Фото: rusplt.ru

Ровно 14 лет назад, 23 апреля 2007 года, умер первый президент России Борис Ельцин. Его запомнили как одного из организаторов сопротивления действиям ГКЧП во время августовского путча 1991 года и радикального реформатора общественно-политического и экономического устройства России. При его руководстве страна начала переходить к рыночной экономике и демократии, но это далось нелегко. Гиперинфляция, приватизация, снижение производства вызвали экономический кризис. Но Ельцину удалось удержать власть, при нем началась приватизация госсобственности по ваучерной схеме, в 1994 году были введены войска в Чечню, а в 1996-м его избрали президентом во второй раз. В конце 1999 года ушел в отставку и передал президентские полномочия преемнику — Владимиру Путину — нынешнему российскому лидеру. Борис Николаевич скончался от остановки сердца, был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Первая волна феминизма и казнь Георгия Победоносца

В 303 (304) году 23 апреля был обезглавлен наиболее почитаемый христианский святой великомученик Георгий Победоносец. Согласно каноническому житию, он был убит во время Великого гонения при императоре Диоклетиане и после восьмидневных тяжких мучений обезглавлен. Георгий Победоносец известен посмертным подвигом — убийством копьем змея, опустошавшего землю. Согласно преданию, на растерзание чудищу должны были отдать царскую дочь. Тогда явился Георгий на коне и пронзил змея копьем, избавив царевну от смерти. Явление святого способствовало обращению местных жителей в христианство.

Фото: voskrcerkov.ru

В 1928 году Верховный суд Канады единогласно постановил, что женщины не являются «личностями» (физическими лицами). То есть женщинам было отказано в праве назначаться в Сенат Канады. Пять женщин решили отменить это решение и подали петицию, которая стала первым шагом к равенству женщин в Канаде и началом первой волны феминизма. Позднее решение было отменено Судебным комитетом Тайного совета Великобритании, в результате нового решения женщинам было присвоен титул «личности». И хотя ни одна из пяти женщин, судившихся за право войти в Сенат, так и не вошла в него, в сенат смогла попасть первая женщина-сенатор Кайрин Уилсон.

В 1956 году состоялся первый концерт короля рок-н-ролла Элвиса Пресли в Лас-Вегасе. Тогда он уже был популярным, однако концерты в Вегасе были восприняты не самым лучшим образом. В следующий раз Пресли выступил в Вегасе через 13 лет. На этот раз он дал 58 концертов за четыре недели, посмотреть выступления пришли 130 тысяч человек. После такого успеха он приезжал в Лас-Вегас каждый год до самой смерти, и каждый раз собирал аншлаги.

Фото: gazeta.ru

С 23 апреля 1996 года отмечают Всемирный день книги и авторского права. Это символическая дата в мировой литературе: в этот день в 1616 году умерли Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Однако День испанской книги отмечается с 1926 года, с тех пор, как король Альфонс XIII подписал декрет о праздновании, выбрав дату — 23 апреля. Этот день в Барселоне совпал с праздником в честь покровителя Каталонии Святого Георгия. Тогда торговцы книг устроили большую книжную ярмарку. С 1931 года всякому, кто купит книгу в этот день, принято дарить розу.