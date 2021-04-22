Президент федерации водного поло под следствием, сборная пролетела мимо Олимпиады

Иными словами есть все, чтобы Казань сохранила звание чемпиона России

Фото: Максим Платонов

Открытый чемпионат России по водному поло приближается к окончанию. На финише предстоит еще плей-офф, в котором в этом году должны были участвовать шесть команд, занявшие места с третьего по шестое. Подробности — в материале «Реального времени».

Плей-офф начался раньше, чем завершился регулярный чемпионат

Победитель регулярного чемпионата — «Синтез», и досрочно занявший второе место — волгоградский «Спартак» ожидали соперников. Казань из пары «Динамо-СШОР», Астрахань против питерской «Балтики», где в первой домашней игре победили астраханцы — 8:7. А у «Спартака» соперником будет московское «Динамо», поскольку «Астана» не прибыла на плей-офф из-за ограничений с коронавирусом. Кстати, москвичи, помимо отмены матчей с «Астаной, испытали на прошедшей неделе еще одну утрату, поскольку ушел из жизни спортивный врач Александр Ярдошвили. Об этом широко скорбели в футбольной среде, памятуя о работе Ярдошвили в московских «Локомотиве» и «Динамо», но из восьми лет работы в команде динамовского общества, два года Ярдошвили провел в ватерпольной команде.

Иными словами все уже предопределено, а потому два волгоградских матча «Спартака» и «Синтеза» больше напоминали официальные матчи товарищеского характера. Волгоград подошел к матчам с Казанью в полной боевой готовности, сыграв четыре подряд матча с московским «Динамо», выиграв два и сведя вничью еще два из них. Это позволило застолбить за собой второе место в таблице, пожалуй, единственное, за которое шла реальная борьба. А вот «Синтез» не смог сыграть отложенные матчи с «Астаной» из-за той же проблемы с COVID-19, и проблема с большой загруженностью на финише регулярного сезона, которой опасались в административном штабе казанцев, рассосалась сама собой. Сейчас скорее можно говорить о недостатке игровой практики. Впрочем, у нашего соперника по полуфиналу, кем бы он не был, будут такие же проблемы. Игровой практики объективно не хватает. А первые полуфинальные матчи назначены уже на 1 мая.

Волгоград не выставил на дерби с Казанью трех ведущих игроков

Смотреть трансляции из волгоградского бассейна, если оттуда не организована телевизионная трансляция, удовольствие из разряда сомнительных. Две камеры, расположенные достаточно далеко, и одна из них под таким углом, который дает выпуклую картинку, так что понять происходящее в воде очень трудно. Да еще и с количеством забитых мячей постоянно происходила какая-то путаница, то «Синтезу» забили приписать один гол, то при счете — 11:6 «обнулили» десять забитых мячей, что резко поменяло картину происходящего в бассейне — 1:6, но уже в пользу Волгограда. Касаемо спортивной борьбы можно отметить, что ее практически не было, казанцы оторвавшись со счета — 5:3, позволяли только приблизиться к себе — 5:5, 6:6, но затем забили пять безответных голов, и спокойно ждали окончания поединка. Хозяева тоже не форсировали события, но все-таки не могли допустить практически двукратного преимущества казанцев в матче теоретически равных противников. Два гола в концовке установили окончательный и относительно приемлемый счет — 8:11.

Вторая игра долгое время держала в напряжении, поскольку Волгоград выиграл первый период с минимальным счетом — 1:0, и удерживал это преимущество до большого перерыва. Но в третьем периоде Казань была на голову сильнее — 4:0, и стало понятно, что команда уже не упустит своего преимущества. Тем более, что «Спартак» выступал в далеко не оптимальном составе. Не было сборников Артема Ашаева и Игоря Степанова, а Михаил Рудай, судя по всему, уже отправился в распоряжение сборной Казахстана, чтобы готовиться к олимпийскому старту. Прорехи в составе пришлось латать за сет приглашения из второй команды Артема Жабкина, и 20-летний защитник даже забил один из семи голов своей команды.

В полуфинале, скорее всего, сыграем с «Балтикой»

Тем не менее, матчи плей-офф — это совсем другая история, и кому это не знать, как спортивной Казани, которая первой в России ощутила на себе эту неписанную истину. Произошло это в прошлом веке, когда «Итиль» едва-едва превратилась в «Ак Барс», заняла второе место и собиралась отсель грозить фаворитам. Одна центральная на то время местная газета даже выпустила статью-превью под названием «Хмуриться не надо, Лада! Отберем твои награды…», намекая на окончание гегемонии тогдашнего лидера — тольяттинской «Лады». Увы, путь в плей-офф оказался короче заголовка этой статьи, и второй по регулярке «Ак Барс» вылетел после противостояния с первым противником — саратовским «Кристаллом», занимавшим 15 место. Это косвенно повлияло на изменение судьбы первого НХЛовца Казани Дениса Архипова, в лучшую сторону, но для всей остальной спортивной Казани стало страшным ударом. И памятуя об этом, «Синтез» выйдет на матчи плей-офф максимально собранным.

Судя по всему, в полуфинале нас ожидает встреча с питерской «Балтикой». Водное поло в городе на Неве развивалось на заре зарождения этого вида спорта в СССР, но в дальнейшем местная команда ни разу не попадала в число призеров чемпионатов Советского Союза и России. Последние медали питерцев датируются 1952 годом, когда сборная СССР и дебютировала на Олимпиадах. Причем, нельзя сказать, что Ленинград был как-то обделен в водном поло, поскольку даже в сборных страны не было представителей «Балтики», зато сейчас город на Неве всерьез занялся решением задачи по подготовке резерва, и в этом году выиграл первенство страны в возрасте до 19 лет. Татарстан с главным тренером Евгением Ярощуком финишировал вторым, известное УОР №4 во главе с другим воспитанником казанского ватерполо Дмитрием Дудкиным — на третьем месте. Кстати, Волгоград только шестой, и кто в скором будущем придет на смену уже 38-летним Алексею Агаркову и Павлу Халтурину — большой-большой секрет.

Возвращаясь к «Балтике», четыре матча с ней «Синтез» выиграл, но в трех была очень напряженная борьба. И главный тренер казанцев Марат Закиров, конечно же, не забыл, кто в прошлом году выбил его команду из розыгрыша Кубка России. Да, в том составе были Евгений Костров, ныне голкипер «Синтеза», Степанов, перешедший в Волгоград, а также Иван Васильев, ныне представляющий московское «Динамо». Но и без них «Балтика» в этом сезоне отняла три очка у Волгограда. Артем Макас в воротах, плюс воспитанники казанского ватерполо Сергей Буланаев, Владислав Егоров и Адель Романов, которого весь ватерпольный мир знает по фамилии Гиниятов, а также опытные Александр Яценко, Борис Михайлов, Вячеслав Житник — это команда, с которой легко не будет.

Минус Харьков

Отсутствие реальной интриги в чемпионате с лихвой компенсируется захватывающими событиями вокруг водного поло. Начать с того, что лидер сборной России Константин Харьков подтвердил свое желание выступать на международном уровне за сборную Хорватии. Сын известного ватерполиста из московского «Торпедо» Вячеслава Харькова получил приглашение выступать за Хорватию еще в 2020 году, поскольку на тот момент уже два года играл за один из ведущих клубов страны — «Младость». Хорватия уже имеет натурализованного игрока в составе — испанца Хави Гарсию, которому 37 лет, причем, играющего на позиции Харькова. Другому конкуренту — Маро Йоковичу — 34 года, и не исключено, что оба они покинут сборную Хорватии по окончании олимпийского цикла. Хотя Хорватия могла и не попасть на Олимпиаду-2021, напомним, что все решалось в матче со сборной России, чьи игроки, увы, плохо пробивают пенальти (да, не только в футбольных матчах с Хорватией нас преследует такая проблема). Причем, у хорватов есть еще 35-летний Йосип Врлич, который успел поиграть за эту сборную, потом отправился играть за Бразилию, а сейчас вернулся в Хорватию, то есть, подобная практика для страны далеко не нова. Увы, 24-летний Харьков был из поколения россиян, на которых можно было бы опереться при отборе на Олимпиаду-2024 и выступлении на домашнем ЧМ-2025 в Казани.

Если на минуту забыть, что уход Харькова — это огромная потеря для нынешнего состава сборной, то можно сказать, что уже давно наши ватерполисты никого не интересовали, кроме соседской сборной из Казахстана. Это только после развала СССР, мы раздавали своих воспитанников: в Австралию, Словакию, ту же Хорватию, за нее в начале 90-х играл еще бывший тренер «Синтеза» Андрей Белофастов.

И минус Власенко?

В числе событий, взбудораживших российский «водный мир» больше ватерпольных матчей и прыжковых запрыгов, и арест президента сразу трех федераций: водного поло, прыжков в воду и артистического (синхронного) плавания Алексея Власенко. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, и предусмотрен домашний арест до мая текущего года. Любопытно, что за своего товарища вступился бывший пловец Дмитрий Волков, ныне редактор журнала «Плавание», выпускаемого федерацией плавания России, между прочим, вступив в незримую конфронтацию с ее президентом Владимиром Сальниковым, некогда конкурентом Власенко за пост руководителя федерации плавания.

В целом, удивительно, что арест руководителя пока никак не сказался на работе сразу трех федераций. Хотим напомнить, как в прошлом году лихорадило федерацию хоккея на траве, после ареста ее руководителя Николая Александрова, гендиректора питерского «Метростроя». Напомним, что это не помешало в прошлом году стать чемпионом казанской команде «Динамо-Ак Барс». Сейчас у нас тот же перечень сопутствующих событий: сборная пролетела мимо Олимпиады, команда выиграла регулярку, президент под следствием: иными словами, есть все, чтобы Казань снова стала чемпионом.