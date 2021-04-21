У «Авангарда» вновь вопросы к судейству в финале: заговор или ЦСКА переломил серию собственной мощью?

Четыре главных итога второго матча финала Кубка Гагарина

Никаких изменений не стал проводить Боб Хартли в составе своей команды. «А зачем? Победный состав не меняют» — подумали в тренерском штабе «Авангарда». Игорь Никитин же решил сделать ставки на простую как пень тактику — брать мощью и непрерывным расстрелом ворот. Но решающую роль, как считают болельщики Омска, вновь сыграли судьи. Спортивная редакция «Реального времени» разбирается и подводит свои итоги второго поединка финальной серии Кубка Гагарина.

ЦСКА может просто перебегать «Авангард» в этом финале

В похожем ключе начинались обе игры на «ЦСКА Арене». Хозяева льда с первых секунд брали быка за рога и с помощью мощного навала принимались взвинчивать темп, не давая «Авангарду» продохнуть.

Разница только в том, что в первом матче ЦСКА доминировал первые 10 минут, но вскоре гости сумели отодвинуть игру от своих ворот и выждали свой шанс. Во вчерашнем же поединке ЦСКА не давало ни грамма воздуха «Авангарду» всю стартовую двадцатиминутку. Да и после перерыва игра продолжилась в том же ключе. Как итог — шайба Максима Шалунова.

Есть некоторые подозрения, что «Авангард» может просто не выдержать серию в таком темпе, какой им предлагает ЦСКА.

Во-первых, команда Хартли прошла две сложнейшие серии с «Металлургом» и «Ак Барсом», проведя 13 игр только с этими соперниками. Во-вторых, у «армейцев» больший запас прочности игроков. Команда Никитина играет в один и тот же «убийственный» но прагматичный хоккей, который доведен до автоматизма. Чтобы автоматически повторять одни и те же действия сил нужно значительно меньше.

Хоккей «Авангарда» же предполагает больше творчества, креатива, поиска нестандартных решений и мастерства хоккеистов. А это куда более энергозатратная модель игры.

Эйфория от победы над «Ак Барсом» сходит на нет

Еще одна разница двух стартовых игр финальной серии Кубка Гагарина:

Хоккеисты «Авангарда» вошли в этот финал на мощнейшем кураже. Эмоциональная победа над «Ак Барсом» в семиматчевом сражении, очевидно, добавляет команде Боба Хартли те самые силы, способные нивелировать разницу общего исполнительского мастерства команд и недостатка физики и свежести.

В первой игре игроки «Авангарда» по-настоящему летали по льду и ничем не уступали «армейцам». Ни в физике, ни в мастерстве. Во второй половине игры «ястребы» летали на льду даже быстрее, чем в играх с Казанью.

Однако эмоциональный заряд, похоже, постепенно выветривается. Во вчерашнем поединке «Авангард» хватало уже только на то, чтобы успешно сдерживать ЦСКА, но на созидание уже эйфории не хватило. А во второй половине игры москвичи настолько нагрузили Шимона Грубеца своими непрекращающимися бросками, что держать свой пятак гости уже перестали успевать.

Эмоции могут помочь в одной конкретной игре, но в длинных сериях нужно предлагать действующему чемпиону нечто большее.

Броски, броски и еще раз броски: ЦСКА перевел игру на режим пулемета

На большое количество бросков решил сделать ставку Игорь Никитин во второй игре. Главный тренер ЦСКА учел ошибки первой игры, когда много лишних движений были использованы «Авангардом» и переведены в свою пользу.

Поэтому «армейцы» принялись «поливать» по воротам Омска из любых позиций. Есть свободное пространство — бросай, видишь «трафик» у ворот — бросай в расчете на то, что кто-то «закопает» или вратарь не увидит. Да и просто в любой непонятной ситуации — колоти по воротам Грубеца, а там разберемся.

53 броска по воротам «Авангарда» совершили игроки ЦСКА только лишь за первые два периода, 21 щелчок из них в створ, и еще 20 бросков игроки «Авангарда» заблокировали.

И если в первой половине матча игроков «Авангарда» хватало, чтобы накрывать эти броски и держать пятачок, а Грубецу — забирать многочисленные шайбы в своей зоне, то когда запал прошел, это наконец сработало.

Получив свободное пространство у правого борта, Артем Сергеев решил пробить, но ее на себя принял защитник. Абсурдно, но уже через секунду шайба вновь оказалась у Сергеева, и тот недолго думая и не мудрствуя лукаво, пробил точно таким же броском-близнецом. На этот раз шайба предательски лизнула ноги Антона Слепышева и влетела в ворота. Наглядный показатель, как ЦСКА просто машинально вбивал бросок за броском, пока это не дало плоды.



Всего же в матче хозяева льда наберут устрашающие показатели: нанесут 75 бросков по воротам Грубеца, из них в створ попадет 35, еще 27 щелчков приняли на себя игроки «Авангарда».

Под такой «картечью» тяжело устоять любой обороне и вратарю Континентальной лиги.

Вновь не без вопросов к судейству. И вновь со стороны «Авангарда»

Впрочем, следует отметить, что не последнюю роль в том, что хоккеисты «Авангарда» ко второму периоду выдохлись, сыграли и постоянные удаления в составе гостей.

Омичи и их болельщики уже много раз оспаривали судейские решения по ходу серии с «Ак Барсом», много указывали на тот факт, что удалений Омску приходит больше, чем Казани и вообще рефери не видит как игроков «Авангарда» бьют в лицо клюшками и толкают в открытую калитку.

Вчера по удалениям вновь «победа» оказалась за «Авангардом» — 6-24 по штрафным минутам. Больше трети матча играли гости в меньшинстве.

Вопросы у Боба Хартли вызвала и вторая шайба Слепышева. Канадец демонстративно показывал, что не согласен с решением арбитров, засчитавших этот гол. По его мнению, шайба залетела после движения ноги. Возникали вопросы и с грубостью со стороны игроков ЦСКА, которые грешили высоко поднятыми клюшками.

Вопрос по-прежнему открыт: это «Авангард» решил взять трофей самой жалующейся команды, или кто-то действительно очень не хочет, чтобы Хартли и его команда взяли Кубок Гагарина?

Эрик Добролюбов