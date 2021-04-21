«Это место свиданий и первых поцелуев» — в Казани появилась скульптура, посвященная любви
В центре Казани, на пересечении улиц Чернышевского и Профсоюзной, торжественно открыт новый арт-объект — изящная скульптура «Яратам», изображающая влюбленную пару. Малая скульптурная композиция гармонично вписана в архитектурный облик восстановленных лавок купца Курманаева и посвящена первой любви. Автор произведения — известный татарстанский скульптор Фаниль Валиуллин.
На открытии скульптуры казанский театр «Сдвиг» представил поэтическо-пластический перформанс «Время любви». В их выступлении сплелись современная хореография, лирические стихи Пушкина и Тукая и звучание шаляпинского баса. В ходе перформанса бронзовые фигуры великих поэтов и оперного певца, долгое время остававшиеся неподвижными, по очереди оживали, чтобы исполнить отрывки из своих произведений.
Ожидание под балконом
Скульптурная композиция «Яратам» выполнена из бронзы и изображает сцену свидания влюбленных. Девушка стоит на балконе второго этажа и смотрит на юношу, который ждет ее внизу с букетом цветов за спиной. Рост у молодого человека, как у баскетболиста, — 210 см, его пассия — на 40 см ниже. Инициатором и спонсором проекта стал депутат Госсовета Татарстана, директор строительной компании СМУ-88 Илья Вольфсон. У него за плечами уже немалый опыт благоустройства городских пространств. Только в прошлом году застройщик провел масштабную экореабилитацию озера Марьино, подарил школе-интернату для детей с ДЦП новое футбольное поле и нарисовал самый большой мурал в Казани.
Открывая арт-объект, директор строительной компании Илья Вольфсон выразил мнение, что жанровая городская скульптура способна преобразить любое пространство, так как она напоминает об уникальности места. «Лет 15-20 назад Казань украшали только монументальные памятники, сейчас же мы видим, как неповторимый дух города передается через небольшие демократичные скульптуры, — сказал Илья Вольфсон и добавил: — Рады, что смогли внести свой вклад. Наверное, многие помнят, что на этом месте в советское время был кинотеатр «Спутник» — место свиданий и первых поцелуев. Наша скульптура в чем-то отсылка к тому времени, напоминает о нем».
Вольфсон признался, что бронзовым героям пришлось долго ждать свидания. Открытие романтической скульптуры сначала хотели приурочить к 14 февраля, а потом к 8 марта, но оба раза мешала погода. «Мы хотели создать праздничное настроение, но когда на улице мороз -15 или метет буран, никаких мыслей о празднике не остается», — пояснил Илья Вольфсон нашему изданию.
И вот, наконец, солнечным апрельским днем заветная встреча влюбленных состоялась.
Рука мастера
«Мне хотелось показать скульптуру, в которой люди узнают себя или своих друзей. Хотелось, чтобы эта история была понятна молодому поколению», — рассказывает о своей новой работе Фаниль Валиуллин: «Думаю, каждый зритель найдет в ней свои чувства и смыслы».
Кстати, прямо через дорогу от новой скульптуры находится другое его творение — скульптурная группа «Доверие», давно полюбившаяся жителям и гостям города. Неподалеку, на улице Дзержинского, располагается еще одна скульптура Валиуллина — «На озеро». Кроме того, свой талант выпускник Московского художественного института им. Сурикова неоднократно доказал, выполнив мемориальные доски и бюсты для ряда известных соотечественников, в том числе бюст первого президента Республики Татарстан, Государственного Советника Минтимера Шаймиева. Все работы мастера объединяет высокая техника исполнения и особая душевность, которую он умеет предать своим героям.
Бродить маршрутами любви
В церемонии открытия скульптуры приняли участие заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов, директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова и заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова.
Все гости похвалили мастерство Валиуллина и поблагодарили Вольфсона за вклад в развитие города, отметив, что «Яратам» обязательно станет точкой притяжения всех влюбленных. Ведь это место вдохновляет на признания в пылких чувствах, оно отлично подходит для назначения свиданий, а также наверняка полюбится свадебным парам.
Ленар Хакимзянов отметил, что памятные фигуры преображают и культурно обогащают исторический центр города. Заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова поблагодарила СМУ-88 и добавила, что такие, казалось бы, небольшие штрихи на фоне огромного мегаполиса на самом деле вносят весомый вклад в благоустройство и улучшение качества городской среды. Она призвала и другие крупные предприятия города последовать их примеру.
А директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова в своем выступлении объявила, что скульптура станет частью нового туристического маршрута: «У нас разрабатывается туристический «маршрут любви», в который мы включили места, связанные с романтическими историями Льва Толстого и других известных исторических личностей, живших в Казани. Мы обязательно внесем в карту маршрута и «Яратам», — пообещала главная по туризму и добавила: — Думаю, со временем у персонажей появятся имена, и по энергетике это место станет похоже на памятник Ромео и Джульетте в Вероне».
Также Дарья Санникова предложила заложить новую городскую легенду. Она объявила, что, потерев часы на руке юноши, можно ускорить встречу со своей любовью. И вызвалась первой испытать волшебное действие статуи.
Партнерский материал
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