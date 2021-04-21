«Это место свиданий и первых поцелуев» — в Казани появилась скульптура, посвященная любви

Фото: Максим Платонов

В центре Казани, на пересечении улиц Чернышевского и Профсоюзной, торжественно открыт новый арт-объект — изящная скульптура «Яратам», изображающая влюбленную пару. Малая скульптурная композиция гармонично вписана в архитектурный облик восстановленных лавок купца Курманаева и посвящена первой любви. Автор произведения — известный татарстанский скульптор Фаниль Валиуллин.

На открытии скульптуры казанский театр «Сдвиг» представил поэтическо-пластический перформанс «Время любви». В их выступлении сплелись современная хореография, лирические стихи Пушкина и Тукая и звучание шаляпинского баса. В ходе перформанса бронзовые фигуры великих поэтов и оперного певца, долгое время остававшиеся неподвижными, по очереди оживали, чтобы исполнить отрывки из своих произведений.

Поэтическо-пластический перформанс «Время любви» в исполнении театра «Сдвиг»

Ожидание под балконом

Скульптурная композиция «Яратам» выполнена из бронзы и изображает сцену свидания влюбленных. Девушка стоит на балконе второго этажа и смотрит на юношу, который ждет ее внизу с букетом цветов за спиной. Рост у молодого человека, как у баскетболиста, — 210 см, его пассия — на 40 см ниже. Инициатором и спонсором проекта стал депутат Госсовета Татарстана, директор строительной компании СМУ-88 Илья Вольфсон. У него за плечами уже немалый опыт благоустройства городских пространств. Только в прошлом году застройщик провел масштабную экореабилитацию озера Марьино, подарил школе-интернату для детей с ДЦП новое футбольное поле и нарисовал самый большой мурал в Казани.

Открывая арт-объект, директор строительной компании Илья Вольфсон выразил мнение, что жанровая городская скульптура способна преобразить любое пространство, так как она напоминает об уникальности места. «Лет 15-20 назад Казань украшали только монументальные памятники, сейчас же мы видим, как неповторимый дух города передается через небольшие демократичные скульптуры, — сказал Илья Вольфсон и добавил: — Рады, что смогли внести свой вклад. Наверное, многие помнят, что на этом месте в советское время был кинотеатр «Спутник» — место свиданий и первых поцелуев. Наша скульптура в чем-то отсылка к тому времени, напоминает о нем».

Илья Вольфсон, руководитель компании-инициатора установки скульптуры «Яратам»

Вольфсон признался, что бронзовым героям пришлось долго ждать свидания. Открытие романтической скульптуры сначала хотели приурочить к 14 февраля, а потом к 8 марта, но оба раза мешала погода. «Мы хотели создать праздничное настроение, но когда на улице мороз -15 или метет буран, никаких мыслей о празднике не остается», — пояснил Илья Вольфсон нашему изданию.

И вот, наконец, солнечным апрельским днем заветная встреча влюбленных состоялась.

Рука мастера

«Мне хотелось показать скульптуру, в которой люди узнают себя или своих друзей. Хотелось, чтобы эта история была понятна молодому поколению», — рассказывает о своей новой работе Фаниль Валиуллин: «Думаю, каждый зритель найдет в ней свои чувства и смыслы».

Скульптор Фаниль Валиуллин уверен, что каждый зритель найдет в скульптуре «Яратам» свои особенные смыслы

Кстати, прямо через дорогу от новой скульптуры находится другое его творение — скульптурная группа «Доверие», давно полюбившаяся жителям и гостям города. Неподалеку, на улице Дзержинского, располагается еще одна скульптура Валиуллина — «На озеро». Кроме того, свой талант выпускник Московского художественного института им. Сурикова неоднократно доказал, выполнив мемориальные доски и бюсты для ряда известных соотечественников, в том числе бюст первого президента Республики Татарстан, Государственного Советника Минтимера Шаймиева. Все работы мастера объединяет высокая техника исполнения и особая душевность, которую он умеет предать своим героям.

Бродить маршрутами любви

В церемонии открытия скульптуры приняли участие заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов, директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова и заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова.

В церемонии открытия скульптуры приняли участие представители Министерства культуры РТ, Комитета по развитию туризма Казани и Управления архитектуры и градостроительства Казани

Все гости похвалили мастерство Валиуллина и поблагодарили Вольфсона за вклад в развитие города, отметив, что «Яратам» обязательно станет точкой притяжения всех влюбленных. Ведь это место вдохновляет на признания в пылких чувствах, оно отлично подходит для назначения свиданий, а также наверняка полюбится свадебным парам.



Ленар Хакимзянов отметил, что памятные фигуры преображают и культурно обогащают исторический центр города. Заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова поблагодарила СМУ-88 и добавила, что такие, казалось бы, небольшие штрихи на фоне огромного мегаполиса на самом деле вносят весомый вклад в благоустройство и улучшение качества городской среды. Она призвала и другие крупные предприятия города последовать их примеру.

А директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова в своем выступлении объявила, что скульптура станет частью нового туристического маршрута: «У нас разрабатывается туристический «маршрут любви», в который мы включили места, связанные с романтическими историями Льва Толстого и других известных исторических личностей, живших в Казани. Мы обязательно внесем в карту маршрута и «Яратам», — пообещала главная по туризму и добавила: — Думаю, со временем у персонажей появятся имена, и по энергетике это место станет похоже на памятник Ромео и Джульетте в Вероне».

Дарья Санникова уверена, что, потерев часы на руке юноши, можно ускорить встречу со своей любовью

Также Дарья Санникова предложила заложить новую городскую легенду. Она объявила, что, потерев часы на руке юноши, можно ускорить встречу со своей любовью. И вызвалась первой испытать волшебное действие статуи.

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