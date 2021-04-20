Газизов вернулся в «Уфу» и навел в доме порядок — пригласил малоизвестного тренера, а он выдал два разгрома

В «Уфе» теперь есть две фигуры, которые способны спасти клуб от вылета из РПЛ: Газизов и Стукалов

Большую часть чемпионата РПФ «Уфа» идет в зоне вылета и не обезопасила себя от того, чтобы напрямую отправиться в ФНЛ. Большие пробелы у клуба начались после того, как в Москву перебрался Шамиль Газизов. Уфиский клуб отошел от своей концепции и стал тасовать тренеров. Однако все поменялось нынешней весной. После отставки Рашида Рахимова новый-старый гендиректор уфиского клуба пригласил Алексея Стукалова, никогда не работавшего ранее в Премьер-лиге, и случилось маленькое чудо — две разгромные победы (каждая по 3:0) над «Ахматом» и «Спартаком» позволили покинуть зону прямого вылета из лиги, обойдя волгоградский «Ротор». Как Шамиль Газизов вернул в «Уфе» все на свои места, как изменилась игра уфимцев с приходом нового наставника, кто такой Стукалов и какой футбол он исповедует? Это и многое другое — в материале спортивной редакции «Реального времени».

«Батя в здании»: Газизов вернул изначальную концепцию клуба — пригласил молодого специалиста. Сработало.

Алексей Стукалов стал третьим главным тренером «Уфы» в нынешнем сезоне. В октябре 2020 года был уволен Вадим Евсеев, работавший с командой с марта 2019. Назначенный на его место Рашид Рахимов не продержался и года, и в апреле 2021 подал в отставку.

Впрочем, это назначение выходило за рамки концепции, о которой не раз ранее говорил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов — о шансах для молодых российских тренеров. Именно здесь смог перезагрузить свою карьеру Виктор Гончаренко, который позднее уйдет в ЦСКА. В столице Башкортостана заявил о себе и нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

При Сергее Богдановиче уфимцы впервые в своей истории сумели пробиться в еврокубки, после чего Семака и забрал себе петербургский клуб. Назначение же опытного и прагматичного Рахимова выглядело как попытка быстро залатать дыры, вызванные слабой игрой в начале чемпионата. Но сделать этого не удалось, Рахимов не сумел поднять команду выше 15-го места в таблице РПЛ. Всего в чемпионате под руководством Рахимова «Уфа» провела 14 матчей, в которых одержала лишь две победы. Не самый выдающийся результат.

Тогда-то боссы уфимцев обратили внимание на 37-летнего тренера из московского «Велеса», проводящего первый сезон в ФНЛ. Команда сходу стала показывать неплохие результаты и на данный момент занимает 8-е место в таблице второго по рангу дивизиона российского футбола.

Уфимцы вновь решили вернуться к принципу подбора тренера, который приносил им результат. Стукалов выиграл первые два матча у руля команды и уже повторил результат Рахимова, у которого на это ушло 14 игр. Две уверенные победы, при чем пощечина «Спартаку» в день его 99-летия выглядит особенно эффектно.

Важно отметить, что назначение Рахимова произошло когда Шамиль Газизов еще не вернулся в Уфу и работал в «Спартаке», именно в его отъезд дела «Уфы» пошли на спад.

Однако после московского периода Газизов вернулся и сходу начал наводить порядок. Функционер быстро вернулся к изначальной концепции — не стал идти по типичному пути российских команд и назначать по новому кругу давно изживших себя в профессии специалистов. Вместо этого он сделал нестандартный ход — взял малоизвестного тренера из клуба ФНЛ и дал ему шанс. Как видим, ставка работает.



Стукалов — нетипичный российский тренер. Никогда не играл профессионально и любит атакующий футбол

Алексей Стукалов — тренер новой школы. Он никогда профессионально в футбол не играл и уже в 22 года начал тренировать в СДЮСШОР «Смена». Он не попадает в категорию молодых тренеров, бывших звезд своих клубов и поэтому за ним нет багажа давления со стороны СМИ и общественности.

Будучи главным тренером «Велеса», Стукалов сумел привить команде привлекательный атакующий футбол, что для ФНЛ большая редкость. Вообще «Велес» является очень интересным проектом. Клубу всего 5 лет, а он уже выступает в ФНЛ, там есть потолок зарплат, который держится на уровне ста тысяч рублей в месяц и делается ставка на не самых медийных и «попсовых» игроков. При этом ставятся амбициозные задачи. Пока они выполняются и одна из основных заслуг этого принадлежит именно Стукалову, который и вывел «Велес» в Футбольную национальную лигу.

Под его руководством команда выступала ярко, насколько это возможно в первом дивизионе, стараясь не отходить от принципа игры первым номером и гибридной схемы. Она подразумевает разную расстановку игроков в зависимости от того, атакует команда или защищается, что позволяет быть менее читаемой для соперника.

В «Уфе», кажется, намечается очень серьезная перестройка и первый шаг уже сделан. Фото vk.com/ufafc

Амбассадором такого футбола с кучей ложных ролей на поле является Юлиан Нагельсман, главный тренер «РБ Лейпциг», который считается, наверное, лучшим молодым тренером Европы и, к слову, тоже никогда профессионально не играл в футбол. В футбольной Европе появляется все больше таких специалистов и Стукалов является самым ярким представителем современной тренерской школы в России.

Это добавляет особого интереса к его предстоящей работе в «Уфе», которая с самого момента выхода в РПЛ в 2014 году несет знамя силового и вертикального футбола, заточенного под контратаки. И если выбор руководства клуба в пользу молодого перспективного специалиста выглядит логичным шагом, то причины, по которым Стукалов оставил свое предыдущее место работы и в конце сезона отправился спасать «Уфу» от вылета остаются загадочными.

Несомненно, в Уфе рассчитывают сохранить прописку в элите, но такое назначение выглядит как расчет на то, что если даже не удастся спастись, то тренер продолжит свою работу и в ФНЛ. Стукалов точно не тот тренер, который приходит под задачу спасти команду от вылета и потом уступает свой пост кому-то другому. Это назначение выглядит как начало очень интересного проекта в столице Башкортостана.

В «Уфе», кажется, намечается очень серьезная перестройка и первый шаг уже сделан. Когда команде не удалось отделаться малой кровью, назначая Рашида Рахимова в надежде быстро исправить ситуацию, то тогда боссы перешли к более решительным мерам и не стали дожидаться конца чемпионата, пригласив Стукалова. В «Велесе» он уже выполнил задачу минимум-оставил команду на следующий сезон в ФНЛ. Можно было довести дело до конца, но, видимо, предложение и потенциальный проект слишком сильно привлек Алексея, и он покинул свой пост в «Велесе» досрочно.

Олег способен отдать пас любой степени сложности, но специфика игры команды не позволяла ему реализовать себя. Фото fc-akhmat.ru

Первые результаты более, чем обнадеживающие. Игра «Уфы» постепенно преображается

Несмотря на то, что судить работу тренера по первым двум матчам, особенно пришедшего по ходу сезона, вещь неблагодарная, некоторые изменения, которые произошли после прихода Стукалова, уже можно отметить. Новый главный тренер не стал рушить модель игры «Уфы», а лишь вносит точечные изменения в состав и схему игры. Уфимцы не отходят от схемы с тремя центральными защитниками, но уже видно изменение построения игроков середины поля. В первую очередь обращает на себя внимание фигура опытного Олега Иванова, бронзового призера Евро-2008.

После перехода из «Ахмата» в зимнее трансферное окно Иванов сыграл на нескольких позициях у Рашида Рахимова, играя даже второго нападающего в матче с «Динамо». Не совсем типичная позиция для Иванова, главная фишка которого — это передачи. Олег способен отдать пас любой степени сложности, но специфика игры команды не позволяла ему реализовать себя, отсюда и неожиданные роли на поле. В двух матчах под руководством Стукалова Иванов находился на самой оптимальной для себя позиции, а именно в центре поля. Роль Олега теперь стала намного обширнее, в матче со «Спартаком» он вовсе играл в опорной зоне и отвечал за доставку мяча в атаку и справился блестяще.

Очевидно, что Стукалов не планирует использовать схему с тремя защитниками на постоянной основе. Следующий сезон должен стать перестроечным для команды, а сейчас первостепенным является не навредить. «Уфа» весь сезон действует в такой формации и перестраивать схему в концовке чемпионата губительно. Но уже видны изменения за счет перестановки Иванова глубже в центр поля. Большую свободу в такой игре получает Владислав Камилов. И плоды от этой перестановки тоже видны- полузащитник оформил дубль и принес своей команде победу над «Спартаком».

«Уфе» необходимо усиливать состав и руководство клуба должно удовлетворить запросы нового главного тренера. В этом плане очень интересно будет посмотреть на потенциальных новичков уфимцев, ведь они славятся умением отыскать не самого известного игрока, который отлично впишется в игру команды. А пример работы Стукалова в «Велесе» подтверждает, что совсем необязательно тратить огромные деньги на игроков, важно найти футболиста с конкретными качествами, которые подойдут к системе игры. И если грамотно выстроить трансферную кампанию, то вполне можно ожидать интересных приобретений и новых открытий для нашего чемпионата.

Сложный календарь в концовке чемпионата. Матчи с командами из верхней половины и встреча с «Арсеналом»

В нынешнем сезоне РПЛ остается сыграть четыре матча. «Уфу» календарь не пощадил и в последних матчах команде предстоит сыграть с «Сочи», ЦСКА, «Зенитом» и «Арсеналом». Мягко сказать, непростые игры предстоят Алексею Стукалову и его игрокам. Сочинцы уже вряд ли будут претендовать на еврокубки, однако встреча все равно должна быть упорной. ЦСКА же явно не оставляет надежд на попадание в Лигу Чемпионов и каждое очко на вес золота, особенно для нового главного тренера команды Ивицы Олича, который должен показать, что готов к работе большом клубе.

29-й тур может подарить надежду на то, что «Зенит» уже оформит чемпионство и привезет на матч с «Уфой» резервный состав, но даже если так произойдет, питерцы не захотят просто так отдавать очки. И в последнем туре матч с тульским «Арсеналом» — прямым конкурентом в зоне стыковых матчей.

Идущий 12-м «Урал» имеет семиочковый запас перед своими конкурентами и почти обезопасил себя от борьбы за выживание, поэтому важно будет выигрывать очную встречу в последнем туре и играть стыковые матчи с 4-м местом ФНЛ, а не 3-м. «Нижний Новгород», «Оренбург», «Торпедо» и «Балтика» — список возможных соперников уфимцев в стыковых матчах.

Нынешний сезон РПЛ богат на интригу как в верхней половине таблицы, так и в нижней. Поэтому вся борьба только начинается.