«Почему новая Суперлига — это не про футбол, а про личную наживу»

Как уже менялся главный футбольный турнир Европы, и пошли ли эти реформы на пользу

В воскресенье было официально объявлено о создании футбольной Суперлиги, турнира, который в очередной раз поменяет картину европейского клубного футбола. Богатые топ-клубы больше не хотят делиться доходами с бедными командами и УЕФА. «Реальное время» разбирается в ситуации.

Ради наживы в Суперлиге собрались самые принципиальные противники

Пока в числе организаторов футбольной Суперлиги значатся 12 клубов, и там легко найти даже «русский след» в лице Романа Абрамовича, хозяина «Челси», также вошедшего в дюжину небожителей от футбола. Суперлигу возглавит президент «Реала» Флорентино Перес, заместителями станут президенты «Ювентуса» Андреа Аньелли и «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глейзер. Любопытен уже сам список участников турнира, поскольку в своеобразном Ноевом ковчеге оказались такие принципиальные противники, как «Барселона» и «Реал», «Интер» и «Милан», «МанСити» и «МанЮнайтед», которых сплотила жажда наживы. Впрочем, упомянув восьмерых участников футбольного переворота, следует перечислить всех поименно: «Арсенал» и «Ливерпуль», «Атлетико» и «Тоттенхэм», который, единственно, выглядит неким исключением в этом супербогатом и суперименитом сообществе.

Увы, так сложилось, что эпоха первоначального накопления капитала в России, привела к тому, что выгодоприобретатели 90-х сейчас живут и тратят свои капиталы в Англии. Туда же хлынули финансы из Азии, как Восточной, так и стран Персидского залива. Именно поэтому в числе создателей Суперлиги сразу шесть команд из Англии, и только по три футбольных монстра из Испании и Италии.

В Суперлиге, кстати, нет команд из Германии и сверхбогатого французского ПСЖ. Немецкие «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд не поддержали идею, сославшись на то, что не захотели отказываться от выстроенных структур и привычных соревнований, и это дань традициям. Германия изначально строила свой футбол на несколько иных принципах, из-за которых в числе хозяев клубов нет иностранных владельцев.

Франция пропагандирует в спорте принципы «Свободы, равенства, братства»

А ПСЖ представляет Францию, страну, где победила первая революция в истории, и слова «Свобода, равенство, братство», являясь национальным девизом, не позволяют вступать в союзы, подобные футбольной Суперлиге. Вот и сейчас парижане обозначили свою позицию так, что участие в Суперлиге не должно ограничиваться только богатейшими клубами. Кроме того, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи входит в совет директоров УЕФА, а также возглавляет beIN Media Group — катарский вещатель, заплативший УЕФА миллионы долларов за право транслировать игры Лиги чемпионов. Редкий случай, когда экономическая выгода и национальные принципы прекрасно дополнили друг друга.

Поскольку руководствуясь, в том числе, этими принципами, французы участвовали в развитии мирового спорта. Если англичане или американцы придумывали виды спорта (академическую греблю, бадминтон, водное поло, регби, теннис, футбол, хоккей на траве в Англии, баскетбол, бейсбол, вольную борьбу, в США и хоккей с шайбой в соседней Канаде), то французы на протяжении 20 века собирали всех на соревнования. Восстановили Олимпиады (барон де Кубертен), создали ФИФА (Жюль Риме), придумав чемпионаты мира по футболу, затем УЕФА (Анри Делоне). Придумали еврокубки (редакция спортивной газеты «Экип»), наконец, чемпионаты Европы. Соответственно, вынуждены были и сами участвовать в этих соревнованиях, даже когда их бойкотировала Великобритания (как чемпионаты мира, и розыгрыш первого Кубка европейских чемпионов), и сразу 13 стран (как первый чемпионат Европы-1960 года). Любопытно, что Ирландия, частично отколовшаяся от Великобритании в 1922 году, принципиально сыграла в первом ЧЕ, который проигнорировали Англия, Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия. Это на заметку тем, кто продолжает считать, что спорт был и остается вне политики.

Совершенно не идеализируя ни Олимпиады, ни олимпийское движение, тем не менее, признаем, что в них могут участвовать все, а не только избранные. Футбол-же остается последним видом спорта, где друг против друга могут сыграть чемпион мира Германия и дебютант Гренландия. Тем самым, ФИФА и УЕФА, представляет шансы для развития своего вида спорта, благодаря чему, в том числе, на чемпионате Европы-2020 дебютировали по спортивному принципу сборные Албании и Исландии. И это в то время, когда в других видах спорта (водное поло, волейбол), уже активно применяется принцип уайлд-кард, то есть, принцип приглашения каких-либо команд, а в баскетболе и гандболе теперь уайлд-кард действует даже на чемпионатах сборных. Хотя уже Лига Чемпионов не до конца отвечала спортивным принципам в плане отбора ее участников, а новообразования, подобные футбольной Суперлиге, исключают спортивный принцип, как факт.

Футбол «эпохи ГМО»

Еврокубки, стартовавшие в 1955 году с первым розыгрышем Кубка Европейских чемпионов, имели ряд недостатков. Как политического характера, когда в 1968 году несправедливые решения чиновников привели к бойкоту турнира командами из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и СССР. Другим недостатком того времени, как считалось, был слепой жребий, который мог свести на ранней стадии розыгрыша сильные команды.

Принцип «Свободы, равенства, братства», так или иначе, действовал и в футболе, когда вслед за Кубком европейских чемпионов появились в 1955 году Кубок Ярмарок, а в 1960 году Кубок Кубков. При их проведении спортивный принцип соблюдался максимально, что позволило, к примеру, выигрывать Кубок европейских чемпионов командам из Португалии, Румынии и Югославии, а грекам и шведам выходить в финалы. Кубок Кубков выигрывали команды Бельгии, ГДР, Чехословакии, Шотландии, шведский «Гетеборг» дважды становился обладателем Кубка УЕФА. Представить нечто подобное в нынешней Лиге Чемпионов, давно уже ставшей междусобойчиком, практически невозможно, поскольку государства, либо экономически неразвитые, либо не заинтересованные в столь разорительном процессе, как содержание футбольного суперклуба, теряют своих представителей еще на ранних стадиях соревнований.

Остались в прошлом времена, когда клубный спорт приходил на помощь федерациям в комплектовании сборных страны, к примеру, в Италии были настолько обеспокоены провалом сборной на ЧМ 1966 года, когда Скуадра Адзурра не вышла из группы, проиграв даже Северной Корее, что ограничили количество легионеров. Четырьмя годами ранее такое же правило с ограничением количества легионеров было принято в Испании. Там были обеспокоены тем, что сборная не имеет успехов, хотя тот же «Реал» был на вершине клубного футбола (а как иначе, если у тебя играли аргентинцы Домингес и Ди Стефано, венгр Пушкаш, француз Копа, бразилец Канарио, уругваец Сантамария). Результаты ввода лимита не замедлили сказаться, Испания выиграла чемпионат Европы 1964 года, а Италия вышла в финал ЧМ-1970. Но тогда была юридическая платформа, поскольку международное правило не превалировало. Сейчас же ЕС накладывает вето на любое желание УЕФА вернуть в футбол лимит, пытаясь, тем самым, восстановить национальную идентичность в европейском футболе.



Главным отличием футбола двух временных отрезков ( 1955-1995 годы) и (1995-2021 годы) является «правило Жан-Марка Босмана», принятое 15 декабря 1995 года. Для понимания, Босман был против футбольного лимита на легионеров, из-за чего бельгийский футболист не мог устроиться на работу во французский клуб. Но Босман добился главной победы своей жизни, отстояв в Европейском суде свое право на «свободное передвижение рабочей силы в пределах ЕС» в 1995 году, что совпало с последней победой в Лиге Чемпионов команды, созданной тренерами. Победителем стал голландский «Аякс», который правилами тех лет позволяли готовить «в долгую», не опасаясь того, что перспективных футболистов раскупят на стадии юниорского футбола. Как и многие «революционеры», сам Босман кончил достаточно плачевно, но дело его живет, превращая спортивные команды в сборные мира, и делая бессмысленным процессом развитие видов спорта. К примеру, зачем развивать баскетбол и хоккей, если можно составить команду из американцев и канадцев, или напихать в команду по водному поло экс-югославов.

Суть действия «Правила Босмана» в том, что не только богатые становились сильнее, но и бедные — слабее. И сейчас побеждают, в первую очередь, не тренерские команды, а «сборные» селекционеров и агентов.

Возвращение во времена колонизации

Реорганизация Кубка Европейских чемпионов, произошедшая в 1992 году, уже была воспринята как уступка суперклубам. Тем самым, для команд-карликов из Албании, Исландии, Кипра, Люксембурга, Мальты была предопределена некая «черта оседлости», ограниченная участием в матчах квалификации. Но преобразования в футболе совпали с развалом Варшавского блока, а потом еще и с «делом Босмана». Тем самым из борьбы за победу практически одномоментно вылетела вся Восточная Европа, а затем и Австрия, Бельгия, Голландия, Шотландия, страны Скандинавии. «Глазго» выходило в финал Лиги Европы? Вы просто не застали тех времен, когда Шотландия массово выигрывала еврокубки, либо играла в финалах массово: «Абердин», «Глазго», «Данди Юнайтед», «Селтик». В Австрии есть «РБ Зальцбург»? Это заслуга конкретно миллионера Дитмара Матешица, а не австрийского футбола, ранее славившегося «Аустрией» и «Рапидом». А уж Бельгия, по сравнению с теми временами, когда «Андерлехт», «Антверпен», «Брюгге», «Мехелен», «Стандард» не вылезали из финалов еврокубков, сейчас влачит жалкое существование, при этом располагая одной из сильнейших сборных в своей истории.

В нынешнем сезоне, кстати, показателен пример с загребским «Динамо», эдаким питомником для выращивания футболистов. Не сумев из-за пандемии коронавируса распродать очередную поросль, хорваты дошли до четвертьфинала Лиги Европы, попутно обыграв «Тоттенхэм». Также до четвертьфинала добралась чешская «Славия», не преклонившая колени перед матчами с «Арсеналом». Создание футбольной Суперлиги окончательно узаконит нежелание европейских суперклубов пересекаться с евросереднячками. Кипрские «Анортосисы», словацкие «Кошице», болгарские «Левски», норвежские «Русенборги», румынские ЧФР, и прочие «Рубины», ранее хотя бы выходившие в групповой этап Лиги Чемпионов, сейчас выводятся за черту оседлости, как ранее это произошло с аутсайдерами европейского футбола.

УЕФА пыталась сохранить в турнирах, проводимых под ее эгидой, некое подобие свободной конкуренции, как одного из атрибутов капиталистического образа жизни, вводила правило фейр-плэй, в прошлом году попыталась ограничить количество легионеров в клубах, установив правило о необходимом количестве воспитанников, но нельзя постоянно делать уступки, и при этом сохранять паритет. Суперклубы уже провели колонизацию всего футбольного мира, через создание Академий на местах, аффилированных с главными офисами. Это позволяет «готовить» воспитанников для основных команд, скупая перспективных пацанов со всего мира еще на стадии детско-юношеского футбола. Сейчас суперклубы входят в клинч с УЕФА, как это произошло в 2000 году в европейском баскетболе. Тогда УЛЕБ, Союз лиг европейского баскетбола, по сути, отжал у ФИБА главный турнир — баскетбольную Евролигу, а вскоре и второй турнир — Кубок Европы.

В 2008 году УЛЕБ и ФИБА «примирились», только итогом этого «примирения» стало то, что УЛЕБ захватил себе самые «лакомые» куски, оставив Международной федерации баскетбола весь неликвид в лице второстепенных мужских кубков и всего женского клубного баскетбола. С другой стороны, есть пример Гарри Каспарова, пытавшегося расколоть шахматное сообщество, что завершилось неудачей. В любом случае, во всех подобных противостояниях надо понимать, что одна сторона конфликта, представляющая международные федерации, так или иначе, развивает свой вид спорта, проводя региональные, юниорские, молодежные соревнования и т.д. А вторая сторона просто стремится приумножить свои доходы (та же баскетбольная Евролига позволила ее участникам увеличить общий призовой фонд с 20 до 35 миллионов долларов).

