День в истории: день рождения «Рубина», битва за Москву и первый детектив в мире
Чем примечательна дата 20 апреля
Сегодня, 20 апреля, в России отмечают День донора крови в память о первом в истории отечественной медицины переливании крови. А еще сегодня День китайского языка, который был учрежден ООН 11 лет назад. С этого дня начинается история казанского футбольного клуба «Рубин», Большого зала Московской консерватории и хоккея на Олимпийских играх. В этот день в разные годы на свет появились российский продюсер Михаил Плоткин, последний император Франции Наполеон Третий, итальянский писатель эпохи Возрождения Пьетро Аретино, русский князь декабрист Евгений Оболенский и многие другие. Среди печальных событий 20 апреля массовое убийство в американской школе «Колумбайн». Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».
День рождения «Рубина» и родоначальник татарского просветительства
20 апреля 1778 года в Казанской губернии родился первый татарский педагог, «искуснейший в восточных языках» Ибрагим Хальфин. Свою карьеру он начал в 1800 году в первой императорской Казанской гимназии, а позже был назначен цензором Азиатской типографии при ней. Родоначальник татарского просветительства преподавал и читал лекции в Казанском университете, а также издал несколько своих трудов. Перу Хальфина принадлежит «Азбука и грамматика татарского языка», «История Абуль-гази Багадур-хана о монголах и татарах», «Повесть о Джингисхане и Аксак Тимуре» и другие. Жизнь его была посвящена просвещению татарского народа. В частности, ему принадлежала инициатива создания татарской национальной школы. Также Хальфин известен тем, что первым из татар удостоился звания адъюнкта-профессора университета. Умер он на службе 13 января 1829 года.
20 апреля 1913 года, накануне Пасхи, в Казани при участии великой княгини Елизаветы Федоровны при Казанско-Богородицком женском монастыре освятили новосозданный на месте явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери храм-часовню в честь трехсотлетия царствования дома Романовых. В мероприятии приняли участие все викарные архиереи и настоятель собора. Затем состоялся крестный ход и торжественный обед среди гостей которого были командующий войсками Казанского округа, генерал от инфантерии барон А.Е. Зальца, начальник губернии М.В. Стрижевский, попечитель Казанского учебного округа Кульчицкий, вице-губернатор Г.Б. Петкевич. На следующий день Елизавета Федоровна уплыла на пароходе на железнодорожную станцию Зеленый Дол, посетив перед этим Свияжск.
20 апреля 1958 года принято считать днем рождения казанского футбольного клуба «Рубин». Именно в этот день команда, игравшая тогда под названием «Искра», провела свой первый матч в чемпионате СССР. Первоначально в футбольную команду входили игроки нескольких команд Казани, базовой для них стала команда авиационного завода №22, представлявшая Ленинский район города. Свое нынешнее название «Рубин» получил в середине 1960 года по инициативе директора завода Николая Максима. Легенда гласит, что футбольный клуб получил свое новое имя в честь одноименной радиолокационной станции, устанавливаемой на бомбардировщик ТУ-16 и другие самолеты, выпускаемые авиазаводом Казани.
Битва за Москву, День донора крови в России
365 лет назад, 20 апреля 1656 года в Российском государстве начали выпускать медные деньги взамен серебряных монет. Их чеканили в московском монетном дворе и на специально открытых заводах в Новгороде и Пскове. Однако вскоре новые деньги обесценились, что привело к росту инфляции. К 1662 году рыночная стоимость медных монет упала в 15 раз, из-за чего резко ухудшилось материальное положение населения. Итогом неудачной денежной реформы царя Алексея Михайловича стал знаменитый Медный бунт 1662 года, после которого чеканку медных монет прекратили и вернулись к расчетам серебром.
20 апреля 1832 года стало знаковой датой в истории российской медицины — в Петербурге провели первое переливание крови. Операцию выполнил петербургский акушер Андрей Вольф, перелил роженице с акушерским кровотечением кровь ее мужа. Это спасло женщине жизнь. Так 20 апреля стало началом развития донорства крови в России. Постепенно российские врачи научились переливать кровь и в военно-полевых условиях. Первым это удалось сделать профессору хирургии Сергею Коломнину в 1876 году. С 2007 года в России 20 апреля ежегодно празднуют День донора крови.
20 апреля 1901 года торжественно открылся Большой зал новой Московской консерватории. В честь знаменательного события на его сцене дали концерт. Первой в новом зале прозвучала увертюра к опере «Руслан и Людмила» композитора Михаила Глинки. Специально для него в Париже заказали крупнейший в мире орган, который установили на эстраде. Изначально Большой зал консерватории задумывался как подлинный храм музыки, поэтому он выполнен в античном стиле. Посетители могут увидеть в нем фигуры амазонок, лиры и скрещенные трубы, а также обвитые лаврами портреты известных композиторов.
20 апреля 1942 года завершилась одна из самых известных битв Великой отечественной войны — Московская битва, ставшая одним из переломных моментов в ходе всей войны. Итогом боевых сражений стало первое крупное поражение Германии во Второй мировой войне и освобождение значительной территории СССР (Московской, Тульской и некоторых районов Калининской и Смоленской областей). В 1944 году президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За оборону Москвы», которую получили более одного миллиона сражавших в битве за столицу.
Первый детектив, хоккей на Олимпийских играх
20 апреля 1841 года известно как день, когда был опубликован первый в истории литературы детектив — «Убийство на улице Морг» американского писателя Эдгара Аллана По. Рассказ является первой частью трилогии, посвященной французскому аристократу Огюсту Дюпену. В нее также входят новеллы «Тайна Мари Роже» (1842) и «Похищенное письмо» (1844). Приемы, которые использовал Аллан По для создания образа главного героя, расследующего преступление, позже переняли и другие писатели. В частности, Артур Конон Дойл использовал их для создания Шерлока Холмса.
20 апреля 1920 года мужской хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр, когда во время летних Игр в Антверпене (Бельгия) прошел турнир по хоккею с шайбой. Проводить на зимних Олимпийских играх его начали с 1924 года. Для женских хоккейных команд в рамках этого мероприятия он проводится с 1998 года. Советские хоккеисты выиграли семь из девяти Олимпийских зимних игр, а вот сборной России удалось стать победителем лишь один раз — в 1992 году в Альбервилле (Франция) под флагом Объединенной команды СНГ.
20 апреля 1994 года вступил в силу Договор о коллективной безопасности государств СНГ, известный также как «Ташкентский пакт» или «Ташкентский договор». Документ был подписан в 1992 году в столице Узбекистана главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Договор призван укрепить мир, международную и региональную безопасность и стабильность, а также защитить на коллективной основе независимость, территориальную целостность и суверенитет входящих в ОДКБ государств.
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