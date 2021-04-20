День в истории: день рождения «Рубина», битва за Москву и первый детектив в мире

Чем примечательна дата 20 апреля

Фото: RIA Novosti archive, image #887721 / Knorring / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Сегодня, 20 апреля, в России отмечают День донора крови в память о первом в истории отечественной медицины переливании крови. А еще сегодня День китайского языка, который был учрежден ООН 11 лет назад. С этого дня начинается история казанского футбольного клуба «Рубин», Большого зала Московской консерватории и хоккея на Олимпийских играх. В этот день в разные годы на свет появились российский продюсер Михаил Плоткин, последний император Франции Наполеон Третий, итальянский писатель эпохи Возрождения Пьетро Аретино, русский князь декабрист Евгений Оболенский и многие другие. Среди печальных событий 20 апреля массовое убийство в американской школе «Колумбайн». Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

День рождения «Рубина» и родоначальник татарского просветительства



20 апреля 1778 года в Казанской губернии родился первый татарский педагог, «искуснейший в восточных языках» Ибрагим Хальфин. Свою карьеру он начал в 1800 году в первой императорской Казанской гимназии, а позже был назначен цензором Азиатской типографии при ней. Родоначальник татарского просветительства преподавал и читал лекции в Казанском университете, а также издал несколько своих трудов. Перу Хальфина принадлежит «Азбука и грамматика татарского языка», «История Абуль-гази Багадур-хана о монголах и татарах», «Повесть о Джингисхане и Аксак Тимуре» и другие. Жизнь его была посвящена просвещению татарского народа. В частности, ему принадлежала инициатива создания татарской национальной школы. Также Хальфин известен тем, что первым из татар удостоился звания адъюнкта-профессора университета. Умер он на службе 13 января 1829 года.

20 апреля 1913 года, накануне Пасхи, в Казани при участии великой княгини Елизаветы Федоровны при Казанско-Богородицком женском монастыре освятили новосозданный на месте явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери храм-часовню в честь трехсотлетия царствования дома Романовых. В мероприятии приняли участие все викарные архиереи и настоятель собора. Затем состоялся крестный ход и торжественный обед среди гостей которого были командующий войсками Казанского округа, генерал от инфантерии барон А.Е. Зальца, начальник губернии М.В. Стрижевский, попечитель Казанского учебного округа Кульчицкий, вице-губернатор Г.Б. Петкевич. На следующий день Елизавета Федоровна уплыла на пароходе на железнодорожную станцию Зеленый Дол, посетив перед этим Свияжск.

Фото rubin-kazan.ru

20 апреля 1958 года принято считать днем рождения казанского футбольного клуба «Рубин». Именно в этот день команда, игравшая тогда под названием «Искра», провела свой первый матч в чемпионате СССР. Первоначально в футбольную команду входили игроки нескольких команд Казани, базовой для них стала команда авиационного завода №22, представлявшая Ленинский район города. Свое нынешнее название «Рубин» получил в середине 1960 года по инициативе директора завода Николая Максима. Легенда гласит, что футбольный клуб получил свое новое имя в честь одноименной радиолокационной станции, устанавливаемой на бомбардировщик ТУ-16 и другие самолеты, выпускаемые авиазаводом Казани.

Битва за Москву, День донора крови в России

365 лет назад, 20 апреля 1656 года в Российском государстве начали выпускать медные деньги взамен серебряных монет. Их чеканили в московском монетном дворе и на специально открытых заводах в Новгороде и Пскове. Однако вскоре новые деньги обесценились, что привело к росту инфляции. К 1662 году рыночная стоимость медных монет упала в 15 раз, из-за чего резко ухудшилось материальное положение населения. Итогом неудачной денежной реформы царя Алексея Михайловича стал знаменитый Медный бунт 1662 года, после которого чеканку медных монет прекратили и вернулись к расчетам серебром.

20 апреля 1832 года стало знаковой датой в истории российской медицины — в Петербурге провели первое переливание крови. Операцию выполнил петербургский акушер Андрей Вольф, перелил роженице с акушерским кровотечением кровь ее мужа. Это спасло женщине жизнь. Так 20 апреля стало началом развития донорства крови в России. Постепенно российские врачи научились переливать кровь и в военно-полевых условиях. Первым это удалось сделать профессору хирургии Сергею Коломнину в 1876 году. С 2007 года в России 20 апреля ежегодно празднуют День донора крови.

Фото mosconsv.ru

20 апреля 1901 года торжественно открылся Большой зал новой Московской консерватории. В честь знаменательного события на его сцене дали концерт. Первой в новом зале прозвучала увертюра к опере «Руслан и Людмила» композитора Михаила Глинки. Специально для него в Париже заказали крупнейший в мире орган, который установили на эстраде. Изначально Большой зал консерватории задумывался как подлинный храм музыки, поэтому он выполнен в античном стиле. Посетители могут увидеть в нем фигуры амазонок, лиры и скрещенные трубы, а также обвитые лаврами портреты известных композиторов.

20 апреля 1942 года завершилась одна из самых известных битв Великой отечественной войны — Московская битва, ставшая одним из переломных моментов в ходе всей войны. Итогом боевых сражений стало первое крупное поражение Германии во Второй мировой войне и освобождение значительной территории СССР (Московской, Тульской и некоторых районов Калининской и Смоленской областей). В 1944 году президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За оборону Москвы», которую получили более одного миллиона сражавших в битве за столицу.

Первый детектив, хоккей на Олимпийских играх

20 апреля 1841 года известно как день, когда был опубликован первый в истории литературы детектив — «Убийство на улице Морг» американского писателя Эдгара Аллана По. Рассказ является первой частью трилогии, посвященной французскому аристократу Огюсту Дюпену. В нее также входят новеллы «Тайна Мари Роже» (1842) и «Похищенное письмо» (1844). Приемы, которые использовал Аллан По для создания образа главного героя, расследующего преступление, позже переняли и другие писатели. В частности, Артур Конон Дойл использовал их для создания Шерлока Холмса.

Фото wikipedia.org

20 апреля 1920 года мужской хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр, когда во время летних Игр в Антверпене (Бельгия) прошел турнир по хоккею с шайбой. Проводить на зимних Олимпийских играх его начали с 1924 года. Для женских хоккейных команд в рамках этого мероприятия он проводится с 1998 года. Советские хоккеисты выиграли семь из девяти Олимпийских зимних игр, а вот сборной России удалось стать победителем лишь один раз — в 1992 году в Альбервилле (Франция) под флагом Объединенной команды СНГ.

20 апреля 1994 года вступил в силу Договор о коллективной безопасности государств СНГ, известный также как «Ташкентский пакт» или «Ташкентский договор». Документ был подписан в 1992 году в столице Узбекистана главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Договор призван укрепить мир, международную и региональную безопасность и стабильность, а также защитить на коллективной основе независимость, территориальную целостность и суверенитет входящих в ОДКБ государств.