Рабство в исламе: классическое и в наше время

Фото: Дэвид Робертс, "Невольничий рынок в Каире". Репродукция: wikipedia.org

Несмотря на то, что рабство появилось в древнейшее время и на нем основана большая часть истории человечества, этот постыдный пережиток прошлого продолжает существовать и в наши дни в той или иной форме. О природе этого института, его роли в формировании государств и возрождении в исламе запрещенных организаций — рассуждает в очередной статье для «Реального времени» колумнист нашего издания Карим Гайнуллин.

Рабство в культуре до ислама

Рабство проявилось в человеческой культуре в древнейшее время, и большая часть истории человечества — рабовладельческая. Так, первые рабовладельческие общества связаны с появлением первых политических образований, то есть отношений власти одних над другими. Речь идёт о государствах в Месопотамии и Египте (4—3 тыс. до н. э.). В марксизме рабовладельческий строй считается первой общественно-экономической формацией, разделившей людей на классы.

Потому подчинение человека человеком прямо связано с рождением политики — то есть отношений по поводу власти. Долгое время эти отношения интерпретировались через призму «собственности». Так, в античных греческих полисах (городах-государствах) население было разделено на свободных людей, участвующих в принятии важных политических решений — и рабов, выполняющих хозяйственные работы за первых. В промежуточном состоянии находились женщины и дети.

Важнейшим источником того, что представляло из себя рабство в античности, представляется «Политика» Аристотеля. Аристотель в своей «Политике» представлял рабство так: «кто по природе (состоянию) принадлежит не самому себе, а другому и при этом все-таки человек, тот по своей природе раб». Также, по мысли Аристотеля, «прямо от рождения некоторые существа различаются: одни к подчинению, другие — к властвованию». Свободному человеку полагается заниматься политикой (управлением делами) и философией, рабу — выполнением хозяйственных дел.

Современники часто рассматривают рабство как ужасный институт угнетения. Однако, стоит понимать, что во время постоянных войн и отсутствия мирового пространственного порядка, когда не были сформированы правила общения разных наций наиболее вероятным исходом поражения была или смерть, или рабство. Сложная пенитенциарная (тюремная) система просто не существовала, содержать военнопленных в тюрьмах было невозможно. Потому с появлением рабства связано прекращение геноцидов, которыми часто заканчивались войны.

Самое важное событие, связанное с рабством в авраамической истории — это Исход еврейского народа из египетского пленения. Господь обещал «детям Израиля» освобождение своего народа из рабства, а также египтянам освобождение за годы угнетения. С этим связана авраамическая идея о том, что преданный Богу не должен быть в подчинении у творения, и в особенности у язычника, которая позже была унаследована Исламом.

«Книга Левита» ясно показывает, что иудейская религия разделяла рабов на ханаанейцев и израильтян, при том первые были в абсолютном большинстве зависимых людей. Уже в средние века был введён полный запрет на владение еврейскими рабами иудеями. Так как иудаизм считал, что на Хама наложено проклятие, а прародитель ханаанейских народов — Ханаан был сыном Хама, их зависимое положение рассматривалось как естественный порядок вещей. Позже подобная идея была заимствована европейскими христианами как оправдание порабощения чернокожего населения.

Дэвид Робертс, «Евреи покидают Египет». Репродукция: wikipedia.org

Рабство было неотъемлемой частью Римской империи и оставалось таковым как в период принятия христианства, так и в период развитой церкви. Апостол Павел в своих посланиях учил христиан-рабов подчиняться своим господам:

«Рабы, повинуйтесь вашим земным хозяевам со страхом и трепетом, и искренностью в сердце, как повиновались бы вы Христу. Трудитесь не только тогда, когда наблюдают за вами, как если бы искали вы одобрения людского, а трудитесь, как слуги Христовы, от всего сердца исполняющие волю Божью. Трудитесь со рвением, как если бы служили вы Господу, а не людям. Помните, что если каждый из вас совершит что-то хорошее, то это вернётся к нему обратно от Господа, будь он рабом или свободным человеком», (К Ефесянам, 5—8).



Как он учил, и рабовладельцам можно быть милостивым к своим слугам: «А вы, хозяева, обращайтесь с рабами точно так же и оставьте свои угрозы. Помните, что и ваш хозяин, и его слуги на небе и Он никому не оказывает предпочтения». (К Ефесянам, 9)

Однако, многие христианские святые и отцы церкви указывали, что рабство противоречит Божьему замыслу и является плодом грехопадения.

Интерес представляет и то, что само по себе представляет из себя феномен «рабства». Американский ученый-исламовед Джоннатан Браун написал книгу «Slavery in Islam» («Рабство в Исламе»), где задался вопросом — насколько вообще «рабство» представляет из себя единый феномен? Исследуя разные формы рабства, он приходит к выводу, что под этим словом имелись в виду самые разные феномены. Так, в раннеисламское время «мавлы» — вольноотпущенники из арабских рабов, считались более знатными, чем свободные крестьяне. Египетские рабы-мамлюки, происходившие от турецких и кавказских рабов, управляли государством. В русском языке слово «дворяне» происходят от слова «дворня» — дворня царя. Янычары, рабы Османского халифа, управляли государством и были гораздо влиятельнее и богаче любого свободного турка.

Критическая теория, особенно левого крыла, утверждает, что отмена «рабства» не отменила сам формат «угнетения». Даже если не брать в расчет нелегальные формы рабства сегодня человека нельзя купить, но можно арендовать. Технологии не достигли такого уровня, когда ручной труд мог бы быть полностью передан машинам (это называется «акселерацией»). В то время как одни люди занимаются политикой и мыслью, вторые продолжают заниматься ручным трудом, хоть и получают за это деньги.

Рабство в исламской культуре

Таким образом, исламская религия пришла в то время, когда общественная формация была рабовладельческой. Рабство было распространено и в православной Византии, и в зороастрийском Иране. Мекка, будучи городом на стыке Византийской и Сасанидской империй, а также Эфиопии, Химьяра (Йемена), откуда торговля шла и из Индии, — была важным торговым центром, что способствовало и работорговле. Ислам не установил прямое положение, отменяющее рабство как институт. Однако, шариатское право прямо утверждает, что естественным состоянием для человека является именно свобода.

Пленные арабы перед византийским императором Романом III. Илл. kulturologia.ru

Важным представляется то, что Коран и Сунна не регламентируют само понятие «рабство». К «рабству» тексты относятся, как к данному в реалиях факту, перенимая традицию, уже сформированную местными иудеями, христианами и ханифами (монотеистами).

Единственный способ закрепощения — это закрепощение военнопленных. По шариату, невозможно попасть в долговое рабство, и свободный человек не может продать сам себя. Прочие типы попадания в рабство существовали в доисламской Аравии, но были отменены. Закрепощение военнопленных является добровольным решением правителя, и рабство не является обязательной формой взаимоотношения с побежденной группой.

Тем не менее пророчество Мухаммада, мир ему и благословение, ограничило рабство по многим параметрам. Так, Пророк учил не называть рабов «рабами», а вместо этого использовать альтернативные слова или называть их по имени. Стало запрещено избивать и унижать рабов. Освобождение рабов было предписано за большое количество проступков хозяина: например пропуск рабовладельцем поста в месяц Рамадан или нарушение клятвы. Все это позволяет утверждать, что исламское право имело тенденцию на отмену рабства: существует множество причин для освобождения рабов, и только одна — для закрепощения свободных.

В античном обществе «рабства от природы» унижение и оскорбление раба являлось проявлением устоявшихся иерархических отношений. Интересно, что шариатское право работало и наоборот. С одной стороны, свободный человек по шариату имеет больше свободы в общественных отношениях и больше свободы в суде. С другой стороны, по шариатскому уголовному праву свободный человек получает за проступки вдвое больше положенного.

Среди сподвижников Пророка Мухаммада было множество бывших рабов. Среди них Зейд ибн Харис, приемный сын Пророка, Билал ибн Рабах, первый муэдзин, Сумейя ибн Хайят, первая мученица Сафия бинт Хуваййя, жена Пророка, пленённая мусульманами на войне с иудейскими племенами Медины.

Институт наложничества существовал в римском и иудейском праве. Согласно библейской традиции наложницей обладал пророк Авраам, а у царя Соломона их было около трехсот. Однако более позднее иудейское право стало смотреть на этот институт неодобрительно — во многом это связано с неприятием кровосмешения. Христианская традиция установила моногамные отношения и зачастую неодобрительно смотрела на союзы с наложницами. Несмотря на это, институт существовал в Восточной Римской империи и Эфиопии долгое время.

Классическое исламское право рассматривало наложничество как неотъемлемую часть института рабства. Однако между наложницами в исламской цивилизации и других цивилизациях было и качественное отличие: они оставляли свободное потомство. Особенно важным это стало в период правления Османского халифата, когда халифы отказывались жениться на знатных женщинах, чтобы не усилить османские аристократические семьи, вместо этого женились на наложницах. Последние поднимались до самых верхов богатства и власти, особенно, если получали титул матери султана (валиде султан).

Рабство было распространено и в Казанском ханстве.

Так об этом писал историк Михаил Худяков: «Особую отрасль казанской торговли составляла торговля рабами. Предметом работорговли служили главным образом пленные, в особенности женщины, которые находили сбыт в гаремы всех стран, расположенных вокруг Каспийского моря». Однако, редко упоминается, что это было взаимным: «При приближении к ним (русским) татар, они тотчас хватают их в караван, будут ли это мужчины, женщины, девочки или мальчики, уводят в свою страну и продают на рынке уничижения за десять, пятнадцать или двадцать пиастров» (Павел Алеппский, «Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию»).

Татарский полон. Изображение из Псалтири XVII в. Илл. trojden.com

Реставрация рабства в ИГИЛ*

Одним из самых печальных эпизодов сирийско-иракской войны стала реставрация запрещенной группировки института рабства. Рабство было естественным институтом в период постоянных войн. Не удивительно, что его возрождением решила заняться группа, утвердившая необходимость постоянной войны и отрицающая любые формы ненасильственной политической борьбы.

При этом само ИГИЛ* (запрещена в России) не заявляло, что рабство является обязательным или необходимым по шариату институтом. Так, в одной из брошюр, которую получил американский спецназ во время рейдов на Абу Сайяф в 2015 году, прямо написано, что имам (в смысле правитель) может проявить «благосклонность» и не порабощать никого — иными словами, рабство само по себе не считается обязательным шариатским установлением.

Однако самопровозглашенные «халифы» не проявили благосклонности — существует огромное количество свидетельств порабощения езидок в сексуальное рабство. Одно из свидетельств — история 32-летней езидки Наджлаа Матто, которую продавали несколько раз в Мосуле, Талль-Фафре и Ракке. Ее история была записана волонтерами ООН, и она доступна для прослушивания на арабском языке.

До 2013 года многие сторонники ИГИЛ* (запрещена в России) отрицали то, что они восстановили институт рабства. Специально для этого организация написала целую серию статей, где порицала своих сторонников за сокрытие своей идеологии. Наложничество в этих статьях сравнивалось с проституцией в европейских странах, доказывалась его «польза», среди которых «увеличение потомства» и «помощь мужчинам, неспособным жениться».

Рабство являлось естественным для общества постоянных войн, где единственная альтернатива порабощению было истребление. В современном глобальном мире рабство представляет из себя ненужный институт, порабощение позволено в форме аренды, но не в форме собственничества. Вероятно, рабство станет актуальным, если наступит большой катаклизм или мировая война, а мир перестанет быть глобальным.

Потому неудивительно, что именно ИГИЛ* (запрещена в России), объявившее войну всему миру, возродило этот институт.

* ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России.