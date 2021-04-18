Дорога домой: татарстанцы возвращаются из Турции, порой втридорога

Как возвращают татарстанцев с турецких курортов: организованным туристам опасаться нечего, а «дикарям» предлагаются два рейса «Аэрофлота» в неделю

Прекращение авиасообщения между Россией и Турцией сначала привело к молниеносному взлету тарифов на регулярные рейсы «Аэрофлота», ставшего российским вывозным авиаперевозчиком на этом направлении. К вечеру 15 апреля стоимость перелета из Стамбула в Казань подскакивала было до 60—85,6 тысячи рублей, но уже в субботу, 17 апреля, официальный сайт авиакомпании предлагал рейсы на конец апреля и начало мая по 27 335 рублей. Покупать билеты самостоятельно приходится тем татарстанцам, которые уезжали в Турцию не в организованный тур, а своим ходом, отдыхать или по работе. Росавиация советует им не мешкать. А организованным туристам предлагаются чартерные перевозки, которые растянутся максимум еще на 10—12 дней. Между тем некоторые казанцы все-таки решили не спешить с возвращением домой, рассчитывая позднее вернуться через Беларусь.

Вернуться домой

Обратный путь домой недешево обойдется татарстанским путешественникам, которые прилетели отдыхать на побережье Турции по турпродукту без оплаченного перелета или рискнули самостоятельно забронировать апартаменты.

После объявления о прекращении воздушного сообщения между РФ и Турцией тарифы на регулярные вывозные рейсы в оставшиеся дни подорожали почти в 2 раза — от 16 тысяч у бюджетных перевозчиков до 85 тысяч рублей у «Аэрофлота», который изначально был определен российским вывозным авиаперевозчиком.

Правда, расписание вылетов из Турции меняется каждый день, к ней присоединяются новые авиакомпании и бронируют слоты. «Конкурентных рекомендаций нет, кроме одной — следите за расписанием аэропортов», — советуют в Росавиации РФ.

В ажиотаже билеты из Стамбула в Казань и Москву раскупаются очень быстро. Как рассказали «Реальному времени» в казанских туристических агентствах, чьи туристы уехали без перелета, им удалось приобрести билеты у бюджетных перевозчиков на 18 апреля по цене от 16 тысяч рублей за место. Правда, уже к вечеру 16 апреля свободных мест на рейсы «Победы» и «Нордвинд» из Стамбула в Казань не осталось.

17 апреля официальный сайт авиакомпании предлагал рейсы на 23 апреля, 4 и 7 мая уже не по 85 тысяч, а от 27 335 рублей. Фото: marusyacup.com

Зато подешевел «Аэрофлот» — 17 апреля официальный сайт авиакомпании предлагал рейсы на 23 апреля, 4 и 7 мая уже не по 85, а от 27 335 рублей. Самый комфортный вариант предполагает трехчасовую пересадку в Шереметьево. Билеты категории «Эконом Лайт» самые дешевые, они не предполагают наличия багажа, зато можно взять с собой 10-килограммовую ручную кладь (одно место). «Эконом Оптимум» стоит от 32 560 рублей, сюда включен один чемодан весом до 23 кг. И наконец, «Эконом Максимум» — два чемодана и от 41 530 рублей. 27 апреля тоже состоится рейс, но на него уже не осталось билетов экономкласса. Альтернатива — лететь бизнес-классом, выложив за билет больше 100 тысяч рублей.



Turkish Airlines вывозил до 17 апреля

Второй вывозной авиаперевозчик — «Турецкие авиалинии» — в четверг вел продажу авиабилетов на 16—17 апреля, но только до Москвы. Максимальная стоимость была от 8 до 16 тысяч рублей в зависимости от класса. Кол-центр авиакомпании Turkish Airlines перегружен, как и «Аэрофлота» — «Реальному времени» не удалось дозвониться ни до одного оператора. На сайте турецкой авиакомпании больше нет рейсов в Россию в обозримом будущем.

Между тем идут продажи билетов на турецком направлении у всевозможных агрегаторов. Причем на самые различные даты — вплоть до мая. В пресс-службе «Росавиации» пояснили «Реальному времени», что не стоит приобретать эти билеты.

— Вывозные чартерные рейсы осуществляют крупные авиаперевозчики по приобретенным турам. Каждый из них представил свою программу перевозки туристов домой, — пояснили в пресс-службе. — Тот, кто их привез, должен и увезти. При этом людям дается время отдохнуть — 7—10 дней, как предусмотрено приобретенным туром.

Таким образом, возвращение организованных туристов на родину продлится еще около 10 дней. В туристических агентствах Казани рассказали «Реальному времени», что проблем с возвращением казанцев нет, все вернутся домой по графику. В пресс-службе Госкомитета РТ по туризму подтвердили, что жалоб нет.

«Турецкие авиалинии» в четверг вели продажу авиабилетов на 16—17 апреля, но только до Москвы. Фото: logupdateafrica.com

Напомним, что Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня 2021 года для профилактики завоза коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом 12 апреля на брифинге сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Россиянам, которые купили туры в Турцию, рекомендуют сменить направление отдыха или даты, а тем, кто приехал самостоятельно, как можно раньше покинуть страну. А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев и вовсе призвал россиян, запланировавших ранее свой отдых в Турции, проявить патриотизм и гражданскую солидарность и посчитать для себя невозможным отдыхать в стране, чьи власти заявили об «аннексии» Крыма. Он не исключил, что «начнется нытье типа «вы там сами разбирайтесь, а у меня планы рухнули».

Словом, в итоге воздушную границу с Турцией практически закрыли, оставив несколько аэрофлотовских «щелочек» в виде рейсов из Стамбула в Москву два раза в неделю.

Кто-то надеется на Беларусь, а кто-то экстренно вернулся

В затруднительном положении оказываются те, кто приехал в Турцию самостоятельно — например, чтобы там удаленно работать. Им-то и придется возвращаться на рейсах «Аэрофлота». Как рассказала «Реальному времени» казанская программист 30-летняя Мария (имя изменено), она заранее забронировала апартаменты в Анталье под работу на весь апрель. И в четверг она была в шоке от вывозных тарифов «Аэрофлота».

— У меня на руках обратный билет на рейс авиакомпании Airlines Fly с датой вылета 29 апреля, — сообщила она в беседе с «Реальным временем». — Я купила его у агрегатора авиабилетов Clicavia за 4 700 рублей. После объявления о прекращении полетов до 1 июня продавец-агрегатор и авиаперевозчик сообщают противоречивую информацию. Представитель Airlines Fly заявляет, что рейс с заданной нумерацией не был запланирован на эти даты, а агрегатор Clicavia пишет, что нет распоряжения от поставщика услуг, а значит, возврат/обмен денег запрещен, — жалуется она.

Мария признается, что больше всего ее пугает неопределенность, поэтому ей трудно решиться на дальнейшие действия. Между тем в Анталье она живет в комфортных условиях, а за проживание платит около 1000 рублей в сутки. Угрозы заражения не боится, так как изолирована, а очаги инфекции сосредоточены не на побережье, а в Стамбуле. По ее словам, ее коллеги-программисты приняли решение остаться в Турции до 1 июня, а кто-то даже сдал билет, понимая, что приехать в Турцию обратно в ближайшие месяцы может и не получиться. В действительности у них есть возможность вернуться домой в любое время, но кружным путем — через Белоруссию и, например, Казахстан. Все-таки речь идет не о полной и обязательной эвакуации, а только о временном прекращении полетов.

В четверг вечером «Аэрофлот» объявил о запуске программы вывозных рейсов не только из Стамбула, но и из Анталии. Фото: transferscom.com

68-летняя Рашида Газизова с середины марта жила в Белеке — там ее дочь купила квартиру и отвезла мать с родственницей, чтобы они могли погреться на солнышке. Планировалось, что в июне, после окончания учебы, к бабушке присоединятся внуки. Возвращаться Рашида Исламовна собиралась к сентябрю — планировали, что все лето женщины поживут у моря. Но когда появились новости об отмене авиасообщения, планы изменились:

— Мне начали звонить все подряд родственники, все беспокоились, как мы там останемся и как потом возвращаться, если самолеты не пустят снова. Ну и нам было немного боязно — одни в чужой стране... В четверг дочка позвонила и сказала, что купила билеты, и велела нам собираться. На всякий случай решили не рисковать, вот, пришлось вернуться.

Вернулись женщины домой «Нордвиндом», за те самые 16 тысяч — дочка сориентировалась очень быстро и успела купить заветный билет.

В четверг вечером «Аэрофлот» объявил о запуске программы вывозных рейсов не только из Стамбула, но и из Антальи. Правда, пока на сайте авиакомпании этих рейсов нет. Будут и еще рейсы «Победы», полетит и «Нордвинд», утверждают казанские туристические агентства. Правда, цены на перелет пока неизвестны. Циркулировали слухи о том, что российский туроператор TUI запускает вывозные рейсы по низким тарифам. Ведь не каждая казанская семья способна выложить за возвращение домой сразу 70 тысяч рублей, если сама путевка обошлась в пределах этой суммы. Но не тут-то было. «Места на этих рейсах будут предназначены только для наших клиентов, которые приобретали полный пакет», — сообщили нам в пресс-службе TUI Россия.

Впрочем, в Госкомитете РТ по туризму не видят проблемы с возвращением путешественников. «Те, кто приобретал полноценные путевки, смогут прилететь обратно без доплат. Жалоб по этому поводу к нам на поступало», — сообщили в пресс-службе комитета. Вчера утром из Антальи прилетели в Казань 60 туристов.

10 тысяч казанцев не попадают в Турцию на майские праздники

В неопределенном положении оказались казанцы, которые забронировали туры на майские праздники. По оценке главы туристической компании «СТЕН» Леонида Пресса, в апреле уехало не так много казанцев, ведь главный «десант» на турецкие курорты был запланирован на начало мая.

По оценке Леонида Пресса, в апреле уехало не так много казанцев, ведь главный «десант» на турецкие курорты был запланирован на начало мая. Фото: Максим Платонов

— Основная масса бронирований была сделана на майские праздники. По нашим оценкам, около 10 тысяч казанцев планировали отправиться на отдых в Турцию в мае на 7—10 дней. В подавляющем большинстве эти туры были сформированы крупными федеральными туроператорами, и, следовательно, процедуры возврата денежных средств туристам будут определять именно они. В основном речь идет о переносе поездки на более поздние сроки в ту же Турцию. Альтернативных направлений в таком объеме в настоящее время нет. Кого-то удалось отправить в Эмираты, но это очень небольшое количество туристов, так как рейсов в ОАЭ в десятки раз меньше, чем было заявлено в Турцию. Да и цены несопоставимы. Места в отелях Крыма и Краснодарского края на майские праздники давно проданы, а больше доступных морских курортов и нет.

Как же поступили те, кто забронировал тур?

— Они переживают и ждут, что будет после 1 июня, — рассказывают представители туркомпаний Казани. — Равноценной замены отдыху в Турции сейчас не найти. Сейчас трудно будет воткнуться в отельную базу Крыма и Сочи.

Федеральные туроператоры согласны перечислить депозит туриста на другое направление.

— Мы будем стараться сделать так, чтобы наши туристы вернулись в плановые даты, но не исключаем, что в ряде случаев будем вынуждены корректировать даты возвращения, — рассказали в пресс-службе TUI Россия. — Наша политика допускает замену несостоявшихся туров в Турцию с датой вылета 15 апреля — 1 июня, для этого туристу нужно обратиться по месту приобретения тура. Мы рекомендуем перенос тура на новые даты либо выбор альтернативных открытых для отправки туристов направлений, среди которых ОАЭ, Мальдивы, направления внутри России. При бронировании нового тура денежные средства будут перезачислены на новую заявку.

Тем временем «Аэрофлот» включился в программу развития внутреннего туризма. В пятницу 16 апреля авиакомпания объявила об открытии масштабной программы прямых полетов из 13 городов России в регионах черноморского побережья (Анапа, Сочи, Симферополь), а также в Краснодар и Ростов-на-Дону. Вылеты в обход Москвы будут осуществляться в том числе и из Казани, сообщается на сайте. Вылеты начнутся с 24 мая 2021 года.

Тем временем «Аэрофлот» включился в программу развития внутреннего туризма. Фото: Максим Платонов

Вывозить будут и за 10 тысяч?

Под конец недели появилась информация о том, что оперативный штаб при Ростуризме хочет выдвинуть предложение: организовать платные вывозные рейсы по «адекватной и фиксированной цене». Адекватной ценой Ростуризму видится 10—12 тысяч рублей — действительно, довольно по-божески. Об этом сообщил «Известиям» руководитель штаба Дмитрий Давыденко. Решить, как организовывать такие рейсы, должны уже в начале недели, так что нас ждут интересные дни, насыщенные информацией.

— По 10 тысяч рублей с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. Заседание штаба будет в понедельник—вторник, мы предложим такой вариант,— сказал Давыденко .

Он считает, что возвращать россиян можно через третьи страны, куда пока еще летают из России. Например, это все та же Беларусь, можно подключить Казахстан, Азербайджан и даже Эмираты. Но озвучивая эти розовые мечты (из Стамбула через Дубай за 10 тысяч рублей — что-то из области научной фантастики), Давыденко все-таки признал, что действовать надо очень быстро. У большинства из тех, кто сейчас в Турции отдыхает «своим ходом», отпуск кончится примерно к концу недели, и всем им как-то нужно успеть вернуться домой.