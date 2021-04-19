«По компетентным зарубежным оценкам, Россия проходит этот кризис лучше многих стран»
Покрытие бюджетного дефицита России деньгами Фонда национального благосостояния не помешали ему прирасти почти вдвое — до 13,55 трлн рублей
В условиях пандемии коронавируса в прошлом году в России начали тратить деньги Фонда национального благосостояния на покрытие бюджетного дефицита — резерв страны не использовали в таких целях с 2017 года. Начиная с первого транша в августе и до декабря в казну направили 290 млрд рублей. Однако ФНБ не только «не похудел», но и увеличил свой объем на 74%. Впервые за все время существования фонда в нем появились китайские юани и японские иены, а американской валюты и евро стало меньше. Подробнее — в материале «Реального времени».
Фонд распечатали на покрытие бюджетного дефицита
Фонд национального благосостояния (ФНБ) — российский государственный резервный фонд, часть механизма пенсионного обеспечения граждан России. Цели фонда — обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян и обеспечение сбалансированности федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда России. Объем средств фонда, направляемых на эти цели, устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и плановый период. Проще говоря, ФНБ представляет собой «подушку безопасности» страны, которая позволяет компенсировать потерю нефтегазовых доходов в случае резкого снижения цены на нефть и исполнить все принятые на себя социальные обязательства.
В условиях пандемии коронавируса в минувшем году фонд впервые за четыре года распечатали ради покрытия бюджетного дефицита. Однако объемы ФНБ за прошлый год не только не просели, но и выросли на 74,3% — с 7,77 трлн до 13,55 трлн руб.
|Фонд национального благосостояния
|Изменение за янв 2020 - янв 2021 г.
|№ п/п
|Показатель
|Январь 2020
|Февраль 2020
|Март 2020
|Апрель 2020
|Май 2020
|Июнь 2020
|Июль 2020
|Август 2020
|Сентябрь 2020
|Октябрь 2020
|Ноябрь 2020
|Декабрь 2020
|Январь 2021
|Февраль 2021
|Март 2021
|1
|Объем на начало периода
|7 773,06
|7 840,55
|8 249,59
|12 855,75
|12 405,77
|12 161,48
|12 139,60
|12 958,68
|13 256,66
|13 733,05
|13 298,63
|13 457,02
|13 545,66
|13 649,30
|13 552,05
|74,3%
|1.1.
|Поступления
|-
|-
|3 349,90
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1.1.1.
|в т.ч. доходы от размещения
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1.2.
|Изъятия
|-
|-
|-
|3,69
|-
|-
|0,001
|3,56
|57,20
|110,33
|66,44
|52,32
|11,05
|-
|-
|1.3.
|Курсовая разница от переоценки активов в иностранной валюте
|67,49
|409,04
|1 256,26
|-535,62
|-288,45
|-48,65
|632,28
|225,31
|528,51
|-42,85
|-310,83
|-118,05
|246,27
|-202,60
|264,9%
|2
|Объем на конец периода
|7 840,55
|8 249,59
|12 855,75
|12 405,77***
|12 161,48
|12 139,60
|12 958,68
|13 256,66
|13 733,05
|13298,63****
|13 457,02
|13 545,66
|13 649,30
|13 552,05
|13 802,12
|74,1%
|2.1.
|в т.ч. в процентах к ВВП
|7,4%
|7,7%
|12,1%
|11,6%
|11,4%
|11,4%
|12,2%
|12,4%
|12,9%
|12,5%
|12,6%
|11,7%
|11,8%
|11,7%
|11,9%
|59,5%
|12 855,75
|12 320,13
|12 117,32
|3
|Справочно:
|3.1.
|Объем средств фонда на конец периода (млрд. долларов США)
|124,38
|123,14
|165,38
|168,35
|171,89
|173,54
|176,64
|177,61
|172,34
|167,63
|177,39
|183,36
|179,00
|182,06
|182,32
|43,9%
|3.2.
|Доходы от размещения, зачисленные в федеральный бюджет
|2,31
|0,11
|4,74
|2,00
|2,32
|3,76
|1,69
|0,88
|12,23
|226,43
|2,31
|5,26
|1,72
|0,12
|-25,5%
|3.3.
|Расчетная сумма дохода от размещения на счетах в Банке России на конец периода
|14,86
|35,79
|77,86
|78,82
|76,76
|77,43
|83,68
|83,29
|88,71
|86,68
|83,22
|-0,38
|-0,26
|-3,72
|-101,7%
|4
|Валютная структура средств фонда на счетах в Банке России на конец периода (в соответствующей валюте)**
|4.1.
|доллары США
|45,37
|45,30
|57,23
|53,42
|53,38
|53,36
|53,23
|53,16
|52,82
|51,89
|51,50
|51,24
|51,25
|39,84
|39,84
|13,0%
|4.2.
|евро
|39,06
|38,99
|49,48
|46,02
|45,98
|45,96
|45,85
|45,78
|45,49
|44,71
|44,38
|44,17
|44,17
|34,72
|34,72
|13,1%
|4.3.
|фунты стерлингов
|7,65
|7,64
|9,62
|8,92
|8,91
|8,91
|8,89
|8,88
|8,82
|8,66
|8,59
|8,55
|8,55
|8,55
|8,55
|11,8%
|4.4.
|японские иены
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|600,30
|600,30
|-
|4.5.
|китайские юани
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|110,54
|110,54
|-
|4.6.
|рубли
|0,10
|0,21
|1 494,25
|-
|40,27
|0,25
|0,28
|0,26
|0,52
|0,28
|0,55
|11,63
|0,27
|-
|0,31
|170,0%
|5
|Размещено в иные разрешенные активы на конец периода
|1 643,23
|1 681,48
|1 760,52
|3 966,84
|3 956,47
|4 020,99
|4 251,87
|4 346,42
|4 387,14
|4 153,11
|4 663,80
|4 887,77
|4 772,82
|4 865,26
|190,5%
|5.1.
|рубли
|1 194,84
|1 204,95
|1 207,58
|3 442,66***
|3 453,19
|3 523,40
|3 730,01
|3 815,49
|3 820,31
|3 588,79
|4 124,18
|4 362,27
|4 230,41
|4 335,76
|254,1%
|5.2.
|иностранная валюта
|448,39
|476,53
|552,94
|524,18
|503,28
|497,59
|521,86
|530,93
|566,83
|564,32
|539,62
|525,50
|542,41
|529,50
|21,0%
В прошлом марте в ФНБ поступило 3,35 трлн руб — единственные перечисления в фонд в минувшем году, согласно статистике. Расходовали средства фонда куда чаще. Первый раз — в апреле — 3,69 млрд руб., затем в июле еще — чуть более миллиона, но эти деньги ушли на софинансирование формирования пенсионных накоплений. А вот в августе Минфин России впервые с 2017 года использовал 3,56 млрд руб. для финансирования дефицита бюджета.
В сентябре часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 340,4 млн долл. США, 288,3 млн евро и 58,1 млн фунтов стерлингов была реализована за 57,2 млрд руб., а вырученные средства зачислены на единый счет российской казны в целях финансирования ее дефицита. В октябре потратили 110,33 млрд руб., в ноябре — 66,44 млрд руб., в декабре — 52,32 млрд руб. Всего с августа по декабрь в казну перечислили 289,85 млрд руб.
Российский экономист, финансист, эксперт программы «Экономическая политика» Андрей Мовчан считает вполне целесообразным использование ФНБ для таких целей:
Андрей Марголин проректор, директор Института финансов и устойчивого развития (ИФУР) РАНХиГС, д.э.н. отметил, что среди российских экономистов нет единого мнения относительно распределения объемов и видов поддержки экономики в период пандемии:
— Но, если посмотреть на результаты, и увидеть, что в целом не только по нашим, но и по компетентным зарубежным оценкам, Россия проходит этот кризис лучше многих стран, значит, наверное, можно, как минимум сказать, что все было сделано не плохо, — считает Марголин.
Некоторые детали расходования средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета в конце года раскрыл президент Владимир Путин. Часть средств, по его словам, направили на социальные расходы: «выплаты гражданам, семьям с детьми, выплаты врачам, выплаты студентам медицинских вузов и колледжей, это поддержка пострадавших секторов экономики, поддержка крупных предприятий». Еще часть средств ушла «на развитие так называемого «Восточного полигона», на развитие Транссиба и БАМа направлено 60 миллиардов».
А вот экономист, политик и публицист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин считает само сохранение Фонда национального благосостояния «преступлением», потому что за минувший год он резко увеличился в объемах:
На чем зарабатывает ФНБ или 26% годовых
В прошлом году доходность размещенных средств Фонда национального благосостояния зависела от ряда факторов:
- совокупная доходность на счетах в иностранной валюте в Банке России:
-доходность, выраженная в корзине иностранных валют — 1,02%;
-доходность, выраженная в российских рублях — 26,08%.
- средства на депозитах в ВЭБ в российских рублях — 4,04%;
- вложения в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством:
-в привилегированные акции нефинансовых организаций — 2,61%;
-в облигации, номинированные в российских рублях — 4,79%;
-в облигации, номинированные в долларах США — 3,71%;
- вложения в привилегированные акции кредитных организаций — 3,06%;
- средства на депозитах в банке ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством — 4,36%;
- вложения в обыкновенные акции Сбербанка — 9,87%.
Валютная структура средств ФНБ и новое применение
Впервые с момента создания ФНБ в его структуре появились валюты Китая и Японии. В феврале 2021 г. для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков в фонде появились японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%.
Для приведения фактической валютной структуры Фонда к новой нормативной валютной структуре были конвертированы 2,85 млрд долл. США, 2,36 млрд евро и 68,2 млн руб. в 600,30 млрд японских иен, а средства в сумме 8,56 млрд долл. США, 7,08 млрд евро и 204,5 млн руб. — в 110,54 млрд китайских юаней.
Этой весной деньгам Фонда нашли еще одно новое применение. 11 марта по итогам совещания о мерах по стимулированию инвестиционной активности Владимир Путин поручил правительству до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться с привлечением средств ФНБ:
— Разработать при участии акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» и представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния, — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
Однако в этом случае Андрей Мовчан опасается нерациональных трат:
— Во многом экономическими действиями правительства управляют крупные лоббисты, интересы которых, на мой взгляд, не совпадают с интересами экономики страны. Я бы хотел видеть Фонд национального благосостояния ориентированным на глобальные рынки, на инвестиционные бумаги других стран, как это делают другие крупные игроки: Норвегия, ОАЭ и так далее.
По его мнению, российская экономика слаба и инвестировать в слабую экономику, в мегапроекты — не прибыльное занятие: «ФНБ все-таки должен служить как «подушка безопасности». Он должен прирастать, обеспечивать решение проблем, которые появляются, а не быть катализатором экономического развития». Катализатором экономического развития должны быть привлеченные инвестиции, желательно внешние, считает он: «Поэтому, на мой взгляд, это неправильное решение, но дальше, конечно, надо будет смотреть что конкретно будет финансироваться», — подытожил Андрей Мовчан.
— Пандемия возможности бизнеса все-таки ослабила, и роль государства, очевидным образом, будет усиливаться в этот кризисный период. Поэтому поддержка такого рода проектов из ФНБ очень важна, — заключил Марголин.
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