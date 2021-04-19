«По компетентным зарубежным оценкам, Россия проходит этот кризис лучше многих стран»

Покрытие бюджетного дефицита России деньгами Фонда национального благосостояния не помешали ему прирасти почти вдвое — до 13,55 трлн рублей

Фото: Илья Репин

В условиях пандемии коронавируса в прошлом году в России начали тратить деньги Фонда национального благосостояния на покрытие бюджетного дефицита — резерв страны не использовали в таких целях с 2017 года. Начиная с первого транша в августе и до декабря в казну направили 290 млрд рублей. Однако ФНБ не только «не похудел», но и увеличил свой объем на 74%. Впервые за все время существования фонда в нем появились китайские юани и японские иены, а американской валюты и евро стало меньше. Подробнее — в материале «Реального времени».



Фонд распечатали на покрытие бюджетного дефицита

Фонд национального благосостояния (ФНБ) — российский государственный резервный фонд, часть механизма пенсионного обеспечения граждан России. Цели фонда — обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян и обеспечение сбалансированности федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда России. Объем средств фонда, направляемых на эти цели, устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и плановый период. Проще говоря, ФНБ представляет собой «подушку безопасности» страны, которая позволяет компенсировать потерю нефтегазовых доходов в случае резкого снижения цены на нефть и исполнить все принятые на себя социальные обязательства.

В условиях пандемии коронавируса в минувшем году фонд впервые за четыре года распечатали ради покрытия бюджетного дефицита. Однако объемы ФНБ за прошлый год не только не просели, но и выросли на 74,3% — с 7,77 трлн до 13,55 трлн руб.

Объем средств фонда национального благосостояния, март 2021 года

Фонд национального благосостояния





























Изменение за янв 2020 - янв 2021 г. № п/п Показатель Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 1 Объем на начало периода 7 773,06 7 840,55 8 249,59 12 855,75 12 405,77 12 161,48 12 139,60 12 958,68 13 256,66 13 733,05 13 298,63 13 457,02 13 545,66 13 649,30 13 552,05 74,3% 1.1. Поступления - - 3 349,90 - - - - - - - - - - -

- 1.1.1. в т.ч. доходы от размещения - - - - - - - - - - - - - -

- 1.2. Изъятия - - - 3,69 - - 0,001 3,56 57,20 110,33 66,44 52,32 11,05 -

- 1.3. Курсовая разница от переоценки активов в иностранной валюте 67,49 409,04 1 256,26 -535,62 -288,45 -48,65 632,28 225,31 528,51 -42,85 -310,83 -118,05 246,27 -202,60

264,9% 2 Объем на конец периода 7 840,55 8 249,59 12 855,75 12 405,77*** 12 161,48 12 139,60 12 958,68 13 256,66 13 733,05 13298,63**** 13 457,02 13 545,66 13 649,30 13 552,05 13 802,12 74,1% 2.1. в т.ч. в процентах к ВВП 7,4% 7,7% 12,1% 11,6% 11,4% 11,4% 12,2% 12,4% 12,9% 12,5% 12,6% 11,7% 11,8% 11,7% 11,9% 59,5%







12 855,75 12 320,13 12 117,32





















3 Справочно:































3.1. Объем средств фонда на конец периода (млрд. долларов США) 124,38 123,14 165,38 168,35 171,89 173,54 176,64 177,61 172,34 167,63 177,39 183,36 179,00 182,06 182,32 43,9% 3.2. Доходы от размещения, зачисленные в федеральный бюджет 2,31 0,11 4,74 2,00 2,32 3,76 1,69 0,88 12,23 226,43 2,31 5,26 1,72 0,12

-25,5% 3.3. Расчетная сумма дохода от размещения на счетах в Банке России на конец периода 14,86 35,79 77,86 78,82 76,76 77,43 83,68 83,29 88,71 86,68 83,22 -0,38 -0,26 -3,72

-101,7%



































4 Валютная структура средств фонда на счетах в Банке России на конец периода (в соответствующей валюте)**































4.1. доллары США 45,37 45,30 57,23 53,42 53,38 53,36 53,23 53,16 52,82 51,89 51,50 51,24 51,25 39,84 39,84 13,0% 4.2. евро 39,06 38,99 49,48 46,02 45,98 45,96 45,85 45,78 45,49 44,71 44,38 44,17 44,17 34,72 34,72 13,1% 4.3. фунты стерлингов 7,65 7,64 9,62 8,92 8,91 8,91 8,89 8,88 8,82 8,66 8,59 8,55 8,55 8,55 8,55 11,8% 4.4. японские иены - - - - - - - - - - - - - 600,30 600,30 - 4.5. китайские юани - - - - - - - - - - - - - 110,54 110,54 - 4.6. рубли 0,10 0,21 1 494,25 - 40,27 0,25 0,28 0,26 0,52 0,28 0,55 11,63 0,27 - 0,31 170,0%



































5 Размещено в иные разрешенные активы на конец периода 1 643,23 1 681,48 1 760,52 3 966,84 3 956,47 4 020,99 4 251,87 4 346,42 4 387,14 4 153,11 4 663,80 4 887,77 4 772,82 4 865,26

190,5% 5.1. рубли 1 194,84 1 204,95 1 207,58 3 442,66*** 3 453,19 3 523,40 3 730,01 3 815,49 3 820,31 3 588,79 4 124,18 4 362,27 4 230,41 4 335,76

254,1% 5.2. иностранная валюта 448,39 476,53 552,94 524,18 503,28 497,59 521,86 530,93 566,83 564,32 539,62 525,50 542,41 529,50

21,0%

В прошлом марте в ФНБ поступило 3,35 трлн руб — единственные перечисления в фонд в минувшем году, согласно статистике. Расходовали средства фонда куда чаще. Первый раз — в апреле — 3,69 млрд руб., затем в июле еще — чуть более миллиона, но эти деньги ушли на софинансирование формирования пенсионных накоплений. А вот в августе Минфин России впервые с 2017 года использовал 3,56 млрд руб. для финансирования дефицита бюджета.

В сентябре часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 340,4 млн долл. США, 288,3 млн евро и 58,1 млн фунтов стерлингов была реализована за 57,2 млрд руб., а вырученные средства зачислены на единый счет российской казны в целях финансирования ее дефицита. В октябре потратили 110,33 млрд руб., в ноябре — 66,44 млрд руб., в декабре — 52,32 млрд руб. Всего с августа по декабрь в казну перечислили 289,85 млрд руб.

Российский экономист, финансист, эксперт программы «Экономическая политика» Андрей Мовчан считает вполне целесообразным использование ФНБ для таких целей:

— В ситуации, когда есть достаточно большой Фонд национального благосостояния, и не вполне понятна его применимость на ближайшее время, действительно, может быть имеет смысл, даже с учетом того, что у нас внутренний долг небольшой, не увеличивать внутренний долг, а использовать резервы. И говорить здесь, что можем совершить какую-то катастрофическую ошибку, я бы не стал.

Андрей Марголин проректор, директор Института финансов и устойчивого развития (ИФУР) РАНХиГС, д.э.н. отметил, что среди российских экономистов нет единого мнения относительно распределения объемов и видов поддержки экономики в период пандемии:

— Но, если посмотреть на результаты, и увидеть, что в целом не только по нашим, но и по компетентным зарубежным оценкам, Россия проходит этот кризис лучше многих стран, значит, наверное, можно, как минимум сказать, что все было сделано не плохо, — считает Марголин.

Некоторые детали расходования средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета в конце года раскрыл президент Владимир Путин. Часть средств, по его словам, направили на социальные расходы: «выплаты гражданам, семьям с детьми, выплаты врачам, выплаты студентам медицинских вузов и колледжей, это поддержка пострадавших секторов экономики, поддержка крупных предприятий». Еще часть средств ушла «на развитие так называемого «Восточного полигона», на развитие Транссиба и БАМа направлено 60 миллиардов».

А вот экономист, политик и публицист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин считает само сохранение Фонда национального благосостояния «преступлением», потому что за минувший год он резко увеличился в объемах:



— И государство наращивает этот фонд в ситуации, когда в стране отчаянно не хватает денег, когда это же государство берет в займы. С формальной точки зрения этот фонд является классическим примером нецелевого использования бюджетных средств. Потому что этот фонд создавался для затыкания «дыры» в Пенсионном фонде. А когда эта «дыра» возникла, то сначала резко ограничили права пенсионеров, а потом и вовсе повысили пенсионный возраст. То, что государство начало из него тратить какие-то крохи, это жалкая подачка стране, но в целом ФНБ — это инструмент уничтожения России.

На чем зарабатывает ФНБ или 26% годовых

В прошлом году доходность размещенных средств Фонда национального благосостояния зависела от ряда факторов:

совокупная доходность на счетах в иностранной валюте в Банке России:

-доходность, выраженная в корзине иностранных валют — 1,02%;

-доходность, выраженная в российских рублях — 26,08%. средства на депозитах в ВЭБ в российских рублях — 4,04%; вложения в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством:

-в привилегированные акции нефинансовых организаций — 2,61%;

-в облигации, номинированные в российских рублях — 4,79%;

-в облигации, номинированные в долларах США — 3,71%; вложения в привилегированные акции кредитных организаций — 3,06%; средства на депозитах в банке ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством — 4,36%; вложения в обыкновенные акции Сбербанка — 9,87%.

Валютная структура средств ФНБ и новое применение



Впервые с момента создания ФНБ в его структуре появились валюты Китая и Японии. В феврале 2021 г. для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков в фонде появились японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%.

Для приведения фактической валютной структуры Фонда к новой нормативной валютной структуре были конвертированы 2,85 млрд долл. США, 2,36 млрд евро и 68,2 млн руб. в 600,30 млрд японских иен, а средства в сумме 8,56 млрд долл. США, 7,08 млрд евро и 204,5 млн руб. — в 110,54 млрд китайских юаней.

Этой весной деньгам Фонда нашли еще одно новое применение. 11 марта по итогам совещания о мерах по стимулированию инвестиционной активности Владимир Путин поручил правительству до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться с привлечением средств ФНБ:

— Разработать при участии акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» и представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния, — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Однако в этом случае Андрей Мовчан опасается нерациональных трат:

— Во многом экономическими действиями правительства управляют крупные лоббисты, интересы которых, на мой взгляд, не совпадают с интересами экономики страны. Я бы хотел видеть Фонд национального благосостояния ориентированным на глобальные рынки, на инвестиционные бумаги других стран, как это делают другие крупные игроки: Норвегия, ОАЭ и так далее.

По его мнению, российская экономика слаба и инвестировать в слабую экономику, в мегапроекты — не прибыльное занятие: «ФНБ все-таки должен служить как «подушка безопасности». Он должен прирастать, обеспечивать решение проблем, которые появляются, а не быть катализатором экономического развития». Катализатором экономического развития должны быть привлеченные инвестиции, желательно внешние, считает он: «Поэтому, на мой взгляд, это неправильное решение, но дальше, конечно, надо будет смотреть что конкретно будет финансироваться», — подытожил Андрей Мовчан.

Андрей Марголин надеется, что Россия уже проходит экономический кризис: «Мы выходим на траекторию сначала восстановительного, а потом и более качественного роста, где инфраструктурные проекты потянут экономику вперед. Это такой понятный ход, и здесь без ресурсов ФНБ не обойтись». В приоритетных национальных проектах самый дорогостоящий тот проект, который связан с инфраструктурой. Такой, по его мнению, должен финансироваться совместно с бизнесом на условиях частно-государственного партнерства

— Пандемия возможности бизнеса все-таки ослабила, и роль государства, очевидным образом, будет усиливаться в этот кризисный период. Поэтому поддержка такого рода проектов из ФНБ очень важна, — заключил Марголин.

