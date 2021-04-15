«Когда Камила Валиева уехала, переживали — такую шикарную девочку отдаем»

Рассказываем обо всех воспитанниках казанского фигурного катания

Завершающийся сезон в фигурном катании выдался очень успешным для воспитанников татарстанского фигурного катания. Юлия Артемьева вместе с партнером выиграла юниорский чемпионат России, выступая за Пермь. Артем Бутаев (тоже воспитанник Казани) с Алиной Расковаловой стали победителями первенства России в старшем возрасте, где отличилась и казаночка Елизавета Осокина, выигравшая в соревновании одиночниц. О них и о других воспитанниках казанского фигурного катания специально для «Реального времени» рассказала генеральный секретарь Федерации фигурного катания Татарстана Елена Тарасова.

«Буянова тренирует Лизу Осокину, ничего не форсируя»

Стоит отметить этот сезон, как очень насыщенный. Состоялся чемпионат страны, придумали командные соревнования под руководством Загитовой и Медведевой, прошли пять этапов Кубка России с финалом, и нашему, казанскому, зрителю повезло увидеть практически всех сильнейших на четвертом этапе «Идель», на который ранее не многие лидеры приезжали, будучи задействованы на Международном гран-при.

Лиза с самого раннего детства тренировалась у Ольги Арбузовой (Рыбушкиной), в прошлом фигуристки из сборной Татарстана. К сожалению, ее тренер, известный наставник Вячеслав Николаевич Павлов, ушел из жизни в конце прошлого года.

Так что Осокина — «наследница по прямой» нашей знаменитой тренерской плеяды, и что важно, Лиза представляет на соревнованиях нашу республику. Хотя уже второй год тренируется в московском ЦСКА, у Елены Буяновой (Водорезовой).

Лиза представляет на соревнованиях нашу республику. Фото: fsrussia.ru

Начало было положено, когда Арбузова попросила Елену Германовну взять ее девочку на летние сборы, а во время их проведения Буянова высказалась в том плане, что «девочка интересная, мне хотелось бы с ней поработать». Арбузова сама была на тех сборах, поэтому никакого вопроса о переманивании не было, тем более она понимала, что перед Лизой в этом случае открываются совсем другие перспективы, благодаря работе в группе известной в прошлом фигуристки, потом и тренера нашей первой олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой.



Мы посоветовались с вице-президентом Федерации фигурного катания Татарстана Евгением Безменовым и заключили договор о том, что Осокина продолжит оставаться представителем сборной Татарстана, поскольку Водорезова не возражала. Теперь наша республика материально поддерживает Осокину плюс несет затраты на командирование и экипировку спортсменки. Родители тоже были не против, более того, со временем они нашли себе работу и также переехали в столицу, за единственной дочерью.

Соревнуясь с самыми сильными спортсменками своего возраста, Осокина уже выиграла первенство по своему возрасту, первое такое золото в истории нашей республики.

Более того, Елена Германовна относится к тренерам, которые не форсируют тренировочный процесс, тем более что Лиза даже по своему возрасту не претендует на попадание во взрослый состав к Олимпиаде (15 лет ей исполнится только в декабре, — прим. ред.), а потому ведется спокойная подготовка уже на следующее олимпийское четырехлетие.



Елена Германовна относится к тренерам, которые не форсируют тренировочный процесс. Фото: ltk-cska.ru

Пубертат никто не отменял, как там дальше будет, никто не знает, как правило, он начинается тем позднее, чем выше нагрузки на тренировочном процессе, но пока Лиза — девочка легкая, как пушинка, порхающая по льду, музыкальная, все прыжки совершает с поднятыми вверх руками. У нас же у девочек ситуация сейчас такая, что достаточно сорвать один прыжок, и ты улетаешь так далеко вниз, что не выбраться. Но у Лизы в итоге получилось так, что она занимала седьмое место после короткой программы, а затем откатала произвольную чисто, на все плюсы, и выиграла в итоге.

«А вон сейчас ваша татарская звездочка будет кататься»

Камила Валиева также родилась в Казани, откатавшись здесь с четырех до шести лет (любопытные параллели с Алиной Загитовой, которая в том же возрастном промежутке тренировалась в Татарстане, только в Альметьевске, — прим. ред.). Готовилась она у Ксении Ивановой, будучи самой лучшей в группе, даже на фоне более старших девочек.

Ксения, конечно, осознавала ее перспективы, и когда мама Камилы решила переехать в Москву, по личным обстоятельствам, то для Ивановой это было серьезным расстройством. Помню даже, что она пришла ко мне, сказала, что Камилу берут в Москве в группу известного тренера Марины Кудрявцевой, причем там в группе девочки старше вообще года на три, и Камила все равно им не уступает: «Такую шикарную девочку мы отдаем!»



Камила Валиева также родилась в Казани, откатавшись здесь с четырех до шести лет. Фото: vk.com/kamilkavalieva

Я пошла к руководству, чтобы поговорить насчет договора, примерно такого же, как сейчас заключили с Осокиной, но Валиева была очень маленькой для заключения подобных контрактов. Причем тогда еще в Татарстане существовал параллельный зачет, поскольку речь идет о 2012 годе, но ни о каком зачете с ребенком речи тогда быть не могло. В итоге Камила какое-то время каталась у Кудрявцевой, я ее успела даже подзабыть, но как-то на Гран-при были показательные выступления, и мне один из тренеров говорит: «А вон сейчас ваша татарская звездочка будет кататься». Я посмотрела: «Боже мой, надо же, да это Камила!», она в Москве не затерялась, прошла свою частичку пути на тот момент, а сейчас, по всем разговорам, она будет не хуже Загитовой. Да, выступает за Москву, но от родного дома она не оторвана, приезжает сюда встречать Новый год к дау аникам, бабаям, бабушкам, дедушкам…

Камила выступает за Москву, но от родного дома она не оторвана, приезжает сюда встречать Новый год к дау аникам, бабаям, бабушкам, дедушкам… Фото: fsrussia.ru

В той же группе у Ксении тренировалась Анфиса Рябова, которая раньше добилась успеха, выиграв первенство России по младшему возрасту. Она уже вместе с тренером Ксенией переехала в Москву, но еще тогда у нее были проблемы со спиной, которая ее беспокоила настолько, что какие-то врачи были категорически против занятий спортом. В итоге нашли ортопеда, который ей как-то помог, и они уехали в школу «Ангелы Плющенко».



Но Евгений Плющенко на тот момент не был заинтересован в тренерской работе, начав катать своих подопечных по разнообразным шоу, и там травмы продолжили преследовать Анфису. Даже у более взрослых спортсменок, которые перешли на тот момент в «Ангелы», та же Сотникова там числилась, были Серафима Саханович, Анастасия Тараканова, тоже ничего не получилось. Разве что Тараканова перешла вслед за Ксенией в организованную частную школу «Армия фигурного катания». Сейчас у Ивановой и Таракановой полное взаимопонимание в работе, Анастасия очень хорошо выступила на этапе Кубка России в Казани, была довольна так, что прямо расплакалась.

Но вот относительно Рябовой, наверное, надо признать, что время уже упущено. Так надолго у нас из обоймы выпадать никак нельзя. Тут, даже постоянно соревнуясь, как Лиза Туктамышева, и то приходится выступать на мире раз в шесть лет, и какой для этого путь проходить.

Анастасия очень хорошо выступила на этапе Кубка России в Казани, была довольна так, что прямо расплакалась. Фото: fsrussia.ru

«Мне было приятно смотреть на интеллигентное катание Кости Милюкова»

Но в недавние годы от нас очень много уехало, в другие города, и даже страны, как сейчас Константин Милюков, выступающий за сборную Беларуси. Он также начинал в группе Павловых, вначале у супруги Маргариты Петровны, затем у Вячеслава Николаевича, пока не попал в спецкласс, где учился с Женей Тарасовой, а тренировались они у Головлева, Вячеслава Дмитриевича.

Уехав отсюда с тренером Вазгеном Азрояном, они прошли очень сложный путь, и как-то мы столкнулись с Костей нос к носу в Москве у метро. И он сказал, что переходит в состав сборной Беларуси, и, слава Богу, что все сложилось.

Сейчас, уже в 27 лет, он очень достойно дебютировал на чемпионате мира, сделал, в принципе, все, что умеет, программа у него такая интеллигентная под классическую музыку. Мне было приятно на это смотреть.

Вторым по мальчикам у нас можно назвать, наверное, Глеба Лутфуллина. Он пришел к нам в республиканскую школу из «Зиланта», и поначалу с ним работал Вячеслав Павлов, о котором я говорила. Но в итоге он уехал в Санкт-Петербург в группу Алексея Мишина, по сути, оборвав все концы с Татарстаном, и никогда не выступая за сборную республики. Как сейчас у них дела, я не знаю, на том же первенстве России Глеб финишировал 11-м. Но, Алексей Николаевич тоже тренер такой, не форсирующий подготовку, не избавляющийся от человека, если он, конечно, сам работает, то и Мишин продолжает с ним работать.

У парней нет проблем, подобных тем, что бывает у девочек, поэтому, я думаю, что у Глеба все еще впереди, тем более, что есть такие примеры, как Милюков, раскрывшийся в достаточно зрелом возрасте.

Вторым по мальчикам у нас можно назвать, наверное, Глеба Лутфуллина. Фото: fsrussia.ru

Тогда же уехала и Диана Мухамедзянова из этой же группы, но она переехала в Москву, и начала заниматься парным катанием. Если уж плавно переходить к парникам, самой многочисленной группе наших воспитанников, то Диана в итоге выступала за сборную Татарстана, но прошедший сезон никак нельзя записать ей в актив. Все тот же пубертатный период, ее сейчас лихорадит с физиологическими проблемами. Но у Дианы это был последний сезон, который она выступала за сборную Татарстана, поскольку она будет тренироваться за сборную Москвы в школе Нины Мозер.

«У Жени Тарасовой с Владимиром Морозовым пара высочайшего класса»

Евгения Тарасова провела очень непростой, неоднозначный сезон. Они поехали тренироваться Америку, а их наставник Марина Зуева на тот момент легла в больницу, и в итоге тренировались на удаленном режиме. Там вообще очень сложная эпидемиологическая обстановка, я это знаю от подруги, которая уже более 20 лет живет в Чикаго. Да и ребята переболели, вначале Морозов, а уже затем, после казанского турнира «Идель», и Женя слегла. А это время, потерянное для тренировок, поскольку смысла тренировок поодиночке в парах нет никакого.

Еще у них сформировался такой коллектив, где опытная пара с совсем еще молодыми тренерами Максимом Траньковым и Сергеев Вороновым. Сам Траньков достаточно часто подчеркивает в интервью, что он еще только набирается опыта на этом поприще, и просто обалдел, узнав, из какого объема работы складывается тренерская работа целиком. Медицина, психология, бухгалтерия, отчетность, и это еще далеко не все, что навалилось на молодых наставников, помимо, собственно, работы на льду. Но главное, что им комфортно работать, и с Траньковым, и с Морозовым, который легко влился в этот мини-коллектив.

У Женечки с Владимиром Морозовым пара высочайшего класса, но вот срывают они свои элементы по очереди. Фото: vk.com

Я очень болезненно переживаю все их проблемы, постоянно общаюсь с ее мамой, ой… (вздыхает). У Женечки с Владимиром Морозовым пара высочайшего класса, но вот срывают они свои элементы по очереди. То у нас в Казани на этапе Кубка России Морозов срывал прыжки, то на чемпионате мира не повезло Жене, хотя эти прыжки у нее не проблемные, она их стабильно выполняет, но вот получилось, как получилось. А конкуренты у них из «Школы Москвиной», лучшего тренера в мире парного катания, гения своей профессии, что тут еще скажешь…

Хотя, если посмотреть не на пару в целом, а сосредоточиться только на катании, на работе конька, то преимущество Тарасовой и Морозова очевидно, поскольку у них уже другой уровень. Но нет еще у нас такого судейства, только по конькам, тем не менее, я все равно считаю их основной парой на Олимпиаду.

Со стороны, мне это напоминает ситуацию 40-летней давности, когда Ирина Роднина вернулась в спорт, после рождения ребенка, на свою третью Олимпиаду 1980 года, когда молодежь в лице Черкасовой и Шахрая, Пестовой и Леоновича уже подпирала, но сказали — «надо», и кормящая мать побежала тренироваться на каток. А закончилось все, как вы помните, слезами на золотой ступени олимпийского пьедестала.

«Валентина Тюкова — большой профессионал своего дела»

Юлия Артемьева вместе с Михаилом Назарычевым выиграли юниорское первенство, выступая за Пермь. Поначалу, переехав в Москву, Артемьева поначалу также разорвала все отношения с родной школой. Но эти связи, едва не возобновились, поскольку изначально Артемьева планировалась в пару… к другому воспитаннику нашей школы Илье Спиридонову, который остался без партнерши Амины Атахановой из Питера. Но, не сложилось, в итоге Юлия попала в парное катание, попала в Пермь в школу к известным тренерам-супругам Тюковым. Вот сейчас выиграли с Назарычевым первенство России среди юниоров, они первая юниорская пара в группе.

Юлия Артемьева вместе с Михаилом Назарычевым выиграли юниорское первенство, выступая за Пермь. Фото: fsrussia.ru

Брат и сестра Бутаевы тренируются также в Перми, только с разными партнерами. Младшая сестра Алина Бутаева выступает с Лукой Берулавой за Грузию. Им, честно скажем, не повезло, поскольку международного сезона в этом году попросту не было, зато Артем с Алиной Расковаловой выиграли первенство России по старшим юношам. Если вспоминать, то он первым пришел в фигурное катание, тренировался у Евгении Полысаловой, учился в спецклассе первой школы Казани, а Алина тренировалась все у той же Ксении Ивановой. Затем на какое-то время он исчезли из поля моего зрения, и вдруг, на очередном турнире «Идель», я вижу маму их семейства, и она мне говорит: «А мы переехали в Пермь». Можно ли было составить пару из брата и сестры? Ну, если Валентина Тюкова посчитала, что они будут кататься порознь, то, наверное, имела на это веские основания. Поскольку Валентина Федоровна большой профессионал своего дела (такой же легендарный наставник, как и Тамара Москвина, работавшая в Советском Узбекистане с лучшей местной парой Мариной Никитюк и Рашидом Кадыркаевым, — прим. ред.), собравшая под своим руководством и сильный тренерский состав, и целый цветник парного катания.

Валентина Федоровна большой профессионал своего дела, собравшая под своим руководством и сильный тренерский состав, и целый цветник парного катания. Фото: fsrussia.ru

Там же тренируются казаночка Ясмина Кадырова и ростовчанин Иван Бальченко. Мне нравится эта пара, сама Ясмина, уехав из Казани, тренировалась в одиночном катании и у Алексея Мишина в Питере и у Этери Тутберидзе в Москве, а нашла себя в парном катании, в Перми у Тюковых. Единственно, что один год совместного катания далеко не всегда предвещает длинную успешную карьеру, помнится, я сама также радовалась успехам Ильи Спиридонова с его первой партнершей Атахановой.

«Если человек очень хочет, и прикладывает все усилия, то у него все должно получиться»

Что касается Спиридонова, то он закончил обучение в УОР, затем отслужил армию, к сожалению, большего сказать не могу. Известно только, что Илья выбыл из состава сборной, когда у него менялись партнерши, Атаханова, потом Лина Кудрявцева. Сейчас катается с Марией Павловой, эта пара была заявлена на «Идель», но в итоге не выступала.

В том же спецклассе у Полысаловой тренировалась поначалу Ангелина Лазарева и одиночник Илья Иванов, который также сейчас находится в Перми, тренируясь, как парник. Что касается Лазаревой, то она выступает за Тольятти, где исторически сложилась сильная танцевальная школа.

Что касается Аделины Галявиевой, то тут история, заслуживающая отдельного рассказа. Начинала она одиночницей в группе у Вячеслава Павлова, снова упомяну одного из наших патриархов, и у его супруги Маргариты Петровны. Затем Альфия Багавова попыталась открыть у нас группу танцоров, и Аделина начала у нее тренироваться. Изначально у нее не видели перспектив, поскольку девочка была маленькая, коренастая, больше для парного катания, да и партнеров особо не было.



В общем, она переехала от нас в Нижний Новгород, и следы ее, казалось бы, затерялись. Уже потом выяснилось, что она переехала в Москву, занималась в тренерской группе у Александра Жулина, а у него были пары из Франции. И, я думаю, это послужило толчком для того, что сама Галявиева начала выступать за Францию, попутно поступив на обучение в Поволжскую академию спорта, причем, тогда еще не было отделения фигурного катания, поэтому училась она в группе вместе с хоккеистами. Об этом мне уже дочь Лиза сказала, которая сама там отучилась.

А уже в составе сборной Франции я увидела Аделину, когда она начала тренироваться у Анжелики Крыловой. Это говорит о том, что если человек очень хочет и прикладывает все усилия для того чтобы осуществить свои хотелки, то у него в конечном итоге все должно получиться. Сейчас же будем смотреть на нее во время командного чемпионата мира в Японии.