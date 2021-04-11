Отставные турецкие адмиралы не смогли «раскачать лодку»

Минобороны Турции опубликовало резкую отповедь на открытое письмо отставных военных

На протяжении всей уходящей недели в Турции не утихали споры вокруг открытого письма 104 отставных адмиралов (сначала их было 103), адресованного «Великому турецкому народу». Булат Ногманов, колумнист «Реального времени», рассказывает, чем закончилась ситуация, и приводит тексты писем, которыми обменялись отставные адмиралы и Минобороны Турции.



Письменный намек

Письмо-воззвание имело широкий резонанс и вызвало бурную и жесткую реакцию не только со стороны президента, Вооруженных сил и Министерства внутренних дел Турции, но и со стороны всех основных политических партий. Управление республиканской Генеральной прокуратуры по Анкаре начало официальное расследование в отношении отставных адмиралов, подписавших письмо. Им вменяется «преступный сговор, направленный против безопасности государства и конституционного строя», предусмотренный статьей 316/1 Уголовного кодекса Турции.

На следующий день после публикации письма десять отставных адмиралов, среди которых и небезызвестный нашему читателю автор концепции «Голубая родина» Джем Гюрдениз, были задержаны, а некоторые, в связи с возрастом, были вызваны на допрос.

Что же побудило престарелых военных так поступить? Официально причиной такого воззвания к народу считается пресс-конференция, которую провел спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп 24 марта этого года. На ней, отвечая на вопросы журналистов о правомочности президента самостоятельно принимать решение о выходе из международных соглашений (имеется в виду выход Турции из Стамбульской конвенции), он сказал, что технически парламент дает такое право президенту. Якобы это не новость и такая практика существует с 1963 года. В связи с этим последовал другой вопрос: может ли в таком случае президент самостоятельно принять решение о выходе из Конвенции Монтрё, которая регулирует режим прохождения черноморских проливов. Шентоп сказал, что технически это возможно. Это заявление взбудоражило турецкую общественность, а отставные адмиралы сочинили целое письмо-воззвание.

Официально причиной такого воззвания к народу считается пресс-конференция, которую провел спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп 24 марта этого года. Фото: media.az

Текст письма адмиралов

Напомню читателю, что в Турции очень много приверженцев теории заговора, поэтому содержание, дата публикации письма и даже количество подписантов сразу же вызвали многочисленные дискуссии. Дело в том, что воззвание к народу было опубликовано за 103 дня до очередной годовщины попытки государственного переворота в Турции в 2016 году. А 103 (изначально) отставных адмирала, поставивших свои подписи, дополнили символический пазл в головах приверженцев теорий заговора.

Чтобы не быть голословным, приведу полный перевод письма:

«Великой турецкой нации



В последнее время внушает опасение открытие дискуссии на тему Конвенции Монтрё, как в контексте канала «Стамбул», так и полномочий по аннулированию международных соглашений.



Турецкие проливы — один из самых важных водных путей в мире и на протяжении всей истории регулировались многонациональными договорами. Как итог этих соглашений, Монтрё, наилучшим образом защищающее турецкие права, — это не только соглашение, которое регулирует проход через турецкие проливы, но и большая дипломатическая победа, восстанавливающая полный суверенитет Турции над Стамбулом, Чанаккале, Мраморным морем и проливами, а также дополняющая Лозаннское мирное соглашение.



Монтрё является основополагающим документом безопасности стран, имеющих выход к Черному морю, и именно этот договор делает Черное море морем мира. Монтрё — это соглашение, которое предотвращает участие Турции в войне, а также непреднамеренное участие на стороне одной из воюющих стран.



Монтрё дала возможность защитить нейтралитет Турции в ходе Второй мировой войны. По этой и другим причинам мы придерживаемся того мнения, что необходимо избегать любых высказываний и действий, которые могут привести к тому, чтобы Конвенция Монтрё, играющая важную роль в постоянстве Турции, могла бы стать предметом дебатов или дискуссий.



С другой стороны, некоторые неприемлемые новости и обсуждения в прессе и в социальных сетях стали источником глубокой печали для тех из нас, кто посвятил свою жизнь этой профессии. В последние годы ВС Турции, в особенности Военно-морские силы, пережили осознанную атаку со стороны ФЕТО, и ценные кадры стали жертвами предательских заговоров.



Самый важный урок, который нужно извлечь из этих заговоров, — это то, что обязанность ВС Турции — обеспечить тщательное продолжение фундаментальных ценностей Конституции, коими являются ее неизменность и даже невозможность предложений по ее изменению.



Исходя из этого, мы осуждаем и всем своим существованием выступаем против тех усилий, которые пытаются выставить наши ВС Турции и Военно-морские силы отошедшими от этих ценностей и отдалившимися от современного маршрута, прочерченного Ататюрком. В противном случае Турецкая Республика, может столкнуться с самыми опасными рисками и угрозами для своего существования в виде кризисных ситуаций, примеры которых были в истории.



В соответствии с принципами Ататюрка необходимо взращивание персонала командования Военно-морскими силами, которое является защитником Материковой и Голубой родины, имеет славное прошлое и выходит из недр турецкой нации. Мы рядом с нашими турецкими моряками, которые самоотверженно трудятся во всех уголках нашей страны на море, на суше, в воздухе, в зоне внутренней безопасности и за пределами границы, и трудятся всем сердцем и душой, чтобы защитить наши права и интересы на Голубой родине».

Содержание предпоследнего абзаца было воспринято как прямая и явная угроза для существования действующего общественно-политического строя Турции.

Буквально все, начиная от президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и заканчивая лидерами оппозиционных партий, высказались резко негативно в отношении заявления отставных военных. Фото: apnews.com.ua

Отповедь Минобороны

Буквально все, начиная от президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и заканчивая лидерами оппозиционных партий, высказались резко негативно в отношении заявления отставных военных. Но особый интерес представляет ответ Министерства национальной обороны Турции, опубликованный на сайте ведомства в качестве пресс-релиза. Вот его основные позиции.

В то время как Вооруженные силы Турции, при лидирующей роли нашего уважаемого президента, отстаивают наши права, связи и интересы на территории страны, за пределами границ, в Сирии, Ираке, на Кипре, в Азербайджане, Ливии, Восточном Средиземноморье и еще на множестве территорий, в то время как они, как никогда прежде, ведут напряженную и эффективную борьбу, с большим героизмом и самопожертвованием, для обеспечения регионального и глобального мира и стабильности, для защиты прав наших друзей и братьев и для защиты закона, очевидно, что публикация такой декларации не принесет ничего, кроме вреда нашей демократии, она отрицательно повлияет на моральный дух и мотивацию личного состава Вооруженных сил Турции и обрадует наших врагов. Мы полностью уверены в том, что независимая судебная система Турции сделает все необходимое. Вооруженные силы Турции, знающие и осознающие преимущества и недостатки международных соглашений, не могут быть использованы в качестве инструмента для реализации амбиций и личных интересов любого человека или лиц, не имеющих никаких обязанностей и ответственности. Турецкие Вооруженные силы, которые вдохновляются любовью, доверием и молитвой нашей благородной нации и усиливаются день ото дня, несмотря на разрушительные попытки нанести им ущерб и вред изнутри и извне, осуществляют защиту нашего суверенитета, независимости и существования, вместе с нашими правами и интересами, с осторожностью и чуткостью. Невзирая на предательскую попытку государственного переворота 15 июля, несмотря на внутренние и внешние раздоры и вред, были достигнуты важные успехи, включая разрушение террористического коридора, который должен был быть создан на севере Сирии, что разочаровало наших врагов. Те, кто не видит и не желает видеть успехов Турецких Вооруженных сил, выступающих единым целым сухопутных, морских и воздушных сил, те ослеплены амбициями, страстью и завистью. Самым явным свидетельством того, что наша героическая армия усиливается, является увеличение числа и масштабов успешных операций и учений. Достигнута эффективность операций, о которой мы мечтали в течение долгих лет, а также самое высокое годовое время плавания на море. Турецкие Вооруженные силы, также известные как очаг Пророка, вышли из недр нашей благородной нации с национальными, духовными и профессиональными ценностями и унаследовали нашу славную тысячелетнюю историю от султана Алпарслана до Гази Мустафы Кемаля Ататюрка:

в свете разума и науки, как указал Ататюрк;

в рамках Конституции;

в соответствии с директивами законов и уважаемого президента;

согласно приказам и распоряжениям наших линейных начальников и командиров;

в распоряжении нации, в осознании обязанностей и ответственности, постоянно на службе. И пусть никто в этом не сомневается...»

Так что попытка отставных военных напомнить времена 70-летней давности, когда военные с легкостью могли поменять власть в стране, наткнулась на решительный отпор со стороны турецких властей и даже оппозиции.

