Стартует чемпионат, который не выигрывали ни Загитова, ни Медведева

Американцы опять норовят отнять у России звание сильнейшей сборной в фигурном катании

В Японии стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию, который до сих пор сборная России не может выиграть. Это уже седьмой ЧМ, и у нас всего лишь два серебра и одна бронза. Подробности — в материале «Реального времени».

Праздник продолжается

Японская любовь к фигурному катанию привела к созданию данного ЧМ, который даже по финансам выглядит солиднее традиционного, поскольку здесь призовой фонд составляет 1 миллион долларов, а в Стокгольме на кону было 868 тысяч. В Японии на трибуны обещают пустить болельщиков. Там даже проводили ЧМ-2012 года дополнительно, поскольку годом ранее не могли провести его из-за землетрясения.

Обычный ЧМ перенесли из Сайтамы в Москву, а командный (да-да, Япония в одну весну готова была провести сразу два чемпионата мира по фигурному катанию), провели годом позже. Но буквально до 2015 года доминирующая «прямо сейчас» Россия ни разу не была в числе призеров. Да и сейчас дела обстоят не так блестяще, поскольку у нас два серебра и бронза с последнего старта в 2019-м году. Все потому, что регламент соревнований практически нивелирует достижения парников и танцоров, традиционно слабых в Японии, а основной упор сделан на выступлениях одиночников.



Это настолько очевидно, что на ЧМ-2013 года Япония умудрилась завоевать бронзовую медаль, даже не выставляя участников в парном катании, поскольку на тот момент их просто не было. Канадцу Мервину Трану не дали японского подданства и его конкурентная пара с Наруми Такахаси распалась. А заменить было некем. Кстати, странно, почему японский департамент так строго отнеся к этническому китайцу Трану, при этом его соотечественник Френсис Будро-Оде, а также американцы Тимоти Колето, плюс брат и сестра Кети и Крис Рид (у них, правда, мама японка) стали японцами на общих основаниях.

Канадцу Мервину Трану не дали японского подданства и его конкурентная пара с Наруми Такахаси распалась. Фото wikipedia.org

Командный ЧМ в предыдущие годы страдал отсутствием кого-то из лидеров, уставших после тяжелого сезона. Особенно сиротливо выглядел 2019 год, когда за Японию не выступал Юдзуру Ханью, а у нас не было сильнейших на тот момент Алины Загитовой, Евгении Медведевой и парников Тарасовой-Морозова. Может, поэтому мы и финишировали лишь третьими, дав возможность реабилитироваться Японии за не совсем успешный ЧМ в Сайтаме-2019 (да, Япония все-таки провела за одну весну два мировых чемпионата по фигурному катанию, что заслуживает особого уважения — прим.авт.).

Каковы наши шансы?

Если ориентироваться только на итоги прошедшего в Стокгольме ЧМ, то шансы россиян на золото командного чемпионата достаточно высоки. Там, скорее, борьба возникнет за второе место между Японией и США. Американцы, увы, давно уже не имеют сильной пары, и сейчас их лидеры в этом плане Алекса Книрим и Брендон Фрейзер созданы из двух распавшихся ранее. Книрим, ранее выступавшая под девичьей фамилией Шимека, вышла замуж за своего партнера Криса Книрима. Но получив мужа, она потеряла партнера, который ушел из спорта сославшись на травмы, что объяснимо, и депрессию, что трудно понять в его 33 года. К счастью, для Алексы, практически в это же время распалась еще одна американская пара Хэвен Дэнни и Фрейзер, и из двух обломков образовалось новое сочетание. Как говорится: не было бы счастья, да два несчастья помогли, а мировая история получила еще одну пару, как ранее было в российской сборной: Грищук-Платов и Усова-Жулин, затем Ильиных-Кацалапов и Синицина-Жиганшин.

Ну, или есть сейчас в Канаде, где сильнейшая пара Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, это обломки двух ранее конкурирующих пар Мур-Тауэс — Дилан Москович и Маргарет Парди-Маринаро. Такой опыт был еще и в Поднебесной, но мы не будем грузить читателей китайскими фамилиями, участвовавшими в обмене.

Кстати, экс-канадец Мервин Тран, отвергнутый в свое время Японией, сейчас выступает в США, как новоиспеченный гражданин этой страны, правда, без прежнего успеха.

В Канаде сильнейшая пара Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро — это обломки двух ранее конкурирующих пар Фото wikipedia.org

Если говорить о Канаде, в целом, то чемпионат мира в Стокгольме порадовал их болельщиков тем, что в мужском одиночном катании там появилась вторая квота. Киган Мессинг завоевал это для Канады, у которой не было двух квот на двух чемпионатах мира подряд. С другой стороны, там потеряли вторую квоту для одиночниц. И это сборная — действующий олимпийский чемпион в командном турнире!

Вторую квоту среди одиночников получит и Франция, потерявшая ее еще по итогам ЧМ-2016. Это для понимания того, что во многих странах мира, за исключением России, США и Японии, фигурное катание держится только на одном лидере в соответствующей дисциплине. Поэтому командники, особенно олимпийские, просто необходимы фигурному катанию для развития этого вида спорта в мире, поскольку оно нуждается в свежей крови и более высоком уровне конкуренции.

Надо ориентироваться на российского производителя»

Гарантированное попадание в олимпийский турнир заставляет искать новые пути развития, что можно наблюдать у наших соседей — Азербайджана, Белоруссии, Грузии, которые всеми силами стремятся попасть в число десяти команд на турнир в Пекине-2022, вытеснив из числа участников Израиль и Южную Корею. Хозяева прошлой Олимпиады, располагая неплохими позициями в одиночках, традиционно для Юго-Восточной Азии слабы в танцах и парах. Израиль вообще имеет только один козырь в лице Алексея Быченко, и то не самый стабильный, судя по итогам последнего ЧМ, где 33-летний ветеран финишировал на 18-м месте.

В том числе и поэтому Азербайджан укрепляется, выбрав, наконец, правильный вектор, приглашая в свою сборную россиян. Если ранее там зачем-то делали ставку на экс-американца Ларри Луполовера, перебравшегося кататься за Болгарию, то сейчас выбрали Владимира Литвинцева из Ухты, Республика Коми, и начинал кататься вместе со сверстником Дмитрием Алиевым, который больше подошел бы сборной Азербайджана, поскольку имеет азербайджанские корни. Но пока там не так хорошо с финансами, как во многих других видах спора страны, в том числе и поэтому в стране еще нет пары. Откуда ее брать — в Азербайджане прекрасно понимают.

В Азербайджане сейчас выбрали Владимира Литвинцева из Ухты. Фото wikipedia.org

Про усиление состава сборной Беларуси экс-российскими фигуристами мы ранее уже достаточно много рассказывали, а вот Грузию обошли вниманием. А зря, поскольку команду с Морисом Квителашвили, и танцорами Казаковой-Ревия уже можно считать кандидатов в твердые середнячки. После появления парников Анастасии Метелкиной и Даниила Паркмана состав полностью укомплектован, даже с запасом. Поскольку там есть и юноши, и парники Алина Бутаева — Лука Берулава, где партнерша является воспитанницей казанской школы фигурного катания. Они бы и претендовали на место в составе сборной, если бы не Метелкина-Паркман. Причем, Даниил, ранее бывший одиночником в группе Алексея Мишина, успел поменять уже несколько партнерш, включая такую известную фигуристку, как Мария Выгалова.

На этом фоне заметна деградация фигурного катания в Англии и Украине, которые были участниками первого олимпийского командника в 2014 году. При этом в сборную Украины непонятно зачем перешла москвичка Анастасия Шаботова, хотя состав ранее покинул лучший одиночник Ярослав Паниот, принявший американское гражданство, с дальним расчетом на то, что после Олимпиады-2022 он сможет отобраться в состав сборной.

Удивляет отсутствие в числе потенциальных участников олимпийского командника сборной Казахстана. Страна, подготовившая двух ярчайших фигуристов современности Дениса Тена и Элизабет Турсынбаеву, сейчас находится в ощутимом кризисе. Пока что там не отлажен конвейер по выращиванию стабильно сильных фигуристов, и серебро Турсынбаевой, принесшее Казахстану сразу три квоты для участия в турнире одиночниц, не было использовано, поскольку в стране просто нет спортсменок уровня, достойного выступлению на ЧМ. В итоге о Казахстане в Стокгольме напомнил только певец Димаш Кудайберген, чью вокальную композицию использовали в своей произвольной программе Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Чтобы стоять на пьедестале почета, фигуристам вовсе не обязательно быть в отношениях

Последние неудачи наших Евгении Тарасовой и Владимира Морозова пытаются объяснить тем, что они давно не пара в обычной жизни, и выступают вместе только «по работе». Извините, канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд — ярчайший пример того, что можно было не косячить на льду, даже не имея близких отношений.

Может быть, ошибки нашей пары, стабильной в последнее время только в том, чтобы терять статус первого номера страны, нужно поискать в другом? Например, в целеполагании. Понятно же, что 27-летняя Евгения и 29-летний Владимир должны рассматривать Олимпиаду в Пекине как последний шанс стать чемпионами. Пусть в командных соревнованиях, но даже для этого надо быть, минимум, вторыми в стране. Проигрыш конкурентам пока совсем небольшой, но, если они не сплотятся, то за год могут потерять место в сборной. Их тренер в прошлом Нина Мозер уже заявила о том, что готова вернуться в профессию, может это поможет.

Последние неудачи наших Евгении Тарасовой и Владимира Морозова пытаются объяснить тем, что они давно не пара в обычной жизни. Фото fsrussia.ru

Вспомним слова Татьяны Тарасовой, после очередного неудачного проката Тарасовой и Морозова: «Нин Михална, спасай». Нынешний наставник Тарасовой и Морозова Максим Траньков, как Чип, второй наставник Сергей Воронов, в роли Дейла, наконец, Нина Мозер на правах Гаечки, плюс Минспорта Татарстана пора подключаться к процессу спасения этой пары. Тем более, что роль спасателя в олимпийский сезон очень неплохо оплачивается, в половину призовых от гонорара спортсменов.

Напомним, что медали республике Татарстан на зимней Олимпиаде в Пхенчхане принесли лыжники Ларьков и Нечаевская, которые сейчас вовсе не выступали на чемпионате мира, и Евгения Тарасова. Союзников в восстановлении этой пары в лице федерации Москвы может и не быть, поскольку Владимир Морозов, хоть и представляет столицы в нашей паре, но там есть еще дуэт конкурентов Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина. Федерации фигурного катания России совершенно справедливо будет не до проблем третьей пары, состоящей из возрастных спортсменов, которые стремительно теряют свои позиции. Поэтому надо и нашим чиновникам поработать сейчас, чтобы получить результат в олимпийском Пекине. Причем, Евгении и Владимиру не обязательно возвращать былые отношения, достаточно просто смотреть и двигаться в одном направлении. Всего лишь один, скорее всего, последний их совместный сезон.