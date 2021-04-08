Вылечить кадровое малокровие в Закамье: кейсы и предложения

Как бизнес и власти ищут рецепты привлечения кадров в Закамский промышленный кластер. Часть 2-я

Льготная ипотека для промышленных зон, аналог программы «Земский доктор» для инженеров, агентство по привлечению человеческого капитала, инженерный университет мирового уровня... Вот лишь некоторые предложения по избавлению от кадрового голода в Закамском промышленном кластере Татарстана, которые озвучили участники онлайн-дискуссии на площадке “Реального времени”. Представители бизнеса и власти не только назвали проблемы, но и обрисовали предположительные пути их решения, а еще участники услышали рассказ об инновационном образовательном кейсе. И это — не считая очевидно необходимой профориентации школьников, привлечения предприятий в профессиональную подготовку студентов или, например, организации жилья для вахтовиков (об этом мы писали в первой части статьи). Какими средствами предлагается лечить кадровое малокровие в Закамье — в материале “Реального времени”.

Свести в одной точке образование и промышленность

Проблему видят и на федеральном уровне. Так, Ольга Торбич, заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок, озвучила “неудобный” тезис, с которым спорить никто не стал:

— В Закамье создан огромный индустриальный рывок, но в какой-то момент, возможно, упущена была кадровая стратегия.



Она подтвердила две ключевых кадровых “боли”, характерных для территорий с форсированным развитием промышленности, причем не только в Республике Татарстан — такие же вопросы встают и в других регионах России. Это не только проблема удержания кадров в регионе, но и нехватка уровня квалификации имеющихся специалистов.

Вопрос подъема квалификации сотрудников предприятия пытаются решать своими силами. Но есть огромный разрыв между тем, какие нужны компетенции предприятиям — и тем, каких специалистов выпускают вузы и ССУЗы республики и особенно — региона. И связано это, в первую очередь, конечно, с дифференциацией отраслей и наращиванием Закамской экономической зоной иных компетенций, не только в нефтегазовом и машиностроительном секторе (хотя в и этих секторах присутствует нехватка кадров).

Эксперт предложила способы решения этой проблемы. В первую очередь, необходим системный подход и «сканирование» агломерации на предмет существующей отраслевой кадровой ориентации со стороны работодателей и перспективного индустриального развития территории. Причем необходимо учитывать и внешние потребности рынка, и возможные «перетоки» кадров, и тенденции технологического развития профессий. По ее мнению, начинать надо еще с профориентации школьников на государственном уровне. А дальше должны вступать “в одну упряжку” образовательные учреждения и предприятия. Торбич предложила совместно с предприятиями организовывать сквозной анализ территории — когда бизнес делал бы свои “заказы” на определенные специальности, а институты и техникумы готовили бы специалистов под этот заказ. Но при этом должен быть координатор этих процессов на территории, чтобы сгладить существующую конкуренцию сегодня и прогнозировать будущие потребности. Таким координатором могли бы стать и действующие на территории регионов центры занятости изменив свой квалификационный облик и став полноценным HR-агентством.

И еще один важный момент — так называемое “образование последней мили”, доквалификация и переквалификация специалистов под тот самый заказ. Такие программы длятся максимум год, и они позволяют переподготавливать специалистов до того уровня, чтобы они уже могли замещать вакантные места. Здесь важна программная помощь со стороны государства — и она есть, но необходимо более широкое информирование и разъяснения для бизнеса.

Ольга Торбич сообщила, что сейчас создается реестр самых востребованных новых профессий на рынке труда, и напомнила предприятиям Закамья: надо участвовать в этой работе.

— Здесь обязательно должна быть и ориентация закамских предприятий. «Надо вычленить самые востребованные профессии вместе с предприятиями, это должна быть, в первую очередь, совместная работа», — сказала она.

Со школьной и студенческой скамьи

О том, что своих потенциальных сотрудников предприятия могут находить и воспитывать еще со школьной скамьи, говорили сразу несколько участников дискуссии. Например, Ольга Торбич сказала:

— Государство уже предпринимает меры в направлении того, чтобы развивать и привлекать кадры. Например, такие, как создание привлекательного образа рабочей профессии, начиная со школьной скамьи. Я знаю, что в школах и в РТ такие мероприятия есть, и организуются такие классы. Необходимо масштабировать существующую практику. Также развивается модель деления на профильные кластеры (допустим, создание образовательной среды политехнической направленности и сопровождение талантливых учащихся). Сами производства тоже создают собственные учебные центры для студентов техникумов и вузов, ведь очень важно, когда есть наставник прямо на предприятии, и он со студенчества ведет параллельное образование. Необходимо менять действующий образовательный процесс в Вузах и готовить смешанные образовательные программы и активнее договариваться Вузам с работодателями и вовлекать предприятия в образовательный процесс и практику.

На важность применения такого подхода указывала и Адиля Шаймарданова, начальник информационно-аналитического отдела Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. Она приводит конкретные примеры “симбиоза” промышленности и учебных заведений и предлагает присмотреться к ним:

— Мы много общаемся с муниципальными районами, и нам нравится опыт Нижнекамского района, который уже сейчас проводит много экскурсий студентов технических колледжей на крупные предприятия, находящиеся на территории района. Студент по результатам уже примерно представляет, где будет работать, и более того — у него уже есть возможность получить наставника прямо на предприятии. Это очень важно в утолении кадрового голода!

Кстати, такой опыт реализуется не только в Нижнекамске. Например, АО “Эссен Продакшн АГ” развивает совместные образовательные программы с местными техникумами — вплоть до того, что командирует собственных инженеров на работу со студентами (отрывая их при этом от их непосредственных задач на производстве). Но очевидно, что это должна быть более централизованная деятельность.

Центр воспитания инженерной элиты в Закамье?

Лейсан Абзалилова, вице-президент Ассоциации “ИННОКАМ”, видит проблему высшего образования не только в регионе, но и на федеральном уровне. И состоит она, прежде всего, в дисбалансе распределения средств, выделяемых вузам.

— В развитие КФУ было вложено 5 млрд из федерального бюджета. А сколько из них получили в Камской агломерации? И в то же время сколько рабочей силы формирует эта агломерация?

Вице-президент Ассоциации “ИННОКАМ” обращает внимание на то, что недавно была озвучена концепция нового инженерного образования в стране. Передовые инженерные школы создаются вместе с высокотехнологичными компаниями, и почему бы в это не включиться Татарстану? Например, в качестве таких компаний можно заявить Камскую агломерацию как консорциум работодателей, которые могут в партнерстве с вузами воссоздать высшую технологическую школу Закамья. Здесь может вырасти университет мирового уровня — и именно под это надо привлекать финансирование, консолидированно и планомерно. “Иначе деньги получат Москва, Питер, Томск… А Елабуга и Челны опять не получат ничего”. И в пример Абзалилова привела развитие высшей нефтяной школы в Альметьевске, в которую “Татнефть” вкладывает миллиарды рублей. Но, по мнению эксперта, надо, чтобы взращивание инженерной элиты страны и региона не ложилось на плечи предприятий, а было бы приоритетом государства.

Леонид Барышев, генеральный директор АО “Эссен Продакшн АГ” отдельно указывает на необходимость расширения образовательных программ — с учетом специфики тех производств, которые сегодня развиваются в Закамье:

— Наш регион был традиционно ориентирован на машиностроение и химию, и поэтому здесь по этим отраслям с профориентацией все традиционно было неплохо. Но в Закамской зоне нет ни одного учебного заведения, которое работало бы по пищевой отрасли, и поэтому мы теперь химиков пытаемся переучить на технологов. Мы уговариваем вузы: а попробуйте начать преподавать не про гидролиз, а про муку. Но не хватает и таких программ, ни банально преподавателей.

“Что мешает вложить в голову ребенку, что и дома есть предприятия, на которых можно работать?”

О том, что профориентация со школьной скамьи — это вполне реализуемо, рассказывала на примере конкретного кейса Эльвира Фомина, руководитель образовательных центров «Alabuga International School» и «Алабуга Политех». С 2019 года ОЭЗ “Алабуга” заключила соглашение о целевой подготовке кадров совместно с Елабужским политехническим колледжем. И с тех пор в образовательном центре “Алабуга Политех” началась та самая прицельная работа со школьниками и студентами, о которой так горячо говорили предыдущие спикеры. Фомина рассказывает:

— Мы опросили резидентов, выделили 4 приоритетных направления для подготовки работников: промышленная робототехника и мехатроника, автоматизация технологических процессов, лабораторный химический анализ, электротехника. Набрали абитуриентов из числа елабужских школьников, заключили с ними договоры на целевую подготовку кадров. Первые 100 человек начали учиться в прошлом году.

Школьники поступают сюда после 9 класса. И с самого начала они начинают осваивать рабочую профессию, непосредственно углубляясь в ее практические азы. Здесь готовят специалистов по стандартам WorldSkills.

— Сетевое взаимодействие у нас построено на том, что с 1 курса ребятам дается практикоориентированное обучение. 3 дня в неделю они учатся у нас в “Алабуга Политехе”, а еще 3 дня в неделю — постигают требования ФГОС на базе политехнического колледжа ЕЛабуги. И два из трех дней у нас они занимаются подготовкой по стандартам Ворлдскиллз. По итогам первого года сдается демонстрационный экзамен — азы профессии за это время ребята уже успевают освоить. Мы даем им практиковаться на своих объектах инженерной инфраструктуры.

Ценность этого образовательного подхода, как объясняет Фомина, состоит в том, что работодатель (из числа предприятий ОЭЗ) получит специалиста, который подготовлен по целевой профессиональной программе. После окончания учебы специалист не остается без работы, востребован сразу же, причем уже имеет хоть минимальный, но стаж работы на конкретном производстве. Учат студентов инженеры-наставники на предприятиях (их выделяют резиденты ОЭЗ, и 4 часа в неделю они работают с ребятами).

С 2021 года поток увеличивается до 200 человек — расширение происходит под потребности управляющей компании ОЭЗ и ее резидентов. Запускаются новые специальности: проектирование, программирование, микроэлектроника. Эльвира Фомина обращает внимание еще на один серьезный момент:

— В головах детей сидит стандарт, заложенный родителями, что обязательно нужно закончить вуз, и только потом ты сможешь работать на приличной работе. Дети все хотят быть программистами, но не понимают насыщения рынка труда. А когда их переориентируешь на более понятные вещи. Например, УТП — это тоже программирование, но более серьезное. Это программирование промышленных машин. Где-то у нас проседает идеологическая составляющая: что мешает вложить в голову ребенку, что и дома есть множество предприятий, на которых можно работать? Есть понятный трек, ты сейчас получишь первичное образование, и потом можешь стать инженером, продолжая работать здесь. Есть возможность получать хорошую оплату твоего труда, развивай свой город и район! Наша политика направлена на то, чтобы ориентировать 9 классы на инженерную направленность.

Не только биржа труда

Адиля Шаймарданова из Агентства инвестиционного развития республики обратила внимание присутствующих на то, что предприятия сами не всегда используют предлагаемые им возможности:

— Как орган государственной власти Агентство принимает непосредственное участие в реализации государственных программ. К примеру, в Программе развития нефтегазохимического комплекса РТ мы выступаем соисполнителями в одном из мероприятий — «Популяризация РТ как точки приложения усилий для карьерного роста, инвестиций в области химии и нефтехимии». Мы делаем рассылку на крупные предприятия с запросом о том, какие у них есть текущие вакансии, чтобы мы тоже отражали их в разнообразных источниках. У нас есть несколько разных каналов — например, в соцсетях. Мы считаем, что распространение информации о вакансиях помогло бы привлечь на них специалистов, в том числе и из других регионов.

Но, как рассказала Шаймарданова, откликнулись на это предложение АИР только три крупных организации. Остальные заинтересованности не выразили.

— Так может быть, предприятиям все-таки тоже стоит быть более открытыми? Руководству надо стараться использовать любые возможности информирования о своих вакансиях, пора уже применять не только биржу труда, но иные источники.

Информационные ресурсы и “кадровый” аналог АИР

Светлана Михеева обратила внимание на то, что КамАЗ писал письмо руководству республики с предложением создать агентство привлечения и развития человеческого капитала — по образцу, собственно, АИР. Это, по словам представителя автогиганта, могло бы поспособствовать продвижению возможностей, которые предоставляет территория.

— Нам надо рекламировать территорию. Но, к сожалению, на уровне муниципалитета нет ресурса, чтобы этим заниматься. А та блестящая реклама, которую делают АИР и Татмедиа, может быть создана только на республиканском уровне.

Впрочем, Михеева уточняет: это может быть и не централизованный специально созданный орган. Возможно, какой-то функционал подобного агентства смогли бы взять на себя уже существующие государственные структуры: то же АИР, Минтруд, Минобр…

Кстати, Ольга Торбич обращает всеобщее внимание на то, что на сайте Минтруда есть платформы, показывающие условия миграции в разные регионы, условия и преференции, которыми можно там воспользоваться. Просто не все регионы на этих платформах присутствуют: там есть Саха, Бурятия, Коми, но нет Татарстана. А на Дальнем Востоке и вовсе применяется механизм службы развития человеческого капитала. Так что, возможно, Татарстану есть смысл присмотреться к опыту других регионов, использовать наработанные механизмы. Но кроме этого, очень важна благоустроенность и связанность территорий. Безусловно, регионы должны быть озабочены созданием комфортной среды проживания трудовых ресурсов и созданием условий для привлечения кадров.

А вот что стоило бы сделать централизованно — так это мониторинг регионов на предмет наличия рабочей силы. Как утверждает Юлия Серединина из АО “Татпроф”, эту функцию сейчас берут на себя предприятия самостоятельно — шерстят сайты с вакансиями, ищут себе сотрудников из сопредельных областей и республик. Некий информационный центр, который позволял бы сразу видеть наличие необходимых ресурсов у соседей, очень не помешал бы татарстанским промышленникам.

Но даже те, кто не прочь бы переехать в Закамье на работу, сталкиваются с тем, что вся необходимая информация рассредоточена по разным государственным ресурсам, и собрать ее бывает проблематично. Речь идет о банальных бытовых вопросах: как записать ребенка в школу, где снять жилье, что представляет собой город и территория, какие возможности инфраструктуры тут есть. Светлана Михеева говорит:

— Человеку из другого региона должно быть предоставлено комплексное информационное сопровождение на сайте города, например. Люди задают вопросы: «Я хочу к вам переехать. Как я получу садик, прикреплюсь к поликлинике?». И ответы на эти вопросы сейчас в разных местах. А их все стоило бы собрать в одно место, в одно информационное окно.

Как нам обустроить Закамье: льготная ипотека и “земский инженер”

Напомним, Леонид Барышев, описывая причины кадрового голода в Закамье указывал на недостаточность социальной инфраструктуры и предлагал увеличить государственные вливания в эту сферу. Лейсан Абзалилова озвучила еще несколько интересных предложений, касающихся социальных условий жизни. Например, решать вопрос с жильем она предлагает, подняв вопрос относительно льготной ипотеки в Камской агломерации и в других индустриальных центрах Татарстана. Это, по ее мнению, можно было бы сделать по образцу сельской ипотеки, с тем же льготным процентом.

— Вряд ли здесь будет перегрев с ростом цен на 40 — 50%, как в Москве, Санкт-Петербурге или Казани. Поэтому, думаю, что адресная ипотека могла бы решить много вопросов.

Кадровые проблемы, как справедливо говорил Барышев, не ограничиваются промышленностью. В Закамскую зону надо привлекать и работников социальной сферы — расширять возможности здравоохранения и образования. Но привезти сюда квалифицированных врачей и учителей ничуть не легче, чем инженеров и технологов. Абзалилова предлагает масштабировать сюда опыт с сельскими льготными программами релокации, причем расширить их и на инженеров тоже:

— Есть хорошие госпрограммы “Земский доктор”, “Сельский учитель”, которые стимулируют переезд специалистов. Может быть, стоит создать аналогичную программу по инженерным специальностям? Может быть, позиционировать Закамье как территорию, куда должны стекаться компетенции по новой экономике России: электротранспорт, водородная энергетика, цифровизация и тому подобные... Есть смысл выбрать какое-то направление и сделать так, чтобы именно сюда стекались лучшие компетенции.

Объединить усилия

Предложений, в том числе и довольно конкретных, прозвучало много. А в части образования был даже представлен интересный кейс — но без масштабирования он останется единичным. Пока ясно одно: все это невозможно реализовать силами одних только предприятий, не привлекая государственные органы к решению этих вопросов. И только работая всем вместе, на уровне нескольких министерств и ведомств, можно снять проблему.

Подытоживая дискуссию, эксперты озвучили несколько основных тезисов, над которыми нужно поработать не только на региональном, но и на федеральном уровне.

Нужен всесторонний анализ агломерации, чтобы зафиксировать четкую потребность в тех специальностях, которых здесь остро не хватает прямо сейчас.

По итогам анализа создать образовательные программы и “свести” воедино усилия бизнеса, школы, вузов и техникумов. Хороший пример — “Алабуга Политех”, чей опыт стоит масштабировать.

Необходимо создать приемлемые социально-бытовые условия для жизни, поскольку миграция — один из важных способов решения проблемы, но чтобы специалисты переезжали — им должно быть здесь комфортно.

Подумать, во всех ли предлагаемых государством программах участвует сама агломерация, ведь уже разработаны разные инструменты, но не все ими пользуются. Причем делать это надо системно, на уровне республики, по единой программе, не ограничиваясь отдельными предприятиями.

Дать такие экономические механизмы, чтобы в Закамье было интересно приезжать высококвалифицированным специалистам — как с точки зрения быта, так и с точки зрения труда.

Мария Яшенкова называет кейс Закамья показательным не только на республиканском, но и на федеральном уровне:

— Думаю, в федеральном центре надо задуматься над этим примером. Мы видим очевидно успешный кейс по развитию и созданию куста промышленных предприятий, причем диверсифицированных по отраслям, чтобы не уходить в моногорода. Но пока отсутствует механизм обеспечения его персоналом и социальной инфраструктурой. Эта проблема возникла неожиданно, я вижу ее как определенный кейс, возникший на территории Закамской зоны Татарстана. Думаю, не только для нас, но и для государства в целом важно найти способ решить проблему.

