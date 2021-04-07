Дата в истории: разведчик Ахмеров, рождение Рунета и Всемирный день здоровья

Чем примечательна дата 7 апреля

Сегодня, 7 апреля, — день рождения Рунета, профессиональный праздник работников госорганов рыбоохраны России, день памяти погибших подводников и Всемирный день здоровья. В этот день на свет появились советский разведчик родом из Казани Исхак Ахмеров, русский историк и политический деятель XIX века Александр Тургенев, папа римский Климент XII, французский философ Пьер Леру, советский и российский кинопродюсер Марк Рудинштейн, гонконгский и американский актер Джеки Чан, певец Михаил Круг, австралийский киноактер Рассел Кроу, американский кинорежиссер Фрэнсис Коппола, джазовая певица Билли Холидэй, французский предприниматель Ив Роше. Также 7 апреля в Англии в продажу поступил первый прототип современных спичек, в Вене прошла премьера третьей симфонии Бетховена, а в Мюнхене заложили здание пинакотеки. Подробнее о наиболее интересных событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Орден Ленина у НКНХ, день рождения разведчика Ахмерова

7 апреля 1981 года «Нижнекамскнефтехим» за успешное выполнение заданий 10-й пятилетки, а также за увеличение и улучшение качества продукции был награжден орденом Ленина ПАО «Нижнекамскнефтехим» — крупнейшая нефтехимическая компания, занимающая лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в России.

В этот же день в 1901 году появился на свет выдающийся советский разведчик Исхак Ахмеров, по национальности — татарин. Он родился в небогатой семье крестьянина в деревне Малый Битаман Казанской губернии. Отец мальчика умер, когда ребенку было меньше года. Дед Исхака привез внука в Казань. Уже с 11 лет Исхак Ахмеров тяжело трудился, был шлифовальщиком шрифтов в типографии братьев Каримовых, приказчиком в мануфактурном магазине. После революции Исхак получил среднее образование, и в 1920—1921 годах работал в Наркомате просвещения ТАССР. В 1920 году был избран депутатом Казанского городского Совета.

В 1921 году учился в Коммунистическом университете народов Востока, год спустя поступил в Московский университет на факультет международных отношений, изучал сразу несколько иностранных языков. В 1930—1931 годах Ахмеров отправился на борьбу с басмачеством в Бухарской республике, в 1932-м перевелся во внешнюю разведку — ИНО ОГПУ. После стажировки уехал в Турцию, затем в Китай. В 1935 году был направлен в США, где погиб резидент нелегальной разведки. Ахмерову удалось легализоваться и начать разведывательную работу: завербовал агентов в госдепартаменте, в министерстве финансов, спецслужбах, которые стали передавать важные сведения в Москву. В США Ахмеров женился на племяннице лидера местной компартии — американке Хелен Лоури.



Исхак Ахмеров с женой Еленой (Хелен Лоури). Фото: zvezdaweekly.ru

В 1942—1945 годах Ахмеров возглавлял нелегальную резидентуру в Америке, участвовал в важных спецоперациях. В 1946 году по возращении домой был назначен заместителем начальника Управления нелегальной разведки КГБ, где проработал около 10 лет. За свои заслуги легендарный советский разведчик полковник Ахмеров был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом «Знак Почёта» и многими медалями, ему также вручили нагрудный знак «Почётный сотрудник госбезопасности». Умер в 1976 году, похоронен в Москве на Химкинском кладбище.



7 апреля 2015 года в библиотеке Елабужского государственного музея-заповедника торжественно открыли электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Это первый музей в России, где появился такой проект. Фонд Президентской библиотеки составляет огромное количество цифровых копий документов, книг, печатных изданий и аудиовизуального контента.



День рождения Рунета, памяти погибших подводников и Благовещение Пресвятой Богородицы

7 апреля 1994 года был зарегистрирован домен — Ru. Этот день и считается днем рождения русскоязычного Интернета. С начала 90-х начинает зарождаться российский рынок интернет-провайдеров. 28 февраля 1994 года впервые официально открывается веб-сайт «Совам Телепорт». В дальнейшем шаг за шагом создаются сайты различных министерств, информационных агентств и изданий, библиотек и прочих организаций.

Фото: avtosreda.ru

Сейчас большая часть международных сайтов имеет русскоязычные версии. Объем информации в глобальной сети на русском языке огромен, хоть и не дотягивает до объемов информации на английском языке. Рунет — это не только невероятный поток информации, но еще и способ коммуникации. В России есть несколько успешных социальных сетей для общения и знакомств с людьми.

7 апреля отмечают День государственных органов рыбоохраны России. В этот день в 1934 году был образован Главрыбвод. Сотрудники этих органов наблюдают за состоянием водных биологических ресурсов нашей страны. Специалисты охраняют ареал редких водных обитателей.

В этот день 1989 года в Норвежском море произошла трагедия на самой глубоководной в мире боевой атомной подводной лодке «Комсомолец». Утром случился пожар, за которым последовало сильное повреждение лодки. В результате катастрофы из 69 человек экипажа погибли 42 человека. 7 апреля вспоминают и воздают почести погибшим подводникам. К памятникам героев подводного флота возлагают цветы.

Фото: gorod-plus.tv

7 апреля отмечается христианский праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Деве Марии принесли весть о будущем рождении Иисуса Христа. В Благовещение, даже во время Великого поста, разрешается есть рыбу и елей, пить вино. В церкви устраиваются праздничные песнопения.

В 1925 году, 7 апреля, умер епископ православной российской церкви патриарх Тихон. В 1989 году он был причислен к лику святых. Будущий патриарх учился в Псковской духовной семинарии, а позже и в Санкт-Петербургской духовной академии. В 1892 году он был ректором Казанской духовной семинарии. В 26 лет был пострижен в монашество с именем Тихон.

Всемирный день здоровья, геноцид тутси, третья симфония Бетховена

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Дата совпадает с днем образования Всемирной организации здравоохранения. После начала пандемии коронавируса в 2020 году люди осознали, насколько важно следить за своим здоровьем и здоровьем своих близких. В это непростое время от стран требовалось объединение усилий в борьбе с коронавирусом. Каждый год для Всемирного дня здоровья выбирается определенная тема. В 2021 году была выбрана тема — «Построим более справедливый, более здоровый мир». А сам текущий год был провозглашен годом медицинского и социального работника.

Фото: hromadske.ua

С 2004 года 7 апреля вспоминают о геноциде в Руанде, в результате которого погибло более 800 тыс. человек. Около 100 дней продолжались массовые убийства народа центральной Африки тутси. Геноцид был спланирован руандийской политической элитой народа хуту. Убийства совершались руками армии, жандармерии, группировками вооруженного ополчения экстремистов хуту.

7 апреля 1805 года в Вене состоялась премьера симфонии №3 Бетховена «Eroica». Музыкальное произведение было посвящено Наполеону. Публика осталась довольной, критики также хвалили симфонию, отмечая гениальность композитора.

В этот же день 1826 года по приказу короля Людвига I Баварского в Мюнхене было заложено здание пинакотеки. Пинакотекой в Древней Греции называлось хранилище картин.

7 апреля 1827 года английский фармацевт Джон Уокер продал первый прототип современных спичек. Однажды Джон смешивал химикаты с помощью палочки. И на конце этой палки образовалась засохшая капля. После того, как он чиркнул ею по полу, появилось маленькое пламя. Джон Уокер не запатентовал свое неожиданное изобретение, поэтому коммерческий успех познали уже другие люди.

Фото: eadaily.com

7 апреля 1614 года умер итальянский живописец, архитектор и скульптор Эль Греко. В своем творчестве он отходил от классицизма, не подчиняясь стандартным мерам и пропорциям. Вместо этого сосредоточился на цвете и свете картины. Художник талантливо создавал портреты.

7 апреля 1947 года умер американский промышленник, основатель компании «Форд» Генри Форд. Именно он первым начал использовать промышленный конвейер для поточного производства автомобилей. Генри Форд по-настоящему горел своим делом. Вкладывал деньги в покупку других заводов, рудников, угольных шахт и всего того, что требуется для выпуска машин. Помимо создания автомобилей, его интересовали автогонки.