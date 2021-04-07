«Заставляли показать сумочку, мужчин — прямо щупали» — казанцы возмутились «обыскам» в баре

Личный досмотр вещей клиента — популярная мера безопасности у охраны ТЦ, ресторанов и клубов, но насколько она законна?

В Казани произошел конфликт между любителями квизов и охраной одного из баров. Как выяснило «Реальное время», причиной стали «обыски» и изъятие некоторых личных вещей на входе. Достаточно распространенная во многих клубах, ресторанах и магазинах мера безопасности может устанавливаться внутренними правилами заведений, говорят юристы. Но досматривать клиента не имеют права без его согласия, обыски — прерогатива лишь сотрудников правоохранительных органов. Правда, администрация вправе не допускать посетителя, если он отказывается следовать правилам заведения.



Как любители квизов столкнулись с «цинизмом и хамством»

Компания любителей квизов рассказала «Реальному времени» о конфликте с охраной одного из казанских заведений. Инцидент произошел на прошлой неделе в баре «Кокос»:



— Был произведен личный досмотр, выразившийся в тщательном ощупывании одежды прямо на посетителях и попытках изъятия личного имущества. Без проведения досмотра лицо, представившееся охранником (при этом у него отсутствовал фирменный бейдж заведения с именем), отказывалось пропускать посетителей в кафе, — вспоминает один из игроков Василий. — Далее девушка, назвавшаяся администратором, у которой также отсутствовал фирменный бейдж и которая отказалась предоставить документы, подтверждающие ее статус администратора, в циничной и хамской форме разговаривая с посетителями, поддержала действия якобы охранника кафе.

Заведение работает в центре города чуть более трех лет, позиционирует себя, как «караоке лаунж бар». При этом по вечерам здесь часто собираются любители интеллектуальных игр, что не всегда радует остальных посетителей: «Нам сказали, что у нас квиз идет, а вы можете посидеть в уголочке». Формально у бара с самого открытия был фейсконтроль и даже дресс-код. В действительности же завзятые поклонники бара — их отродясь не встречали, до прошлой среды.

Фото: sigma-profi.com

«Девушек пропускали «лайтово», а мужчин — обыскивали»

31 марта Ксения Лукичева пришла в бар на очередной квиз в компании друзей. Перед этим успела купить в магазине две бутылки пива, пить их в «Кокосе» она, разумеется, не собиралась: «Я воспитанный человек, знаю правила игры». На входе ее внезапно остановил сотрудник бара «без опознавательных знаков».

— Говорит: «Сумочку показываем». Я говорю: «Ну, у меня там пиво. Но пить я у вас в баре не буду». Нет, он отвечает, оставьте у входа. Бога ради, сил на конфликты и отстаивание своих прав у меня не было. Я оставила пиво, показала им рюкзак, прошла в бар. На обратном пути забрала свое пиво со словами: «Надеюсь, вы в него не плюнули». Лично меня они не трогали. Если бы охрана пыталась меня потрогать — то тогда я бы нашла силы на скандал. В тех барах казанских, в которые раньше ходила и сейчас продолжаю ходить, никогда подобного отродясь не было. Там рады гостям, и не подозревают их заранее на входе.

Если девушек просто заставляли показывать содержимое сумочек, то многих мужчин просто «шмонали», похлопывали по бокам, «точно они базуку пытались пронести, или гранату». Девушек пропускали достаточно «лайтово», а мужчин — обыскивали, «прямо щупали», что переходило, по мнению одной из свидетельниц конфликта, в категорию личного досмотра, чего охрана делать прав не имела. Обычно охрана и фейсконтроль действительно «заворачивают» на входе изрядно захмелевших или разбушевавшихся гостей. Однако в этот день досталось трезвым.

Фото: Максим Платонов

«У одной сокомандницы отобрали палку колбасы!»

— Игры начинаются примерно в 19.30, и люди, как правило, приезжают с работы уже непосредственно на игру, — объясняет одна из игроков Надежда Валеева, — Сам бар не очень популярный, но, как правило, в дни проведения игр там заняты все столы, и людям это должно быть интересно. Опять же, насколько я знаю, раньше никогда никакого досмотра на входе не было.

В прошлую среду на входе в заведение ее тоже встретил «крепкий агрессивно настроенный суровый юноша, весь в черном, спортивного телосложения, в черной кожаной куртке». Он «неприветливо, не поздоровавшись и не представившись», потребовал продемонстрировать ему содержимое сумок. Демонстрировать свои личные вещи не все были настроены, поэтому некоторые гости получили конфликт, что называется, на ровном месте — потому что не хотели давать себя обыскивать. При этом никто не мог знать, что какой-то незнакомый мужчина имеет какое-то отношение к охране или бару.

— У некоторых моих сокомандников изъяли личные вещи, спортивную бутылку с водой, например, продукты питания, купленные по дороге. У одной сокомандницы отобрали палку колбасы! Естественно, никто не собирался есть палку колбасы прямо за столом в баре во время игры. Было очевидно, что эти продукты предназначены для домашнего использования, — рассказывает Валеева.

Фото: 1ohrana.ru

Юрист: охрана может обыскать, но только с согласия клиента!

Многие гости бара требовали, чтобы их пропустили без личного досмотра. Им очень хотелось принять участие в игре, поэтому, так или иначе, приходилось улаживать ситуацию: уносить личные вещи в машину или оставлять их на входе, чтобы пройти. Администрация бара «Кокос» заявила впоследствии, что у них действительно такие правила: мол, желаем и можем обыскивать всех гостей, проверить, нет ли у них чего-то запрещенного.



Формально администрация права, объясняя обыск посетителей требованиями безопасности, согласились отдельные игроки. Но правила были «спрятаны» где-то внутри самого бара, на входе их не было, многие узнали о них впервые.

— Если посетитель частного заведения сам согласен на личный досмотр, то тогда охрана на входе может вас осмотреть, досмотреть. Это как угодно может называться, но это ничего общего не имеет с процессуальными действиями, предусмотренными законом, — объясняет юрист Андрей Набережный, представитель юридической группы «Яковлев и Партнеры». — Но если человек против того, чтобы его досматривали или осматривали, то заставить его сотрудники охраны заведения не могут! Эта прерогатива находится только у правоохранительных органов. Та же самая история очень часто повторяется, когда, например, сотрудники охраны в магазинах пытаются досмотреть там сумки и прочее. Этого делать они не могут — если вы на это не согласны!

Клубы и магазины вправе не пустить клиента в случае отказа от досмотра



Если вы не согласны на досмотр, тогда вы или магазин вправе вызвать сотрудников правоохранительных органов, они в рамках своих компетенций, при понятых могут осмотреть личные вещи, вывернуть карманы. Все зависит от желания и решения самого посетителя или клиента. Правда, здесь есть, если так можно выразиться, юридический казус. Вы, конечно, вправе отказаться от осмотра одежды или сумочки. Но и магазин, бар, торговый центр или кинотеатр — тоже вправе отказать вам в предоставлении услуг.

— Можно спорить с тем, на каких основаниях вас не пустили в бар или магазин, но это, в принципе, никакого результата не даст: вы просто не попадете в заведение. И даже если вы пойдете в суд, то на что вы будете, собственно, ссылаться? В принципе, любая организация может свои правила установить, проверять специальными устройствами посетителя, чтобы он чего-нибудь не пронес, кто-то формально относится — проходишь через рамку и все. Это зависит целиком от администрации частного заведения, — говорит юрист.

Газета «Реальное время» обратилась к администрации бара «Кокос» за разъяснением конфликтной ситуации, однако ответа пока не получила. Редакция готова предоставить возможность руководству компании изложить свою точку зрения по спорному вопросу.

