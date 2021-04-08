Футболистка «Локомотива» и сборной России Алсу Абдуллина — о пути в большой спорт, женском «Рубине» и сексизме

Футболистка начинала в поселке Азнакаевского района, а теперь играет в сборной России и московском «Локомотиве».

Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

В свои 19 лет Алсу Абдуллина добилась большего, чем среднестатистический российский футболист за всю карьеру. Она железный игрок основы в клубе, стабильно играет в сборной, скоро вновь выступит в Лиге чемпионов, несколько раз становилась призером чемпионата страны, а также выигрывала Кубок и Суперкубок России — довольно внушительный список заслуг для столь юного возраста. Как девочка из небольшого поселка в Азнакаевском районе попала в мир большого футбола, как относится к сексистским высказываниям специалистов о женщинах в футболе и что думает о женском «Рубине» — в материале спортивной редакции «Реального времени».

О жизни в Татарстане и первых шагах в спорте

Алсу Абдуллина родилась в поселке Актюбинский Азнакаевского района. Свои первые шаги в футболе она сделала там же — в спортивной школе «Барс». Девушка признается, что выбором профессии обязана брату, именно он привел ее в футбол:

«С самого детства футбол стал неотъемлемой частью меня. Мы играли в него с утра до вечера, просто до безумия. В будущем, большим плюсом стало то, что я тренировалась с мальчишками. И по сей день, когда я приезжаю в отпуск домой, в первую очередь иду играть с ними. Это очень круто, когда ты входишь в мужской ритм игры и начинаешь быстро принимать решения. Физически ты им, конечно, уступаешь но по мысли не отстаешь»



О том, почему решила уехать из Татарстана и выбрала футбол

В 14 лет Алсу вместе со своим первым тренером Владимиром Баландиным отправилась на просмотр в московскую школу «Чертаново»:

«Я с самого детства хотела уехать из Татарстана, так как на тот момент, там не было перспектив для роста в моей профессии. Я очень благодарна своему первому тренеру в «Чертаново» Татьяне Никитичне Бикейкиной, за то, что она что-то во мне увидела. Именно «Чертаново» вложило в меня огромный вклад, как в личность и как в профессиональную футболистку»

Алсу провела в составе «Чертаново» почти 5 лет. За это время она успела дебютировать в женской Лиге чемпионов и выиграть серебряные медали чемпионата России. Годы проведенные в клубе она вспоминает с большой теплотой:

«Безусловно, с «Чертаново» меня многое связывает. Там я провела 5 лет. Когда приезжаю к ним на арену, ощущаю что-то родное. Мне приятно с ними встречаться на поле. Чувствую только положительные эмоции».

Позже футболистку заметил московской «Локомотив». По словам Абдуллиной, клуб проявлял серьезный интерес, и для нее это сыграло большую роль, поэтому в январе прошлого года она перешла в стан железнодорожников. В «Локомотиве» Алсу выступает на позиции защитника, правда это не мешает ей подключаться к атакам и даже забивать голы:

«Не могу выделить на какой именно позиции я себя вижу. Главное играть, играть, а на какой позиции выходить уже не важно. Просто надо слушать тренера и выполнять его задачи»

О реакции на высказывания, что футбол — «не женское дело»

Спортсменку не задело недавнее высказывание Андрея Кобелева о женщинах в футболе. Она о нем даже не слышала. Напомним, бывший главный тренер «Динамо» заявил, что женщина не может разбираться в футболе. А также что он не знает, кто такая Марина Грановская (директор «Челси»), что он не понимает как можно общаться с женщинами на футбольные темы и что каждый должен заниматься своим делом».

«Не слышала об этом. И даже не знаю кто это сказал. Наверняка он спросил у проходившей мимо него девушки. Каждая футболистка, которая играет в футбол, обязана разбираться в аспектах футбола. Футбол — это игра миллионов, она доступна каждому и каждый вправе делать то, что ему нравится»

Фото: instagram.com/ab_alsu

О новом женском футбольном клубе «Рубин»



Одним из клубов, который пополнил в нынешнем сезоне женскую Суперлигу, стал казанский «Рубин». Пока выступления команды мягко говоря не впечатляют, но это объяснимо — состав был собран в короткие сроки. Нельзя было не спросить у Алсу, с какими эмоциями она встретила новость о создании женской футбольной команды в родном регионе:

«Суперлига начала расширяться, на мой взгляд — это очень хорошо, чем больше команд, тем интереснее чемпионат. Была приятно удивлена, что и в Татарстане появилась своя женская футбольная команда. Больше всего меня обрадовало, что родные теперь смогут приезжать на матчи в Казань. Не скажу, что игры против «Рубина» будут носить для меня принципиальный характер. Хотя бы потому, что я не делю игры на принципиальные или какие-то еще. Я выхожу играть в свое удовольствие. Это же футбол», — делится Алсу с «Реальным временем».

Будущее женского футбола

В 2019 году УЕФА обнародовал первую в своей истории стратегию развития женского футбола. План рассчитан на 5 лет и включает в себя множество амбициозных целей. Для их достижения планируется привлечь национальные ассоциации и профессиональные мужские клубы. Например, в ближайшем будущем, РФС собирается изменить правила лицензирования российских команд. Каждый мужской клуб будет обязан содержать на своем балансе женский. Именно поэтому, в том числе в России, появляется все больше женских футбольных команд. Сейчас Суперлига — аналог мужской РПЛ насчитывает десять клубов. Среди них есть и свои лидеры, один из них московский «Локомотив». А одной из самых заметных футболисток в составе железнодорожников все чаще становится уроженка Республики Татарстан Алсу Абдуллина.

Фото: instagram.com/ab_alsu

Очевидно, что женский футбол будет и дальше набирать обороты, но появится ли к нему реальный интерес большой вопрос. В России данный вид спорта с участием женщин пока воспринимают как некую социальную нагрузку. Причем скепсис исходит и со стороны специалистов, и со стороны обычных болельщиков. А вот если верить данным, опубликованным в стратегии УЕФА, то в Европе улучшения есть уже сейчас. Связывают их с растущими инвестициями, твердыми убеждениями УЕФА, национальных ассоциаций, клубов и отдельных лиц. Так прирост посещаемости матчей 1/4 женской Лиги чемпионов сезона 2018/19 составил 36%. Инвестиции через программу УЕФА по развитию женского футбола в рамках проекта HatTrick выросли на 50%. На столько же увеличился и прирост профессиональных игроков с 2017 года.

Гузяль Якубова