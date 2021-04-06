Все как с «Заксой»: «Зенит-Казань» отдал победу «Локомотиву», ведя 2:0 в «Финале шести»

Казанцы в опасной близости к тому, чтобы проводить Алекно без трофеев в сезоне

Настоящим кошмарным флэшбеком для казанского «Зенита» начался групповой этап «Финала шести». Точно по сценарию полуфинала Лиги чемпионов казанцы сначала взяли у «Локомотива» две партии, а потом сами отдали три, поставив себя в крайне зыбкое положение. Теперь команде Владимира Алекно нужно крупно выигрывать у «Кузбасса», чтобы не провалиться и здесь, и попробовать проводить своего наставника хотя бы одним трофеем в сезоне. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги стартовой игры «Зенита». Почему «Локомотив» — такой неудобный соперник для Казани, почему «Зениту» так важно взять хотя бы этот трофей, и как на этот раз сыграл самый неоднозначный легионер казанцев Бартош Беднож. Об этом и других итогах встречи — в нашем материале.

Для Казани сверхважно проводить Алекно «золотом»

Еще в ноябре прошлого года стало известно, что нынешний сезон — последний для Владимира Алекно у руля казанского «Зенита». Федерация волейбола Ирана и казанский клуб объявили о том, что титулованный специалист подписал контракт со сборной этой ближневосточного государства.

Поэтому провести этот сезон плодотворно на трофеи было сверхважно. Но что-то пошло не так. В Лиге чемпионов не удалось выйти даже в финал турнира — казанцы неожиданно уступили польской «Заксе». В Кубке России тоже провалились — впервые с 2014 года подопечные Владимира Алекно не взяли этот трофей, уступив петербуржским одноклубникам в драматичном полуфинале.

Так что взять титул в российской Суперлиге — последний шанс более-менее достойно проводить многолетнего наставника «Зенита», взявшего с казанским клубом все возможные трофеи в мировом клубном волейболе.

Взять титул в российской Суперлиге — последний шанс более-менее достойно проводить многолетнего наставника «Зенита». Фото zenit-kazan.com

Первый шаг к решению этой задачи, как видим, оказался неуверенным — команда оступилась. Сегодня у «Зенита» решающее сражение с «Кузбассом». Если и здесь не удастся выиграть у своего «бывшего» Алексея Вербова, то волейболисты поедут домой еще на стадии группового этапа. Год окажется провальным по всем фронтам, а Алекно покинет Казань без единого трофея.

Два поражения для Алекно: «Локомотив» — крайне неудобный соперник для Казани

В волейбольной Суперлиге в нынешнем году плей-офф проводится в необычном формате — «Финал шести». Врядли в сегодняшнем пандемийном мире стоит объяснять причину — она уже всем надоела. В так называемом «пузыре», когда команды собираются в одном городе и играют все решающие игры на вылет, сыграли уже волейболистки, а теперь приступили и мужчины.

В отличие от прошлогоднего сезона Суперлиги, в котором «Локомотив» и «Зенит-Казань» завершили сезон лидерами, в нынешнем казанцы и новосибирцы регулярку закрыли не самыми высокими местами.

«Зенит» сезон закончил лишь третьим. А действующий чемпион «Локомотив», получивший этот титул по итогам регулярки («Финал шести» не состоялся из-за пандемии) в нынешнем чемпионате одержал лишь 17 побед в 26 матчах, так что в «Финал шести» новосибирцы попали с последнего возможного 6-го места.

«Железнодорожники» доказали, что это крайне неудобный для Казани соперник

Более того, в играх с топ-командами — всеми участниками нынешнего «Финала шести» сибиряки не выигрывали в течение сезона ни у кого. Разве что один раз в декабре в Казани увозили победу как раз именно у команды «Зенит-Казань». И вот накануне «железнодорожники» повторили этот успех, доказав, что это крайне неудобный для Казани соперник. И сделали заявку на выход из группы Б.

Это уже становится традицией: Как в полуфинале ЛЧ «Зенит» отдал игру с «2:0»

25:19 — с таким счетом Зенит» выиграл первую партию — казалось бы, никаких проблем, однако уже на этом отрезке было видно, что казанцы подошли к игре сонными. Довольно слабый процент в атаке и всего одна реализованная подача на вылет. Заметны были и индивидуальные пробелы — у легионеров в первую очередь.

Однако эти проблемы оказались цветочками, во второй партии Казань стала проваливаться по всем фронтам — 1:5, 2:6 и 5:10 в начале сета, а Эрвин Нгапет «поплыл» и не смог принять три подачи новосибирцев подряд.

Благо вскоре благодаря заменам, произведенным Владимиром Алекно ход сета удалось переломить. В один момент доигровщик Андрей Сурмачевский вышел и сделал два эйса подряд, завершив важнейший перелом партии, выведя команду вперед — 21:20. На тоненького, но взять эту партию удалось (25:22), но уже тут было очевидно, что проблемы казанцев еще ждут.

В четвертой партии Владимир Алекно почему-то решил оставлять Михайлова вне игры и выпускать его все реже

В третьей партии новосибирцы вновь выдали мощнейший отрезок, уйдя в отрыв на шесть очков. У «Локомотива» получалось все, в то время когда доигровщики «Зенита» стали уступать перед коллегами из «Локомотива».

Вновь старался вернуть игру в свое русло «капитан спаситель» казанцев Михайлов, и в какой-то момент он вышел на подачу и сделал неплохой задел, но в конечном счете и сам Максим стал ошибаться на сетке — первая проигранная партия (22:25), и проблемы продолжились.

В четвертой партии Владимир Алекно почему-то решил оставлять Михайлова вне игры и выпускать его все реже. Не удалось наладить наставнику казанцев и игру на приеме, которая резко просела в третьей партии. Именно прием стал главным фактором неудачи и в четвертой партии и во всем матче. А вот «Локомотив» свой прием «прокачал» так, что к решающей пятой партии казанцы просто не знали, как его пробить.

Вся эта ситуация ударила в голову яркими флэшбеками о матче с польской «Заксой» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Тогда «Зенит-Казань» тоже неплохо провел первые две партии, Нгапет уже вовсю шутил и улыбался с чувством выполненного долга, а потом казанцы отдали три подряд партии. Болезнь, которая становится неприятной традицией для казанцев.

Беднож провел остаток игры на уровне доигровщика, какие есть у каждой из команд этой шестерки сильнейших, но не сделал ничего сверхъестественного

Беднож не провалился, но и лидером себя не показал

Сложно назвать этот поединок бенефисом польского доигровщика «Зенита» Бартоша Бедножа, хотя именно под эту роль его и брали. Казанские болельщики уже давно привыкли, что игра поляка — это как лотерея. Если встанет с той ноги, то подтащит игру (как и вышло в той игре с Новосибирском в регулярном сезоне), если же нет — то на него можно не рассчитывать.

Во вчерашней стартовой игре на «Финале шести» провел игру неоднозначно, хоть и не провалил ее. Поначалу он опять плохо атаковал, хоть и набрал один эйс за первую партию.

Впрочем, Владимир Алекно все же дал ему шанс и продолжил выпускать на паркет. И это сыграло. Во второй партии поляк стал хорошо «поднимать» в защите и вообще принимал мячей больше остальных. Как правило, если у польского доигровщика игра не шла с самого начала, то его можно было сажать на скамейку до конца игры. Алекно, однако, прочитал, что еще проснется и заиграет.

Беднож провел остаток игры на уровне доигровщика, какие есть у каждой из команд этой шестерки сильнейших, но не сделал ничего сверхъестественного, чтобы «тащить» свою команду к победе.

Всего на счету поляка будет 19 очков. Это второй показатель среди зенитовцев — больше только у Михайлова. Однако поляк так и не проявил себя тем лидером, который мог и должен был спасать команду, когда все валится из рук.

Эрик Добролюбов, фото vk.com/volleyzenit