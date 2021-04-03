Опрос предпринимателей: как вы реагируете на покупательский экстремизм?

В нашей практике это часто случается, потому что большую часть работы мы выполняем после оплаты. Однажды клиент отказался платить 150 тысяч рублей после выполнения работы. Мы обратились к юристу, собрали документы, например оригинал договора между нами и клиентом, отправили подтверждающие документы об оказании услуг.

Мы оказываем услуги по сертификации. Основное правило — подписание клиентом макета сертификата. И если он подписан и документ распечатан, то клиент уже не прав. И мы доказываем ему: вот вы сами проверяли макеты, и их стратегию мы не меняли. В основном удается убедить покупателей.