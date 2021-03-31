«Проблема деления татар стоит очень остро»
В Институте истории Марджани рассказали о татарах Мещеры
При полном аншлаге с песнями Фирдуса Тямаева и беседой о создании новой модели конструирования татарской нации — так в Институте истории Марджани накануне презентовали книгу «Эпоха татарских князей в Мещере (XV–XVII века)». На презентации побывал корреспондент «Реального времени».
Князья и мурзы
Как пояснил один из трех авторов книги Максум Акчурин, книга посвящена истории татар, которые жили на большой территории под названием Мещера. Сейчас это частично Рязанская и Нижегородские области, а также территория Мордовии.
— Выяснилось, что здесь обитали служилые татары, были среди них князья и мурзы. Также в этом районе жили эрзя и мокша. Служилые татары — это непростая история. Это не какие-то помещики, вроде Обломова, это люди, которые занимались тяжелой мужской работой, участвовали в военных операциях. Мы изучали документы, выясняли, кем были эти князья, какие у них были традиции, какие законы сохранялись с ордынских времен. Выяснилось, кстати, что татарами занимались даже монахи Саровского монастыря, которые выкупали у них землю, — отметил Акчурин.
На территории Мещеры сначала появилось Касимовское ханство (книгу о том, во что превратилось оно сейчас, недавно презентовали в Казани). После часть земель, бывших внутренними территориями Золотой Орды, присоединили к Московскому государству, они административно вошли в состав новой Мещеры, где наряду с русской администрацией функционировал институт власти татарских князей, вплоть до эпохи Романовых.
— Мещерские князья, мурзы, служивые татары сыграли важнейшую роль в средневековой истории нашего народа, — указал директор Института истории Марджани Радик Салихов. — Татары Мещеры были воинами, учеными, их потомки создавали нашу культуру — это и Гаяз Исхаки, и Муса Акъегет, музыкальные и театральные деятели. Без них мы не можем говорить о единстве татарского народа.
Как поют у нас в институте
От слова Мещера и произошло слово мишар, которые советские этнологи выделили в субэтнос волго-уральских татар. Как заметил модератор встречи Ильнур Миргалеев, руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств имени Усманова, только в Казани он узнал, что мишарин:
— Я сдавал экзамен по философии и замдиректор Туктаров заметил: «Как будто слушаю радио «Азатлык», там же тоже мишари работают, и ты тоже мишар».
Спикер пригласил на презентацию книги певца Фирдуса Тямаева — оказывается, они встретились на съемках передачи «Таяну ноктасы» на ТНВ, и Миргалеев обещал подарить издание, если заслуженный артист РТ придет в институт:
— Но говорю, если придешь, без песен не отпустим, — заметил ученый.
После этого Фирдусу Тямаеву ничего не оставалось, как спеть, причем несколько песен, включая новый хит «Татарлар» — с видеосопровождением, дружной поддержкой зала (зрители вставали с мест) и вставкой из «Туган тел».
— Проблема деления татар стоит очень остро, — резюмировал Раиль Фахрутдинов, профессор Казанского федерального университета. — Та модель конструирования татарской нации, которая сформировалась в начале XX века, особенно в первые десятилетия советской власти, я глубоко убежден, что ее время прошло, это вчерашний день.
Фахрутдинов предложить брать пример с русских коллег:
— Они не говорят, что есть вологодский диалект, кубанский диалект, все говорят о говоре. Когда начался процесс деления на субэтносы… Наверное, в конце 19-го и начале 20 века были особенности говора, а сейчас могу уверенно сказать, что особенности минимизированы. Мишари — это не самоназвание, а экзотним. Так их называют казанские татары, с долей юмора. Я вырос в Старо-татарской слободе. И там я в впервые услышал, что мои соседи — мишари. А кто это? После этого, взрослея, я начал интересоваться этим вопросом. Вот другой пример — у нас есть родственники из Пермской области. Они говорят — мы думали, что мы татары, гордо говорили об этом, а в Казани выяснилось, что мы мишари. В русских источниках до XVII века термин используется, а после он исчезает.
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