«Проблема деления татар стоит очень остро»

В Институте истории Марджани рассказали о татарах Мещеры

Фото: Максим Платонов

При полном аншлаге с песнями Фирдуса Тямаева и беседой о создании новой модели конструирования татарской нации — так в Институте истории Марджани накануне презентовали книгу «Эпоха татарских князей в Мещере (XV–XVII века)». На презентации побывал корреспондент «Реального времени».

Князья и мурзы

Как пояснил один из трех авторов книги Максум Акчурин, книга посвящена истории татар, которые жили на большой территории под названием Мещера. Сейчас это частично Рязанская и Нижегородские области, а также территория Мордовии.

— Выяснилось, что здесь обитали служилые татары, были среди них князья и мурзы. Также в этом районе жили эрзя и мокша. Служилые татары — это непростая история. Это не какие-то помещики, вроде Обломова, это люди, которые занимались тяжелой мужской работой, участвовали в военных операциях. Мы изучали документы, выясняли, кем были эти князья, какие у них были традиции, какие законы сохранялись с ордынских времен. Выяснилось, кстати, что татарами занимались даже монахи Саровского монастыря, которые выкупали у них землю, — отметил Акчурин.

На территории Мещеры сначала появилось Касимовское ханство (книгу о том, во что превратилось оно сейчас, недавно презентовали в Казани). После часть земель, бывших внутренними территориями Золотой Орды, присоединили к Московскому государству, они административно вошли в состав новой Мещеры, где наряду с русской администрацией функционировал институт власти татарских князей, вплоть до эпохи Романовых.

Книга посвящена истории татар, которые жили на большой территории под названием Мещера

— Мещерские князья, мурзы, служивые татары сыграли важнейшую роль в средневековой истории нашего народа, — указал директор Института истории Марджани Радик Салихов. — Татары Мещеры были воинами, учеными, их потомки создавали нашу культуру — это и Гаяз Исхаки, и Муса Акъегет, музыкальные и театральные деятели. Без них мы не можем говорить о единстве татарского народа.

Как поют у нас в институте

От слова Мещера и произошло слово мишар, которые советские этнологи выделили в субэтнос волго-уральских татар. Как заметил модератор встречи Ильнур Миргалеев, руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств имени Усманова, только в Казани он узнал, что мишарин:

— Я сдавал экзамен по философии и замдиректор Туктаров заметил: «Как будто слушаю радио «Азатлык», там же тоже мишари работают, и ты тоже мишар».

Ильнур Миргалеев, руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств имени Усманова, только в Казани узнал, что мишарин

Спикер пригласил на презентацию книги певца Фирдуса Тямаева — оказывается, они встретились на съемках передачи «Таяну ноктасы» на ТНВ, и Миргалеев обещал подарить издание, если заслуженный артист РТ придет в институт:

— Но говорю, если придешь, без песен не отпустим, — заметил ученый.



После этого Фирдусу Тямаеву ничего не оставалось, как спеть, причем несколько песен, включая новый хит «Татарлар» — с видеосопровождением, дружной поддержкой зала (зрители вставали с мест) и вставкой из «Туган тел».

— Проблема деления татар стоит очень остро, — резюмировал Раиль Фахрутдинов, профессор Казанского федерального университета. — Та модель конструирования татарской нации, которая сформировалась в начале XX века, особенно в первые десятилетия советской власти, я глубоко убежден, что ее время прошло, это вчерашний день.

«Проблема деления татар стоит очень остро», — резюмировал Раиль Фахрутдинов

Фахрутдинов предложить брать пример с русских коллег:

— Они не говорят, что есть вологодский диалект, кубанский диалект, все говорят о говоре. Когда начался процесс деления на субэтносы… Наверное, в конце 19-го и начале 20 века были особенности говора, а сейчас могу уверенно сказать, что особенности минимизированы. Мишари — это не самоназвание, а экзотним. Так их называют казанские татары, с долей юмора. Я вырос в Старо-татарской слободе. И там я в впервые услышал, что мои соседи — мишари. А кто это? После этого, взрослея, я начал интересоваться этим вопросом. Вот другой пример — у нас есть родственники из Пермской области. Они говорят — мы думали, что мы татары, гордо говорили об этом, а в Казани выяснилось, что мы мишари. В русских источниках до XVII века термин используется, а после он исчезает.

1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов