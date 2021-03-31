Дорогое удовольствие: как правильно выбирать и хранить клееный брус

Почему клееный брус не может быть дешевым и какие вопросы надо задать его производителю

Мы с вами уже развенчивали мифы про дома из клееного бруса. Сегодня поговорим об основных принципах выбора этого материала: почему он не может быть дешевым, какие вопросы нужно задать производителю и какой толщины хватит, чтобы построить теплый дом. А «на закуску» выясним, как нельзя хранить клееный брус на строительной площадке.

Почему клееный брус такой дорогой?

Мы уже говорили с вами о том, что клееный брус — материал не из дешевых. Дело в том, что выход материала при его изготовлении совсем небольшой: специалисты говорят, что от среднего бревна в готовом изделии остается максимум 20%. При этом бревно тоже тщательно выбирается. Не надо думать, что поскольку дерево все равно распускается на ламели, которые потом склеиваются, то ламели эти могут быть и не самыми первосортными. На качественный клееный брус идет только качественное сырье. Оно подлежит тщательной сортировке. А из низкосортной древесины получится низкосортный брус, и это надо четко понимать, когда вам предложат купить клееный брус с полугаражного производства по бросовой цене.

Кроме того, что само дерево не может быть дешевым, сама технология клееного бруса тоже стоит немалых денег. Дело в том, что производственный цикл требует специального оборудования, а клеевые системы должны быть сертифицированными.

Фото: sbwood.ru

Так что не может качественный брус быть дешевым. Единственное, когда можно «ухватить» неплохие акционные цены на него — вне сезона, в ноябре — декабре. Поможет сэкономить и заказ не только проекта и домокомплекта, но и сборки сруба из бруса. Но опять отдельно оговоримся: эта экономия не будет радикальной. Сэкономить удастся максимум процентов 20 от «сезонной» цены.

Не забываем проверить влажность

Клееный брус, по сравнению с массивным, имеет одно мощное преимущество: усушке/усадке он практически не подвергается. Он не растрескивается из-за изменений влажности и усадки, геометрия сруба остается первоначальной, дом не деформируется, и нигде не появляется «дополнительных» мостиков холода. А значит, не нужно ничего ждать — можно спокойно заниматься отделкой, ставить в сруб окна и двери, проводить коммуникации сразу же после окончания строительства. Это все, конечно, если клееный брус сделан в полном соответствии с технологией.

Если брус изготовлен по всем канонам, то значит, ламели хорошо высушены на самом производстве, и его усадка составит всего лишь 1 — 2%. И даже эта минимальная усадка предусмотрена производителями: чтобы компенсировать усадку сруба, узлы собираются по скользящим соединениям.



Средняя влажность качественного бруса внутри составляет до 8%. Снаружи, на внешних ламелях, влажность будет изменяться в диапазоне от 6% до 14% (в зависимости от того, что происходит снаружи). Теперь, когда вы знаете идеальные цифры, специалисты советуют, принимая домокомплект, обязательно проверить влажность влагомером. Такие инструменты широко представлены в большинстве интернет-магазинов, цена влагомера для дерева начинается примерно от полутора тысяч рублей. Но вряд ли вы захотите делать такую покупку, чтобы один раз проверить влажность бруса. Так что сначала поинтересуйтесь у своей строительной бригады — возможно, инструмент есть у них.

Фото: vologdadom.com

Толщина и высота имеют значение

О цене мы с вами уже поговорили. Теперь для начала разберемся с основными цифровыми параметрами — высотой профиля и толщины бруса.

Высота профиля определяет, как будет выглядеть дом и насколько сложно будет собирать стену. Так что этот показатель можно условно считать декоративным.

А вот от толщины бруса напрямую зависит, насколько теплой будет ваша стена. Специалисты советуют: в климате средней полосы надо выбирать толщину 200 — 240 мм. При этом надо понимать, что материал должен быть качественным, а чтобы его не испортить, нужно будет нанять опытных строителей. Потому что дом из бруса толщиной 170 мм будет теплее, чем из бруса 200 мм, если первый собран грамотно, а второй — абы как. Дело в том, что большая доля теплопотерь происходит в углах сруба и в стыках между брусьями. Как видите, толщина, собственно, самой стены особой роли не играет, а важно, правильно ли уложен брус и насколько качественно он произведен.

Строгий отсев производителей

Производитель — один из самых важных вопросов, на который нужно будет ответить при покупке бруса. В гаражных условиях невозможно добиться такого же качества, как на заводах с технологичными линиями сборки бруса. Поэтому не верьте ноунеймам, выбирайте заводское качество. Есть рейтинги производителей клееного бруса, которые заслужили доверие потребителей. С ними можно познакомиться в Сети. Сейчас среди заслуженных производителей клееного бруса есть и российские производители, так что вовсе не обязательно переплачивать за зарубежные бренды.

Фото: ndwd.ru

Вот краткая инструкция, которой советуют следовать специалисты рынка при выборе завода, на котором вы купите клееный брус. Итак, если вам приглянулся какой-то производитель, то поиграйте в Шерлока Холмса:

откройте Интернет и как следует прошерстите всю доступную информацию о нем, включая отзывы на профильных строительных форумах. Там врать не будут; если есть такая возможность — доедьте своими ногами на завод и попросите менеджера показать вам производство. Если завод серьезный — хоть куда-то вас да запустят; попросите рассказать, где стоят дома из клееного бруса, произведенного этим заводом. Съездите туда и попробуйте посмотреть на них, а в идеале — поговорить с хозяевами; никогда не подписывайте договор поставки, не изучив в нем каждую букву (пусть даже над вашим плечом будет стоять менеджер и уверять, что все договоры типовые). Если что-то непонятно — спрашивайте, дотошно и скрупулезно. Лучше прослыть чудаковатым занудой, чем потерять миллионы на некачественном срубе. Обязательно уточните, где в договоре прописан процент допустимого брака материала, и вообще, особенно внимательно обратите внимание на параметры клееного бруса, прописанные в документе. Потом, если начнутся неприятности, это будет единственный документ, к которому вы сможете апеллировать, поэтому внимательно следите, под чем вы подписываетесь.

Потом вам останется следить за тем, чтобы в материале, который вам в итоге привезут, не было видимого брака — непроклеенных участков, гнили, синевы, выпадающих сучков и прочих дефектов клееного бруса.

Фото: openbusiness.ru

Хранение — делу венец

И вот вы выбрали брус, вам его привезли, но по какой-то причине прямо сейчас не получается приступить к сборке домокомплекта. Надо где-то хранить материал. Есть три категорических «нельзя».

Первое: нельзя хранить брус под открытым небом. Хоть клеенчатый навес, но ему нужно обеспечить. На неуложенный брус не должны попадать ни дождь, ни прямые солнечные лучи, ни тем более снег (если вы вдруг запаслись брусом «про запас» под осенние скидки и решили сохранить его до весны, хотя это задача скорее для владельцев помещений нужного калибра).

Хоть клеенчатый навес, но ему нужно обеспечить. На неуложенный брус не должны попадать ни дождь, ни прямые солнечные лучи, ни тем более снег (если вы вдруг запаслись брусом «про запас» под осенние скидки и решили сохранить его до весны, хотя это задача скорее для владельцев помещений нужного калибра). Второе: нельзя класть материал на землю. Обязательно соорудите помост или настил.

Обязательно соорудите помост или настил. Третье (и, казалось бы, не очень логичное): нельзя хранить брус герметично запакованным в заводскую пленку. Надорвите ее с торцов, нарушьте ее герметичность и дайте хранящемуся брусу проветриваться.