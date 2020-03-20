РСВЯ: Возобновление выставочной деятельности возможно не ранее сентября

Фото: Ринат Назметдинов

В Приволжском федеральном округе отменено свыше 100 традиционных ежегодных выставок: это не только Казань, но и Уфа, Самара, Нижний Новгород, сообщил «Реальному времени» представитель Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) Андрей Левитан:

— В среднем, в каждой выставке участвует от 50 до 200 компаний, а прямая валовая выручка оператора составляет от 3 до 5 млн рублей. Но 60% от нее получают сервисные компании — отели, рестораны, такси, event-компании. А значит, в коллапс попали смежные компании, — подчеркивает он, — Возобновление выставочной деятельности возможно не ранее сентября. Не хочу быть Вангой, но собрать за 2 месяца качественную выставку невозможно. Скорее всего, весь летний сезон придется простаивать.

На полноценное восстановление деятельности, по словам эксперта, уйдет несколько лет, чтобы вернуться к показателям 2019 года. В связи с ограничениями на культурно-массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса, были отменены все ивенты. Напомним, до снятия ограничений РСВЯ попросил главу правительства Михаила Мишустина принять ряд краткосрочных мер поддержки отрасли. Предлагается ввести мораторий на выплату налогов, страховых сборов, арендных платежей.

— Если сейчас выставить счет по земельному налогу, то они не смогут заплатить. Им придется идти в процедуру банкротства, — говорит Левитан. Но больше всего операторов беспокоят кредиты: поэтому они просят региональные власти повлиять на банки.



В письме содержится просьба предоставить «временный льготный налоговый режим, в т.ч. снижение ставки НДС для компаний отрасли до 10%, сокращение отчислений во внебюджетные фонды со стороны компаний до 50%, предоставление отсрочки по уплате налога на прибыль, введение льготной ставки налога на землю и налога на имущество, 100% льготы по налогу на имущество

в условиях консервации объектов конгрессно-выставочной инфраструктуры».

По оценке РСВЯ, из-за карантина могут быть отменены или отложены на более поздние сроки более 300 выставок и конгрессов с общим количеством участников и посетителей не менее 3 миллионов человек. По оценке союза, это нанесет ущерб экономике отрасли более чем на 50 млрд рублей и повлечет за собой последствия в виде банкротств компаний, сокращений более 140 тысяч постоянных и временных рабочих мест, уменьшение деловой активности в регионах. Авторы письма Мишустину напомнили, что участники рынка ежегодно приносят в бюджет более 3,4 трлн рублей, что составляет 3% ВВП РФ. Для регионов прямой экономический эффект для всей индустрии гостеприимства от вложений в проведение события составляет 1:7, а одно рабочее место в отрасли создаёт 5-6 рабочих мест в смежных отраслях.

В Казани под карантин попал ряд отраслевых тематических выставок. Первым отменили Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии ТЭФ-2020. Следом отменены международный форум автомобилестроения TIAF, собравший в прошлом году 150 профильных компаний, популярная среди строительных компаний и застройщиков форум «Волгастройэкспо», и дорожная «Дортрансэкспо». «Слетели» выставка «Туризм и Спорт» ( собравшая в 2019 году 46 участников и 3801 посетителя), «Зеленое хозяйство: весенний сезон», (к 54 компаниям-участникам пришли 10257 покупателей), «Мир ДЕТСТВА. Казань» ( 69 участников, и 3867 посетителей).