Овечкин уже шестой бомбардир в истории лиги, а Василевский разнервничался перед рекордом: русская неделя НХЛ

По-настоящему русской можно назвать прошедшую неделю в Национальной хоккейной лиге. Россияне «Вашингтона» вызывают у российских болельщиков флэшбэки из сезона 2017/2018. Овечкин, Кузнецов и Самсонов тянут команду в лидеры. Просыпается и замученный травмой плеча Владимир Тарасенко. Чем еще запомнилась неделя в НХЛ для россиян — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Александр Овечкин — шестой в НХЛ

«Вашингтон» второй половины марта — пожалуй самая интересная и «живая» команда всей Национальной хоккейной лиги. У «столичных» уже 10 побед в 11 последних встречах, и надо сказать, что основную роль в этой мощной серии играют российские хоккеисты — Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Евгений Кузецов и Илья Самсонов.

А ведь еще зимой для россиян и для «Вашингтона» ситуация казалась плачевной. Овечкина, Орлова, Кузнецова и Самсонова НХЛ наказала и отстранила от матчей из-за нарушения ковид-протокола — те общались без масок и на близком расстоянии. Кузнецов и Самсонов, как оказалось, потом переболели-таки злополучным вирусом, и еще долго не могли оклематься — были не похожи на льду на самих себя.

Однако в марте дела и у обладателей Кубка Стенли-2018 и у их российского легиона дела пошли на лад. Илья Самсонов выиграл в шести из последних семи матчей, в которых защищал ворота «столичных».

А после очередного матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Рейнджерс», которая завершилась той самой десятой победой хозяев льда (5:4) российский нападающий Александр Овечкин забросил одну из пяти шайб. Таким образом, россиянину удалось забросить в равных составах уже в 456-й раз в карьере и повторить достижение Бретта Халла, попутно выйдя на шестое место в истории Национальной хоккейной лиги.

До пятого места в истории лиги, которое занимает Майк Гартнер всего 11 шайб (467 шайб). Ну а до абсолютного рекорда, который закрепил за собой Уэйн Гретцки (617) еще почти 150 шайб. Успеет?

В текущем сезоне на счету Александра Овечкина 30 (18+12) очков в 30 матчах, в карьере — 1 308 (724+584) очков в 1 182 встречах.

У Кузнецова возвращается былой вкус к хоккею

Второе «крыло» столичной команды — еще один россиянин Евгений Кузнецов набрал неожиданные обороты. Переболев «ковидом» форвард «Кэпиталз» стал колотить очки в каждом матче, в которых выходил на лед.

В том же матче с Рейнджерс» он тоже забросил свою шайбу, и отметился, таким образом, результативными действиями в третьем матче подряд. В десяти играх он набрал уже 12 (4+8) очков.

Почему такой скачек Евгения — неожиданный? Дело в том, что карьера Евгения Кузнецова стала немного уходить под уклон после пика в чемпионском сезоне. Прежнего Кузю мы не видели с 2018 года, и о прежней статистике речи не шло. Складывалось впечатление, что после выигранного трофея у россиянина потухли глаза — все цели достигнуты, новые мотивации придумать уже сложно. Как видим, порох там еще есть!

Настоящий Тарасенко возвращается?

Обладатель Кубка Стенли 2019 года Владимир Тарасенко, которого два последних года мучила травма, похоже, возвращается если не на былой уровень, то по крайней мере на уровень необходимый, чтобы держаться на плаву в Национальной хоккейной лиге.

Он восстановился после третьей операции на левом плече и в марте вышел на лед впервые с августа 2020-го.

Во встрече с «Авахаймом» 29-летний форвард «Сент-Луиса» на 15-й минуте шедевральным броском с колена упрочил преимущество своей команды, бросив в одно касание из зоны круга вбрасывания в большинстве.

А вот так вратарь «Анахайма» Джон Гибсон украл у Тарасенко еще одну шайбу. Уже распластавшись на льду он поднял ногу и коньком отбил летящую под перекладину шайбу.

Красиво, но обидно, ведь дубль точно окрылил бы россиянина и дал бы еще больший толчок.

Набрал в этом матче Тарасенко и ассистентский балл. Это пока лишь вторая шайба в сезоне для Владимира и первая с 13 марта. После того как Тарасенко забросил первую после возвращения, он не мог забросить семь матчей подряд. Сейчас же у него два очка и в одной игре.

Пока в одиннадцати играх после возвращения (а пропускал Владимир полгода) у него 7 (2+5) и есть предпосылки, что это старт для разгона.

Василевский — лучший вратарь НХЛ, но и не сумел войти в историю

Действующие чемпионы — «Тампа» проводят мощно и новый сезон. Команда из Флориды лидирует в общей турнирной таблице НХЛ, одержав в лиге больше всех побед. Ну а российский голкипер «молний» Андрей Василевский, разумеется, не последний «виновник торжества» этого праздника победоносного хоккея.

В нынешнем сезоне он вновь принялся переписывать клубные рекорды «Тампы», и 24 марта отыграл в двенадцатом выигранном матче подряд — никто из вратарей до него в «Тампе» таких показателей не имел.

До рекорда всех времён в во всей Национальной хоккейной лиги по количеству побед подряд Василевскому не хватило лишь трёх матчей. Рекорд в 14 матчей устанавливали ранее Тини Томпсон, Тони Баррассо, Йонас Хилер и Сергей Бобровский.

Увы, на 12-м матче уфимский воспитанник и остановился. По иронии судьбы победную серию Андрея прервали прошлогодние соперники «Тампы» по финалу Кубка Стенли «Даллас Старс». Не спасли «молний» и 37 сейвов Василевского. Вот так забрасывал победную шайбу в ворота «Тампы» Рооп Хинц.



В следующем матче с «Каролиной» Андрей Василевский вновь пропустит четыре шайбы, и тут впору предъявлять претензии к обороне команды, оставившей российского вратаря под расстрелом.

Впрочем, это не отменяет того факта, что у россиянина в нынешнем сезоне среди вратарей конкурентов нет. Это лучший голкипер лиги по всем статьям. А неудачные серии бывают у всех.