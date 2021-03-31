Челнинскую компанию «Алькон» поймали на торговле «левыми» запчастями «КАМАЗа»

Несмотря на борьбу автогиганта с контрафактом, «серые дилеры» умудрились заключить госконтракт в Омске

ПАО «КАМАЗ» и Татарстанское УФАС России обвинили челнинскую компанию «Алькон» в продаже контрафакта. Последняя, якобы представляясь «субдилером», торговала запчастями под брендом «КАМАЗ» (включая двигатели), хотя к продукции автозавода они не имели никакого отношения. В каталоге «Алькона» есть товары и фирм-партнеров автогиганта, в том числе зарубежных — «НЕФАЗа», ZF и Cummins. Как сообщили «Реальному времени» в ПАО «КАМАЗ», в компании приветствуют включение антимонопольщиков в решение проблемы с подделками на авторынке. Заодно рассказали, как на заводе борются с «нелегалами» при помощи своих «ревизоров» в регионах и спецупаковки, консультируют чиновников по тендерам, где порой выступают «серые дилеры», торгуя по низким ценам.

Как под боком у «КАМАЗа» продавали липу под его брендом

Татарстанское УФАС обвинило челнинскую «Компанию «Алькон» «в распространении ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки ПАО «КАМАЗ» и нанести ущерб его деловой репутации». Причина в том, что компания продает левые запчасти, используя торговый знак автогиганта, хотя все изделия не имеют никакого отношения к его оригинальной продукции.

Компания «Алькон» позиционирует себя, как регулярного поставщика таких официальных дилеров как Cummins, Bosch, SACHS, GWB, Tirsan Cardan, OMFB, KNORR-BREMSE, RBL и других. «Камминс», отдельно отметим, является партнером КАМАЗа, их совместное предприятие ЗАО «КАММИНЗ КАМА» существует с 2006 года.

Любопытно, что жалобу на «Алькон» подал сам автозавод, а поводом стала проверка данных по купленным двигателям ООО «Шахтостроительное управление» — во всяком случае, именно оно упоминается в решении антимонопольщиков возбудить дело против челнинской компании. Эта компания снабдила УФАС фотографиями двигателей и паспортов к ним, а перед этим узнала, что купленные ими двигатели (например, с серийным номером J2892003) не являются, собственно, «камазовскими». В УФАС отмечают, что ПАО «КАМАЗ» и ООО «Компания Алькон» осуществляют аналогичную деятельность по ОКВЭД — торговлю автомобилями.

Татарстанское УФАС обвинило челнинскую «Компанию «Алькон» «в распространении ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки ПАО «КАМАЗ» и нанести ущерб его деловой репутации». Фото: Максим Платонов

Сославшись на Парижскую конвенцию 1883 года

Так, ПАО «КАМАЗ» осуществляет деятельность 45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (стр.5 сведений, п. 1.5.2 Устава ПАО «КАМАЗ»). ООО «Компания Алькон» осуществляет деятельность 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Однако действия «Алькона» направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и противоречат законодательству РФ, «обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, причиняют убытки ПАО «КАМАЗ, могут причинить убытки другим, добросовестным субъектам предпринимательской деятельности, а также наносят вред деловой репутации ПАО «КАМАЗ», иными словами по своему существу являются недобросовестной конкуренцией».



В УФАС при этом ссылаются на Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности, принятой еще в 1883 году, ратифицированной в 1968 году. Страны ее подписавшие, образуют Союз по охране промышленной собственности. А объектами охраны промышленной собственности являются, в том числе и товарные знаки.

«Алькон» не официальный дилер, паспорта запчастей недействительны

Но и в Гражданском кодексе есть статья 1484, закрепляющая исключительное право на товарный знак. ООО «Компания Алькон» на своей продукции использует обозначение «КАМАЗ», «сходное до степени смешения с фирменным наименованием и товарными знаками ПАО «КАМАЗ»», чем и вводит в заблуждение потребителей, которые вполне могут посчитать, что приобрели товар у официального дилера ПАО «КАМАЗ». А официальным дилером «Алькон» не является.

В ООО «Автозапчасть КАМАЗ» заметили, что двигатель с серийным номером J2892003 (купленный «Шахтостроительным управлением») силами ПАО «КАМАЗ» или по его заказу не производился. А блок с серийным номером J2887064 был произведен и отгружен на стороннее предприятие, и не мог быть использован при производстве нового двигателя.



Мало того, что на двигателях незаконно использована информационная табличка (шильдик) с символикой КАМАЗа, так еще и сканы паспортов этих двигателей оказались недействительными. Отдельно в УФАС обратили внимание на то, что ОАО «ТФК КАМАЗ» не реализует запасные части, а в дилерской системе ПАО «КАМАЗ» на территории России отсутствует понятие «субдилера».

В любом случае антимонопольщики узнали также, что ПАО «КАМАЗ» не заключал дилерских/субдилерских отношений с ООО «Компания Алькон».

Жалобу на «Алькон» подал сам автозавод, а поводом стала проверка данных по купленным двигателям ООО «Шахтостроительное управление». Фото: wikimapia.org

В «Альконе» отказались от комментариев

Как следствие, УФАС уже выдало ООО «Компания «Алькон» предупреждение о необходимости в течение 30 дней с момента получения предупреждения №П08-58/2020 прекратить действия (бездействия), которые содержат признаки нарушения статьи 14.2 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно: «прекратить реализацию продукции ДВС (двигателя КАМАЗ с серийными номерами J2887064 и J2892003) со всеми документами, являющимися неотъемлемой частью товара». Однако ООО «Компания Алькон» выданное предупреждение, полученное ею заказным письмом еще 16 декабря прошлого года, в установленный срок не исполнило.

Рассмотрение дела против «субдилера» в УФАС назначено на 7 апреля. Антимонопольщики затребовали у «Алькона» следующую информацию: объем выручки в период с 01.01.2018 по настоящее время (отдельно за каждый год); бухгалтерские балансы, отчеты о финансовых результатах, отчеты о движении денежных средств за период с 01.01.2018 по настоящее время. В качестве заявителя привлекут ПАО «КАМАЗ».



Газета «Реальное время» обратилась за разъяснениями к директору и основателю ООО «Компания «Алькон» Руслану Абрамову. Он внимательно выслушал вопросы корреспондента, подумал и ответил: «Без комментариев».



Как на «КАМАЗе» борются с контрафактом



Руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев в разговоре с корреспондентом «Реального времени» отметил, что за последние 10 лет количество контрафактных запчастей под маркой «КАМАЗ» снизилось достаточно значительно, «в разы».

— Это случилось благодаря тому, что и мы активно подключились, и правоохранительные органы. Мы каждый год выявляем десятки производителей [контрафактной продукции], подаем на них в суды. А сейчас уже даже УФАС этим начал заниматься.

Впрочем, признали на КАМАЗе, это вовсе не означает, что «такие не совсем правильные запчасти» вышли из продажи. Просто их перестали делать под маркой «КАМАЗ». Для борьбы с контрафактом в компании создана группа аудита, которая ездит по регионам России, закупая запчасти и следя за их качеством, и соответствием требованиям автогиганта. В компании отметили, что все запчасти, продающиеся у официальных дилеров — являются или оригинальными, или аналогами, разрешенными к продаже самим ПАО «КАМАЗ».



— Все другие поставки… Конечно, мы не можем дать на них гарантию, гарантировать, что они будут, во-первых, безопасны, а, во-вторых, отработают необходимый ресурс. На свои запчасти мы такие гарантии даем, — рассказал Олег Афанасьев, и объяснил, как отличить официальную деталь от контрафактной. — Вся наша продукция оригинальная пакуется в специальную упаковку со специальными маркерами, которые легко заметить. И если маркеры повреждены, не оригинальны, или отсутствуют полностью — перед вами контрафакт.

В каталоге «Алькона» и продукция фирм-партнеров КАМАЗа



Официально на своем сайте компания «Алькон» сообщает, что ее главным направлением деятельности является продажа запасных частей импортного производства для грузовой техники и для автомобилей отечественного производства. «За время деятельности Компания «Алькон» приобрела огромную техническую и материальную базу, что создает дополнительные удобства сотрудничества с нами».

Среди постоянных клиентов фирмы, по ее собственным данным, оптово-розничные, торговые предприятия города Набережные Челны и торговые компании России, а также автотранспортные предприятия, нефтедобывающие, дорожно-строительные компании, розничные магазины в регионах РФ.

В каталоге «Алькона» большую часть товаров — действительно представляют собой запчасти «КАМАЗа» (точнее так промаркированные, но произведенные на автозаводе): в ассортименте 5471 видов запчастей автогиганта.



Есть также запчасти башкирской «дочки» «КАМАЗа» — компании ПАО «Нефаз», американской «Камминз» (которая, напомним, имеет СП с КАМАЗом) и немецкой ZF Friedrichshafen AG (тоже имеет СП с КАМАЗом — ZF KAMA — ZF).

В каталоге «Алькона» большую часть товаров действительно представляют собой запчасти «КАМАЗа». Фото: Максим Платонов

Впрочем, есть запчасти и других компаний. На главной странице сайта «Алькона» фигурирует фотография грузовика КАМАЗ. Партнерам компания гарантирует, цитируем: «оперативность в работе, высокое качество поставляемых импортных запчастей к автомобилям КАМАЗ, НЕФАЗ, УРАЛ, МАЗ, порядочность и честность в партнерских отношениях».

На «КАМАЗе» рассказали, что их аудиторы в регионах проверяют у различных продавцов запчастей и продукцию партнеров, в том числе, ZF Friedrichshafen AG, и Cummins, и «НЕФАЗа».

Компания-«недилер» показывает хорошую выручку, но очень маленькую прибыль

Хотя официальный сайт компании «Алькон» и сообщает о том, что деятельность свою ведет с 2007 года, формально это не совсем так, и ООО «Компания «Алькон» было зарегистрировано в феврале 2017 года. Ранее Руслан Абрамов, нынешний ее руководитель и основатель, учредил в 2012 году ООО «Алькон» (среди видов деятельность ОКВЭД также была «Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями»), но она находится в стадии ликвидации.



В лучшие времена оборот «дилера» составлял до 47-50 млн рублей (в 2015-2016 годах), а максимальную прибыль эта компания показала в 2017 года, она была несопоставимо мало — всего 292 тыс. рублей. Руслан Абрамов, впрочем, действительно основывал компанию по торговле автотранспортными средствами и запчастями в 2007 году, называлась она ООО «АРС-Авто», и прекратила свою деятельность в 2016 году. Двумя годами ранее прекратила деятельность основанное им ООО «Униторг Центр» (основанное в 2009 году).

Фактически, ООО «Компания «Алькон» можно считать правопреемницей, или хотя бы «наследницей» ООО «Алькон», и вот новая эта компания в последние три года чувствовала на рынке себя довольно неплохо, показав обороты в 35,3 млн рублей в 2017 году, в 62,2 млн — в 2018 году, и 59,6 млн — в 2019 году. Правда, из-за высокой себестоимости продаж (почти равной выручке), прибыль компании в эти годы не превышала и 300 тыс. рублей. При этом компания почти не пользуется кредитами, задолжав поставщикам и клиентам лишь в 2018-2019 году по 10 и 6 млн рублей соответственно.

Как омские чиновники заключили госконтракт на закупку запчастей КАМАЗа — с «Альконом»

Удивительно, но реализуя двигатели, маркированные «КАМАЗом», компания в штате своем имеет от силы 7 человек (по данным на 2019 год), и является микропредприятием. Хотя в своем статусе умудрилась стать поставщиком госзакупки в марте прошлого года, продав запчасти управлению дорожного хозяйства и благоустройства города Омска — на 1 млн рублей.



В марте прошлого года компания продала запчасти управлению дорожного хозяйства и благоустройства города Омска на 1 млн рублей. Фото: admomsk.ru

Мало того, это была госзакупка на поставку запасных частей для автомобилей марки КАМАЗ — вот эта карточка контракта: «Алькон» выступил единственным поставщиком на аукционе. И случилось это, несмотря на активную работу КАМАЗа по противодействию серым дилерам. Теперь с автогигантом уже консультируются чиновники из других регионов.

— Мы к настоящему моменту выстроили работу с крупнейшими федеральными структурами, которые при закупках консультируются с компанией по поводу тех или иных поставщиков и их запасных частей к КАМАЗам, — рассказал Олег Афанасьев. — Потому что зачастую в тендерах участвуют компании, продающие запчасти по очень низким ценам, или же вовсе не новые, а восстановленные запчасти.