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ООО АвтоЗапчасть КАМАЗ

Торговля

Общая информация

ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» является дочерним обществом ПАО «КАМАЗ», создана 8 апреля 2011 года.

Компания занимается реализацией запасных частей к автомобилям КАМАЗ на всей территории России.

Руководитель — Козадаев Руслан Александрович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, Проезд производственный , дом 49, этаж 3, АБП-5
  • Телефон: (800) 555-00-99
  • Email: service10@kamaz.ru
  • Сайт: https://azkamaz.ru/

Дата последнего обновления: 21.09.2020


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