ООО АвтоЗапчасть КАМАЗ
Общая информация
ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» является дочерним обществом ПАО «КАМАЗ», создана 8 апреля 2011 года.
Компания занимается реализацией запасных частей к автомобилям КАМАЗ на всей территории России.
Руководитель — Козадаев Руслан Александрович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, Проезд производственный , дом 49, этаж 3, АБП-5
- Телефон: (800) 555-00-99
- Email: service10@kamaz.ru
- Сайт: https://azkamaz.ru/
Дата последнего обновления: 21.09.2020